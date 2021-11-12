Главред "Фактов" Швец заявил о массовом "убийстве" печатных изданий: "Укрпочта" предлагает реализовать их в розницу со 100%-ным списанием. Абсурд

"Укрпочта" предлагает реализовать в розницу периодические печатные издания на условиях 100-процентного списания.

Об этом сообщил в письме редакторам ряда украинских изданий главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, информирует Цензор.НЕТ.

"Обратиться к вам меня заставляют обстоятельства, изложенные в коротком тексте, прилагаемом к этому письму. Я вполне отдаю себе отчёт в том, что мой "глас вопиющего в пустыне" не остановит ситуацию с массовым убийством печатных изданий в Украине. И всё-таки намерен бороться дальше", - отмечает он.

"Попробуйте представить такую ситуацию. Руководство самой крупной сети продовольственных супермаркетов рассылает всем производителям колбасных изделий проект договора на следующий год с предложением поставлять свою продукцию в эти супермаркеты со 100-процентным списанием. Что это значит? А вот что. Вы производите колбасу, платя при этом за всё, что с этим производством связано (сырьё, доставка, переработка, аренда помещений, коммунальные платежи, зарплата персоналу и налоги на зарплату), а затем заключаете договор на реализацию своей продукции в супермаркетах, которые получают 100-процентную беспроигрышную гарантию от продажи ваших колбас. Продадут 30, 40 или 50 процентов от объёма поставки - положат всю выручку себе в карман. А не продадут - тоже не страшно. Можно будет бесплатно раздать знакомым или просто списать. Никаких ведь обязательств перед партнёром, всю эту продукцию выпустившим!", - отмечает журналист.

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"Вы скажете: абсурд, такого не может быть никогда и нигде. Не спешите с выводами. Такое может быть здесь и сейчас. В Украине. Где и не такое может ещё быть. Пункт 2 проекта Договора на розничную продажу периодических печатных изданий, предложенного на днях Киевской городской дирекцией АТ "Укрпочта" коллективам украинских газет и журналов, именно так и гласит: "Реализация периодических печатных изданий в розницу НА УСЛОВИЯХ 100-ПРОЦЕНТНОГО СПИСАНИЯ".", - добавляет Швец.

"И это, заметьте, происходит уже после того, как "Укрпочтой" в стране практически развалена система доставки подписчикам печатных изданий, после того, как в большинстве населенных пунктов позакрывались отделения связи, а оставшиеся в живых буквально на ладан дышат. Это в условиях обострившейся в последние годы информационной войны, "успешно" проигранной Украиной на всех фронтах. Войны за умы и души граждан, оказавшихся не по своей воле по разные стороны линии разграничения, фактически разрубившей могущественным агрессором Украину на части. Это в условиях затянувшегося на годы экономического, политического, а теперь ещё и пандемического кризиса, переживаемого нашей страной…? НА КОГО РАБОТАЕТЕ, ГОСПОДА?! ", - резюмировал он.