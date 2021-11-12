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Главред "Фактов" Швец заявил о массовом "убийстве" печатных изданий: "Укрпочта" предлагает реализовать их в розницу со 100%-ным списанием. Абсурд

Главред

"Укрпочта" предлагает реализовать в розницу периодические печатные издания на условиях 100-процентного списания.

Об этом сообщил в письме редакторам ряда украинских изданий главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, информирует Цензор.НЕТ.

"Обратиться к вам меня заставляют обстоятельства, изложенные в коротком тексте, прилагаемом к этому письму. Я вполне отдаю себе отчёт в том, что мой "глас вопиющего в пустыне" не остановит ситуацию с массовым убийством печатных изданий в Украине. И всё-таки намерен бороться дальше", - отмечает он.

"Попробуйте представить такую ситуацию. Руководство самой крупной сети продовольственных супермаркетов рассылает всем производителям колбасных изделий проект договора на следующий год с предложением поставлять свою продукцию в эти супермаркеты со 100-процентным списанием. Что это значит? А вот что. Вы производите колбасу, платя при этом за всё, что с этим производством связано (сырьё, доставка, переработка, аренда помещений, коммунальные платежи, зарплата персоналу и налоги на зарплату), а затем заключаете договор на реализацию своей продукции в супермаркетах, которые получают 100-процентную беспроигрышную гарантию от продажи ваших колбас. Продадут 30, 40 или 50 процентов от объёма поставки - положат всю выручку себе в карман. А не продадут - тоже не страшно. Можно будет бесплатно раздать знакомым или просто списать. Никаких ведь обязательств перед партнёром, всю эту продукцию выпустившим!", - отмечает журналист.

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"Вы скажете: абсурд, такого не может быть никогда и нигде. Не спешите с выводами. Такое может быть здесь и сейчас. В Украине. Где и не такое может ещё быть. Пункт 2 проекта Договора на розничную продажу периодических печатных изданий, предложенного на днях Киевской городской дирекцией АТ "Укрпочта" коллективам украинских газет и журналов, именно так и гласит: "Реализация периодических печатных изданий в розницу НА УСЛОВИЯХ 100-ПРОЦЕНТНОГО СПИСАНИЯ".", - добавляет Швец.

"И это, заметьте, происходит уже после того, как "Укрпочтой" в стране практически развалена система доставки подписчикам печатных изданий, после того, как в большинстве населенных пунктов позакрывались отделения связи, а оставшиеся в живых буквально на ладан дышат. Это в условиях обострившейся в последние годы информационной войны, "успешно" проигранной Украиной на всех фронтах. Войны за умы и души граждан, оказавшихся не по своей воле по разные стороны линии разграничения, фактически разрубившей могущественным агрессором Украину на части. Это в условиях затянувшегося на годы экономического, политического, а теперь ещё и пандемического кризиса, переживаемого нашей страной…? НА КОГО РАБОТАЕТЕ, ГОСПОДА?! ", - резюмировал он.

Автор: 

журналистика (3289) СМИ (3833) Укрпочта (310)


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Топ комментарии
+7
Спробуйте торгівлю вівсом та підковами або відкрийте сервіс карет та тарантасів)
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12.11.2021 13:36
+5
Укрпочта вправе сама решать, что ей делать, исходя из экономической целесообразности и своих интересов. И другая коммерческая структура, под названием газета "Факты" ей не должна указывать что делать.
Нет спроса на печатку - это проблема газет, а не Укрпочты
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12.11.2021 14:01
+3
Нема чого папір переводити
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12.11.2021 13:34
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Нема чого папір переводити
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12.11.2021 13:34 Ответить
Спробуйте торгівлю вівсом та підковами або відкрийте сервіс карет та тарантасів)
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12.11.2021 13:36 Ответить
Боже , яка дичина . Невже досі існують динозаври , які купують паперові газети .
Ви ще касетні магнітофони почніть продавати і в супермаркетах роздайте касирам рахівниці .
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12.11.2021 13:44 Ответить
Представь себе что есть люди читающие , только вчера буквально обратил внимание стоя в отделении Укрпочты ,за 5 минут человека 4 спрашивали какие-то издания; уже новый номер пришел или нет
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12.11.2021 13:51 Ответить
Да и насчёт кассетных, посмотри сколько Акайи кассетный стоит или Шарп и какие битвы за них на аукционе
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12.11.2021 13:54 Ответить
У мене є двокасетник Sony.
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12.11.2021 14:00 Ответить
И Сони, и Шарп. И еще автомагнитола кассетная в гараже доживает. Там и кассеты все
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12.11.2021 14:26 Ответить
А у мене працює . Стоїть на кухні як брехунець і слухаю радіо.
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12.11.2021 14:43 Ответить
Викинув це все барахло 20 років тому . А вчора сусід по гаражу робив уборку , то 4 мішки тих акаїв висипання на смітник . Бомжі прибігли з молотками , бити пластмаси і досягати мідь 🍺🐸👍
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12.11.2021 14:43 Ответить
Вы все таки далеки от понимания , если у вас случайно найдется ещё сосед который выкидает по 4 мешка магнитофонов ценой от 10 000 до 30 000 гривен у нас и примерно столько же в долларах но уже на **** вы сообщите я сам заберу
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12.11.2021 16:19 Ответить
прикинь Європа має газeти! в Украiни свiй особливий шлях розвитку?
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12.11.2021 14:11 Ответить
Я газети читаю в телефоні . Безкоштовно . Нема чого ліс на гімно переводити .
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12.11.2021 14:46 Ответить
А оселедця ви теж в телефон загортаєте?
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12.11.2021 14:55 Ответить
так то ж ти. ти що для всiх приклад чи закон? люди можe хочуть потримати газeту класичну. а лiси нe iзза газeт рубають а на eкспорт
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12.11.2021 15:22 Ответить
газети зараз нікому не потрібні... хіба що чудовий матеріал для розпалювання камінів... але воплі Швеця мені зрозумілі, за спекуляцією про читачів схована ніша колосального заробітку в періоди виборів коли вони гребуть лопатою... і всі вулиці встелені тою макулатурою.
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12.11.2021 13:51 Ответить
Факти- українська газета? Точно?
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12.11.2021 13:51 Ответить
брехливі "факти", скоріше так буде правильно.
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12.11.2021 13:53 Ответить
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12.11.2021 13:57 Ответить
Все от того что живем как в "диком лесу" Тут скорее вопрос не к бумажному как токовому изданию. (практически неважно какому, за редким исключением специф. изданий, там законов, бух, актов и т.д.) Чтение стало предметом торговли с "большой буквы" Народ читает заголовки статеек на новостных порталах, и думает что он в курсе всех событий!! А по факту любая газета уже на момент выхода из печати в наше время опоздала с новостями как минимум на сутки.!!! Легче открыть трулюфон и прочитать заголовки и усе!!!
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12.11.2021 13:57 Ответить
Легче открыть трулюфон и ....
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12.11.2021 14:22 Ответить
Ой, а кто это сделал?))) За кого там Факты топили в 2019?
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12.11.2021 13:58 Ответить
Здача в аренду недвижимости покроет все расходы! И на старуху бывает проруха.
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12.11.2021 13:59 Ответить
Дрянная ватная газетенка и главред такой же. Не о чем печалиться. Тем более в век интернета.
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12.11.2021 14:00 Ответить
так там частково за всiх говорить. нe тiльки за факти. схожe так договори у всiх
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12.11.2021 14:13 Ответить
Это тот Швец, который вырастил Гордона.
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12.11.2021 14:01 Ответить
Укрпочта вправе сама решать, что ей делать, исходя из экономической целесообразности и своих интересов. И другая коммерческая структура, под названием газета "Факты" ей не должна указывать что делать.
Нет спроса на печатку - это проблема газет, а не Укрпочты
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12.11.2021 14:01 Ответить
Вы хоть знаете о закрытии отделений Укрпочты, о сокращении почтальонов, или ваш мир заканчивается на окраине вашего города ?
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12.11.2021 17:38 Ответить
Я что писал о достижениях Укрпочты? Какое отношение закрытие отделений имеет к спросу на печатную прессу?
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12.11.2021 19:15 Ответить
В сёлах есть спрос на газеты, но кто будет доставлять подписанные издания если нет почты ? Это надо разжёвывать ?
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13.11.2021 04:21 Ответить
Укрпочта - это не социальная служба и не газетный ларёк. Это структура, которая должна приносить прибыль и быть конкурентоспособной на рынке. Вы видели, чтобы Новая почта продавала у себя в отделениях газеты, шампунь, туалетную бумагу? Это все советские представления о функции Укрпочты. Не путайте инфраструктуные проблемы сел с бизнесом.
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13.11.2021 12:27 Ответить
Укрпочта доставляет пенсии и социальные выплаты инвалидам, а значит выполняет социально значимую работу. Хотите раздать старикам банковские карточки и предложить добираться за десятки километров к ближайшему банкомату ? А знаете ли вы, что не во всех сёлах есть магазины, там кроме автолавки и почты товары взять негде. Социальное обеспечение и бизнес понятия не совместимые, все государственные коммунальные предприятия убыточны, но никто их не закрывает, потому, что есть социальные гарантии закреплённые в Конституции
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13.11.2021 19:14 Ответить
Вопрос был в том, может ли газета "Факты" навязывать свои условия Укрпочте? Если Укрпочте невыгодно это сотрудничество, считаю, что газета (а это коммерческая структура!) должна сама искать пути для своего выживания: искать новых дистрибьюторов, курьеров, пересматривать ценовую политику и т.д. А ныть с их стороны и сидеть на шее у государства (Укрпочты) это наглость и паразитизм.
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13.11.2021 22:01 Ответить
Вопрос не в одном издании, а в политике государства на сокращении отделений Укрпочты или Ощадбанка, обслуживающих население в сёлах. Тут можно накинуть ещё сокращение больниц и пунктов скорой помощи. Такая политика убивает село, а в последствии приведёт к его вымиранию. Можно забыть о развитии фермерских хозяйств, не будет рабочей силы, землю скупят иностранные агрохолдинги и прощай украинское село. Вот такие глобальные проблемы стоят за банальным выдавливанием печатных изданий из Укрпочты
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14.11.2021 19:01 Ответить
а смілянський вів деструктивну діяльність на користь ворогів з першого дня призначення на цю посаду...а звідкіля він узявся треба спитати у товариша гройсмана
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12.11.2021 14:08 Ответить
Швець - це рідкісна ватна гнида. Він ще при пізньому совку писав пасквілі про Народний Рух, а в 90-х продовжив цю традицію. Трохи перефарбувся в 2000-х.
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12.11.2021 14:10 Ответить
укрпошта розповсюджує русскакающєє говно. на полицях oкрiм цього у вiддiлeннях нiчого нeмає
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12.11.2021 14:15 Ответить
Кому не подобається той має можливість надсилати свій товар покупцям не укрпоштою а наприклад новою поштою
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12.11.2021 14:15 Ответить
неожиданно, оказывается есть еще печатные издания. я даже не подозревал о данном аргументе и факте
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12.11.2021 15:02 Ответить
Швец по ходу не понимает что люди отвыкли получать информацию на бумажных носителях. Стопроцентное списание говорит о том что никто ее не покупает, уверен и покупать не будет. Я даже не знаю где сейчас можно купить эти газеты.
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12.11.2021 16:44 Ответить
Потрібні інші, нові принципи роботи з друкованими ЗМІ. Паперові видання є одним з символів статусу людини. А не анахронізмом, як хтось вважає.
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12.11.2021 17:19 Ответить
В сёлах нет почтальонов, даже при моём желании подписаться, мне предлагают забирать газеты на почте в другом селе за 6 км. Ну и кто тут будет подписываться? Хотя я люблю по старинке почитать печатное издание
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12.11.2021 17:34 Ответить
К сожалению, читать газеты и книги стало непопулярно. Колоссальные проблемы с реализацией книг на украинском, их производство в большинстве случаев нерентабельно. Украинская национальная сеть Буква была вынуждена начать продавать книги и на русском языке, чтобы не разориться. Почему так? Видимо потому, что старое поколение интеллигенции и городские жители среднего возраста это основные покупатели книг. И те и другие в основном русскоязычные. Когда-нибудь, лет через тридцать, уже новые поколения интеллигенции и жителей городов начнут покупать книги на украинском, это естественный процесс, который невозможно ни ускорить ни затормозить.
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12.11.2021 17:47 Ответить
Газету Факты основал Пинчук для продвижения Кучмы на второй срок.
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13.11.2021 06:45 Ответить
 
 