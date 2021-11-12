Украина укрепила границу с Беларусью, работаем с партнерами для минимизации энергетических рисков, - Кулеба

Украина уже укрепила границу с Беларусью и работает над минимизацией энергетических рисков.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина уже укрепила границу с Беларусью, мы работаем с партнерами для минимизации энергетических рисков, но подчеркну, что ситуацию нужно рассматривать комплексно", - отметил министр.

По словам Кулебы, вместе с информацией о подготовке Россией нового этапа агрессии против Украины, все эти явления составляют единый гибридный фронт России против евроатлантического пространства.

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