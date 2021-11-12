Украина укрепила границу с Беларусью, работаем с партнерами для минимизации энергетических рисков, - Кулеба
Украина уже укрепила границу с Беларусью и работает над минимизацией энергетических рисков.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина уже укрепила границу с Беларусью, мы работаем с партнерами для минимизации энергетических рисков, но подчеркну, что ситуацию нужно рассматривать комплексно", - отметил министр.
По словам Кулебы, вместе с информацией о подготовке Россией нового этапа агрессии против Украины, все эти явления составляют единый гибридный фронт России против евроатлантического пространства.
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+4 Scorpman Y
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+3 rejestrowyj bazil
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Хотя я не знаю чем можно закрыть болота и леса Волыни там где погранцов меньше чем бурштынокопателей которые за деньги проведут и мигрантов
Не було коли - зеЛох офшорний та його шола державний бюджет грабували на "великому крадівництві"?!
Згадаєш про ці новини, коли мігранти сюди попруть. Будеш тоді їх на хліб мазати.
Якщо Білорусь використовують як транзит до ЄС, то так само використають і Україну. Тим більше якщо пуйло з лукою цього захочуть. І місцева зебілятина тоді буде тут бігати і кричати, що нас підставив Захід...
Крім того, ви знаєте, скільки афганців чи іранців живе в Україні? Більше, ніж зараз цих мігрантів у Білорусі. Тому мантра про те, що їм Україна ні в якому разі не підійде, не канає.
Час покаже.
- і кордоном переймається, укріплює;
- і енергетику повз себе не пропустить, тумблером клацає.
та ще й єрмаку з закордонними справами допомагає!
в зекоманді усі таки - або дурень, або покидьок.
Кто такой Порох - отлично видно в фильме Казанского.
Все больше склоняюсь в выводу что после Макаровича и Даниловича - в презах одно лайно.
Оце ******* , так *******...
Чим і коли ?
от це зе й наклали на кордоні (у вигляді кулеби)