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Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока-2"

Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток-2". Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейскомго Союза в Сенате США за поддержкой такой нормы и на уровне Сената", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее группа сенаторов США инициировала новые санкции в отношении "Северного потока-2".

Также читайте: Кулеба и Ермак высказали Блинкену аргументы Украины касательно угроз из-за запуска "Северного потока – 2", - ОПУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) США (26513) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+6
Подяка,США.
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12.11.2021 13:56
+1
А ми в свою чергу подякуємо Зеленському за те що він блокував роботу наших депутатів, які їздили в США саме цьому питанню. Хрипло дякуємо, Вова. (далі жест Гео).))
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12.11.2021 14:09
+1
А амеріканці подякували зеленському за слив вагнерівців і за коломойського.
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12.11.2021 14:11
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Подяка,США.
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12.11.2021 13:56 Ответить
А ми в свою чергу подякуємо Зеленському за те що він блокував роботу наших депутатів, які їздили в США саме цьому питанню. Хрипло дякуємо, Вова. (далі жест Гео).))
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12.11.2021 14:09 Ответить
Гео, потрібно прийняти в лави ЕС..
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12.11.2021 14:13 Ответить
Гео для початку треба відмитись від зеленого лайна.
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12.11.2021 14:22 Ответить
А Разумков,молодий,перспективний,колишній ригівець,як і Олексій Гончаренко,то думаю буде свіжою кров.ю у фракції ЄС..
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12.11.2021 14:27 Ответить
Что вы пихаете в ЕС зеленое дерьмо? Вы за них голосовали так жріть хоч подавиться.
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12.11.2021 14:33 Ответить
В ЕС лайна,як і в Слузі більш ніж достатньо.
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12.11.2021 14:40 Ответить
Це каже той хто голосував за зрадника і офшорніка зеленського,так, твоя думка дуже вагома)))
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12.11.2021 14:48 Ответить
Геннадій Балашов, 57 років, бізнесмен, лідер партії "5.10"
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12.11.2021 14:58 Ответить
Такий же популіст як і лібертаріанці 7 дня.
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12.11.2021 15:05 Ответить
Що доброго він зробив для України,чи відзначився благодійністю,чи допомогав армії?Черговий бла- бла ,котрий хоче керувати країною? Ви поки не знищите Україну,мабуть не заспокоїтеся.
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12.11.2021 15:07 Ответить
Балашов в принципі притомна людина, але без партії без політичного досвіду без міжнароних зв"язків. Ще один хороший парєнь, ще одні граблі.
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12.11.2021 15:12 Ответить
ось мій був тоді вибір
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12.11.2021 14:59 Ответить
А тепер ти працьовлаштовуешь покидькив зелених?Їх місце у буцигарні, це наш вибір.
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12.11.2021 15:05 Ответить
То таке. За кого голосували у другому турі? За мухомора чи за невідомощо?)))
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12.11.2021 15:13 Ответить
Проти сивочолого бульдозериста)))
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12.11.2021 15:21 Ответить
А амеріканці подякували зеленському за слив вагнерівців і за коломойського.
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12.11.2021 14:11 Ответить
дакую...дуже дякую? своим скрипучим голоском?
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12.11.2021 14:29 Ответить
Хорошая информация , правильньіе действия Президента , респект США !
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12.11.2021 15:24 Ответить
https://youtu.be/VZwIsr-0BZI?t=314 Позичивши очі у Сірка...
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12.11.2021 19:05 Ответить
 
 