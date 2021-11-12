Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока-2"
Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода "Северный поток-2".
Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток-2". Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейскомго Союза в Сенате США за поддержкой такой нормы и на уровне Сената", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее группа сенаторов США инициировала новые санкции в отношении "Северного потока-2".
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