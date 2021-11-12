У Ермака тесные связи с Россией и это опасно для Украины, – евродепутат
Американцы приказали Владимиру Зеленскому не делиться информацией о закрытии телеканалов Виктора Медведчука с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.
Об этом депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Андрей Ермак когда-то имел крепкие деловые отношения с Россией. "Его отец был одним из руководителей КГБ. Операция "Вагнера" также показательна в этом плане. Позже он отвечал за обмен пленными, и он сделал возможным то, что больше нет ни одного человека из Беркута в этой стране, который мог бы быть привлечен к ответственности за события Майдана. Их выпустили в Россию. И, конечно, есть много людей со времен Януковича, которые сейчас часто бывают в администрации президента, которые близки к России. И что интересно, это то, что Ермак не был проинформирован Зеленским, когда были закрыты телеканалы Медведчука. Видимо, потому что он ему не доверял. Американцы приказали Зеленскому не делиться. Может быть, на это была причина", - отметила евродепутат.
Отвечая на вопрос, является ли глава Офиса Президента российским агентом, фон Крамон ответила: "Я не знаю, кем он является. По крайней мере, он имеет тесные связи (с Россией. - Ред.)".
По мнению политика, это опасно для Украины. "В этом нет ничего нового, но тем не менее. В 2021 году российские войска все еще находятся на территории Украины, очень сильная российская пропаганда и дезинформация против вакцинации. Россия продолжает гибридную и настоящую войну против Украины, и вдобавок у вас есть кто-то в Офисе Президента, кто, очевидно, имеет тесные связи (с Россией. – Ред.), – подытожила фон Крамон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html
"Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый Палыч, самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников "Цензор.НЕТ", был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад", - написал он.
По данным журналиста, Куликовского "хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".
"Однако в сентябре 2019 года СБУ прекратила операцию по разработке Палыча. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - "ГОРДОН"). ГУР использовал Палыча для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была наказать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит", - объяснил Бутусов.
Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников "Изоляции" - как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком "ДНР" https://gordonua.com/news/war/sbu-zaderzhala-eks-nachalnika-pvo-brigady-boevikov-dnr-1090273.html Владимиром Цемахом .
"Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, "Вагнергейт". 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал Палыча, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го Палыч находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали в свете событий в стране, что делать дальше и какие будут последствия их действий", - рассказал Бутусов.
По его словам, Палыч был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.
"В процессе передачи Палыча принимало участие много самых разных людей. Палычем СБУ заинтересовалась после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии "Квартал 95". Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку", - объяснил Бутусов.
свернуть комментарий
Ответить
Но мудрый нарид не читает таких новостей. Им нужны тарифы на газ,роттердам,апшоры,барыга
Якраз зараз існує небезпека, що цього нікчему оберуть на другий термін. Він щоденно вже веде свою виборчу кампанію. Звісно: бреше, обіцяє, імітує - але далеко не всі українці вміють критично мислити. Дивіться, він вкидає в суспільство дурні відволікаючи ідеї: то накладання санкцій на контрабандистів (що це означає?), то великий герб, то якейсь безглузде опитування, то "терорист" в автобусі, то він знає, як вдвічі знизити платню за комунальні послуги. А закон про олігархів - дурниця - протиричіть конституціі і не чіпає Коломойского. Але дякі люди вірять зеленим.
кацапи і ЗЕля разом з ними. А ось накладання санкцій на
контрабандистів це вже щось нове, я довго сміявся.
Яйця виженуть курку
жерти,срати і спати?Жити на одніх рефлексах , а думати ні?
Тоді вам дорога в ЗЕлену ЗЕпісочніцу!
Да уж. Такое можно услышать только от европейских аналитиков.
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !
По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…
Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !
И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
Ми будемо продовжувати тупцювати на одному місці місці. або навіть повертатись в совок.
\\\\\\"Его отец был одним из руководителей КГБ. Источник: \\\\
...... тут и сказать то нечего даже. не знал кстати. евродепутат знает и говорит. мрак полный.
За її словами, Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. "Його батько був одним із керівників КДБ. Джерело:
НУ ХОЧ ХТОСЬ ЗАЯВИВ НА УВЕСЬ СВІТ ЩО РАДНИК Зе ЦЕ ЛЮДИНА КРЕМЛЯ
З 15-ті атомних енергоблоків зараз працює 8.
Вугля на державних ТЕС майже немає.
Два мільярда долларів весною не витратили на закупівлю газу за завжди низькою ціною в літку і зараз в ПГС мінімальні запаси газа.
Провалена робота з агітаціїї за вакцінацію і влада почала робити це примусово, лішаючи роботи та зароботку.
Провалена робота до подготовки к спалаху Ковід-19 у осені.
Мало? як по мене, з головою.
5 августа начальник ГУР МО В.Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал "Палыча", которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го "Палыч" находился под контролем, скажем так, волонтёров. Люди не понимали, в свете событий в стране, что делать дальше, и какие будут последствия их действий.
В этой истории есть немало вопросов, которые можно установить, проверить и уточнить только в результате официального расследования. Судя по тому, как правоохранительные органы отказались расследовать Вагнергейт, расследование по "Палычу", конечно, при этой власти никто проводить не будет.
Это далеко не все, что можно сказать как по этому, так и по другим скандалам в сфере безопасности и обороны. Но эта ситуация очень ярко показывает, в каком состоянии находятся наши спецслужбы и управление обороной и безопасностью страны.
, и вали с Украины