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У Ермака тесные связи с Россией и это опасно для Украины, – евродепутат

У Ермака тесные связи с Россией и это опасно для Украины, – евродепутат

Американцы приказали Владимиру Зеленскому не делиться информацией о закрытии телеканалов Виктора Медведчука с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Об этом депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Андрей Ермак когда-то имел крепкие деловые отношения с Россией. "Его отец был одним из руководителей КГБ. Операция "Вагнера" ​​также показательна в этом плане. Позже он отвечал за обмен пленными, и он сделал возможным то, что больше нет ни одного человека из Беркута в этой стране, который мог бы быть привлечен к ответственности за события Майдана. Их выпустили в Россию. И, конечно, есть много людей со времен Януковича, которые сейчас часто бывают в администрации президента, которые близки к России. И что интересно, это то, что Ермак не был проинформирован Зеленским, когда были закрыты телеканалы Медведчука. Видимо, потому что он ему не доверял. Американцы приказали Зеленскому не делиться. Может быть, на это была причина", - отметила евродепутат.

Также смотрите: "Этот звонок был от руководителя Офиса президента", - Рябошапка о "сливе" операции по "вагнеровцам". ВИДЕО

Отвечая на вопрос, является ли глава Офиса Президента российским агентом, фон Крамон ответила: "Я не знаю, кем он является. По крайней мере, он имеет тесные связи (с Россией. - Ред.)".

По мнению политика, это опасно для Украины. "В этом нет ничего нового, но тем не менее. В 2021 году российские войска все еще находятся на территории Украины, очень сильная российская пропаганда и дезинформация против вакцинации. Россия продолжает гибридную и настоящую войну против Украины, и вдобавок у вас есть кто-то в Офисе Президента, кто, очевидно, имеет тесные связи (с Россией. – Ред.), – подытожила фон Крамон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ермак презентовал новый информационный бюллетень OPEN Digest: Мир должен услышать голос Украины. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Медведчук Виктор (1789) США (26528) Ермак Андрей (1259) Виола фон Крамон (26)


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Топ комментарии
+54
Йапонский стыд.
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12.11.2021 14:01
+46
Два разных мира Украины - Петя Полицяк, воевал в ДАПе, замучен кадыровцами до смерти и погрязший в роскоши, воровстве, предательстве мир Ермака-Зеленского и им подобных.
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12.11.2021 20:44
+36
Давайте смотреть в корень! Разве уже всё не понятно? Зачем, почему и для чего пришёл Зеленский и кто такой Ермак? Зеленский пришёл в чужую ему Украину "договориться с Путиным посередине", чтобы продолжать зарабатывать в России. А Ермака ФСБ прикрепило к нему - "президенствовать" - это означает: без конца имитировать деятельность, отвлекать внимание населения вбросами, разрушать достигнутое ранее, врать - и по существу, маскируясь под патриота, работать на Россию.

Якраз зараз існує небезпека, що цього нікчему оберуть на другий термін. Він щоденно вже веде свою виборчу кампанію. Звісно: бреше, обіцяє, імітує - але далеко не всі українці вміють критично мислити. Дивіться, він вкидає в суспільство дурні відволікаючи ідеї: то накладання санкцій на контрабандистів (що це означає?), то великий герб, то якейсь безглузде опитування, то "терорист" в автобусі, то він знає, як вдвічі знизити платню за комунальні послуги. А закон про олігархів - дурниця - протиричіть конституціі і не чіпає Коломойского. Але дякі люди вірять зеленим.
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12.11.2021 17:02
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Фон Крамон пронесла заказную пургу и забьіла про Украину , а тут чубьі трещат . Узбагойтесь !
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12.11.2021 15:27 Ответить
Это какой-то позор
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12.11.2021 15:38 Ответить
Испанский.
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12.11.2021 17:01 Ответить
Клоун - кремлівський "Буратіно": "Єрмак піде лише разом зі мною".
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13.11.2021 13:54 Ответить
Неважно кто этот ермак. Лучше не рисковать и вышвырнуть его. Незаменимых не бывает.
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12.11.2021 15:42 Ответить
ВЫШВЫРИВАТЕЛ Земразина сказал -"со мной пришёл ,со мной уйдёт"! О чем ,вы говорите???
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12.11.2021 21:38 Ответить
А прічьом тут Зєлєнскій?

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13.11.2021 06:38 Ответить
Та Ермак би давно вишвирнув Зелю, але за нього ж тіпа нарід голосував.
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13.11.2021 12:12 Ответить
Вони обоє в одній упряжці, хіба не ясно? І вся їхня команда.
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14.11.2021 06:46 Ответить
Та зелепуга в упряжці, а Єрмак поганяє, так правильніше, думаю, буде. А що лишається клоуну, як не смішити народ. Хоча людям той сміх крізь сльози.-"хошпоржем"
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14.11.2021 06:54 Ответить
Ясно до нарід у на на 73% інфантіли
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17.11.2021 13:04 Ответить
цирковому клоуну приказали не ляпать своим языком)))))))))))))))) браво браво)) бурные продолжительные аплодисменты и занавес.
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12.11.2021 15:57 Ответить
НЕ приказали а попросили не только ляпать языком, а и что-то делать в отношении Ермака! Но, дел не ждите!
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12.11.2021 23:42 Ответить
Давайте назовите кто эти американцы,харе уже плодить фейки.Это заявил мид какой то чиновник,кто это такие?
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12.11.2021 16:35 Ответить
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13.11.2021 06:41 Ответить
Тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке планировали захватить, но спецоперацию Минобороны сорвали - Бутусов
Больше читайте тут:

https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html



"Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый Палыч, самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников "Цензор.НЕТ", был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад", - написал он.

По данным журналиста, Куликовского "хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".

"Однако в сентябре 2019 года СБУ прекратила операцию по разработке Палыча. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - "ГОРДОН"). ГУР использовал Палыча для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была наказать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит", - объяснил Бутусов.

Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников "Изоляции" - как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком "ДНР" https://gordonua.com/news/war/sbu-zaderzhala-eks-nachalnika-pvo-brigady-boevikov-dnr-1090273.html Владимиром Цемахом .

"Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, "Вагнергейт". 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал Палыча, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го Палыч находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали в свете событий в стране, что делать дальше и какие будут последствия их действий", - рассказал Бутусов.

По его словам, Палыч был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.

"В процессе передачи Палыча принимало участие много самых разных людей. Палычем СБУ заинтересовалась после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии "Квартал 95". Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку", - объяснил Бутусов.

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13.11.2021 13:56 Ответить
Какой позорище!

Но мудрый нарид не читает таких новостей. Им нужны тарифы на газ,роттердам,апшоры,барыга
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12.11.2021 16:43 Ответить
Давайте смотреть в корень! Разве уже всё не понятно? Зачем, почему и для чего пришёл Зеленский и кто такой Ермак? Зеленский пришёл в чужую ему Украину "договориться с Путиным посередине", чтобы продолжать зарабатывать в России. А Ермака ФСБ прикрепило к нему - "президенствовать" - это означает: без конца имитировать деятельность, отвлекать внимание населения вбросами, разрушать достигнутое ранее, врать - и по существу, маскируясь под патриота, работать на Россию.

Якраз зараз існує небезпека, що цього нікчему оберуть на другий термін. Він щоденно вже веде свою виборчу кампанію. Звісно: бреше, обіцяє, імітує - але далеко не всі українці вміють критично мислити. Дивіться, він вкидає в суспільство дурні відволікаючи ідеї: то накладання санкцій на контрабандистів (що це означає?), то великий герб, то якейсь безглузде опитування, то "терорист" в автобусі, то він знає, як вдвічі знизити платню за комунальні послуги. А закон про олігархів - дурниця - протиричіть конституціі і не чіпає Коломойского. Але дякі люди вірять зеленим.
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12.11.2021 17:02 Ответить
💯%чистейшая правда ! Гео Лерос - зеленский главный предатель Украины!!!
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12.11.2021 21:21 Ответить
Не хочу ображати собак! Вони наші друзі! Брешуть як завжди
кацапи і ЗЕля разом з ними. А ось накладання санкцій на
контрабандистів це вже щось нове, я довго сміявся.
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13.11.2021 12:40 Ответить
Т.е. гнилые расклады ЗЕманды хорошо известны в Мире.
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12.11.2021 17:05 Ответить
Да как клоун не будет делиться со своим лучшим дружбаном? Он сам не свой будет, если не поделится, ведь он для него как брат родной, а может ещё лучше.
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12.11.2021 18:38 Ответить
Щоденний сором...
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12.11.2021 19:18 Ответить
На жаль, соромом не обійдеться. Буде велике горе...
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14.11.2021 06:52 Ответить
А это "создание", должно давным-давно валяться на нарах, а его друг клоун, этого не делает. Наверное хотят вместе сидеть в одной камере, ведь они друзья, не разлей водой. Ну всему своё время, думаю, найдётся управа и на них.
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12.11.2021 20:29 Ответить
Самое смешное, что зеленый клоун в конце-концов уволит дерьмака, но это его самого уже не спасет. Идиоты на ошибках не учатся. Все это уже было, но Вова школьный учебник по истории скурил
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12.11.2021 20:22 Ответить
Не уволит. Зеленский сам сказал, что Ермак уйдет только с ним.
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12.11.2021 21:12 Ответить
мало-ли, что это чучело сказало. оно хоть раз не соврало?
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12.11.2021 21:18 Ответить
173% уволит!
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12.11.2021 23:39 Ответить
Ага.
Яйця виженуть курку
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13.11.2021 12:14 Ответить
так он и поставлен в Омане смотрящим над малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом в обмен на сохранение киностудий в маЦкве и хаты в Крыму, просто это Существо думает что все кругом идиоты и все сойдет с рук...
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12.11.2021 20:33 Ответить
Думаєте, він не має "хати" в мацкве? Свята наївність, а кажуть, живе в одному домі з мєдвєдєвим...
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14.11.2021 06:57 Ответить
👍👍👍
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12.11.2021 20:36 Ответить
Два разных мира Украины - Петя Полицяк, воевал в ДАПе, замучен кадыровцами до смерти и погрязший в роскоши, воровстве, предательстве мир Ермака-Зеленского и им подобных.
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12.11.2021 20:44 Ответить
ау, кацкорпус? глаза зассаны?
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12.11.2021 21:11 Ответить
Аваков команды не давал, пока низя.
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13.11.2021 19:59 Ответить
вова такі лох.
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12.11.2021 21:13 Ответить
Думаю, чем дольше Ермак будет сидеть в ОП, тем сложнее будет Зе-профану вернуть доверие страны, которая и без этого настроена попросту СКИНУТЬ еврея и поставить на пост лидера НАЦИИ настоящего ПАТРИОТА-УКРАИНЦА. Безусловно речь не о БАРЫГЕ или кого-то из продажных ОЛИГАРХОВ... Государству нужен новый БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ. Тот человек, который не побоится МНЕНИЙ ЗАПАДА или ВОСТОКА что бы поставить Неньку в ряд развитых стран. Тот, кто не станет прощать гэбэшной мрази НИ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА в сторону ЕГО РОДИНЫ!...
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12.11.2021 21:15 Ответить
Тільки ще одного Богдана Х. нам не потрібно, ще після проклятого першого досі видихаємо. А вибрали на свою голову расєю. Петро ж попереджав ( і дурний тільки цього не бачив), що "голосуйте за ЄС або ...росію..."
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14.11.2021 07:07 Ответить
А справжній БАРИГА і МАРОДЕР сидить тепер на банковій.
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14.11.2021 07:14 Ответить
одни дураки и подонки...
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12.11.2021 21:16 Ответить
о, сколько подоляцкой шелупони набежало. задело дерьмаков за живое
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12.11.2021 21:16 Ответить
Ермака конечно надо гнать. У него на лбу написано "КГБ". Но следует понимать, что как минимум 90% наших политиков являются бывшей коммунистической и комсомольской номенклатурой СССР или их детьми или внуками. А вся эта номенклатура были одновременно и сотрудниками КГБ.
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12.11.2021 22:43 Ответить
А пан Го(н)рдон каже, що Ермак, це великий патрiот i гiдна людина. I цiлком заслуговуе на президенство. Тiть його нехай. Один зрадник, другий -бовдур.
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13.11.2021 23:05 Ответить
дбр, а де підозра та вимога на домашній арест евродепутатки. Теж саме сказав Лерос. А, е деякі відрізності - ФАК президенту України та його проміжному хазяїну.
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12.11.2021 23:19 Ответить
ЗЕ! и всю-всю-всю ЗЕ!шоблу в отставку!!! Тогда точно будем уверены, что врагов Украины среди правящей верхушки нет. Пока новых непонавыбираем
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12.11.2021 23:35 Ответить
Зе в отставку а кто придёт старая воровской банда и хана будет Украине.хуже Зе лучше нету
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13.11.2021 02:17 Ответить
Шановний ! А для чого ви носите мозок в голові? Тільки щоб
жерти,срати і спати?Жити на одніх рефлексах , а думати ні?
Тоді вам дорога в ЗЕлену ЗЕпісочніцу!
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13.11.2021 12:51 Ответить
Не знаю как вы ,а я испытываю румынский стыд от слов американских партнеров…. Как будто тебя, пересичного украинца, зеля взял и в говне выпачкал….
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12.11.2021 23:44 Ответить
А хіба не "випачкав"? Принюхайтесь, бо вже весь світ шокований від вашого вибору. "Україна проголосувала проти України", зненавиділа свого президента за справжню незалежність, свою армію, мову і віру (!!!)...
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14.11.2021 07:25 Ответить
Американцы приказали Владимиру Зеленскому не делиться информацией о закрытии телеканалов Виктора Медведчука с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Источник:
Да уж. Такое можно услышать только от европейских аналитиков.
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13.11.2021 00:47 Ответить
Походу тётя куплена русскими и брешет а сколько ещё таких есть продажных в Украине тоже
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13.11.2021 02:16 Ответить
Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
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13.11.2021 05:30 Ответить
Не надо путать, это ермак-Козырь может чего-то не говорить зе-никчемности, а не наоборот!
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13.11.2021 06:27 Ответить
Дик яво ж таваріщ Путєн назначал
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13.11.2021 07:54 Ответить
ну и у зеленского связи с рашей не хуже чем у ермака. и наверное большинство в ОП и ближайшем окружении мони неровно дишат в сторону рф. звучит абсурдно но предатели руководят государством
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13.11.2021 08:51 Ответить
Поки не буде зачищена уся ватна сволота, руху в вперед не буде.
Ми будемо продовжувати тупцювати на одному місці місці. або навіть повертатись в совок.
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13.11.2021 09:05 Ответить
але ж ти її розплодив в 2019-му
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13.11.2021 10:30 Ответить
США рекомендували Зеленському ... не ділитися інформацією з Єрмаком . Та справа в тому , що Єрмак є тіньовим президентом України - він приймає рішення , а Зеленський лише його рішення затверджує офіційно . Зеленський - не лох . Йому 43 роки . Він прекрасно усвідомлює , що він вчиняє неконституційні речі .
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13.11.2021 10:40 Ответить
Не тільки усвідомлює, а ще й ненавидить усе українське.
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14.11.2021 07:42 Ответить
Це російський "кріт". Хоча вже не "кріт". Просто російський агент. Можливо, майбутній гауляйтер (намісник) Путлера в Україні...
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13.11.2021 11:05 Ответить
да...печально когда клоун и ко у власти..быстрей бы пережить эту напасть..
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13.11.2021 11:21 Ответить
"У вас там предатель, только вы ему не говорите ничего" - это просто пдц)))
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13.11.2021 11:29 Ответить
Ну і?.. Шмаркля ти зелена, ти що небудь з цього приводу скажеш чи булеш і далі відморожуватися? Про це ж говорять вже всі і давно! Жени нахєр цього щура, бо в Ростов будете тікати разом!
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13.11.2021 11:34 Ответить
интересно бы почитать комментарий С.Лещенко по этому поводу - настолько умело облизывает власть шо иногда противно даже.

\\\\\\"Его отец был одним из руководителей КГБ. Источник: \\\\

...... тут и сказать то нечего даже. не знал кстати. евродепутат знает и говорит. мрак полный.
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13.11.2021 13:23 Ответить
Они всем доказывают, что ими не руководят из США. И тут на тебе ПРИКАЗАЛИ. Ухахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха. Сколько интересно стран в мире, которым не приказывают?
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13.11.2021 13:29 Ответить
исходите из того,что немцы проводят недружественную политику в отношении Украины,делите на 100 всё,что они говорят.
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13.11.2021 14:14 Ответить
Там разные люди, разные партии, у Меркель своя позиция, и она известна…
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14.11.2021 03:12 Ответить
Зеля так не считает.
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13.11.2021 16:34 Ответить
а ніхто і не здивується якщо через декілька років, воно оселиться на Рублівськім трактові, поряд з лєгітімним домбасівським проффесором...
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13.11.2021 17:00 Ответить
Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила в https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html інтерв'ю НВ , інформує

За її словами, Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. "Його батько був одним із керівників КДБ. Джерело:

НУ ХОЧ ХТОСЬ ЗАЯВИВ НА УВЕСЬ СВІТ ЩО РАДНИК Зе ЦЕ ЛЮДИНА КРЕМЛЯ
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13.11.2021 17:31 Ответить
Ета фсёложь, Ермаки никада ниработали на кацапав, а якутский Ермак Тимафеич убиенный якутскими полчищами врагов Московии в 1585 году ето исключение.
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13.11.2021 18:26 Ответить
А знаєте, що саме гірше? Що ми не знаємо, на кільки ці тварюки типу єрмака нашкодили нашій країні на даний момент. Так, варенгейт всплив, і ще дещо, але хто знає всі масштаби їхньої діяльності?
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13.11.2021 18:34 Ответить
З 23-х державних єнергоблоків вугільних ТЕС, зараз працює 3.

З 15-ті атомних енергоблоків зараз працює 8.

Вугля на державних ТЕС майже немає.

Два мільярда долларів весною не витратили на закупівлю газу за завжди низькою ціною в літку і зараз в ПГС мінімальні запаси газа.

Провалена робота з агітаціїї за вакцінацію і влада почала робити це примусово, лішаючи роботи та зароботку.

Провалена робота до подготовки к спалаху Ковід-19 у осені.

Мало? як по мене, з головою.
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13.11.2021 18:42 Ответить
Походу пан Зеленский без "активного" партнера Ермака жить не может?!
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13.11.2021 20:14 Ответить
"Палыча" хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов. Однако в сентябре 2019-го года СБУ прекратило операцию по разработке "Палыча". В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО. ГУР использовал "Палыча" для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками, ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была - покарать всех палачей. Захват тюрьмы произошёл бы абсолютно внезапно, без шума. Противник бы просто не понял, что происходит. Также предполагалось вывести группу пленников через коридоры на линии фронта по примеру захвата Цемаха.
5 августа начальник ГУР МО В.Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал "Палыча", которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го "Палыч" находился под контролем, скажем так, волонтёров. Люди не понимали, в свете событий в стране, что делать дальше, и какие будут последствия их действий.

В этой истории есть немало вопросов, которые можно установить, проверить и уточнить только в результате официального расследования. Судя по тому, как правоохранительные органы отказались расследовать Вагнергейт, расследование по "Палычу", конечно, при этой власти никто проводить не будет.

Это далеко не все, что можно сказать как по этому, так и по другим скандалам в сфере безопасности и обороны. Но эта ситуация очень ярко показывает, в каком состоянии находятся наши спецслужбы и управление обороной и безопасностью страны.
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13.11.2021 20:47 Ответить
Будь у США информация на Ермака,последний вылетел бы с должности давным давно,Байден убрал генерального прокурора Шокина за шесть часов,когда надо делают всё чётко и быстро.
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13.11.2021 20:50 Ответить
Тоді була проукраїнська влада, тому й вигнали шокіна. А тепер у президента є велика інформація на коломойшу, але проросійська влада його не екстрадирує і не виганяє, а допомагає.
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14.11.2021 08:00 Ответить
Да ну вы че ,на этого утырка гоните, подумаешь связи с **********...Зато он ЗЕлькин дружбан и это главное! А ЗЕльку выбрали 75 процентов электората..! Кайтесь суки пока не поздно !...Можете руку себе отпилить которой бюлетень за Зеленожопого в урну кидали...Лучше бы вы его в мусорку выбросили!!!!!!!!!!!!!!! https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2020/09/119801781_5327460447280165_2130313101623945334_n.png
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13.11.2021 23:31 Ответить
Зеленский. Бери своего шефа, агента кремля Ермака

, и вали с Украины
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14.11.2021 03:06 Ответить
С каких херов валить. Пусть падлы всю жизнь оглядываются
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14.11.2021 09:14 Ответить
Все мы выросли в эпоху КГБ. Среди них были разные люди. Подонки и говнюки. Были и порядочные ребята. Я человек другой эпохи и не знаю таких как Ермак . Зеленский должен иметь башку и сам разобраться с ним. Я был знаком с опером Валерой Кез(ом). Дело было в ГДР. Валера был шибздиком роста Путина. На поверку он оказался говном. Закончил свою службу он зам главы КГБ Белорусии. Предал Лукашонку и удрал к Путину в Газпром. Вот такой был генерал! Сволочь...
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14.11.2021 08:56 Ответить
Тема брата не раскрыта. Ублюдки дорвались до власти
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14.11.2021 09:12 Ответить
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