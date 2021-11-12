У Ермака тесные связи с Россией и это опасно для Украины, – евродепутат

Американцы приказали Владимиру Зеленскому не делиться информацией о закрытии телеканалов Виктора Медведчука с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Об этом депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Андрей Ермак когда-то имел крепкие деловые отношения с Россией. "Его отец был одним из руководителей КГБ. Операция "Вагнера" ​​также показательна в этом плане. Позже он отвечал за обмен пленными, и он сделал возможным то, что больше нет ни одного человека из Беркута в этой стране, который мог бы быть привлечен к ответственности за события Майдана. Их выпустили в Россию. И, конечно, есть много людей со времен Януковича, которые сейчас часто бывают в администрации президента, которые близки к России. И что интересно, это то, что Ермак не был проинформирован Зеленским, когда были закрыты телеканалы Медведчука. Видимо, потому что он ему не доверял. Американцы приказали Зеленскому не делиться. Может быть, на это была причина", - отметила евродепутат.

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Отвечая на вопрос, является ли глава Офиса Президента российским агентом, фон Крамон ответила: "Я не знаю, кем он является. По крайней мере, он имеет тесные связи (с Россией. - Ред.)".

По мнению политика, это опасно для Украины. "В этом нет ничего нового, но тем не менее. В 2021 году российские войска все еще находятся на территории Украины, очень сильная российская пропаганда и дезинформация против вакцинации. Россия продолжает гибридную и настоящую войну против Украины, и вдобавок у вас есть кто-то в Офисе Президента, кто, очевидно, имеет тесные связи (с Россией. – Ред.), – подытожила фон Крамон.

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