Состояние сбитых на переходе в Харькове детей средней тяжести. У обоих сотрясение и ушибы, - медики
Дети, пострадавшие 11 ноября в ДТП по проспекту Науки в Харькове, остаются в больнице.
Об этом сообщил заместитель главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова Андрей Соцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
"Двое детей, которые вчера пострадали в ДТП на пр. Науки, проходят обследование в больнице. Состояние пострадавших не изменилось – стабильное, средней тяжести", - отметил Соцкий.
По его словам, у обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, у девочки - рана головы.
Как отметила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, оба пострадавших ребенка (2008 года рождения) находятся в отделении политравмы. По ее словам, у девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области. У мальчика – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушибы и ссадины мягких тканей левого предплечья. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
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А так, да.
Всі ж в курсі, що нині переїхати українця автівкою це ніби розчавити курку ?
Дожились ? Файне суспільство побудували ? Молодці.
Хоча є й позитив - Залужний та Ярош на керіаних у ЗСУ , ще б міністром Заброцький став було б гарнюче.
Ваши методы знакомы.
Совок в душі критикує совкові методи. Це взагалі парадокс.
И это не парадокс.
Вы их копия.
Ти ж навіть ніколи не поспівчував втратам українців від Голодомору. Жодного слова не сказав про вистріляних та закатованих совками.
Это очень по-совковски.
Это подтверждается твоими же словами и твоими методами - запретить, очистить, переселить, повесить... и т.д.
Надоело мне с совочницей общаться.
Остогидло.
А от Ярош, як я за ним спостерігаю, дурні робити не почне. СБУ це спецслужба, а не правоохоронний орган. І там, як і всюди, треба починати з середини, а не назовні.
Но вы можете и далее ходить не глядя, вдруг пронесёт.
а) пішохідний перехід - ділянка проїзної частини
б) 4.14. Пішоходам забороняється: а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе
Чтото ещё не ясно? Здоровье по прежнему не интересует? Может вы ещё и антиваксер?
Чо, казалосьбе, неясно?
Ладно, на этом всё, ходите как хотите, может повезёт не встретиться с зайцами/волковами/трухиными и прочими водятлами.
https://vodiy.ua/pdr/4/#416 4.16
Пішохід має право:
a)
на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;
Мост Патона разрушается на глазах.
А после завтра наезд окажет целебное воздействие на их здоровье.