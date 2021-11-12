Состояние сбитых на переходе в Харькове детей средней тяжести. У обоих сотрясение и ушибы, - медики

Дети, пострадавшие 11 ноября в ДТП по проспекту Науки в Харькове, остаются в больнице.

Об этом сообщил заместитель главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова Андрей Соцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

"Двое детей, которые вчера пострадали в ДТП на пр. Науки, проходят обследование в больнице. Состояние пострадавших не изменилось – стабильное, средней тяжести", - отметил Соцкий.

По его словам, у обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, у девочки - рана головы.

Как отметила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, оба пострадавших ребенка (2008 года рождения) находятся в отделении политравмы. По ее словам, у девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области. У мальчика – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушибы и ссадины мягких тканей левого предплечья. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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