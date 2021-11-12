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Состояние сбитых на переходе в Харькове детей средней тяжести. У обоих сотрясение и ушибы, - медики

Состояние сбитых на переходе в Харькове детей средней тяжести. У обоих сотрясение и ушибы, - медики

Дети, пострадавшие 11 ноября в ДТП по проспекту Науки в Харькове, остаются в больнице.

Об этом сообщил заместитель главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова Андрей Соцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

"Двое детей, которые вчера пострадали в ДТП на пр. Науки, проходят обследование в больнице. Состояние пострадавших не изменилось – стабильное, средней тяжести", - отметил Соцкий.

По его словам, у обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, у девочки - рана головы.

Как отметила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, оба пострадавших ребенка (2008 года рождения) находятся в отделении политравмы. По ее словам, у девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области. У мальчика – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушибы и ссадины мягких тканей левого предплечья. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Также читайте: Водителю, сбившему двух подростков в Харькове, грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция

Автор: 

ДТП (7671) Харьков (7463)


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Топ комментарии
+5
Товарищи водятлы! Не садитесь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за руль, соблюдайте ПДД, не забывайте что вы управляете средством повышенной опасности, и крутите головой в несколько раз интенсивнее и чаще чем хотите чтобы это делал пешкодрал.
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12.11.2021 14:57
+3
Я би хотіла Яроша у СБУ влаштувати. Запевняю - в країні би така чистка пройшла..
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12.11.2021 14:35
+2
Товарищи пешкодралы! Не в целях оправдания этого укурка, а с заботой о вашем здоровье только! Вертите головой на все стороны на дороге даже когда вы на зебре и у вас зелёный!

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12.11.2021 14:35
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Пощастило, що той пень за кермом їхав повільно.
А так, да.
Всі ж в курсі, що нині переїхати українця автівкою це ніби розчавити курку ?
Дожились ? Файне суспільство побудували ? Молодці.
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12.11.2021 14:25 Ответить
Та ні. Судять їх ..... іноді.... а що хотіли побудувати з блазнем у президентах, дрібний пакосник та образливий з комплексом янєлох-яБалсой Вовка що побудує..... ще й назбирав зрадників навколо себе.
Хоча є й позитив - Залужний та Ярош на керіаних у ЗСУ , ще б міністром Заброцький став було б гарнюче.
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12.11.2021 14:31 Ответить
Я би хотіла Яроша у СБУ влаштувати. Запевняю - в країні би така чистка пройшла..
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12.11.2021 14:35 Ответить
Сразу вспомнил Отдел Очистки из "Собачьего сердца" Булгакова.
Ваши методы знакомы.
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12.11.2021 14:41 Ответить
Мені все одно що ти собі думав і що згадував.
Совок в душі критикує совкові методи. Це взагалі парадокс.
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12.11.2021 14:43 Ответить
Я их критикую, а ты их предлагаешь.
И это не парадокс.
Вы их копия.
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12.11.2021 14:44 Ответить
Але ж тобі все у совку подобалось.
Ти ж навіть ніколи не поспівчував втратам українців від Голодомору. Жодного слова не сказав про вистріляних та закатованих совками.
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12.11.2021 15:25 Ответить
Прекращай уже приписывать другим свои тупые домыслы.
Это очень по-совковски.
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12.11.2021 15:33 Ответить
Ти ж совок. Тому і методи до тебе і подібних будуть совковські.
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12.11.2021 15:34 Ответить
Получается так, что совок ты.
Это подтверждается твоими же словами и твоими методами - запретить, очистить, переселить, повесить... и т.д.
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12.11.2021 15:39 Ответить
Так ви ж доброго слова не розумієте. Що вами, дефективними, робить ?
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12.11.2021 15:49 Ответить
Они тоже так считали.
Надоело мне с совочницей общаться.
Остогидло.
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12.11.2021 15:52 Ответить
Та не спілкуйся. Візьми краще люстерко. Хоч подивишся на совкодрочера.
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12.11.2021 15:56 Ответить
Зеленський, он, обіцяв. Не зробив - ну не зміг.
А от Ярош, як я за ним спостерігаю, дурні робити не почне. СБУ це спецслужба, а не правоохоронний орган. І там, як і всюди, треба починати з середини, а не назовні.
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12.11.2021 15:20 Ответить
Спецслужба. І його завдання позбуватись чужинської агентури. Я не кажу про ліквідацію. Деяких можна просто відсторонити від влади. Обмежувати діяльність. Та методів повно.
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12.11.2021 15:26 Ответить
Агентури, але ж не водіїв.
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12.11.2021 15:45 Ответить
Ясно, що не про них.
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12.11.2021 15:48 Ответить
Забродського треба до війська, він бойовий ГЕНЕРАЛ. Міністр оборони має бути досконалим фахівцем у військових справах, але міністерська посада більш адміністративно-забезпечувальна, щоб у війська було усе необхідне постійно.
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12.11.2021 21:53 Ответить
Товарищи пешкодралы! Не в целях оправдания этого укурка, а с заботой о вашем здоровье только! Вертите головой на все стороны на дороге даже когда вы на зебре и у вас зелёный!

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12.11.2021 14:35 Ответить
Товарищи водятлы! Не садитесь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за руль, соблюдайте ПДД, не забывайте что вы управляете средством повышенной опасности, и крутите головой в несколько раз интенсивнее и чаще чем хотите чтобы это делал пешкодрал.
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12.11.2021 14:57 Ответить
Ну вот сел один, токо в больничку попал не он, а те, кому впадлу покрутить головой. Ну дадут ему год-два-три (возможно условно), ичо, от осознания этого факта не так больно с разбитой головой и поломанными ногами?
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12.11.2021 15:07 Ответить
У вас подход таков будто город это джунгли где полно диких зверей, и моя безопасность зависит только целиком от меня так как контролировать диких зверей в джунглях не может никто. Но город это не джунгли, в городе есть люди-пешеходы которые не могут крутить головой так как вы этого хотите, а даже если смогут то у них нет такой реакции, что бы убегать от несущегося них авто. А некоторые, в силу своего здоровья, вообще могут не увидеть и/или не услышать это авто. Безопасность пешеходам в городе должны обеспечить водители, и сделать это очень просто - не нарушать ПДД всего лишь.
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12.11.2021 15:17 Ответить
Да мне пофегу. Естественный отбор рулед. Не хотите внимать предупреждению - надейтесь на укурков за рулём.
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12.11.2021 15:19 Ответить
Ваш подход понятен, если ссут в подьезде то чтобы не воняло нужно поставить там писуар, а не воспитывать тех кто ссыт.
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12.11.2021 15:22 Ответить
И мне ваш подход вполне ясен - водители должны пешкодралам как земля колхозу. Лежат потом некоторые с поломанными ногами счастливые от осознания своей важности.
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12.11.2021 15:26 Ответить
нет.. правило пдд.. на зебре останавливаться и пропускать. А законодательно усилить ответственность.. как финансовую так и уголовную.. до максимального.. тогда водятлы, которые любят.. с огоньком.. не будут перекладывать на пешкодралов, которые НЕ нарушают правила пдд, ответственность
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12.11.2021 16:20 Ответить
Чувак, наехавший на детей, был под методоном. Ему было насрать на педеде и на уголовный кодекс. Ему похрену ваше усиление ответственности.

Но вы можете и далее ходить не глядя, вдруг пронесёт.
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12.11.2021 16:22 Ответить
Я то хожу.. и езжу нормально. Но призывать соблюдающего правило, что он должен выходить на зебру.. как в последний бой.. глупо. Поэтому только законодательно усилить максимально возможно наказание.. тем кто нарушает пдд.
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12.11.2021 16:31 Ответить
святая обязанность взрослых - обеспечить детям безопасную жизнь, сюда входит и безопасное передвижение по пешеходному переходу в светлое время суток..., если нет, взрослые, валите нах и не садитесь за руль вообще...
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12.11.2021 15:34 Ответить
і шо би це їм помогло? втекти б все одно не встигли, тільки голова би в іншу сторону була повернута
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12.11.2021 14:59 Ответить
Да ладно, на видео отлично видно что времени вагон был. Надо не убегать, а не идти, пока не убедишься, что будет безопасно. Про это, к слову, в правелах написано.
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12.11.2021 15:04 Ответить
Это, к слову, в каких правилах написано? Уточните пункт ПДД и не забудьте что в этом речь должна идти именно о переходе через пешеходный переход.
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12.11.2021 15:09 Ответить
Надоело уже в каждой теме разжовывать что:
а) пішохідний перехід - ділянка проїзної частини
б) 4.14. Пішоходам забороняється: а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе

Чтото ещё не ясно? Здоровье по прежнему не интересует? Может вы ещё и антиваксер?
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12.11.2021 15:13 Ответить
Вы разницу между проезжей частью и пешеходным переходом понимаете? В этом пункте речь идет о выходе на проезжую часть, для ее пересечения вне пешеходного перехода. На проезжей части приоритет движения у водителя автомобиля. На пешеходном переходе наоборот приоритет движения у пешехода.
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12.11.2021 15:20 Ответить
Написано - а) пішохідний перехід - ділянка проїзної частини. Ступил на переход = ступил на проезжую часть.

Чо, казалосьбе, неясно?

Ладно, на этом всё, ходите как хотите, может повезёт не встретиться с зайцами/волковами/трухиными и прочими водятлами.
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12.11.2021 15:24 Ответить
если пешеходный переход это априори проезжая часть, а на проезжей части приоритет движения у водителя, то как тогда на пешеходном переходе может быть приоритет у пешехода согласно пункта 4.16 ПДД

https://vodiy.ua/pdr/4/#416 4.16

Пішохід має право:

a)

на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;
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12.11.2021 15:37 Ответить
Как как, а вот так. Сходите поищите про безусловный приоритет водителя на всей проезжей части, потом возвращайтесь.
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12.11.2021 15:42 Ответить
їм би помогло, якби вони зустрілися поглядом з водієм і переконалися, шо він їх бачить і здійснює дії по зупинці автівки.
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12.11.2021 15:06 Ответить
Последние выборы тому подтверждение
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12.11.2021 15:43 Ответить
Назревает катастрофа, где последствия будут намного страшнее.
Мост Патона разрушается на глазах.

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12.11.2021 14:38 Ответить
Завтра состояние будет уже лёгким, почти эйфория.
А после завтра наезд окажет целебное воздействие на их здоровье.
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12.11.2021 14:58 Ответить
Мене дивуе реакция ЗЕ.Ноль реакции,хотя его службовец прямо спасал преступника и наркомана.Хотя бы для приличия выгнал на время следствия.Харьков и область -власть хабарников!
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12.11.2021 15:00 Ответить
Я вже писав, що таке враження, що в Українських ВУЗах відкрили факультети довбойобів і черги на вступ туди під сотню на місце і все тільки збільшуються.
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12.11.2021 15:33 Ответить
Сейчас такое время страшное, даже на тратуаре тебя подростки на самокате переехать могут
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12.11.2021 15:51 Ответить
Да, времена настали действительно страшные. Во всех отношениях, куда ни посмотри.
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13.11.2021 01:19 Ответить
Питання до власника авто,він усим нарікам дає своє авто чи через одного.І що у власника з головою,він дружить з нею чи ні.Власне посадити за грати обох
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12.11.2021 16:04 Ответить
Чтобы пьяными не садились, нужно жестоко карать, вплоть до пожизненного, т.к. это потенциальный убийца.
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14.02.2022 13:22 Ответить
 
 