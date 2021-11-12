За $500 кому угодно: двое чиновников полиции организовали банду, которая торговала разрешениями на оружие, - СБУ

СБУ разоблачила системную коррупцию в разрешительной системе Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе спецоперации нейтрализована преступная группа. В ее состав входили два чиновника полиции и бывший работник МВД.

Злоумышленники без законных оснований выдавали разрешительные документы на травматическое оружие для якобы охраны общественного порядка в поселковых советах региона. За каждое удостоверение требовали 500 долларов взятки.

Установлено, что организаторы группы – два чиновника полиции. По данным следствия, они наладили коррупционный механизм оформления документов на право приобретения и ношение оружия нелетального действия. К противоправной деятельности привлекли бывшего работника МВД. Он подыскивал клиентов и был посредником для передачи денег.

Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов схемы при получении очередной суммы неправомерной выгоды.

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В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что в состав "псевдодружинников" входит 200 человек, получивших и планирующих получить незаконно оформленные "разрешения".

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Управления СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры.