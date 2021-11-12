За $500 кому угодно: двое чиновников полиции организовали банду, которая торговала разрешениями на оружие, - СБУ
СБУ разоблачила системную коррупцию в разрешительной системе Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе спецоперации нейтрализована преступная группа. В ее состав входили два чиновника полиции и бывший работник МВД.
Злоумышленники без законных оснований выдавали разрешительные документы на травматическое оружие для якобы охраны общественного порядка в поселковых советах региона. За каждое удостоверение требовали 500 долларов взятки.
Установлено, что организаторы группы – два чиновника полиции. По данным следствия, они наладили коррупционный механизм оформления документов на право приобретения и ношение оружия нелетального действия. К противоправной деятельности привлекли бывшего работника МВД. Он подыскивал клиентов и был посредником для передачи денег.
Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов схемы при получении очередной суммы неправомерной выгоды.
В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что в состав "псевдодружинников" входит 200 человек, получивших и планирующих получить незаконно оформленные "разрешения".
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к схеме.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Управления СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры.
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Ну, по травмату надо еще купить ксиву внештатного корреспондента фиктивного издательства. Или стать членом ГОшки по охране порядка. Предложений в инете полно. Да - полностью незаконно.
А так....
А зачем?
Спецом під гумостріл.
Підписи на дозволі є? Хто видавав? багато кого можна потягнути за недбалість, а то й гірше.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Ми для керманичів-худоба.
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."