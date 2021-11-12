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За $500 кому угодно: двое чиновников полиции организовали банду, которая торговала разрешениями на оружие, - СБУ

За $500 кому угодно: двое чиновников полиции организовали банду, которая торговала разрешениями на оружие, - СБУ

СБУ разоблачила системную коррупцию в разрешительной системе Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе спецоперации нейтрализована преступная группа. В ее состав входили два чиновника полиции и бывший работник МВД.

Злоумышленники без законных оснований выдавали разрешительные документы на травматическое оружие для якобы охраны общественного порядка в поселковых советах региона. За каждое удостоверение требовали 500 долларов взятки.

Установлено, что организаторы группы – два чиновника полиции. По данным следствия, они наладили коррупционный механизм оформления документов на право приобретения и ношение оружия нелетального действия. К противоправной деятельности привлекли бывшего работника МВД. Он подыскивал клиентов и был посредником для передачи денег.

Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов схемы при получении очередной суммы неправомерной выгоды.

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В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что в состав "псевдодружинников" входит 200 человек, получивших и планирующих получить незаконно оформленные "разрешения".

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Управления СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры.

Автор: 

оружие (10204) СБУ (19871) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+6
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12.11.2021 14:43
+4
Тепер ви розумієте, чому мєнти так топлять проти легалізації вогнепальної зброї?
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12.11.2021 15:44
+3
Але ж як звучить: БАНДА!!!
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12.11.2021 15:15
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12.11.2021 14:43 Ответить
семья пришла к успеху... через 2 года ждем бегство челяди на камазах с наворованным
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12.11.2021 14:45 Ответить
Вава сцикло і Лєнка теж.
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12.11.2021 14:50 Ответить
Дорого!
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12.11.2021 14:44 Ответить
Такса! Хто просив більше-здавали )))
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12.11.2021 14:51 Ответить
А шо такого ? Вон Ермак должности продавал , так то была не банда , а тут сразу банда !!!
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12.11.2021 14:48 Ответить
І кому потрібні ті всрані гумоплюйки?
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12.11.2021 14:48 Ответить
жлобам же ж треба якось самостверджуватися?
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12.11.2021 16:14 Ответить
так це по всій краіні було так !Отримуєшь посвідченя позаштатного,,дружинніка" або корреспондента-журналіста і прицепом ,,зєльонку" на травмат ....
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12.11.2021 14:50 Ответить
Але ж як звучить: БАНДА!!!
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12.11.2021 15:15 Ответить
Тепер ви розумієте, чому мєнти так топлять проти легалізації вогнепальної зброї?
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12.11.2021 15:44 Ответить
Интересует - а вот нахрена? Нахрена платить 500 зеленых за то, что можно получить почти на шару?

Ну, по травмату надо еще купить ксиву внештатного корреспондента фиктивного издательства. Или стать членом ГОшки по охране порядка. Предложений в инете полно. Да - полностью незаконно.
А так....
А зачем?
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12.11.2021 15:48 Ответить
Сейчас оформить разрешение на гладкое / нарезное будет стоить все вместе (с мед. справкой, курсами, страховкой) - в пределах 1000-1500 грн. Не больше.
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12.11.2021 15:50 Ответить
розмова про гумостріл з правом носіння.
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12.11.2021 15:54 Ответить
Та не получиш майже на шару. Там є окрема категорія особливо обдарованих для отримання дозволу на придбання та носіння гумострілу. При тому, окрема категорія журналістів та адвокатів то, таке- для прикриття основної маси благородних та прибліжонних.
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12.11.2021 15:53 Ответить
та он в фейсбуці гуляють об'яви накшталт - Видавництво "Рога і копита" (№№, ЗКПО, бла-бла) запрошує позаштатних кореспондентів. Отримання посвідчення. Вартість 2500 грн на рік )))

Спецом під гумостріл.
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12.11.2021 15:56 Ответить
І завжди було цікаво. Відкриває такий довбень під наркотою стрілянину. Далі кримінальна справа.
Підписи на дозволі є? Хто видавав? багато кого можна потягнути за недбалість, а то й гірше.
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12.11.2021 15:59 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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12.11.2021 16:04 Ответить
ЛЮДИНА має право на сомозахист зброєю, ХУДОБА - ні.
Ми для керманичів-худоба.
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12.11.2021 17:06 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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12.11.2021 16:05 Ответить
Ниправдаааа! В Америки стриляют на улицах с утра до вечера!!!!! )))))
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12.11.2021 17:08 Ответить
 
 