Около 1 млн украинцев считают, что вакцина сделает их мутантами, - опрос Украинского института будущего
Украинский институт будущего провел социологическое исследование "Кто такие антивакцинаторы", выборка 2400 респондентов face to face, погрешность не превышает 2,05%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты исследования.
На сегодняшний день 27% украинцев говорят, что вакцинированы и 13% говорит, что имеет первую дозу. Еще 20% планирует вакцинироваться в ближайшее время. За последние полтора месяца прибавилось 10% тех, кто планирует вакцинироваться. Главная причина – необходимость ковид-паспортов для передвижения в общественном транспорте.
А теперь о негативах. 10% вакцинированных купили паспорта вакцинации. То есть как минимум на руках есть 800 тысяч липовых ковид-паспортов. Реальная статистика, наверное, выше.
20% купивших ковид-паспорта считают, что они станут мутантами, и еще 10% считают, что их чипируют, если заставят вакцинироваться.
Вообще же, среди всех антивакцинаторов 10% считает, что вакцина приведет к мутациям. То есть, примерно 1 млн украинцев боится мутаций от вакцин.
Около 40% заявили, что среди их знакомых или близких были умершие от ковида, но это особенно не влияет на желание или нежелание вакцинироваться. Среди тех, кто имел умерших родственников, желание вакцинироваться находится в статистической погрешности от общего числа украинцев, желающих/не желающих вакцинироваться.
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До речі Модерна сама дорога вакцина зі всіх.
Ну как у нас.
Ну как везде.
2. Готуйся, друже. Пару ночей буде штормувати непадеццки ))
Но с другой стороны, мы столько гадости потребляем через пищу , воду и воздух, что повлиять более серьезно на человека в размерах иньекции вакцины может только цианид. А раз мы живы, значит ничего страшного в вакцине нет.
Такие как ты полицаями служили в годы войны, и доносы писали на соседей. А ты эволюционировал до лозунгов: "вколоть пpививку принудительно.."
И это ты, выродок, пишешь про своих братьев и сестёр- Украинцев. Терпилоид и дегенерат, вот ты кто
все равно будут вместе ******* рассольщиков
потому что народные методы надо уже забыть
пить рассол с похмелья - отстой и тупость
«Иллюминаты» впервые появились в продаже в 1994 году.
Игра была создана и выпущена американской компанией Steve Jackson Games. Она предоставляет игрокам возможность стать «кукловодами», которые стремятся достичь мирового господства.
Найбільш популярні, або найбільш "гучні" вакцини, це вакцини від компанії Pfizer/BioNtech - це мРНК вакцини, там немає вірусу; компанії Moderna - там немає вірусу, бо це також мРНК вакцини. AstraZeneca - це векторна вакцина, там лише є оболонка вірусу і частинка вірусу, де прописана інформація про певний білок. А також інактивовані вакцини, які містять "вбитий" вірус. І четвертий - це субодиничні вакцини (вакцини, які містять "уламки" бактерій і вірусів, а не цілий мікроорганізм.
Компоненти вакцини проти COVID-19, то ні, вони не знижують імунітет, вони формують імунітет так само як формують імунітет інші вакцини й не знижують його.
Мені наприклад подобається - однією рукою на клавіатурі друкуєш, друга на "миші", третя чай помішує, четверта потилицю чухає. Хвостом ще можна з котом гратися.
Весьма показательная цифирь.
Вот вам яркий пример манипуляции.
Обезьяны уже тогда умели в локдауны и карантины?
Вакцины же все - ИМПОРТНЫЕ!!!
Как что-то импортное может быть плохим?