В этом году "Газпром" транспортирует через Украину больше газа, чем предусмотрено долгосрочным договором, - Миллер

"Газпром" в 2021 году транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м.

Уверенность в этом выразил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе - через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - утверждает он.

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