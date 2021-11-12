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В этом году "Газпром" транспортирует через Украину больше газа, чем предусмотрено долгосрочным договором, - Миллер

В этом году

"Газпром" в 2021 году транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м.

Уверенность в этом выразил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе - через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - утверждает он.

Также читайте: Транзит газа через ГТС Украины за 10 месяцев снизился на 21,6%

Автор: 

Газ (10223) Газпром (3183) Миллер Мэтью (338) транзит (568) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+3
Это будет не украсть, а получить контрибуцию горючим газом.
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12.11.2021 15:29
+2
Когда будет заканчиваться контракт с газпримом нужно будет по максимуму украсть газа в хранилища!!!
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12.11.2021 14:54
+2
Украинская ГТС не труба. Это система трубопроводов и подземных газовых хранилищ. Так что при исправности всего оборудования ГТС насрать на избыточное давление.
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12.11.2021 15:33
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Когда будет заканчиваться контракт с газпримом нужно будет по максимуму украсть газа в хранилища!!!
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12.11.2021 14:54 Ответить
Бєня не промахнеться.
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12.11.2021 14:55 Ответить
На большее ты не способен.
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12.11.2021 14:57 Ответить
Это будет не украсть, а получить контрибуцию горючим газом.
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12.11.2021 15:29 Ответить
как? это газ европы, мы его только транспортируем, сколько вошло столько и выйти должно
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13.11.2021 22:14 Ответить
Мабуть з ПП-2 жопа.
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12.11.2021 14:54 Ответить
могут ведь кацапы прокачать через Украину больше газу, когда захотят.

а "хотелка" кацовская в руках у гансов
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12.11.2021 16:09 Ответить
Главное, чтобы наша ГТС не подкачала в этом "газпромовском" гидравлическом испытании.
Т.к. увеличение прокачки, это - повышение давления.
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12.11.2021 15:04 Ответить
Не взорвалась б
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12.11.2021 15:06 Ответить
Вполне возможный вариант развития событий.
Они оправдывают повышение давления увеличившимся спросом и либо ГТС сама не выдерживает, или устраивают хитрую диверсию с таким же результатом.
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12.11.2021 15:09 Ответить
Украинская ГТС не труба. Это система трубопроводов и подземных газовых хранилищ. Так что при исправности всего оборудования ГТС насрать на избыточное давление.
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12.11.2021 15:33 Ответить
ГТС, это и труба тоже.
Газ - агрессивная среда.
Снаружи можно красить трубы каждый год и всё будет красиво.
Но внутреннюю коррозию металла никто не отменял.
Плюс в металле изначально могли быть дефекты.
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12.11.2021 15:36 Ответить
Для тех, кто на бронепоезде, объясняю что избыточное давление легко уходит в ПГХ.
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12.11.2021 15:39 Ответить
Ты серьёзно?
А прокачка газа до ПГХ и после по чём осуществляется?
Или у нас одна сквозная труба, а посередине ПГХ?
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12.11.2021 15:41 Ответить
Не поверишь, но так и есть. Входит по трубе, закачивается в ПГХ, выходит по трубе.
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12.11.2021 15:43 Ответить
Ты не забыл про 72 компрессорные станции?
Хотя, мне уже всё ясно. Удачи.
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12.11.2021 15:49 Ответить
до свидания, неуч. И не путай больше газ с нефтью. Нефтеперабатывающие заводы выходят из строя от рабссейской нефти с хлоридами https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf4fe239a794746fcc746ca https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf4fe239a794746fcc746ca

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12.11.2021 16:00 Ответить
Так...
По давлению, я так понял, вопрос закрыт.
Значит от давления переходим к коррозии...
Ты в курсе, что в природном газе есть влага и сероводород?
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12.11.2021 16:15 Ответить
Впервые слышу что природный газ это смесь различных газов. ИИИ?
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12.11.2021 16:21 Ответить
Ну, тогда, кто из нас неуч?
Природный газ, особенно грязный российский, содержит сероводород.
Сероводород (H2S) очень токсичен, горюч и взрывоопасен, также он провоцирует кислотную коррозию, которая называется сероводородной.
Наличие влаги в газе усиливает коррозию металла, а одновременное присутствие H2S, O2 и H2O является наиболее неблагоприятным с точки зрения коррозии. Металл буквально разъедает в такой среде.
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12.11.2021 16:36 Ответить
Молодец, возьми с полочки пирожок. Что же тогда идет такая борьба за этот грязный газ? Или только нам не надо его брать, пусть рабссея и Европа им свои трубопроводы портит?
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12.11.2021 17:50 Ответить
пока что все рвется вна Параше.
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12.11.2021 15:10 Ответить
+додайте Болгарію (1.11.2021)
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12.11.2021 15:32 Ответить
Пропускная способность нашей ГТС на границе с балалайной ---288 млрд. куб м в год... Лопнет от натуги --- только Газпрем....
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12.11.2021 15:48 Ответить
Миллер -брехун банальнейший..Нельзя верить ни одному слову!
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12.11.2021 15:22 Ответить
Но только это меньше чем в прошлом году.
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12.11.2021 15:34 Ответить
Это какая то замануха, которая закончится полной жопой для Украины.
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12.11.2021 15:45 Ответить
 
 