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Новости Агрессия России против Украины Война
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Данилов ответил на статью Bloomberg о возможном новом вторжении России: Не новость, США постоянно нас предупреждают

Данилов ответил на статью Bloomberg о возможном новом вторжении России: Не новость, США постоянно нас предупреждают

Для Украины нет новости в статье Bloomberg о риске нового вторжения войск России. США постоянно предупреждают руководство страны.

Об этом заявил в комментарии LIGA.net секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Данилов напомнил, что Украина восемь лет находится в состоянии войны с Россией – и "намерения РФ по дестабилизации ситуации" никогда не были новостью.

Также читайте: США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg

"Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете – это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведсообщества общаются. Никакой новости для нас тут нет", – сказал он.

Данилов также заверил, что концентрации войск России именно на границе сейчас нет. По его словам, концентрация, если и происходит, то в других местах.

На уточняющий вопрос, о каких именно других местах идет речь, Данилов не ответил, сославшись на занятость.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95420) СНБО (4431) США (26513) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+5
Те що у нас 73% населення манкрути яким би тільки пожерти на халяву з лопати теж не новина.
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12.11.2021 15:11
+5
Данилов прав , своей показушной передислокацией Шойгу лишь создает видимость угрозьі прямо сейчас . Вестись и паниковать не следует , нужно готовиться , постоянно .
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12.11.2021 15:32
+4
Зелене РНБО прям "всевидяще", про все знає і взагалі...
Тільки Беню, Фірташа, Ахметова під носом якось не помічаєі, які реально тримають зашморгом всю Україну(
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12.11.2021 15:46
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Те що у нас 73% населення манкрути яким би тільки пожерти на халяву з лопати теж не новина.
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12.11.2021 15:11 Ответить
Очень "мудрый" ответ.
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12.11.2021 15:11 Ответить
Данілов - це папік по вЫзову... не звертайте уваги на тупорилих хвойд....
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12.11.2021 15:17 Ответить
- Скажи: Беня знает за облаву. (с) Исаак Бабель
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12.11.2021 15:20 Ответить
Данилов прав , своей показушной передислокацией Шойгу лишь создает видимость угрозьі прямо сейчас . Вестись и паниковать не следует , нужно готовиться , постоянно .
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12.11.2021 15:32 Ответить
А когда зескот уже готовится начнет?а то ,кроме сдачи отвоеванных земель, звонков луке ,чтоб спасти убийц кацапских и каши с червяками для воинов,больше ничего от зекрысы не видим
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12.11.2021 15:36 Ответить
Сразу как Зеленский второй срок присягу примет.
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12.11.2021 15:51 Ответить
Может для Данилова это новость,но концентрация войск ИМЕННО на границе в наше время для вторжения не особо нужна.
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12.11.2021 15:34 Ответить

Спроси у замминистра обороны Украины.
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12.11.2021 15:37 Ответить
США постійно нас попереджають)))) главное не то что предупреждают, это не ваша дебилы заслуга! главное как вы идиоты реагируете.
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12.11.2021 15:41 Ответить
Зелене РНБО прям "всевидяще", про все знає і взагалі...
Тільки Беню, Фірташа, Ахметова під носом якось не помічаєі, які реально тримають зашморгом всю Україну(
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12.11.2021 15:46 Ответить
Сейчас снова напасть на нас самый раз, власть **********, генералитет боевой разогнан, в стране недовольство и хаос по причинам ковида , энергоснабжения, в Белоруси отвлекающий вопрос... все как при олимпиаде 2014. Так что не стоит недооценивать противника, не стоит думать что « немцы» как в фильмах- дураки.
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12.11.2021 16:02 Ответить
Он же совсем недавно визжал: "Все эти предупреждения, нагнетание..., и вообще не понятно зачем они все это делают. Мы никаких перемещений не видим".
Теперь увидел или носом ткнули.
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12.11.2021 16:30 Ответить
Лучше расскажите, что вы, зеленомордые, для безопасности страны делаете?
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12.11.2021 20:46 Ответить
 
 