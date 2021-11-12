Данилов ответил на статью Bloomberg о возможном новом вторжении России: Не новость, США постоянно нас предупреждают
Для Украины нет новости в статье Bloomberg о риске нового вторжения войск России. США постоянно предупреждают руководство страны.
Об этом заявил в комментарии LIGA.net секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Данилов напомнил, что Украина восемь лет находится в состоянии войны с Россией – и "намерения РФ по дестабилизации ситуации" никогда не были новостью.
"Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете – это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведсообщества общаются. Никакой новости для нас тут нет", – сказал он.
Данилов также заверил, что концентрации войск России именно на границе сейчас нет. По его словам, концентрация, если и происходит, то в других местах.
На уточняющий вопрос, о каких именно других местах идет речь, Данилов не ответил, сославшись на занятость.
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Спроси у замминистра обороны Украины.
Тільки Беню, Фірташа, Ахметова під носом якось не помічаєі, які реально тримають зашморгом всю Україну(
Теперь увидел или носом ткнули.