Россия направила десантников в приграничную с Польшей область Беларуси: "Внеплановая проверка боеспособности ВДВ"

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для проведения учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь", - сообщило военное ведомство в пятницу.

Там сообщили, что подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.

"Для обеспечения десантирования задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, в настоящее время совершают полет в воздушном пространстве Республики Беларусь", - сообщили военные.

Там отметили, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

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Напомним, 11 ноября Россия отправила в Беларусь два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Беларуси совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Беларусью провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.