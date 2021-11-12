Россия направила десантников в приграничную с Польшей область Беларуси: "Внеплановая проверка боеспособности ВДВ"
Россия направила в Беларусь подразделение десантников для проведения учений.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь", - сообщило военное ведомство в пятницу.
Там сообщили, что подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.
"Для обеспечения десантирования задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, в настоящее время совершают полет в воздушном пространстве Республики Беларусь", - сообщили военные.
Там отметили, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации.
Напомним, 11 ноября Россия отправила в Беларусь два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Беларуси совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.
10 ноября патрулирование над Беларусью провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.
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пробиватимуть прохід ув анклавну Калінінградскую область
2:0.
Замечательно сходятся.
Именно так по рашатудэй и расскажут.
А как только абреки начнут махать валынами, по ним начнут стрелять в ответ. И выучка польских вояк, думаю, намного выше чем "прирождённых иранских воинов". Там их всех и положат.
Другое дело если в абреков переоденут "бурятских трактористов". Но даже в этом случае не представляю как можно объяснить наличие у беженцев оружия.
На полигоне в Гродненском районе погибли двое российских военных
ЧП произошло при высадке десанта российских ВДВ.
Сегодня при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне «Гожский» в Гродненском районе, произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов, сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
Погибло двое военнослужащих вооруженных сил РФ - офицер и солдат срочной службы, по информации BYPOL.
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1950222641824095?__cft__[0]=AZXOfqUEeBPyesbwiw2KYyezQwLJUPWmMN0VnnCralUJ6LokyQsoCmFBUC-LYGHDnvPdFhP401RoONx14GUKjLKccyUJCwAC_TnZR9d34euVK3gca0dgVU98xSZHOvS4Hk0&__tn__=%2CO%2CP-R 14 мин. ·
Под Гродно в Беларуси на совместных белорусско-российских военных учениях разбились два российских десантника.
По информации BYPOL, при высадке на полигон «Гожский» «произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов». В результате погибло двое военнослужащих вооруженных сил РФ - офицер и солдат срочной службы.
То есть двое стали «хорошими», так как были «тяжелее воздуха». День прошёл не зря.
Но смысл его несколько иной, в данном контексте не совсем подходящий.
Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 260
СКЕРУВА́ТИ див. скеровувати.
СКЕРОВУВАТИ, ую, уєш, недок., СКЕРУВАТИ, ую, уєш, док., перех. і рідко без додатка.
[...]
Направляти певним чином течію, біг, ходу і т. ін.
перен. Давати потрібний напрямок діяльності, вчинкам, розмові тощо.
http://sum.in.ua/s/skerovuvaty
Краще вивчайте українську мову, а не повчайте.
СКЕРУВА́ТИ див. http://sum.in.ua/s/skerovuvaty скеровувати .
http://sum.in.ua/p/9/260/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 260.
http://sum.in.ua/s/skeruvaty
"В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы", - проинформировало оборонное ведомство.
Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси. После десантирования белорусские и российские десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований, https://grodnoplustv.by/index.php/novosti/item/11816-na-gozhskom-poligone-vysadilis-belorusskie-i-rossijskie-desatniki передает «Гродно Плюс».
Как сообщили в МО РФ, российские десантники принимают участие во внезапной проверке боеготовности с подразделениями из Беларуси.
По завершению комплексной отработки всех задач тактического десанта его участники вернутся в пункты постоянной дислокации.
Это тогда было нормально - чуть что не так, сразу оружием греметь.
Идиоты, кайфующие от того, что цивилизованные люди уже 60 лет считают дикостью.