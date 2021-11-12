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Россия направила десантников в приграничную с Польшей область Беларуси: "Внеплановая проверка боеспособности ВДВ"

Россия направила десантников в приграничную с Польшей область Беларуси:

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для проведения учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь", - сообщило военное ведомство в пятницу.

Там сообщили, что подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.

"Для обеспечения десантирования задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, в настоящее время совершают полет в воздушном пространстве Республики Беларусь", - сообщили военные.

Там отметили, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о самолетах РФ на границе: "Пусть пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, способные нести ядерное оружие"

Напомним, 11 ноября Россия отправила в Беларусь два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Беларуси совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Беларусью провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

Автор: 

армия РФ (19129) Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) россия (95420)


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Топ комментарии
+29
Не удивлюсь, если у мигрантов вдруг появятся стрелковое оружие и бронетехника из военторга, а сами мигранты станут ополчением, после того как польские пограничники распнут арабского мальчика в трусиках.
Именно так по рашатудэй и расскажут.
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12.11.2021 15:34
+26
жертви Марсу прінося...

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12.11.2021 15:57
+24
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12.11.2021 15:24
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Все пугают... больше ничего не умеют. Власть - прежде всего.
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12.11.2021 15:13 Ответить
главное.. чтобы потом похороны ПУ состоялись по плану....
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12.11.2021 16:16 Ответить
ЗА ПДВ!!!!! (20%)
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12.11.2021 15:14 Ответить
Беларусская область расеи
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12.11.2021 15:14 Ответить
Получит пи#ды от Вейшнории!!!
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12.11.2021 15:35 Ответить
вже
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12.11.2021 16:43 Ответить
Область ? Так , райончик .
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12.11.2021 16:01 Ответить
а в Сувалкський коридор касабам аж свербить
пробиватимуть прохід ув анклавну Калінінградскую область
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12.11.2021 15:18 Ответить
жертви Марсу прінося...

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12.11.2021 15:57 Ответить
ДРГ Вейшнорії підкунула кацапам пальонку.
2:0.
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12.11.2021 16:05 Ответить
Вейшногория дает ответку 2:0 в ее пользу
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12.11.2021 16:43 Ответить
расейские десантники настолько суровые, что *сходятся* даже в воздухе.
Замечательно сходятся.
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12.11.2021 17:28 Ответить
Есть такой факт! Но это больше фатальная случайность.
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13.11.2021 09:45 Ответить
12 ноября подразделения вооружённых сил Германии были замечены на территории Польши. Военная техника Бундесвера загруженная на железнодорожный состав во время движения по направлению на восток находилась на станции в районе польского города Ольштын, в 200 км от границы Беларуси. В составе самоходные артиллерийские установки PzH 2000, бронетранспортёры Fuchs и большое количество вспомогательной военной техники: тягачей, заряжающих машин и т.д.
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12.11.2021 17:34 Ответить
Благая весть... ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ.
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12.11.2021 18:20 Ответить
Лукакшизик задрожал наверно...хоть и скрывает, пусть бесится, думает все ему сойдет с рук, .. но не сойдет!!!
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12.11.2021 19:53 Ответить
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12.11.2021 15:20 Ответить
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12.11.2021 15:24 Ответить
Нічого страшного - вони файно горять.
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12.11.2021 15:26 Ответить
каЦАПНЯ пуга
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12.11.2021 15:30 Ответить
Так это же беженцы, не узнали?
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12.11.2021 15:31 Ответить
Не удивлюсь, если у мигрантов вдруг появятся стрелковое оружие и бронетехника из военторга, а сами мигранты станут ополчением, после того как польские пограничники распнут арабского мальчика в трусиках.
Именно так по рашатудэй и расскажут.
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12.11.2021 15:34 Ответить
Ще вчора, бульбен-фюрер заявив, що нелегалам перекидають зброю з Донбасу, під наглядом *****.
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12.11.2021 15:53 Ответить
Маловероятно. Этот прикол работает только тогда, когда местная пилиция и вояки спят и видят, чтоб пришла рашка и назначила им пенсию.
А как только абреки начнут махать валынами, по ним начнут стрелять в ответ. И выучка польских вояк, думаю, намного выше чем "прирождённых иранских воинов". Там их всех и положат.
Другое дело если в абреков переоденут "бурятских трактористов". Но даже в этом случае не представляю как можно объяснить наличие у беженцев оружия.
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12.11.2021 16:27 Ответить
Откуда взяться выучке у польских вояк?
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12.11.2021 19:45 Ответить
регулярная армия регулярно тренируется. Этим летом ездил в Украину через Польшу - военные самбели постоянно туда сюда крутились. А вот откуда взяться выучке у сирийских беженцев - это вопрос.
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12.11.2021 21:07 Ответить
Так примітивно НАТО ще не тролили.
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12.11.2021 15:36 Ответить
***** вже хазяйнує у бульбашській губернії не соромлячись і не ховаючись.
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12.11.2021 15:37 Ответить
Дык, теперь для НАТО хутя открыл ящик пандоры, бо теперь НАТА - в законе, по максимуму разместиться у кацапо-бордера.
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12.11.2021 18:23 Ответить
Ихтамнеты на подходе
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12.11.2021 15:41 Ответить
Чем больше будут нищать лапотные ваньки и акстисьи,тем больше будет бряцания кацапским оружием везде где только можно.
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12.11.2021 15:46 Ответить
кацапська фашня, вштирена безкарністю, все нахабнішає
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12.11.2021 15:46 Ответить
Що су... екс канцлер натворила, у голові нге вкладається. Сосисочники породили у свій час фюрера, тепер разом із ординцями породили путлера.
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12.11.2021 15:48 Ответить
Путін вирішив допомогти "Бульбофюреру" - направляє "професійних погонщиків" для "жінок і дітей" - мабуть білоруси соромляться чи бояться "гнать скот на убой"!
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12.11.2021 15:49 Ответить
Росія скерувала десантників у прикордонну з Польщею область Білорусі: "Позапланова перевірка боєздатності ПДВ"
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12.11.2021 15:53 Ответить
дорогие европейцы покупайте больше газа и нефти в ********** и тогда у них хватит денег заправить не только самолёты но и танки.
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12.11.2021 15:54 Ответить
На полигоне в Гродненском районе погибли двое российских десантников - 12.11.2021, 16:19

На полигоне в Гродненском районе погибли двое российских военных
ЧП произошло при высадке десанта российских ВДВ.

Сегодня при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне «Гожский» в Гродненском районе, произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов, сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Погибло двое военнослужащих вооруженных сил РФ - офицер и солдат срочной службы, по информации BYPOL.
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12.11.2021 15:59 Ответить
енота запускайте, я бегу за пивом.
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12.11.2021 16:32 Ответить
я, пока суть да дело , для разогрева , запускаю для роисдесантников средний палец...
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12.11.2021 18:27 Ответить
+
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12.11.2021 19:51 Ответить
якась немка казала о з рф можна домовитись. получите и распешитесь, фрау...
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12.11.2021 16:03 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXOfqUEeBPyesbwiw2KYyezQwLJUPWmMN0VnnCralUJ6LokyQsoCmFBUC-LYGHDnvPdFhP401RoONx14GUKjLKccyUJCwAC_TnZR9d34euVK3gca0dgVU98xSZHOvS4Hk0&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1950222641824095?__cft__[0]=AZXOfqUEeBPyesbwiw2KYyezQwLJUPWmMN0VnnCralUJ6LokyQsoCmFBUC-LYGHDnvPdFhP401RoONx14GUKjLKccyUJCwAC_TnZR9d34euVK3gca0dgVU98xSZHOvS4Hk0&__tn__=%2CO%2CP-R 14 мин. ·



Под Гродно в Беларуси на совместных белорусско-российских военных учениях разбились два российских десантника.

По информации BYPOL, при высадке на полигон «Гожский» «произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов». В результате погибло двое военнослужащих вооруженных сил РФ - офицер и солдат срочной службы.

То есть двое стали «хорошими», так как были «тяжелее воздуха». День прошёл не зря.
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12.11.2021 16:05 Ответить
Становится все интереснее и интереснее наблюдать за полетами рабссейской авиации. Результаты стабильно феерические.
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12.11.2021 16:15 Ответить
Znacyt skoro pojavitsia NATO vojska s tomogavkami na granice Belorus i Kalingrada.
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12.11.2021 16:19 Ответить
Сигнал Європі,не хочете Північний потік 2,будуть вам спочатку мігранти,а потім і щось серйозніше.
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12.11.2021 16:29 Ответить
"Закликати" Росію - ніякого сенсу. Або зробити щось дійсно, показати силу та рішучі наміри - або ні до чого з цим бандитом розмовляти.
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12.11.2021 16:41 Ответить
Нет в украинском языке слова "скерували", а есть слово - "спрямували"!
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12.11.2021 16:48 Ответить
Нет, слово-то такое как раз есть.
Но смысл его несколько иной, в данном контексте не совсем подходящий.

Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 260

СКЕРУВА́ТИ див. скеровувати.
СКЕРОВУВАТИ, ую, уєш, недок., СКЕРУВАТИ, ую, уєш, док., перех. і рідко без додатка.
[...]
Направляти певним чином течію, біг, ходу і т. ін.
перен. Давати потрібний напрямок діяльності, вчинкам, розмові тощо.

http://sum.in.ua/s/skerovuvaty
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12.11.2021 17:22 Ответить
"скеровувати" - є, "скерувати" - нема!
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12.11.2021 20:12 Ответить
А ви, мабуть, фахівець з філолгії, якщо у вас таке розуміння недосконалого і досконалого виду дієслова.

Краще вивчайте українську мову, а не повчайте.

СКЕРУВА́ТИ див. http://sum.in.ua/s/skerovuvaty скеровувати .

http://sum.in.ua/p/9/260/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 260.

http://sum.in.ua/s/skeruvaty
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12.11.2021 22:59 Ответить
Ой, щоб ви знали, що таке ПДВ, це так навіяло - бухгалтерське.
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12.11.2021 16:50 Ответить
ДВА ДЕСАНТНИКА ПОГИБЛИ
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12.11.2021 16:55 Ответить
Высадка совместного тактического воздушного десанта вооруженных сил Беларуси и России осуществлена в пятницу на полигоне «Гожский» в Гродненском районе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Беларуси.

"В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы", - проинформировало оборонное ведомство.

Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси. После десантирования белорусские и российские десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований, https://grodnoplustv.by/index.php/novosti/item/11816-na-gozhskom-poligone-vysadilis-belorusskie-i-rossijskie-desatniki передает «Гродно Плюс».

Как сообщили в МО РФ, российские десантники принимают участие во внезапной проверке боеготовности с подразделениями из Беларуси.

По завершению комплексной отработки всех задач тактического десанта его участники вернутся в пункты постоянной дислокации.
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12.11.2021 16:55 Ответить
Аннексия БССР завершена.
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12.11.2021 16:58 Ответить
клоуны , кто их боится...
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12.11.2021 17:00 Ответить
Та боєготовність вже "перевірена" з 2014 року в ДАПі.
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12.11.2021 17:01 Ответить
белоРуССкий федеральный округ вЯликия паРаши.
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12.11.2021 17:15 Ответить
Вся Европа должна содрогнуться от этой страшной высадки. Шота содроганиев не заметно
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12.11.2021 17:34 Ответить
в месте высадки небольшое сотрясение земли все же было
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12.11.2021 17:58 Ответить
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12.11.2021 17:48 Ответить
путинская россия живет как в XIV веке.
Это тогда было нормально - чуть что не так, сразу оружием греметь.
Идиоты, кайфующие от того, что цивилизованные люди уже 60 лет считают дикостью.
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12.11.2021 17:59 Ответить
Лукашизик и Пукашизик живут прошлым, аж шею свернули-смотрят назад. а вперед- страшно!!!
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12.11.2021 19:55 Ответить
Ани исчо не высадились но уже понесли потери. А в целом аннексия проходит полным ходом под ободряющие новости и с совместными типа учениями.
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12.11.2021 18:03 Ответить
заберіть рекламу Інфлюциду!!! неможливо коменти читати!!!
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12.11.2021 18:27 Ответить
В Польщі теж є аеропорти.Багато моторол відвідають кобзона...
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12.11.2021 18:50 Ответить
знову та "клята" Вейшнорія - вже пішли втрати...
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12.11.2021 19:07 Ответить
2 з цих десантників уже відправилися на концерт кабздона, інші в черзі
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12.11.2021 20:09 Ответить
Может кто-то случайно бомбу сбросит на кацапскую воинскую часть? Все этим озаботятся, как так случилось? Ну, вот, хрен его знает, как-то само отвалилось. БЫВАЕТ. ДЕНЬ ТАКОЙ. И сразу все пойдет на спад. Я так думаю.
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12.11.2021 20:20 Ответить
 
 