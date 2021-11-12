Леросу вручили подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака, - ГБР. ФОТО

По поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора 12 ноября 2021 года народному депутату Украины сообщили о подозрении за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей. Вместе с тем указанным постановлением суда народный депутат Украина обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст. Указанное решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу и является действующим", - отмечается в сообщении.

В ГБР отмечают, что народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности.





"После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократного предупреждения об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения государственный исполнитель обратился в Государственное бюро расследований с уведомлением о совершении уголовного правонарушения. По результатам проведения следственных и процессуальных действий следователи получили сообщение о подозрении", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что квалифицировали уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

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Отметим, что ГБР не сообщает фамилию народного депутата, которому вручено подозрение. Однако известно, что речь идет о Гео Леросе и его сообщении в отношении брата руководителя офиса Президента Украины Андрея Ермака Дениса Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.