Леросу вручили подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака, - ГБР. ФОТО
По поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора 12 ноября 2021 года народному депутату Украины сообщили о подозрении за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей. Вместе с тем указанным постановлением суда народный депутат Украина обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст. Указанное решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу и является действующим", - отмечается в сообщении.
В ГБР отмечают, что народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности.
"После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократного предупреждения об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения государственный исполнитель обратился в Государственное бюро расследований с уведомлением о совершении уголовного правонарушения. По результатам проведения следственных и процессуальных действий следователи получили сообщение о подозрении", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что квалифицировали уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.
Отметим, что ГБР не сообщает фамилию народного депутата, которому вручено подозрение. Однако известно, что речь идет о Гео Леросе и его сообщении в отношении брата руководителя офиса Президента Украины Андрея Ермака Дениса Ермака.
Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".
Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.
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Снимаю галоши, снимаю прохаря.
коли вже від "принципових", дороговалютних бЄздЄльніков ДБР буде підозра говнокомандувачу Зєлі про зраду, офшори, вагнергейти, ковідкрадівництво та брехню своєму ушастому зелохторату...?
- в Украине выбрали Карлика, а на Московии карлика назначили..
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Ну, і як «ЗЕлюкам» живеться після виборів «кота в мішку»?
«Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу…
*Сделайте шута королём, и он превратит королевство в шутовской балаган…
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Нет ничего более жалкого и смешного, чем клоун, подающий в суд за то, что над ним смеются…
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-Так, я не понял! Пачему «кокс» не «вставляет»?!!! «Бодяжите», сволочи???!!!
- В.А., «папа»распорядился… Сказал, что Вы, последнее время, такое говорите и творите, что в Украине даже последние идиоты начали догадываться, КОГО они, на свою голову, выбрали…
я таких ідіотів вже багато разів бачив в інеті,і ти хочеш сказати що всі вони на зарплаті?🤦♂️🤣
а як же ті 73% теж на зарплаті?ЛОЛ....
в твій брєд можна повірити коли ті люди при владі або на гарній посаді яку не хочут втрачати,і на людях вонибудуть підтримувати але в інтернеті та ще й під псевдонімом немає ніякого бажаття говорити брехню...можливо в тебе по другому так це вже діагноз.
можеш не відповідати,я більше не бажаю с тобою сперечатися.
Це не убієнний, кривавим Порошенком на доМьасі, брат дерьмака продає державні посади, це якийсь нікому невідомий лисий ушльопок. " Не винаВАТА он"
Это только начало😉
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и какую статью УК ему шьют?
ззєля буде сидіти у в"язниці.. сподіваюсь, в українській і надовго..
73% дебілів,, ви наголосували всій Україні довгострокові проблеми.....(((
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усіх євреїв умудрились вибрать єврея -ДЛБЙБа…
Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
*
У нас за цією статтею можна пересаджати сайже усіх чиновників, а слідчих то й по кілька десятків разів.
А пришили статтю тільки Леросу.
ПыСы всем ботам : идите сразу... вы в курсе - куда
Видно, Боги решили наказать нашего величайшего лидер всей вселенной и отняли у него разум, хотя его там и было совсем немного.
И этот идиот старательно делает из малоизвестного широкой публике до последнего времени депутата Лероса народного героя.