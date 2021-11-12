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Леросу вручили подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака, - ГБР. ФОТО

Леросу вручили подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака, - ГБР. ФОТО

По поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора 12 ноября 2021 года народному депутату Украины сообщили о подозрении за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей. Вместе с тем указанным постановлением суда народный депутат Украина обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст. Указанное решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу и является действующим", - отмечается в сообщении.

В ГБР отмечают, что народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности.

Леросу вручили подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака, - ГБР 01
Леросу вручили подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака, - ГБР 02

"После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократного предупреждения об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения государственный исполнитель обратился в Государственное бюро расследований с уведомлением о совершении уголовного правонарушения. По результатам проведения следственных и процессуальных действий следователи получили сообщение о подозрении", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что квалифицировали уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Также читайте: Леросу вручили еще одно подозрение за то, что "не опроверг пост о Денисе Ермаке". Сегодня будут избирать меру пресечения. ДОКУМЕНТ

Отметим, что ГБР не сообщает фамилию народного депутата, которому вручено подозрение. Однако известно, что речь идет о Гео Леросе и его сообщении в отношении брата руководителя офиса Президента Украины Андрея Ермака Дениса Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Смотрите также: Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Автор: 

ГБР (2985) Ермак Андрей (1262) Лерос Гео (378) Ермак Денис (93)


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Топ комментарии
+36
вот это пидозра так пидозра - всем пидозрам пидозра))) только для этого и стоило создавать ГБР))
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12.11.2021 15:22
+34
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12.11.2021 15:18
+29
Бть. На що йдуть наши податки????
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12.11.2021 15:27
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12.11.2021 15:18 Ответить
вжe запустили виробництво?
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12.11.2021 15:30 Ответить
🤡🐲🐸🎹👃🏻🎹 видишь зелю - делай фак🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼
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12.11.2021 16:27 Ответить
Лероса - в Президенты! Тогда его никто не посадит.
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12.11.2021 16:55 Ответить
Надо на зеленое говно-бубочку также в суд подать Забыл скот гнусявый, а дядя Гугл помнит
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12.11.2021 17:38 Ответить
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12.11.2021 18:43 Ответить
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12.11.2021 20:29 Ответить
Сижу еле-еле, конечности взопрели,
Снимаю галоши, снимаю прохаря.
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12.11.2021 15:21 Ответить
ЗеИУДА , дырка тебе от бублика , а не красатуля ГЕО !!!
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12.11.2021 16:28 Ответить
О как быстренько. Зелены пуесосы умеют шевелить пятыми точками оказывается.
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12.11.2021 15:21 Ответить
да это как раз и показывает и доказывает одну поговорку быстро прыгать надо для ловли блох и еще-- и иногда промолчать лучше-хоть за умного сойдешь...а бубочка все больше и больше подтверждает какое же оно лайно...
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12.11.2021 16:15 Ответить
Егеж и дело слепили и доказательства собрали и суд провели и отследили выполнение решения суда (хотя это компетенция "державної виконавчої служби") и второе дело за это нарисовали. В вот с делом на Ермака по которому есть доказательство в виде видеозаписи пока что-то ваще никак! Видать просто тянут чтобы прошел срок давности!!!!
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12.11.2021 16:38 Ответить
вот это пидозра так пидозра - всем пидозрам пидозра))) только для этого и стоило создавать ГБР))
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12.11.2021 15:22 Ответить
...та то все - мишина возня...
коли вже від "принципових", дороговалютних бЄздЄльніков ДБР буде підозра говнокомандувачу Зєлі про зраду, офшори, вагнергейти, ковідкрадівництво та брехню своєму ушастому зелохторату...?
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12.11.2021 15:23 Ответить
Це боротьба з олігархами, хто не зрозумів.
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12.11.2021 15:25 Ответить
Наша боротьба з олігархами вона така!
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12.11.2021 16:11 Ответить
Так ось нащо то ДБР з допомогою Європи створили! Меркель із Саркозі його створили щоб Лероса кошмарити і все?
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12.11.2021 15:26 Ответить
Ні Європа, ні Америка не прзначала в ДБР ригоаналів. Це вже зЕ-рмак, під керівництвом портнова.
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12.11.2021 15:55 Ответить
Бть. На що йдуть наши податки????
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12.11.2021 15:27 Ответить
Наші податки ідуть на обслуговування нашого вибору.
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12.11.2021 15:31 Ответить
Це не мій вибір. Я тут взагалі потерпілий, бо за демократії доводится приймати вибір більшості. Також з 73% недолугих виборців мені доводится платити за їх вибір. У буквальному сенсі. Такими собі реальними Грівнями. А ось будуть наступни вибори такимиж демократичними та майже без порушень - подивимось.
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13.11.2021 11:28 Ответить
когда то Немцов так советовал Ельцину на его вопрос о приемнике - Назначайте кого угодно, но только не маленького роста, потому что маленькие обычно обиженные и злобные
- в Украине выбрали Карлика, а на Московии карлика назначили..
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12.11.2021 15:28 Ответить
когда младшего братца поймали за торговлей должностями, старший прикрылся статьей о втручанні в діяльність державного діяча, т.е. торговля должностями - это такая нормальная практика державного діяча..., а некоторые этой законной деятельности пытаются помешать..., дожили, блин...
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12.11.2021 15:28 Ответить
Прийде час - і "брати Гадюкіни" (д"Єрмаки) виставлять на аукціон і посаду президента! Просто ще не визначилися із стартовою ціною!
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12.11.2021 15:52 Ответить
ДБР - позорище!!! Тьфу, млять
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12.11.2021 15:28 Ответить
У Ільфа і Петрова, в «Золотому теляті», були «діти лейтенанта Шмідта», а у нас з»явились «брати Єрмака»….

*

Ну, і як «ЗЕлюкам» живеться після виборів «кота в мішку»?
«Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу…

*Сделайте шута королём, и он превратит королевство в шутовской балаган…


*

Нет ничего более жалкого и смешного, чем клоун, подающий в суд за то, что над ним смеются…

*

-Так, я не понял! Пачему «кокс» не «вставляет»?!!! «Бодяжите», сволочи???!!!

- В.А., «папа»распорядился… Сказал, что Вы, последнее время, такое говорите и творите, что в Украине даже последние идиоты начали догадываться, КОГО они, на свою голову, выбрали…



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12.11.2021 15:29 Ответить
та ні,недавно одну соску тут на цензорі бачив так воно кричить що ЗЕлупа буде знову приезидентом.
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13.11.2021 09:17 Ответить
"Нема "непродажних людей - просто їх ціну ще не визначили!" Людині заплатили - от вона і "старається"! Тим більше - вона ж не публічно" виступає - а під "псевдонімом" А насправді вона може буть на людях "патріоткою" Просто "гроші не пахнуть!"
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13.11.2021 09:23 Ответить
що ти гониш?Чи це ти по собі судиш?🤣
я таких ідіотів вже багато разів бачив в інеті,і ти хочеш сказати що всі вони на зарплаті?🤦‍♂️🤣
а як же ті 73% теж на зарплаті?ЛОЛ....
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13.11.2021 09:28 Ответить
І скрін добрий виклав і я навіть за цей скрин тобі лайк поставив,але коли ти відкрив рота то мені вже перехотілося тобі лайкати.
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13.11.2021 09:30 Ответить
Мені з горя повіситься? Надто я багато з такими "непродажними" в судах зустрічався , щоб свою думку про людей мінять! Ціна може буть різна : для когось - просто гроші ... Для когось - посада... Для когось - благополуччя їх рідних (включаючи і їх життя)... Так що , перед тим , як розмахувать "непідкупністю", сядь і подумай - може і в тебе є "ціна"?...
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13.11.2021 09:38 Ответить
ти по собі всих не рівняй,а плакати тобі чи ридати я лише тобі раджу завіситися на мотузці,так буде краще для всих...
в твій брєд можна повірити коли ті люди при владі або на гарній посаді яку не хочут втрачати,і на людях вонибудуть підтримувати але в інтернеті та ще й під псевдонімом немає ніякого бажаття говорити брехню...можливо в тебе по другому так це вже діагноз.
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13.11.2021 09:43 Ответить
але простому трудязі немає ніякого сенсу писати брехню.
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13.11.2021 09:45 Ответить
у мене навіть дружина за ЗЕлупу голосувала)))хоча я знею проводив бесіди і не один раз...
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13.11.2021 09:46 Ответить
так вона що теж проплачена???ЛОЛ
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13.11.2021 09:47 Ответить
Можу зробить висновок: або ти - "невиправний ідеаліст" або ти - "на проплаті" І в першому і в другому випадку - біда для України Бо для неї що "корисний ідіот" що "продажна тварюка" - "вшистко єдно" Один губить державу по тупості а інший - по продажності!
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13.11.2021 09:50 Ответить
я давно вже зробив висновок і свій лайк який тобі поставив видалив👨тому що коли таке як ти відкрило рота відразу стало видно що маю справу з дебілом,тому щось далі обговорювати немає ніякого сенсу.Крапка
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13.11.2021 09:55 Ответить
тим більш така істота та ще під псевдонімом,тоді можна і справді подумати що ти проплачений?🤣
можеш не відповідати,я більше не бажаю с тобою сперечатися.
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13.11.2021 09:57 Ответить
або корисний ідіот
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13.11.2021 09:58 Ответить
або продажна тварюка - "вшистко єдно"
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13.11.2021 09:59 Ответить
А про що ти можеш сперечаться? У тебе ж нема аргументів! Якщо я викраду близьку тобі людину і скажу: "Або говори те що я хочу або вона вмре!" - побачимо куди ти свою непідкупність" запхнеш! Не таким "героям" подібними методами "хребта ламали" Оце і є та "ціна" на яку ти погодишся!
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13.11.2021 10:05 Ответить
я вже все сказав,я не причому якщо тобі не дійшло,не хотів знову дебілом обзивати, але ти просто сам цю назву підтвержуєш.
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13.11.2021 10:40 Ответить
Та називай скільки хочеш! Ходжа Насреддін колись сказав: "Скільки не кричи "Халва!" в роті солодше не стане!" Скільки ти мене "дебілом" називать не будеш - ти все одно не порозумнішаєш!
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13.11.2021 10:49 Ответить
смішно коли дебіли себе розумними вважають
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13.11.2021 12:08 Ответить
Це ти про себе? Молодець! Шаную самокритичних!
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13.11.2021 12:23 Ответить
Ну ВСЕ! Я пішов шукать мотузку!
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13.11.2021 10:02 Ответить


Це не убієнний, кривавим Порошенком на доМьасі, брат дерьмака продає державні посади, це якийсь нікому невідомий лисий ушльопок. " Не винаВАТА он"
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12.11.2021 15:29 Ответить
На что ещё потратить народные деньги, как не на содержание дармоедов атакующих критиков Гундосика...?
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12.11.2021 15:30 Ответить
Нарешті ДБР отримало дуже важливу державницьку справу, а то бідні сиділи без роботи...
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12.11.2021 15:32 Ответить
Дэу, учись приседать на пляшку!
Это только начало😉
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12.11.2021 15:32 Ответить
Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати кримінальні правопорушення
-----------------------------------
и какую статью УК ему шьют?
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12.11.2021 15:35 Ответить
ППЦ. паРаша окружает, газа нет, угля нет, экономика в #ОПЕ, каждый день умирает по 700-800 человек, а эти падлы Лероса гоняют! суки, главное не дать им в час Х свалить в Израиль!
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12.11.2021 15:39 Ответить
..підззаллупна дбр займається заказной хн'й від ОПи... за що українці платять зряплату шакалам тупорилоої зєлі?...
ззєля буде сидіти у в"язниці.. сподіваюсь, в українській і надовго..
73% дебілів,, ви наголосували всій Україні довгострокові проблеми.....(((
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12.11.2021 15:40 Ответить
Дострокові проблеми- це що, імпічмент та вибори ?
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12.11.2021 16:08 Ответить
..- це проблеми у розвитку і достатку дітей та онуків 73%вого лохторату.. 25% "порохоботів" були готові до провалу зебілів і мають якусь "подушку" від дебілів-аніматорі.. але, звичайно, потерпатимуть усі Українці.. бо понавибирали ідіотів-аніматорів..(
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12.11.2021 16:39 Ответить
странно,почему какое то дбр?у нас есть спецназ сбу,есть спецподразделение вдв,есть в конце концов стратегические ракетные войска для такого страшного врага ,хреново что нет ядерного оружия.ВРАГОВ БУДИМ БАМБИТЬ - царь всея черни и плебеев Владимир Какаразница-1й.
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12.11.2021 15:59 Ответить
Леросу вручена підозра за показ одного середнього пальця своєї правої руки. Люди в Україні, тепер усім нам треба ховати "дулю тільки у кармані, бо три пальці в "дулі" це три підозри. Дожилися, курва.
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12.11.2021 15:59 Ответить
А Зеленський молодий. Років 50-60 ще протягне...
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12.11.2021 16:00 Ответить
Живий» анекдот, сказаний євреєм, колишнім однокурсником:

Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…

Американці - Кіссінджера…

Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…

І лише українці із усіх євреїв умудрились вибрать єврея -ДЛБЙБа…
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12.11.2021 16:18 Ответить
Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже

Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…

Той зрадів:

О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…



*
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12.11.2021 16:21 Ответить
НКВД будет делать своё дело. А бубочка дело диктатора. Шутки закончились.
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12.11.2021 16:05 Ответить
Що, дочекався таки Сраліна?
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12.11.2021 16:28 Ответить
думаете ким-чен-ины и ***** сразу появляллись? Там все так же начиналось...
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12.11.2021 16:06 Ответить
за зраду та корупцію у моні не судять. судять за палець показаний в сторону зрадників та корупцыонерів а їх справи засекречують. ось така вона, реформована прокуратува
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12.11.2021 16:15 Ответить
Це не Леросу вручили підозру це вручили підозру свободі слова. Тепер кожний хто має іншу думку чим найвеличніший може отримати підозру і не важливо за що. Твердою ходою ідем до диктатури де худоба повинна стояти в стойлі і не мичати. Наголосували недоумки 73процентні
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12.11.2021 16:15 Ответить
мстя мая будєт страшной
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12.11.2021 16:16 Ответить
Сейчас адвокаты Лероса подтянуться и будет Бенедиктова по кабинетам прятаться, как это было когда к ней Порошенко в "гости" пожаловал
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12.11.2021 16:21 Ответить
Ботва в разносе ,видно получку получила.
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12.11.2021 16:34 Ответить
зато рейтинги "ростуть", ідут в глибокий відрив від 73 %.... ймовірно їх до піка можуть піднести або віялові відключення або нові тарифи...
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12.11.2021 16:40 Ответить
сссыкунятко обиженый
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12.11.2021 16:43 Ответить
Да зеленский ---ЭТО МЕЛКО !
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12.11.2021 16:53 Ответить
Это ему так Ленка в спальне говорит
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13.11.2021 09:06 Ответить
Кім Чен Зе?
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12.11.2021 17:00 Ответить
Вашу ж грьобану бабушку!
У нас за цією статтею можна пересаджати сайже усіх чиновників, а слідчих то й по кілька десятків разів.
А пришили статтю тільки Леросу.
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12.11.2021 17:10 Ответить
А что Гео должен опровергать, если на видео зафиксировано, как это чмо торгует должностями ?

ПыСы всем ботам : идите сразу... вы в курсе - куда
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12.11.2021 17:26 Ответить
Чмо, которое по решению суда отказалось кровь сдавать - все у него ОК. А Леросу сразу подозрение.
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12.11.2021 17:56 Ответить
Опроса расстрелять!Семье помочь с похоронами!Объявить народные гуляния,в связи с преджевременной кончиной лероса,и выходной день!Слава Украине!
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12.11.2021 17:58 Ответить
Если Боги хотят кого-то наказать, то отнимают разум.
Видно, Боги решили наказать нашего величайшего лидер всей вселенной и отняли у него разум, хотя его там и было совсем немного.
И этот идиот старательно делает из малоизвестного широкой публике до последнего времени депутата Лероса народного героя.
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12.11.2021 18:29 Ответить
А саме сумне те, що всі "проковтнуть" і будуть вмикати "ждуна" й надалі, навіть Ю.Бутусов, який напише-прокоментує-і напише потім слідуючу новину...і знову все по "кругу"! Корктко - "толку" від новини, якщо немає "дійсної" реакціїї на безгулзхдя ДіючоїВлади і всім...пх!
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12.11.2021 19:32 Ответить
Погуглив , бюджет ДБР 2,5 млрд. грн ! Вважаю що ці гроші просто на вітер , якщо ДБР ні на що більше не здатні як тільки виконувати забаганки психічно хворого ЗЕ.
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12.11.2021 19:59 Ответить
Лерос представляет часть народа,которая за него голосовала.Поэтому,то что его ущемляют,это значит затыкать рот 100 тысячам населения. Показывать фак- он на это имеет право и обязанность.
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12.11.2021 20:10 Ответить
P.S. Видите ли фак президенту недопустимо,а чесать яйца и заказывать повий в той же Раде на глазах всей страны это нармалёк,народ не слабонервный в отличии от президента. Народ проглотит.
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12.11.2021 20:21 Ответить
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12.11.2021 21:55 Ответить
🖕Зе🖕
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13.11.2021 10:19 Ответить
 
 