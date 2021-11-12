РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9869 посетителей онлайн
Новости Взяточники
1 682 0

Чиновник Государственной налоговой службы в Донецкой области попался на взятке 80 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Нацполиции.

Чиновник Государственной налоговой службы в Донецкой области попался на взятке 80 тыс. грн, - Нацполиция 01

Как сообщается, группа лиц наладила коррупционную "схему" по требованию и получению неправомерной выгоды от фермеров. За невмешательство в хозяйственную деятельность путем "формального" проведения проверок фермеры ежемесячно должны платить определенную налоговиком сумму средств - 0,5 процента от объема реализованной продукции.

11 ноября полицейские разоблачили чиновника. Через привлеченного посредника он получил взятку на общую сумму 80 тысяч гривен. Во время очередной передачи взятки правоохранители задержали посредника.

Чиновник Государственной налоговой службы в Донецкой области попался на взятке 80 тыс. грн, - Нацполиция 02

Также смотрите: На взятке 20 тыс. дол. задержан черниговский судья Лобан, публично выступавший против коррупции и участвовавший в акции "Я не принимаю взятки", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Чиновник Государственной налоговой службы в Донецкой области попался на взятке 80 тыс. грн, - Нацполиция 03

Сегодня руководителю отдела ГУ ГНС в Донецкой области и его соучастнику поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Автор: 

взятка (6154) Госпогранслужба (6395) Нацполиция (16437) Донецкая область (9574)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 