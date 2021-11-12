Чиновник Государственной налоговой службы в Донецкой области попался на взятке 80 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Нацполиции.

Как сообщается, группа лиц наладила коррупционную "схему" по требованию и получению неправомерной выгоды от фермеров. За невмешательство в хозяйственную деятельность путем "формального" проведения проверок фермеры ежемесячно должны платить определенную налоговиком сумму средств - 0,5 процента от объема реализованной продукции.

11 ноября полицейские разоблачили чиновника. Через привлеченного посредника он получил взятку на общую сумму 80 тысяч гривен. Во время очередной передачи взятки правоохранители задержали посредника.

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Сегодня руководителю отдела ГУ ГНС в Донецкой области и его соучастнику поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.