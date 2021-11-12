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Пассажиры электричек на Киевщине с завтрашнего дня должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, - "Укрзализныця"

Пассажиры электричек на Киевщине с завтрашнего дня должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, -

С 13 ноября, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, изменяются правила путешествия в пригородном сообщении Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Так, с 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:

- или сертификата о вакцинации;

- или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;

- или отрицательного экспресс-теста на COVID -19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.

В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" представила концепт капсульного плацкартного вагона. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4121) Укрзализныця (2745) электричка (114)


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Топ комментарии
+12
дебилы. тупо проверяющих пи*ть
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12.11.2021 16:05
+11
То шо вакцинация никак не останавливает распространение уже давно никого не печёт.
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12.11.2021 16:03
+11
Знов комісія? Вона стоїть вище над законами і Конституцією України?
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12.11.2021 16:18
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а машинист и контроллеры не должны?
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12.11.2021 15:58 Ответить
контроллеры напевно мають свою, технічну сертифікацію, бо то є серйозні органи керування локомотивом!))))
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12.11.2021 16:55 Ответить
АнтиВаксеры - это ваше будущее и будущее ваших детей и близких, дибилы ***
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12.11.2021 17:02 Ответить
Фотка з моргу судово-медичної експертизи в м.Тула, але вівценатори твердо переконані, що померти можна тільки після ковіду.
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12.11.2021 18:10 Ответить
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12.11.2021 18:46 Ответить
Зрозуміло тепер, чому всім померлим ставлять один діагноз -ковід, яка різниця здох так здох,
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12.11.2021 23:57 Ответить
у вас не возникает вопросов о связи 18ти долларового запроса зеленского за прививку и срыва вакцинации в Украине ?
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13.11.2021 10:29 Ответить
То шо вакцинация никак не останавливает распространение уже давно никого не печёт.
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12.11.2021 16:03 Ответить
Но при 70% вакцинации населения - нет по 800 трупов в день. Это факт
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12.11.2021 17:02 Ответить
Така вакцинация, как в Украине, ничего не остановит, это точно.
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12.11.2021 17:21 Ответить
Только за . Может наконец заткнут маской вещатели .
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12.11.2021 16:03 Ответить
дебилы. тупо проверяющих пи*ть
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12.11.2021 16:05 Ответить
Лучше п*здить антиваксерных ботов
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12.11.2021 17:05 Ответить
Знов комісія? Вона стоїть вище над законами і Конституцією України?
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12.11.2021 16:18 Ответить
В первой главе конституции записано, что государство обязано обеспечить гражданам санитарно-эпидеомиологическую безопасность. Почему наличие ковид-теста - это нарушение конституции?!
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12.11.2021 17:04 Ответить
Ковід-теста - ні.
Порушення Конституції - примус до медичних маніпуляцій, обмеження свободи.
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12.11.2021 18:13 Ответить
Где тебя заставляют к мед манипуляциям? Сделал тест - шастай гле хочешь. В чем твою свободу ограничивают?!
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12.11.2021 20:01 Ответить
...."У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією." .... А може й не буде, якщо "сторгуються".
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12.11.2021 16:21 Ответить
проездной билет дает право на проезд его проверяет представитель перевозчика-водитель кондуктор для того что бы ограничить гражданина в предоставлении услуги за которую он уже оплатил -таких полномочий нет.кассир так же неимеет права требовать какой-то сертификат-все незаконно. поэтому и формулировка-*может быть снят с рейса полицией*
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12.11.2021 16:22 Ответить
Летом ехал в поезде в италии, кондуктор проверял билеты. Был чувак с билетом, но без теста - кондуктор его выгнал из вагона
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12.11.2021 17:01 Ответить
Плевать как в Италии.есть норма закона-ее нужно выполнять для этого законы и прописывают
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12.11.2021 17:10 Ответить
В первой главе конституции записано, что государство обязано обеспечить гражданам санитарно-эпидеомиологическую безопасность. Почему обеспечение безопасности пассажиров - это нарушение закона
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12.11.2021 17:19 Ответить
Колись був такий анекдот про Радянський Союз.
Що він буде так боротися за мир, аж каменя на камені не залишить.
Отак і зараз - так боряться проти ковіду, що заради цього зневажили базові права і свободи людини, завойовані такою страшною кров'ю на полях революцій та війн.
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12.11.2021 18:15 Ответить
Идиот, в чем твои права и свободы и нарушают? Делай тест и шастай!
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12.11.2021 20:03 Ответить
Вы их сначала билет заставьте купить
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12.11.2021 16:29 Ответить
обьясните дебилам что вакцинированые так же болеют и заражают окружающих и они так же должны иметь плр тест
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12.11.2021 16:30 Ответить
Из 10 вакцинированных только 2-3 являются перенозчиками болезни. При этом вакцинированные болезнь переносят легче.
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12.11.2021 16:57 Ответить
и как их узнают в поезде?если у них бумажка и всем пох болен он или нет?
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12.11.2021 17:06 Ответить
Вопрос: как там в вашей антиваксовой секте видят прекращение пандемии?
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12.11.2021 17:21 Ответить
прививать зону риска.бесплатные плр тесты если есть зараженный карантин его и его окружения.а так из под палки здорового населения оно ни йуха не даст будет только хуже
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12.11.2021 17:41 Ответить
Стоп! Ты топишь против вакцинации, а сам пишешь "прививать". Ты с мозгами дружешь?
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12.11.2021 19:58 Ответить
Люди для яких права, що були відвойовані народом за останні 200 років, не є поржній звук, повинні обєднатись в широкий рух і притягнути всіх учасників примусу до незаконих медичних уколів до юридичної відповідальності. Бо інакше буде щоразу більше і більше утисків. Про вибори можна буде забути , а там і рабами запишуть.
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12.11.2021 16:39 Ответить
..в принципе - ЗА.., но кто же тогда будет "говно выносить" в Киеве за хитрожопо-коррупционной, невакцинированной зелёной Ылитой?
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12.11.2021 16:50 Ответить
Нет мозгов - ходи пешком или езди на велосипеде!
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12.11.2021 16:56 Ответить
Скільки км Ви вже находили і наїздили під час карантину ?
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12.11.2021 18:08 Ответить
Считай: италия, словения, венгрия, нидерланды, германия, хорватия
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12.11.2021 19:57 Ответить
Розклали на підлозі карту Європи і мандрували ?
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12.11.2021 23:59 Ответить
Нищесброд, иди в лес. У тебя мозгов не хватит показать эти страны на карте, я уже не говорю заработать денег и сьездить в амстер, венецию или в макарску
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13.11.2021 06:17 Ответить
амстер це туалет в тебе на дачі, а венеція підтоплений погріб ? Яких тупих ботів набрали, не знають навіть елементарних правил правопису. Без методички можуть тільки написати матюки і нецензурщину. Але чому дивуватися, яка влада такі і боти.
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13.11.2021 21:25 Ответить
 
 