Пассажиры электричек на Киевщине с завтрашнего дня должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, - "Укрзализныця"

С 13 ноября, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, изменяются правила путешествия в пригородном сообщении Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Так, с 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:

- или сертификата о вакцинации;

- или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;

- или отрицательного экспресс-теста на COVID -19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.

В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией.

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