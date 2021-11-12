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Пассажиры электричек на Киевщине с завтрашнего дня должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, - "Укрзализныця"
С 13 ноября, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, изменяются правила путешествия в пригородном сообщении Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Так, с 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:
- или сертификата о вакцинации;
- или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;
- или отрицательного экспресс-теста на COVID -19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.
В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией.
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Порушення Конституції - примус до медичних маніпуляцій, обмеження свободи.
Що він буде так боротися за мир, аж каменя на камені не залишить.
Отак і зараз - так боряться проти ковіду, що заради цього зневажили базові права і свободи людини, завойовані такою страшною кров'ю на полях революцій та війн.