ДТП в Харькове: водитель, сбивший детей на переходе, был под метадоном, - прокуратура

Прокуратура изменила квалификацию производства.

Анализ мочи водителя Toyota, 11 ноября сбившего двоих детей в Харькове, подтвердил наркотическое опьянение виновника ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Проведен химический анализ мочи водителя. В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения метадоном", - заявили в прокуратуре.

Из-за появления новых фактов по делу прокуратура изменила квалификацию производства, которая предусматривает более суровое наказание, если вину водителя докажут в суде.

"Готовится подозрение по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения", - пояснил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Прокуратура потребует более строгой меры пресечения – арест без права внесения залога.

Как сообщалось ранее, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.