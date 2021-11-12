ДТП в Харькове: водитель, сбивший детей на переходе, был под метадоном, - прокуратура
Прокуратура изменила квалификацию производства.
Анализ мочи водителя Toyota, 11 ноября сбившего двоих детей в Харькове, подтвердил наркотическое опьянение виновника ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Проведен химический анализ мочи водителя. В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения метадоном", - заявили в прокуратуре.
Из-за появления новых фактов по делу прокуратура изменила квалификацию производства, которая предусматривает более суровое наказание, если вину водителя докажут в суде.
"Готовится подозрение по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения", - пояснил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Прокуратура потребует более строгой меры пресечения – арест без права внесения залога.
Как сообщалось ранее, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.
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И не забываем золотое правило: Если ДТП совершил НЕ депутат "СН", то видео с камер наблюдения мгновенно появляются со всех мыслимых и не мыслимых ракурсов.
(черный сарказм...если шо)
а родители малолетнего ушлепка из лагеря Трухина
отличная демонстративная расправа, чтоб всем было ясно
Наш наймудріший нарот на слідуючих виборах президента обере доктора Комаровського, або Гордона!
якщо провину водія доведуть в суді. Напевно не доведуть. Одного разу вже відпустили. Все вирішить
судбабло.
к тому же знаю достаточно много молодых людей,которые презирают наркотов. так что дело наверное не в надоедании.