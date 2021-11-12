"Украина без границ": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят подвиг и трагедию Саакашвили, карателя Палыча и миграционный кризис

В пятницу, 12 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию вокруг Михеила Саакашвили, задержание палача "Изоляции" Куликовского и ряд других тем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире 12 ноября обсудим:

Подвиг и трагедия Михеила Саакашвили: что сегодня угрожает политику и как он будет бороться?

Каратель "Палыч" задержан в Киеве: что на самом деле происходит в донецкой тюрьме "Изоляция"?

Беженцы. 15 тысяч мигрантов с Ближнего Востока на границе Беларуси и Евросоюза. Шантаж, гуманность или новый вид государственного терроризма?

Большая приватизация или большая коррупция? Почему завод "Большевик" продали задешево и с судебными делами?

Борьба Михеила Саакашвили: как политик противостоит грузинской власти и кто ему поможет?

СБУ задержала главного палача донецкой подпольной тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского по кличке "Палыч": получит ли каратель пожизненный срок заключения?

Между двух границ: готова ли Украина временно принять беженцев, которые пытаются прорваться через границу Беларуси в Европу? Лукашенко придумал новый вид шантажа и государственного террора?

Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

Гости студии:

ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ, народный артист Грузии, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, почетный гражданин Грузии;

КОБА НАКОПИЯ, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили;

ТЕНГИЗ АБЛОТИЯ, блогер "Эхо Кавказа";

СТАНИСЛАВ АСЕЕВ, журналист, писатель, заключенный боевиков так называемой ДНР; ХРИСТО ГРОЗЕВ, журналист-расследователь издания Bellingcat;

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016), министр иностранных дел Украины (2007);

ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, министр внутренних дел Украины;

ДМИТРИЙ СЕННИЧЕНКО, глава Фонда государственного имущества Украины;

ДАВИД АРАХАМИЯ, глава фракции партии "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины;

ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2019), министр финансов Украины (2016-2018);

БОРИСЛАВ БЕРЕЗА, народный депутат VIII созыва

Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.