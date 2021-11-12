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Новости
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"Украина без границ": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят подвиг и трагедию Саакашвили, карателя Палыча и миграционный кризис

В пятницу, 12 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию вокруг Михеила Саакашвили, задержание палача "Изоляции" Куликовского и ряд других тем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире 12 ноября обсудим:

  • Подвиг и трагедия Михеила Саакашвили: что сегодня угрожает политику и как он будет бороться?
  • Каратель "Палыч" задержан в Киеве: что на самом деле происходит в донецкой тюрьме "Изоляция"?
  • Беженцы. 15 тысяч мигрантов с Ближнего Востока на границе Беларуси и Евросоюза. Шантаж, гуманность или новый вид государственного терроризма?
  • Большая приватизация или большая коррупция? Почему завод "Большевик" продали задешево и с судебными делами?

Борьба Михеила Саакашвили: как политик противостоит грузинской власти и кто ему поможет?

СБУ задержала главного палача донецкой подпольной тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского по кличке "Палыч": получит ли каратель пожизненный срок заключения?

Между двух границ: готова ли Украина временно принять беженцев, которые пытаются прорваться через границу Беларуси в Европу? Лукашенко придумал новый вид шантажа и государственного террора?

Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

Гости студии:

ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ, народный артист Грузии, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, почетный гражданин Грузии;

КОБА НАКОПИЯ, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили;

ТЕНГИЗ АБЛОТИЯ, блогер "Эхо Кавказа";

СТАНИСЛАВ АСЕЕВ, журналист, писатель, заключенный боевиков так называемой ДНР; ХРИСТО ГРОЗЕВ, журналист-расследователь издания Bellingcat;

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016), министр иностранных дел Украины (2007);

ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, министр внутренних дел Украины;

ДМИТРИЙ СЕННИЧЕНКО, глава Фонда государственного имущества Украины;

ДАВИД АРАХАМИЯ, глава фракции партии "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины;

ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2019), министр финансов Украины (2016-2018);

БОРИСЛАВ БЕРЕЗА, народный депутат VIII созыва

Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.

Автор: 

свобода слова (1169) Шустер Савик (681) Куликовский Денис (19)


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Топ комментарии
+7
Теж мені розіп'ятий мальчик в трусіках з пропеллером..
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12.11.2021 16:10
+6
а в чем подвиг выжившего из ума кокаинщика карлсона? в том что подживал с молодухой за спиной у жены, или в том что клоунаду в Украине с пересечением границы устраивал?
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12.11.2021 16:09
+4
Не знаю, хто такі закладчики, але навіть словами знущатись з людини за гратами підло і взагалі не по людськи. Тим більше, що ****** не організовував ні Іловайського котла, ні Дебальцівського розгрому. Та і не прикривав барижництво з ОРДЛО.
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12.11.2021 16:26
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а в чем подвиг выжившего из ума кокаинщика карлсона? в том что подживал с молодухой за спиной у жены, или в том что клоунаду в Украине с пересечением границы устраивал?
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12.11.2021 16:09 Ответить
Батьківщина підтримала Міхо. А Галас, хто знає?
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12.11.2021 16:13 Ответить
А ти все ганджубасом перебиваєшся?
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12.11.2021 16:18 Ответить
а ты закладчик?
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12.11.2021 16:21 Ответить
Не знаю, хто такі закладчики, але навіть словами знущатись з людини за гратами підло і взагалі не по людськи. Тим більше, що ****** не організовував ні Іловайського котла, ні Дебальцівського розгрому. Та і не прикривав барижництво з ОРДЛО.
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12.11.2021 16:26 Ответить
Кому тут потрібна твоя правда?
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12.11.2021 16:38 Ответить
Звичайно, різноманітному скоту взагалі ніяка правда не потрібна.
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12.11.2021 16:40 Ответить
правильно , твой михуил вообще ничего не делал.Кроме- грызни в Одессе за потоки, грызни с собаковым, перебежками по крыше, незаконным пересечением границы, трахом с молодухой, дорожками с бухлом, постройкой дома, созданием бесполезной конторы непонятных никому и ему самому реформ, выбиванием себе зп 600К и, наконец, апофеоз - снова дебильное пересечение границы в ФУРЕ, Карл) . Он реально много сделал дла Грузии ( и то не все так однозначно), но после он стал неадекватом с постоянным киванием на прошлое.
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12.11.2021 16:42 Ответить
ну вообще то основная заслуга Бендукидзе, а Михо витриной был
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12.11.2021 16:50 Ответить
Міхо просто віддав третину Грузії і визнав Абхазію з Осетією. До речі, в Абхазії електрику купляв.
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12.11.2021 17:18 Ответить
ну может в его возрасте молодуху обхаживать это уже подвиг
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12.11.2021 16:25 Ответить
Смотрите у Шустика:

Правдивая история жизни Дон Жуана

Дон Жуан, урожденный дон Хуан Тенорио, родился на земле Южной Испании, где игра с любовью и смертью, смешение доверчивости и жестокости - почти национальные черты, где мужчины молились женщине и презирали ее, где для нее жертвовали жизнью и запирали ее на ключ.

"Севильцы лживы... Севилец обещает все... У него язык вертится, как флюгер на Хиральде",
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12.11.2021 17:50 Ответить


подвиг і трагедію Саакашвілі
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12.11.2021 17:51 Ответить
Теж мені розіп'ятий мальчик в трусіках з пропеллером..
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12.11.2021 16:10 Ответить
А в тебе два турбореактивних ?
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12.11.2021 16:20 Ответить
А що Сєня буде розповідати про Міхо? Запросили б на шоу з десяток постійний коментаторів з Цензор Нету. Оті б врізали б .Куди там середньому пальцю армяшки зВ.Р.
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12.11.2021 16:11 Ответить
Ага! І не погано було б, якби Пеця персонально оббідами на ******* поділився.
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12.11.2021 16:21 Ответить
Не понимаю , какого он забыл в Грузии ?
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12.11.2021 16:15 Ответить
Міграційної кризи немає, є провокації режиму Лукашенка, Путина, які дуже хочуть порушити єдність європейського союзу, хочуть розв'язати війну.
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12.11.2021 16:18 Ответить
"Подвиг и трагедия"...
Это типа - "Блеск и нищета ... куртизанок"
Сюжет произведения развивается вокруг карьериста и приспособленца Люсьена Шардона де Рюбампре....
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12.11.2021 16:18 Ответить
гадьку хавченко пригласили топить за миху сракашвили ?
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12.11.2021 16:25 Ответить
Вона його не любить.
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12.11.2021 16:28 Ответить
Самое главное - список приглашенных. Похоже опять будут мочить слуг урода.
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12.11.2021 16:36 Ответить
пишут что в городе Лева запретили смердам подходить к окнам..

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12.11.2021 16:39 Ответить
Ніколи не відчував особливого пієтету до гаспадіна Сааки. На відміну від багатьох, не симпатизував його реформам в Грузії. Не симпатизував тому, що насправді ці реформи були лібертаріанськими від росіського олігарха, власника Уралмашзаводу Кахи Бендукідзе. До того ж вони проводились за гроші платників податків США, про що чомусь прихильники Сааки "стіснялись" згадувати. Для США це були невеликі гроші, а для маленької та бідної Грузії величезні. Звичайно, Бендукідзе і своїх грошей докладав.
Зовсім недобре я став відноситись до Міхеїла, коли він приперся в Україну допомагати Пець Лєксєїчу. Адже ніхто мене не переконає, що такий політикан, як Міша, навіть не здогадувався, який же сучий син той його друг Пеця. Добре знав, звісно, але злигався з сучим сином. Та не буду далі розповсюджуватись про старе.
Зараз Саакашвілі сидить в грузинській тюрмі і голодує. Причому схоже, що серйозно. А на закуску отримує знущання тюремщиків-вертухаїв та в*язнів-кримінальників.
Чому я пишу про ці загальновідомі речі?
Для того, щоб сказати, що після того, як Міхеїл здався в полон своєму особистому ворогу Бздині Іванову-Іванішвілі, проти Михеїла пецонуто-соєвою клакою Пець Лєксєїча розгорнулась в мережі цькування дуже схоже на те, яке було розгорнуте ригалами та їхніми союзниками проти ЮВТ, коли вона була кинута спочатку в СІЗО, а потім в Качанівку та тюремну лікарню. При всій моїй неповазі до Саакашвілі масована кампанія пецоботів (хтось же ними керує!) викликає в мене огиду. Яким би він не був, він в неволі за гратами. Не треба йому співчувати - краще ви, соєва бидлота, просто помовчіть!
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12.11.2021 16:44 Ответить
В тюремній лікарні Юлька займала цілий поверх. Кухарі, гримери. Навіть масажист.
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12.11.2021 17:21 Ответить
А що важливіших тем як про Саакашвілі не знайшли, і хто віт такий, він нічого путнього для України не зробив, ну реально зовсім нічого, було там пару скандалів да і все.
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12.11.2021 17:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bofUF1lD_IM

Брифінг Лероса перед судом після ДБР - мікрофонів вже не льки Прямий та Еспресо...

Цікаво буде А ЩО САВІК????
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12.11.2021 17:09 Ответить
зараз нгаживо -пдивіться як посміхається адвокат за його спиною
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12.11.2021 17:11 Ответить
каратель палыч жил в Киеве два года -приперся как только зекрыса захватила булаву
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12.11.2021 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HS1elIwlTbA ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова - 12.11.2021
пряма трансляція на телеканалі "Еспресо" 12 лист. о 19;45
Ворог біля воріт: навіщо Путін знову зібрав війська на кордоні з Україною? Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова! Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу"
Цієї п'ятниці говоримо про:
- Концентрація російських військ на українських кордонах: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
Денис Маслов (фракція "Слуга народу"),
Роман Костенко (фракція "Голос")
та Сергій Шахов (група "Довіра").
Також до обговорення приєднаються: Віктор Ягун, генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014 - 2015) та Олександр Карпюк (Сєрж Марко), автор книги "Хроніки гібридної війни", учасник "волонтерського десанту" Міністерства оборони України.
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12.11.2021 19:40 Ответить
"подвиг и трагедия Саакашвили" -
Вспомнился старый советский анекдот:
- Какие были последние слова героя А. Матросова, упавшего и закрывшего своим телом амбразуру фашистского ДЗОТа?
- Слова были: "Та, мля! Как скользко!"
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12.11.2021 21:46 Ответить
 
 