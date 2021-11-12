"Украина без границ": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят подвиг и трагедию Саакашвили, карателя Палыча и миграционный кризис
В пятницу, 12 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию вокруг Михеила Саакашвили, задержание палача "Изоляции" Куликовского и ряд других тем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В прямом эфире 12 ноября обсудим:
- Подвиг и трагедия Михеила Саакашвили: что сегодня угрожает политику и как он будет бороться?
- Каратель "Палыч" задержан в Киеве: что на самом деле происходит в донецкой тюрьме "Изоляция"?
- Беженцы. 15 тысяч мигрантов с Ближнего Востока на границе Беларуси и Евросоюза. Шантаж, гуманность или новый вид государственного терроризма?
- Большая приватизация или большая коррупция? Почему завод "Большевик" продали задешево и с судебными делами?
Борьба Михеила Саакашвили: как политик противостоит грузинской власти и кто ему поможет?
СБУ задержала главного палача донецкой подпольной тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского по кличке "Палыч": получит ли каратель пожизненный срок заключения?
Между двух границ: готова ли Украина временно принять беженцев, которые пытаются прорваться через границу Беларуси в Европу? Лукашенко придумал новый вид шантажа и государственного террора?
Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?
Гости студии:
ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ, народный артист Грузии, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, почетный гражданин Грузии;
КОБА НАКОПИЯ, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили;
ТЕНГИЗ АБЛОТИЯ, блогер "Эхо Кавказа";
СТАНИСЛАВ АСЕЕВ, журналист, писатель, заключенный боевиков так называемой ДНР; ХРИСТО ГРОЗЕВ, журналист-расследователь издания Bellingcat;
АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016), министр иностранных дел Украины (2007);
ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, министр внутренних дел Украины;
ДМИТРИЙ СЕННИЧЕНКО, глава Фонда государственного имущества Украины;
ДАВИД АРАХАМИЯ, глава фракции партии "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины;
ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2019), министр финансов Украины (2016-2018);
БОРИСЛАВ БЕРЕЗА, народный депутат VIII созыва
Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.
Пожалуйста, подождите...
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Правдивая история жизни Дон Жуана
Дон Жуан, урожденный дон Хуан Тенорио, родился на земле Южной Испании, где игра с любовью и смертью, смешение доверчивости и жестокости - почти национальные черты, где мужчины молились женщине и презирали ее, где для нее жертвовали жизнью и запирали ее на ключ.
"Севильцы лживы... Севилец обещает все... У него язык вертится, как флюгер на Хиральде",
подвиг і трагедію Саакашвілі
Это типа - "Блеск и нищета ... куртизанок"
Сюжет произведения развивается вокруг карьериста и приспособленца Люсьена Шардона де Рюбампре....
Зовсім недобре я став відноситись до Міхеїла, коли він приперся в Україну допомагати Пець Лєксєїчу. Адже ніхто мене не переконає, що такий політикан, як Міша, навіть не здогадувався, який же сучий син той його друг Пеця. Добре знав, звісно, але злигався з сучим сином. Та не буду далі розповсюджуватись про старе.
Зараз Саакашвілі сидить в грузинській тюрмі і голодує. Причому схоже, що серйозно. А на закуску отримує знущання тюремщиків-вертухаїв та в*язнів-кримінальників.
Чому я пишу про ці загальновідомі речі?
Для того, щоб сказати, що після того, як Міхеїл здався в полон своєму особистому ворогу Бздині Іванову-Іванішвілі, проти Михеїла пецонуто-соєвою клакою Пець Лєксєїча розгорнулась в мережі цькування дуже схоже на те, яке було розгорнуте ригалами та їхніми союзниками проти ЮВТ, коли вона була кинута спочатку в СІЗО, а потім в Качанівку та тюремну лікарню. При всій моїй неповазі до Саакашвілі масована кампанія пецоботів (хтось же ними керує!) викликає в мене огиду. Яким би він не був, він в неволі за гратами. Не треба йому співчувати - краще ви, соєва бидлота, просто помовчіть!
Брифінг Лероса перед судом після ДБР - мікрофонів вже не льки Прямий та Еспресо...
Цікаво буде А ЩО САВІК????
пряма трансляція на телеканалі "Еспресо" 12 лист. о 19;45
Ворог біля воріт: навіщо Путін знову зібрав війська на кордоні з Україною? Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова! Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу"
Цієї п'ятниці говоримо про:
- Концентрація російських військ на українських кордонах: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
Денис Маслов (фракція "Слуга народу"),
Роман Костенко (фракція "Голос")
та Сергій Шахов (група "Довіра").
Також до обговорення приєднаються: Віктор Ягун, генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014 - 2015) та Олександр Карпюк (Сєрж Марко), автор книги "Хроніки гібридної війни", учасник "волонтерського десанту" Міністерства оборони України.
Вспомнился старый советский анекдот:
- Какие были последние слова героя А. Матросова, упавшего и закрывшего своим телом амбразуру фашистского ДЗОТа?
- Слова были: "Та, мля! Как скользко!"