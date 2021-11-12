"Украинское сообщество было шокировано", - посол Мельник о предложении Германии разместить мигрантов в Украине
Украинцы возмущены тем, что возможность привлечения государства к решению спровоцированного Беларусью нынешнего миграционного кризиса обсуждается за их спиной.
Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в пятницу в эфире Deutschlandfunk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Заявление эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильса Шмида о возможности привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью и разместить мигрантов на территории Украины вызвало большой резонанс, заявил посол. Эта тема, в частности, обсуждалась на заседании СНБО.
"Украинское сообщество было в большинстве своем шокировано этим удивительным предложением, ведь наше правительство никто даже не спросил, с нами никто не консультировался", - подчеркнул посол.
По его словам, многие говорят, что это показатель неуважения к Украине, некоторые – что это наглость, кто-то видит "определенные свидетельства немецкого национального колониализма, с которым мы, к сожалению, очень хорошо знакомы с темных времен истории".
Во время Второй мировой войны немецкие национал-социалисты видели Украину как жизненное пространство, напомнил дипломат, а некоторые сегодняшние политики, по его словам, также, похоже, "рассматривают Украину не как равноправного партнера, но как территории рядом с ЕС".
Посол также напомнил, что Украина из-за продолжающейся 7 лет российской войны потеряла 7% собственной территории и получила 1,5 миллиона внутренних беженцев, что является огромным вызовом.
Мельник также проинформировал, что лично разговаривал по телефону с депутатом Шмидом, было отмечено, что сейчас вообще "нет оснований для таких разговоров". Но если подобное предложение официально поступит, Киев будет готов к конструктивной дискуссии по этой теме, добавил глава дипмиссии.
На вопрос, опасается ли Украина, что Александр Лукашенко отправит мигрантов к ее границе, когда польская будет прочно закрыта, посол признал, что украинская сторона вынуждена учитывать такую возможность. Дипломат таким образом объяснил, почему СНБО решил переместить на границу более 8 тысяч полицейских.
Украинский посол также подчеркнул, что президент России Владимир Путин, который является союзником Беларуси, несет ответственность за эту гуманитарную катастрофу и призвал ЕС принять "адекватные и соответствующие" меры реагирования. Мельник считает санкции правильным ответом, но не считает нынешние санкции достаточными.
Напомним, ранее в Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину
Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявление немецкого члена законодательного органа, посоветовал "социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять беженцев; а если мало места в Бундестаге, то пусть их берут к себе и пусть там находятся". Он назвал "очень странным", когда немцы начинают рассказывать Украине, что нам по этому поводу делать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У нас Кива, тоже депутат, каждую неделю такую чушь несёт журналистам и не только, и что? Вот такая она Украина, по одному Киве будем судить?
завозимо в донбаські *****, показуєм в сторону ДНР, і брешемо, що там і є Польша., а за Польщею вже Німеччина 😏🙁
Якщо промовчати, то буде вже гавкіт багатьох шавок.
Зіграв на випередження. Тому що, якщо цю ідею підтримає офіційний Берлін, то може бути пізно - маховик буде запущено. Тому посол просто провів для офіційного Берліна червону лінію.
7 літ тому Німеччина запровадила проти нас негласне ембарго.
Явно був розрахунок, що скоро окочуримося російськими стараннями, а ті будуть типу чистенькі. Але не так сталося, як гадалося: ми встояли, і зненацька виявилося, німецький вплив на нас обмежений…
Наприклад, на світлу ідею навантажити нас «бєшенцами» навіть слабка зеленська влада їх фактично послала. І що? Навіть французи із контрактом на гелікоптери виявилися розважливіші. Що вже казати про турків із активно зростаючим військово-технічним співробітництвом - що само по собі змушує нас з ними діяти разом і підтримувати одне одного.
А тепер у протистоянні між Німеччиною та Польщею з Литвою ми - на боці останніх. Звісно, наш голос не найгучніший, але все одно.
все-таки Ганапольский - чужой человек, не чувствует настроение людей, не умеет сочувствоать и не понимает, что у нас идет 7 лет война.
2 года назад он хвалил даже Портнова - вот молодец мол! Обещал открыть 30 уголовных дел и открыл!!! может это был сарказм, но все равно неприятно.
защищал Саака и все его делишки в2018-2019 г понятно, что его жена грузинка.
Нікчемне створіння.
Нарешті вони заживуть, як давно мріяли.
Не сломалась бы. а то вертится уже не по детски-всех засасывает кто рядом и кто к деньгам не устойчив
- А ты чё?
- Завтра ещё раз пойду!
https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/?__cft__[0]=AZVDJ4PcTTNqjxGoIIsZFiPSPcWuk_NO6UM4w8FQqCqpqFL3YOl-pqIFV7gyAvLoPYT6D4Uf-7ku9j7kAn-gZujTIHlvAbopqU4V_GjRFACDr6rGfWFXY9e4sAaLgA2TPB5CXC2psm9XAyYi-JfCBsKE&__tn__=-UC%2CP-R Микола Княжицький
https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/posts/916955588920568?__cft__[0]=AZVDJ4PcTTNqjxGoIIsZFiPSPcWuk_NO6UM4w8FQqCqpqFL3YOl-pqIFV7gyAvLoPYT6D4Uf-7ku9j7kAn-gZujTIHlvAbopqU4V_GjRFACDr6rGfWFXY9e4sAaLgA2TPB5CXC2psm9XAyYi-JfCBsKE&__tn__=%2CO%2CP-R 8 год ·
Пишуть, що німецькі військові підрозділи помітили на території Польщі. Навколо нас політична і найстрашніше- військова напруга. Ми в епіцентрі. І каталізатор, як і справжня ціль- теж ми. Ні, не для німців і поляків ми ціль, а для агресора. Це зрозуміло.
Зрозуміло і те, що причин цієї напруги дві: імперські марення диктаторського режиму Росії і безвідповідальність групки осіб, які забажали влади в Україні і тих, хто за них проголосував.
До нас перестали у світі ставитися серйозно, з нами перестали рахуватися. З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, заради яких немає сенсу приносити в жертву власні економічні інтереси. Насправді, люди, які безвідповідально голосували за цю владу думаючи, що голосують за мир, проголосували за війну. І буде великим щастям, якщо Господь допоможе її уникнути. Немає більше на кого покладатися.
"свидетельства немецкого национального колониализма, с которым мы, к сожалению, очень хорошо знакомы с темных времен истории" .
Темные времена вообщем-то никуда и не делались... Кто был фашистом тот им и остался, судя по всему. Но я б не сумел так это красиво выразить.
В общем, просто горжусь! вот что значит дипломат! Дипломатище!!!
Респект пану Мельнику!!!!
Нільc шмидт, ты что, оху ел! Рядом твои союзники - ***** и копростан, похрюкай с моржовой звиздой, туда и везите! "Дебил бл#ядь..."!
PS: Ещё похрюкай, что Украина это Германия, 1942 год, как педофил - *****, твой хрюкает...