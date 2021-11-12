"Украинское сообщество было шокировано", - посол Мельник о предложении Германии разместить мигрантов в Украине

Украинцы возмущены тем, что возможность привлечения государства к решению спровоцированного Беларусью нынешнего миграционного кризиса обсуждается за их спиной.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в пятницу в эфире Deutschlandfunk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заявление эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильса Шмида о возможности привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью и разместить мигрантов на территории Украины вызвало большой резонанс, заявил посол. Эта тема, в частности, обсуждалась на заседании СНБО.

"Украинское сообщество было в большинстве своем шокировано этим удивительным предложением, ведь наше правительство никто даже не спросил, с нами никто не консультировался", - подчеркнул посол.

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По его словам, многие говорят, что это показатель неуважения к Украине, некоторые – что это наглость, кто-то видит "определенные свидетельства немецкого национального колониализма, с которым мы, к сожалению, очень хорошо знакомы с темных времен истории".

Во время Второй мировой войны немецкие национал-социалисты видели Украину как жизненное пространство, напомнил дипломат, а некоторые сегодняшние политики, по его словам, также, похоже, "рассматривают Украину не как равноправного партнера, но как территории рядом с ЕС".

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Посол также напомнил, что Украина из-за продолжающейся 7 лет российской войны потеряла 7% собственной территории и получила 1,5 миллиона внутренних беженцев, что является огромным вызовом.

Мельник также проинформировал, что лично разговаривал по телефону с депутатом Шмидом, было отмечено, что сейчас вообще "нет оснований для таких разговоров". Но если подобное предложение официально поступит, Киев будет готов к конструктивной дискуссии по этой теме, добавил глава дипмиссии.

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На вопрос, опасается ли Украина, что Александр Лукашенко отправит мигрантов к ее границе, когда польская будет прочно закрыта, посол признал, что украинская сторона вынуждена учитывать такую ​​возможность. Дипломат таким образом объяснил, почему СНБО решил переместить на границу более 8 тысяч полицейских.

Украинский посол также подчеркнул, что президент России Владимир Путин, который является союзником Беларуси, несет ответственность за эту гуманитарную катастрофу и призвал ЕС принять "адекватные и соответствующие" меры реагирования. Мельник считает санкции правильным ответом, но не считает нынешние санкции достаточными.

Напомним, ранее в Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявление немецкого члена законодательного органа, посоветовал "социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять беженцев; а если мало места в Бундестаге, то пусть их берут к себе и пусть там находятся". Он назвал "очень странным", когда немцы начинают рассказывать Украине, что нам по этому поводу делать.