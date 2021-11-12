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Украина будет возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы, – Госпогранслужба

Украина будет возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы, – Госпогранслужба

Украина намерена использовать законные механизмы возвращения мигрантов в случае прорыва на территорию Украины из Беларуси.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, какими будут действия пограничников в случае прорыва мигрантов на территорию Украины, он сказал: "Это естественно реадмиссия, которая действует у нас с Беларусью".

"Но мы не исключаем того, что Беларусь может пойти на такой шаг, как непринятие их назад. В дальнейшем можно будет использовать механизмы принудительного выдворения или возврата иностранцев в страну, из которой они прибыли, или в страну их происхождения или в третьи страны", - добавил Демченко.

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По его словам, ситуация на границе Украины с Беларусью в настоящее время остается спокойной и контролируемой. "Мы не отмечали ни маленьких, ни больших групп незаконных мигрантов, которые прибывали бы к границе или тех, которые бы уже ее пересекли. В то же время, обращая внимание на ситуацию, которая складывается в Польше, в Литве, на то большое количество мигрантов, которые штурмуют их границы со стороны Беларуси, Украина также должна готовиться к этому", - рассказал Демченко.

Для усиления границы с Беларусью на место уже прибывают военнослужащие, полицейские и резервисты государственной пограничной службы со специальной техникой (всего предусмотрено около 8,5 тысяч человек). Их размещение происходит максимально близко к линии границы.

Демченко добавил, что на данный момент украинская граница усилена тепловизионными комплексами и беспилотными летательными аппаратами, активно собирается и отслеживается информация разведывательных служб и оперативных сотрудников пограничной службы. Кроме того, уже начат процесс наращивания защитных инженерных сооружений на границе с Беларусью.

Автор: 

Беларусь (7888) Госпогранслужба (6395) граница (5262) мигранты (981)


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Топ комментарии
+12
зачей счет? с ума сошли что-ли? мины на границе прикопайте и заодно от контрабаса избавитесь
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12.11.2021 16:45
+6
Яку батьківщину? Вони всі будуть без паспортів. Старий і дієвий спосіб протидії депортації. А їх паспорти будуть лежати у секретаря ( того хто розвідник) посольства ерефії і лукашенії.
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12.11.2021 16:51
+6
навіщо ?

просто треба роздати шайтанам інформаційний лист на їх рідних язиках:

1. ви потрапили не у Германію, а у найбіднішу країну Європи
2. це країна, де свиня - священа тварина, а українці кожного ранку обмащуються смальцем, а у кішенях носять шкварки
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12.11.2021 17:23
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Грузом 200 ?
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12.11.2021 16:44 Ответить
навіщо ?

просто треба роздати шайтанам інформаційний лист на їх рідних язиках:

1. ви потрапили не у Германію, а у найбіднішу країну Європи
2. це країна, де свиня - священа тварина, а українці кожного ранку обмащуються смальцем, а у кішенях носять шкварки
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12.11.2021 17:23 Ответить
Іслам дозволяє їсти свинину, якщо це потрібно для виживання.
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12.11.2021 17:33 Ответить
Ах ти кафір
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12.11.2021 17:37 Ответить
Пускай зеленое говницо привезет каламойским МАУ вот этих. Будут живым щитом
МОН-50 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 противопехотная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%A7 осколочная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 мина

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12.11.2021 17:58 Ответить
зачей счет? с ума сошли что-ли? мины на границе прикопайте и заодно от контрабаса избавитесь
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12.11.2021 16:45 Ответить
Проще ракетой по таракану шугануть. С одной стороны, это типа агрессия против Беларуси, а с другой стороны беларуский народ, нас простит и скажет спасибо.... + решится куча проблем и с мигрантами и с рашкиными войсками на границе Беларуси-Украины...
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12.11.2021 16:54 Ответить
А відносно контрабаса вибачайте ,що такі шановні люди ,як погранці мают жити на одну з/п????))))
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12.11.2021 16:56 Ответить
Яку батьківщину? Вони всі будуть без паспортів. Старий і дієвий спосіб протидії депортації. А їх паспорти будуть лежати у секретаря ( того хто розвідник) посольства ерефії і лукашенії.
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12.11.2021 16:51 Ответить
А они скажут, а мы с Германии - верните нас туда!
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12.11.2021 16:51 Ответить
Будут по всій Україні відловлювати ,бо вони розповзуться як таргани !!!))))
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12.11.2021 16:52 Ответить
Готовим электорат к тому, что Государство, в случае нарушения границ, защищаться не будет? Будем на каждом углу спрашивать "Чьи Сумы"?
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12.11.2021 16:55 Ответить
Яка держава ,якщо в Україні відсутній головни атрибут державності ,українська державнв влада !!!)))
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12.11.2021 16:57 Ответить
Повернення чебуреків додому шляхом застосування процедури депортації то добре, але за чий кошт? А якщо їх півмільйона налізе? На примусові роботи спочатку для відпрацювання вартості депортації.
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12.11.2021 16:58 Ответить
заставить вручную копать ров вокруг границі, с кацапией и боларусью. за пайку и билет домой.
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12.11.2021 17:03 Ответить
Наші ватні зебіли будуть гроші заробляти. Возитимуть на західний кордон в скотовозах.
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12.11.2021 16:59 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Якщо перша партія мігрантів заспіває Батько наш Бандера - більше їх на кордоні не буде. 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
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12.11.2021 17:17 Ответить
Не подумал Сеня построить стену и на белоруской границе. А теперь только минные поля с плотной закладкой.
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12.11.2021 17:20 Ответить
як підгорає, так і про Сєню згадали ?
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12.11.2021 17:24 Ответить
т.е. отловить, накормить, (еще бы экспресс/тест на ковид... а то мало ли), где-то отсортировать, как-то индентифицировать... а потом уже решать кто они и куда отправлять и кто их там будет ждать...
это не одного дня песня...
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12.11.2021 17:24 Ответить
Мало нам своих чурчхел, но все равно мы с радостью встретим носителелей доселе неведомых нам заболеваний.
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12.11.2021 18:02 Ответить
я про одно даже думать боюсь, чтоб не сказать потом - я так и знал )))
а это - стоит кому-то...даже не очень влиятельному (но хитрому)))) попросить нешефсё найвеличнейшее пригреть этих несчастных подкидышей... и оно согласиться, чтобы пропиариться на этом ...и пофиг что там будет потом...
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12.11.2021 18:28 Ответить
В Украине идёт война, поэтому любой прорыв границы - огонь на поражение! Неужели придурки не понимают, что так Украину этой гибридной хернёй на куски разорвут! Огонь на поражение и никаких сантиментов!
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12.11.2021 17:33 Ответить
Золотые Слова!)
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12.11.2021 18:14 Ответить
Переходят свободно,потому что знают что это не наказуемо уголовно.
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12.11.2021 17:36 Ответить
А яке кримінальне покарання доцільно застосувати щодо таких мігрантів?
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12.11.2021 17:41 Ответить
Не важно для каких,для всех. Лишение свободы.
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12.11.2021 17:51 Ответить
И так своих бедуинов хватает. Еще и отсылать их за мой счет. Типа Белорусия их примет обратно. Что за тупость ЗЕленотупов?
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12.11.2021 17:40 Ответить
При умышленном нарушении Государственной Границы пограничник имеет право открыть огонь на уничтожение.
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12.11.2021 17:41 Ответить
Не имеет такого права уже давно. Учи мат часть или статутДПСУ
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12.11.2021 21:23 Ответить
Із-за цих нелегалів можуть виникнути проблеми держави Україна з ісламським світом, нам ще цього не вистачало при такій слабкій, некомпетентній владі.
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12.11.2021 17:45 Ответить
Треба попередити, що у нас країна небагата і затримані порушники кордону або їдять сало, або смокчуть лапу (чи ще там щось).
Он, греки на кордоні відганяють порушників водометами з сумішшю води і свнячої сечі, про що мегафонами та в СМІ попереджають потенційних порушників. І охочих відразу значно поменшало.
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12.11.2021 17:52 Ответить
Та вони вже русофіковані, цим не візьмеш!
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12.11.2021 18:58 Ответить
Согласен
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12.11.2021 18:36 Ответить
Лагерь для временного содержания нужно разместить в районе четвертого реактора. Там рядом... Удобно... и "сухо"!
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12.11.2021 17:49 Ответить
Щоб засвітилися як сердце Данко і тоді нах додому.
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12.11.2021 19:00 Ответить
ога..і 2 города рядом..а сел так ваще немеряно
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12.11.2021 19:43 Ответить
Какое дебильное, самоуверенное заявление! Во - первых - КАК? Во - вторых - кто будет это оплачивать?! ****, когда эти кретины начнут учиться на чужих ошибках? Поляки проявили слабость, им делать выводы. Достаточно было ПРИ ПЕРВОМ незаконном пересечении гос. границы открыть огонь на поражение (что было бы законно), вопроса бы не встало изначально.
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12.11.2021 17:59 Ответить
Боже, які зелені дебіли.... Вони ж без документів однозначно, звідки ти будеш знати, де їхнє "додому"??? За чий рахунок "харчєваться" будуть, де жити будуть і за які кошти???
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12.11.2021 19:04 Ответить
А не простіше, коли ця орда почне прориватись пустити трохи газу. На мирних демонстрантів, громадян своєї країни газ пускають, а на якийсь зброд, який прийшов невідомо звідки проявляють гуманність.
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12.11.2021 21:13 Ответить
 
 