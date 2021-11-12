Украина будет возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы, – Госпогранслужба
Украина намерена использовать законные механизмы возвращения мигрантов в случае прорыва на территорию Украины из Беларуси.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос, какими будут действия пограничников в случае прорыва мигрантов на территорию Украины, он сказал: "Это естественно реадмиссия, которая действует у нас с Беларусью".
"Но мы не исключаем того, что Беларусь может пойти на такой шаг, как непринятие их назад. В дальнейшем можно будет использовать механизмы принудительного выдворения или возврата иностранцев в страну, из которой они прибыли, или в страну их происхождения или в третьи страны", - добавил Демченко.
По его словам, ситуация на границе Украины с Беларусью в настоящее время остается спокойной и контролируемой. "Мы не отмечали ни маленьких, ни больших групп незаконных мигрантов, которые прибывали бы к границе или тех, которые бы уже ее пересекли. В то же время, обращая внимание на ситуацию, которая складывается в Польше, в Литве, на то большое количество мигрантов, которые штурмуют их границы со стороны Беларуси, Украина также должна готовиться к этому", - рассказал Демченко.
Для усиления границы с Беларусью на место уже прибывают военнослужащие, полицейские и резервисты государственной пограничной службы со специальной техникой (всего предусмотрено около 8,5 тысяч человек). Их размещение происходит максимально близко к линии границы.
Демченко добавил, что на данный момент украинская граница усилена тепловизионными комплексами и беспилотными летательными аппаратами, активно собирается и отслеживается информация разведывательных служб и оперативных сотрудников пограничной службы. Кроме того, уже начат процесс наращивания защитных инженерных сооружений на границе с Беларусью.
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просто треба роздати шайтанам інформаційний лист на їх рідних язиках:
1. ви потрапили не у Германію, а у найбіднішу країну Європи
2. це країна, де свиня - священа тварина, а українці кожного ранку обмащуються смальцем, а у кішенях носять шкварки
МОН-50 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 противопехотная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%A7 осколочная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 мина
это не одного дня песня...
а это - стоит кому-то...даже не очень влиятельному (но хитрому)))) попросить нешефсё найвеличнейшее пригреть этих несчастных подкидышей... и оно согласиться, чтобы пропиариться на этом ...и пофиг что там будет потом...
Он, греки на кордоні відганяють порушників водометами з сумішшю води і свнячої сечі, про що мегафонами та в СМІ попереджають потенційних порушників. І охочих відразу значно поменшало.