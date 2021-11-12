Новое школьное меню появится во всех школах через полтора месяца, – Зеленская
С нового года новая система школьного питания должна быть введена по всей стране, хотя многие школы уже обновили меню с сентября.
Об этом сообщила супруга президента Елена Зеленская, выступая на четвертом региональном форуме "Реформа системы школьного питания" во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"До полной перезагрузки системы школьного питания остается полтора месяца. Новые технологические карты для всех блюд уже на сайте Минздрава, доступны всем. Во многих школах уже все эти блюда на столах учащихся с 1 сентября, с начала нового учебного года, а по всей стране они должны появиться с Нового года", - сказала Зеленская.
Первая леди подчеркнула, что непросто приходится некоторым школам обновлять систему питания, ведь, по ее словам, у многих есть проблемы не только с меню, а с элементарными вещами, например холодильниками, посудой, иногда даже проточной водой.
"Но мы таким школам помогаем и будем помогать обновляться, помогать учиться новому", - заверила супруга президента.
Как сообщалось, реформа школьного питания в Украине начата по инициативе супруги президента. В мае этого года представлено обновленное меню для школьных столовых. Оно рассчитано на 4 недели, включает в себя 160 блюд. Кроме того, увеличено количество фруктов и мяса в рационе.
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https://www.facebook.com/vasyl.tereshchuk 5 год ·
Щойно у нашу редакцію прийшли працівники львівської поліції. Вони попередили нас, щоб ми не визирали у вікна, бо приїхала пані президентова Зеленська.
У зв'язку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження.
Такого не було навіть при Янику.
Вітаємо пані Зеленську у Львові.
Сподіваємося, що вона покине місто якнайшвидше.
Мабуть. жомову яму Киви здавала в оренду?
переглянула сайт МОЗ -не знайшла
Святий Миколай в шоці - 50% прохань про подарунок
за гарно проведений рік - снайперська гвинтівка...
А що там з харчуванням пенсіонерів, коли більшість людей отримують 1900 грн пенсії? Можуть вони розраховувати на "прєзєдєнске" оновлене меню???
Яке відношення ця падлюка має до дітей та їхнього харчування?
Чому автор квартальних *********** займається здоров'ям дітей?
Що взагалі відбувається у нашому цирку?
теперь вместо масла и мяса олия и овощи .....
А "еда" останется прежней.