Новое школьное меню появится во всех школах через полтора месяца, – Зеленская

С нового года новая система школьного питания должна быть введена по всей стране, хотя многие школы уже обновили меню с сентября.

Об этом сообщила супруга президента Елена Зеленская, выступая на четвертом региональном форуме "Реформа системы школьного питания" во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До полной перезагрузки системы школьного питания остается полтора месяца. Новые технологические карты для всех блюд уже на сайте Минздрава, доступны всем. Во многих школах уже все эти блюда на столах учащихся с 1 сентября, с начала нового учебного года, а по всей стране они должны появиться с Нового года", - сказала Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что непросто приходится некоторым школам обновлять систему питания, ведь, по ее словам, у многих есть проблемы не только с меню, а с элементарными вещами, например холодильниками, посудой, иногда даже проточной водой.

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"Но мы таким школам помогаем и будем помогать обновляться, помогать учиться новому", - заверила супруга президента.

Как сообщалось, реформа школьного питания в Украине начата по инициативе супруги президента. В мае этого года представлено обновленное меню для школьных столовых. Оно рассчитано на 4 недели, включает в себя 160 блюд. Кроме того, увеличено количество фруктов и мяса в рационе.

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