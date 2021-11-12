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Новое школьное меню появится во всех школах через полтора месяца, – Зеленская

Новое школьное меню появится во всех школах через полтора месяца, – Зеленская

С нового года новая система школьного питания должна быть введена по всей стране, хотя многие школы уже обновили меню с сентября.

Об этом сообщила супруга президента Елена Зеленская, выступая на четвертом региональном форуме "Реформа системы школьного питания" во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До полной перезагрузки системы школьного питания остается полтора месяца. Новые технологические карты для всех блюд уже на сайте Минздрава, доступны всем. Во многих школах уже все эти блюда на столах учащихся с 1 сентября, с начала нового учебного года, а по всей стране они должны появиться с Нового года", - сказала Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что непросто приходится некоторым школам обновлять систему питания, ведь, по ее словам, у многих есть проблемы не только с меню, а с элементарными вещами, например холодильниками, посудой, иногда даже проточной водой.

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"Но мы таким школам помогаем и будем помогать обновляться, помогать учиться новому", - заверила супруга президента.

Как сообщалось, реформа школьного питания в Украине начата по инициативе супруги президента. В мае этого года представлено обновленное меню для школьных столовых. Оно рассчитано на 4 недели, включает в себя 160 блюд. Кроме того, увеличено количество фруктов и мяса в рационе.

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Автор: 

дети (6481) школа (3012) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+31
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https://www.facebook.com/vasyl.tereshchuk 5 год ·



Щойно у нашу редакцію прийшли працівники львівської поліції. Вони попередили нас, щоб ми не визирали у вікна, бо приїхала пані президентова Зеленська.
У зв'язку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження.

Такого не було навіть при Янику.
Вітаємо пані Зеленську у Львові.
Сподіваємося, що вона покине місто якнайшвидше.
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12.11.2021 16:59
+17
Почему эту шлюху выпустили в эфир? Кто она такая, чтобы лезть в дела мин образования?
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12.11.2021 17:08
+13
"йдіть у сраку" ((с)зєля) зі своїми рекламними акціями для зелохів
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12.11.2021 17:02
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https://www.facebook.com/vasyl.tereshchuk?__cft__[0]=AZXCWL2SNsRREk5yrEv4kFoz4bm-ys0wB8MsuCu9uY6TDa88meACMIpmrbwsYDeqGiO0BWDutgCLqgbznnMQ-AWYST7G6_9iTQM0eQDWq5-mRY07wYIGM3wOaQ1uLNiiL_s&__tn__=-UC%2CP-R Василь Терещук

https://www.facebook.com/vasyl.tereshchuk 5 год ·



Щойно у нашу редакцію прийшли працівники львівської поліції. Вони попередили нас, щоб ми не визирали у вікна, бо приїхала пані президентова Зеленська.
У зв'язку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження.

Такого не було навіть при Янику.
Вітаємо пані Зеленську у Львові.
Сподіваємося, що вона покине місто якнайшвидше.
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12.11.2021 16:59 Ответить
Правільно зробили.а якби плюнув хтось,що тоді?як би вона ходила,обпльована?
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12.11.2021 17:00 Ответить
Известная практика. Когда к нам в гости министр МВД Кравченко приехал. Не то что окна, лестницы внутри здания перекрыли. Туалеты особисты и те блокировали. А снайпера? Говорят сидели не только на крыше нашего здания, но и на соседних
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12.11.2021 20:44 Ответить
https://prm.ua/mozhut-striliaty-snaypery-u-lvovi-liudey-poprosyly-ne-vysovuvatys-z-vikon-cherez-vizyt-druzhyny-zelenskoho/ Журналіст поскаржився, що через візит Олени Зеленської до Львова поліція заборонила людям визирати у вікна.

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12.11.2021 16:59 Ответить
Зі снайперкою заборонено А так просто плюнути - то можна.
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12.11.2021 17:03 Ответить
А середні пальці модна показувать? Чи хоча б пісюн з роялем?
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12.11.2021 17:05 Ответить
посадять, 25 років без перепски
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12.11.2021 17:25 Ответить
Зеленський -дійсно «найвидатніша особа **********»… Він буде сидіть на нарах чи висіть на гілляці при якій-завгодно владі, яка змінить режим його правління…
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12.11.2021 18:38 Ответить
Ну и хорошо. Для детей будет шведский стол.
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12.11.2021 17:00 Ответить
за 2 лярда...
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12.11.2021 17:56 Ответить
"йдіть у сраку" ((с)зєля) зі своїми рекламними акціями для зелохів
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12.11.2021 17:02 Ответить
Нагадаємо, Перша леді України Оленаhttps://prm.ua/druzhyna-prezydenta-olena-zelenska-zarobyla-v-kvartali-95-mayzhe-milyon-hryven/ Зеленська за 2020 рік отримала 952 900 гривень від співпраці зі студією "Квартал 95", також вона отримала 2,4 мільйона гривень за надання в оренду власності.
Мабуть. жомову яму Киви здавала в оренду?
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12.11.2021 17:06 Ответить
Меню для всіх одне.
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12.11.2021 17:07 Ответить
Почему эту шлюху выпустили в эфир? Кто она такая, чтобы лезть в дела мин образования?
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12.11.2021 17:08 Ответить
Добре що хоч не в зовнішню розвідку прилаштували.
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12.11.2021 17:09 Ответить
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12.11.2021 17:16 Ответить
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12.11.2021 17:11 Ответить
То російське меню для пенсіонерів.
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12.11.2021 17:34 Ответить
а что ещё может предложить ленка-ополченка?
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12.11.2021 17:46 Ответить
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12.11.2021 18:36 Ответить
Фууух, аж перехристився!
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12.11.2021 19:04 Ответить
Ну приміром, повідомляти про переміщення українських військ.
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12.11.2021 19:02 Ответить
Школи на дістанційному навчанні - допомога. Лікарям допомога буде?
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12.11.2021 17:20 Ответить
Благодаря ЗЕ будет холодно и темно, зато при свечах у буржуйки сможете почитать новое меню.
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12.11.2021 17:27 Ответить
Поки що учні сидять на сімейному меню і видно з Нового року будуть сидіти далі либонь до нового навчального року.
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12.11.2021 17:32 Ответить
А она кто такая, что мы вынуждены читать новости о ее персональных планах? Специалист в сфере образования? Она вышла замуж за вырожденца, это был ее добровольный выбор, любые ее советы смешны, как и весь ее квартал
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12.11.2021 17:43 Ответить
Нові технологічні картки для всіх страв уже на сайті МОЗ, доступні всім Джерело:

переглянула сайт МОЗ -не знайшла
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12.11.2021 17:52 Ответить
Шла бы ты лесом,ленка.
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12.11.2021 18:17 Ответить
Лесом никак нельзя. Там засада на шофера Шефира.
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12.11.2021 18:46 Ответить
В зелених одні обіцянки. Ніколи немає "вже" все через якусь кількість часу
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12.11.2021 18:19 Ответить
Повариха.
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12.11.2021 18:21 Ответить
А хто це, яку посаду вона займає, і яким чином вона стосується шкільного харчування?
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12.11.2021 18:35 Ответить
***
Святий Миколай в шоці - 50% прохань про подарунок
за гарно проведений рік - снайперська гвинтівка...
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12.11.2021 18:53 Ответить
Армію вже "накормили", взялись за школи... бо ми ж "всі прєзєдєнти" і мєню має бути як для "прєзєдєнских дітєй"...
А що там з харчуванням пенсіонерів, коли більшість людей отримують 1900 грн пенсії? Можуть вони розраховувати на "прєзєдєнске" оновлене меню???
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12.11.2021 19:00 Ответить
Пошла в сраку ,припадочная...людям даже в окна запретили смотреть,чтоб снайпер не застрелил ,так как эта марзота решила попереться во Львов,чтоб и там детей лишить нормального питания...
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12.11.2021 19:04 Ответить
Не понимаю, неужели в стране больше некому заняться школьным меню?
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12.11.2021 19:14 Ответить
Лєнка-ополчєнка дієтолог?

Яке відношення ця падлюка має до дітей та їхнього харчування?

Чому автор квартальних *********** займається здоров'ям дітей?

Що взагалі відбувається у нашому цирку?
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12.11.2021 20:23 Ответить
ледя решила кормить детей помоями .....
теперь вместо масла и мяса олия и овощи .....
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12.11.2021 21:44 Ответить
Ну повесят везде меню.
А "еда" останется прежней.
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12.11.2021 22:04 Ответить
А что мама Римма и папа Саша не принимают участия в поддержку своего уклониста, почему они сидят в тени???
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12.11.2021 23:22 Ответить
 
 