Сертификат о выздоровлении после COVID-19 проходит последнюю стадию тестирования, - в Минздраве рассказали о сроках действия документа и процедуре получения

Получить сертификат о выздоровлении от COVID-19 можно будет не более двух раз в год.

Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сертификат о выздоровлении будет формироваться для тех, у кого врач зафиксировал в ЕСЗО диагноз COVID-19. Врач должен внести в электронную систему здравоохранения запись об установлении диагноза COVID-19. Срок действия нового документа будет составлять 90 дней на 15-й день с момента установления диагноза. И получить такой сертификат можно не более двух раз в год при наличии данных в электронной системе здравоохранения", - сказала Карчевич.

Сейчас, по ее словам, электронный сертификат об излечении от COVID-19 проходит последнюю стадию бета-тестирования.

Читайте также: 100-летняя жительница Черновцов поборола COVID-19: Женщина поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. ФОТО

Замминистра напомнила, что также в приложении "Дія" можно сгенерировать сертификат о прививках против COVID-19 ребенка старше 12 лет.

"Для этого родителю нужно зайти в "Дію" и добавить свидетельство о рождении ребенка", - объяснила Карчевич.

Она добавила, что детский сертификат о прививках от COVID-19 можно сгенерировать и при наличии одной прививки ковид-вакциной.