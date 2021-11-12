Сертификат о выздоровлении после COVID-19 проходит последнюю стадию тестирования, - в Минздраве рассказали о сроках действия документа и процедуре получения
Получить сертификат о выздоровлении от COVID-19 можно будет не более двух раз в год.
Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сертификат о выздоровлении будет формироваться для тех, у кого врач зафиксировал в ЕСЗО диагноз COVID-19. Врач должен внести в электронную систему здравоохранения запись об установлении диагноза COVID-19. Срок действия нового документа будет составлять 90 дней на 15-й день с момента установления диагноза. И получить такой сертификат можно не более двух раз в год при наличии данных в электронной системе здравоохранения", - сказала Карчевич.
Сейчас, по ее словам, электронный сертификат об излечении от COVID-19 проходит последнюю стадию бета-тестирования.
Замминистра напомнила, что также в приложении "Дія" можно сгенерировать сертификат о прививках против COVID-19 ребенка старше 12 лет.
"Для этого родителю нужно зайти в "Дію" и добавить свидетельство о рождении ребенка", - объяснила Карчевич.
Она добавила, что детский сертификат о прививках от COVID-19 можно сгенерировать и при наличии одной прививки ковид-вакциной.
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Две генерации по 90.
А в постановлении написано, срок действия 180 дней!
90 противопоказания для вакцинации.
10.21 зацепил Дельту. Симптомы уже посерьезнее.
Похоже, будут цепляться только новые штаммы.
Дальше будет как с гриппом, в разное время разные штаммы, иммунитет есть только от того, которым переболел.