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Новости Коронавирус и карантин
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Сертификат о выздоровлении после COVID-19 проходит последнюю стадию тестирования, - в Минздраве рассказали о сроках действия документа и процедуре получения

Сертификат о выздоровлении после COVID-19 проходит последнюю стадию тестирования, - в Минздраве рассказали о сроках действия документа и процедуре получения

Получить сертификат о выздоровлении от COVID-19 можно будет не более двух раз в год.

Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сертификат о выздоровлении будет формироваться для тех, у кого врач зафиксировал в ЕСЗО диагноз COVID-19. Врач должен внести в электронную систему здравоохранения запись об установлении диагноза COVID-19. Срок действия нового документа будет составлять 90 дней на 15-й день с момента установления диагноза. И получить такой сертификат можно не более двух раз в год при наличии данных в электронной системе здравоохранения", - сказала Карчевич.

Сейчас, по ее словам, электронный сертификат об излечении от COVID-19 проходит последнюю стадию бета-тестирования.

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Замминистра напомнила, что также в приложении "Дія" можно сгенерировать сертификат о прививках против COVID-19 ребенка старше 12 лет.

"Для этого родителю нужно зайти в "Дію" и добавить свидетельство о рождении ребенка", - объяснила Карчевич.

Она добавила, что детский сертификат о прививках от COVID-19 можно сгенерировать и при наличии одной прививки ковид-вакциной.

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Минздрав (4899) сертификат (226) коронавирус (17042) выздоровление (41)


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А фальсификаторы пр слухам уже протестили, и готовы к выдаче.
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12.11.2021 17:18 Ответить
не готовы... а уже выдают ))))))
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12.11.2021 17:20 Ответить
наступний сертифікат - про дистанцію - активований блютуз 24/7, тотожність лльється на сервери дії у всіх - "не наближайся до мене , падла за 10+ метрів"
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12.11.2021 17:27 Ответить
У минздрава год длится 180 дней?
Две генерации по 90.
А в постановлении написано, срок действия 180 дней!
90 противопоказания для вакцинации.
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12.11.2021 17:30 Ответить
Таки так,з моєї практики, перехворів(кінець 04.21),антитіл що через 3міс що через 6міс(30.10) високий титр (не знизились),взяв довідку в сімейного що перехворів(але в ній примітка на 3міс) і тепер ношу разом з останнім аналізом на антитіла,як пристануть може попаду на адекватних.
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12.11.2021 18:47 Ответить
Я переболел 02.11, практически незаметно.
10.21 зацепил Дельту. Симптомы уже посерьезнее.
Похоже, будут цепляться только новые штаммы.
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15.11.2021 09:22 Ответить
Мож в 1й раз у Вас не було,адекватної імунної відповіді(низький титр антитіл),якщо так ,то можливо було би спробувати якусь вакцину.
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15.11.2021 12:16 Ответить
Антител было 8 единиц. Это разные штаммы.
Дальше будет как с гриппом, в разное время разные штаммы, иммунитет есть только от того, которым переболел.
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15.11.2021 12:30 Ответить
Перевірка на 18 людях трохи замало, щоб зробити висновки про те, чи діє препарат. Тим більше, ці повідомлення якогось там одного-двох ЗМІ... Не варто цьому вірити, поки про це не напишуть тисячі, зі всього світу.
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24.12.2021 15:11 Ответить
 
 