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Марченко требует от Укрэксимбанка показать результаты служебного расследования нападения на журналистов: "Эти люди не считают, что поступили противоправно"

Марченко требует от Укрэксимбанка показать результаты служебного расследования нападения на журналистов:

Министр финансов Сергей Марченко требует, чтобы правление Укрэксимбанка показало результаты служебного расследования нападения на журналистов программы "Схемы".

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вызывающая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Свобода слова - пустой звук для них. Поступок работников банка является не только препятствием журналистской деятельности, но и унижением человеческой чести и достоинства. Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию", - заявил министр.

"Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования", - подчеркнул Марченко.

"Мне обидно, что один из крупнейших государственных банков оказался не готовым адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию. Это подрывает не только доверие к банку, но и государству в целом", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух нападающих на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке"

Марченко требует от Укрэксимбанка показать результаты служебного расследования нападения на журналистов: Эти люди не считают, что поступили противоправно 01

Ранее двух нападавших на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Одного из них, директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Автор: 

журналистика (3289) Минфин (1556) Укрэксимбанк (123) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+20
Причем тут служебеое расследование? Это чистое уголовное преступление. Нсли показать палец в Раде это статья, то здесь почти 8...
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12.11.2021 17:05
+10
все керівництво звільнити, або направити касирами працювати.
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12.11.2021 17:07
+10
Одно маленькое недоразумение уже давно задало тренд на отношение к журналистам, остальные клоуны просто копируют.

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12.11.2021 17:15
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Причем тут служебеое расследование? Это чистое уголовное преступление. Нсли показать палец в Раде это статья, то здесь почти 8...
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12.11.2021 17:05 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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12.11.2021 17:44 Ответить
все керівництво звільнити, або направити касирами працювати.
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12.11.2021 17:07 Ответить
А люди ли они ,вот в чём вопрос ..
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12.11.2021 17:10 Ответить


А люди ли они ,вот в чём вопрос .

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12.11.2021 17:44 Ответить
Одно маленькое недоразумение уже давно задало тренд на отношение к журналистам, остальные клоуны просто копируют.

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12.11.2021 17:15 Ответить
Ворогам (Леросу) - "підозра" за середній палець. Своїм (друзям Олени Кравець з кварталу -95) - прощення за виламування рук, позбавлення майна, примусове утримування у приміщенні журналістів та поновлення на роботі в державному "жирному" банку. Оце рівність по-ПрезЕдентськи!
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12.11.2021 17:19 Ответить
"...Своїм (друзям Олени Кравець з кварталу -95) -"
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12.11.2021 17:46 Ответить
И когда этот министр "напишет" заявление об увольнении? Завтра? Или уже сегодня?)
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12.11.2021 17:27 Ответить
Може вже написав?
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12.11.2021 17:38 Ответить
вова пашьол в наступление вместе с Беней - тому підтвердження висер Бігуса про Рябошапку з Портновим
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12.11.2021 17:37 Ответить
А чого тим гоблінам і жлобам-мінялам боятися?
Вся правопохоронна система зайнята Леросом, Семенченком, "Торнадо".
А журналістів хоч ріж - ніякий прокурвор не вякне.
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12.11.2021 17:38 Ответить
Да нет ни каких результатов, подождали пока не много утихнет, и опять своё гнуть
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12.11.2021 17:42 Ответить
Знаю чем эти требования у зеленого дерьма закончатся. Это же не Лероса за правду прессовать
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12.11.2021 17:43 Ответить
Вони ж під дахом зеленої погані, їм все можна.
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12.11.2021 17:45 Ответить
министр, не разобравшись в ситуации, берега попутал - это ж крамола на "найвелiчнейшего" .его самого уволят по статье за такие дерзости.
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12.11.2021 17:57 Ответить
он просто пока не в доле ..
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12.11.2021 18:42 Ответить
популизм ... Жду когда будет видосик от журналистов с извинениями на коленях ...
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12.11.2021 18:40 Ответить
Ещё никто за журналистов не был у нас отродясь со времён Кучмы наказан, правда жизни(
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12.11.2021 18:49 Ответить
мецгери знахабніли бо не ст.іляні і не пи.джені.
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12.11.2021 21:39 Ответить
 
 