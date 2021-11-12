Марченко требует от Укрэксимбанка показать результаты служебного расследования нападения на журналистов: "Эти люди не считают, что поступили противоправно"
Министр финансов Сергей Марченко требует, чтобы правление Укрэксимбанка показало результаты служебного расследования нападения на журналистов программы "Схемы".
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вызывающая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Свобода слова - пустой звук для них. Поступок работников банка является не только препятствием журналистской деятельности, но и унижением человеческой чести и достоинства. Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию", - заявил министр.
"Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования", - подчеркнул Марченко.
"Мне обидно, что один из крупнейших государственных банков оказался не готовым адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию. Это подрывает не только доверие к банку, но и государству в целом", - резюмировал он.
Ранее двух нападавших на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Одного из них, директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.
11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.
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А люди ли они ,вот в чём вопрос .
Вся правопохоронна система зайнята Леросом, Семенченком, "Торнадо".
А журналістів хоч ріж - ніякий прокурвор не вякне.