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У режима Лукашенко в конце концов закончатся деньги: Премьер Эстонии призвала продолжить санкционное давление на Беларусь

У режима Лукашенко в конце концов закончатся деньги: Премьер Эстонии призвала продолжить санкционное давление на Беларусь

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает ЕС продолжать ужесточать санкции против режима Лукашенко в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По ее словам, согласно данным разведки, санкции наносят ущерб режиму Лукашенко.

"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, наносящие ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конце концов закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности", - отметила Каллас.

Премьер Эстонии добавила, что поведение Беларуси является нападением на весь ЕС, "так как это внешняя граница Европейского Союза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы, – Госпогранслужба

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) санкции (11268) Эстония (1420) Каллас Кая (192)


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Топ комментарии
+15
Не закончатся ,ему есть где взять ,поэтому санкции надо против ********* вводить ,чтобы там закончились .
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12.11.2021 17:09
+15
Для того чтоб у луки кончились деньги нужно перестать покупать нефть и газ у х-ла. Всё остальное то мелочи.
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12.11.2021 17:10
+9
А там ...в *********...они никогда не закончатся...потому как какие бы санкции они не вводили...а газ и нефть покупают..
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12.11.2021 17:17
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Не закончатся ,ему есть где взять ,поэтому санкции надо против ********* вводить ,чтобы там закончились .
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12.11.2021 17:09 Ответить
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12.11.2021 17:15 Ответить
а я уж думал, что Хлу денег на аквадискотеку не хватит.

уф...
попустило !
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12.11.2021 17:17 Ответить
у режима лукашенко российские рубли не закончатся.....
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12.11.2021 19:20 Ответить
пока путлер жив....
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12.11.2021 19:20 Ответить
А там ...в *********...они никогда не закончатся...потому как какие бы санкции они не вводили...а газ и нефть покупают..
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12.11.2021 17:17 Ответить
Да ,поэтому надо вводить эмбарго ,но так как его никто не введёт ,то надо ждать пока другие виды энергии не заменят нефть и газ .
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12.11.2021 17:21 Ответить
урежут на раше пенсии и будут батьку кормить
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12.11.2021 17:09 Ответить
Зачем, если ЗЕ готов платить Луке за то, что прое...ал энергосистему Украины?
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12.11.2021 17:21 Ответить
Для того чтоб у луки кончились деньги нужно перестать покупать нефть и газ у х-ла. Всё остальное то мелочи.
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12.11.2021 17:10 Ответить
Коли у нього закінчяться гроші, ***** йому ще підкине. Невже в Європі не розуміють хто стоїть за усім що зараз відбувається на кордоні з Польщею?? Чи вони параша тудей надивилися??
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12.11.2021 17:11 Ответить
***** будет продолжать давать таракану деньги на поддержание репрессивной машины.
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12.11.2021 17:11 Ответить
треба тиснути на кацапію Луці їх санкції до ду_и
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12.11.2021 17:14 Ответить
Та вже бачили як від "санкцій" до РФ там так "закінчилися" гроші що аж "Північний потік-2" змогли побудувати
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12.11.2021 17:16 Ответить
у Лукашенко закончатся деньги/ Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа . - Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз. Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год.

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12.11.2021 17:17 Ответить
В країнах з авторитарним режимом спочатку закінчуються люди,потім гроші...А в Білорусі на відміну від України (і до речі від Естоніі) позитивний приріст населення.Вона навіть,як бачимо,готова поділитись населенням з ЄС...
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12.11.2021 17:17 Ответить
ЗЕляди Луке заплатят, если шо.
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12.11.2021 17:20 Ответить
"Россия фактически объявила Украине энергетическую войну. Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов. Немчинов убежден, что РФ умышленно срывает поставки угля в Украину, чтобы спровоцировать масштабный энергетический кризис. Москва не только прекратила продажу ископаемого топлива, которое необходимо для наших тепловых электростанций, но и блокирует транзит из Казахстана. Вагоны с сырьем, которые должны поступить в Украину, оккупант не пропускает по своей железной дороге. Украинские компании планировали в ноябре импортировать более полумиллиона тонн угля. На конец октября они накопили вчетверо меньше угля от плана. Напомним, Олег Синютка заявил, что у Украины на декабрь и январь фактически нет газа".

А потом, в зависимости от результатов, будут рассматривать вариант уже военного вторжения.

А в самой Украине к этому времени де-факто уже не будет президента. И начало этого процесса мы можем наблюдать прямо сейчас. Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите.

Собственно, уже побежал.

И истерика будет накручиваться теперь по всем фронтам. Мигрантская. Газовая. Угольная. Энергетическая. Экономическая. Вся. Какая угодно.

Основной её целью будет - вывести людей на улицы.

Да-да, Третий Майдан в Украине будет пытаться устроить Росссия. В этом её тактические задачи совпадут со значительной частью украинского общества.

Потому что в такой ситуации лучшего подарка для агрессора, чем новая революция и очередной виток противостояния и безвластия в захватываемой стране - даже сложно придумать.

Для России это будет просто праздник.

А ставку на Зеленского они уже перестали делать.

Здесь можно было бы завести мою любимую шарманку про семьдесят три процента и "ну, что, поржали хоть?" - да что-то уже не хочется.

Можно было бы написать пафосную глупость про "Зберігати спокій та чистіть кулемет", але…

Пулемета у меня нет.

И я нервничаю.

https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-gotue-vtorgnennya-spochatku-do-bilorusi-a-pislya-do-ukraini.htm Ваш Дед.
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12.11.2021 18:01 Ответить
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12.11.2021 17:20 Ответить
принимай Хаймат потоки с Востока !
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12.11.2021 18:04 Ответить
там ***** за ниточки дергает - кто бульбофюрера завтракает,
обедает и ужинает, тот его и танцует тот и за весь спектакль платит.
так шо анализ поверхностный, хотя санции безусловно нужно продолжать и усиливать...
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12.11.2021 17:22 Ответить
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!))
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12.11.2021 17:28 Ответить
Зате гроші має пуйло. Він добряче заробить на газові.
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12.11.2021 17:23 Ответить
І не забуде Белорусской губернии РФ допомогти !!!)))
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12.11.2021 17:26 Ответить
Зважте, що бюджет московії від цього не встигне поповнитися швидко. До нього, здебільшого, надходять гроші за довготривалими контрактами. На більшість з яких ціна майже не встигла зрости. А гроші з поточних високомаржинальних біржових продажів ідуть в кишені правильних трейдерів, і осідають у тій самій Європі.
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12.11.2021 18:27 Ответить
Москалів притиснуть - вони задля рашки потерплять
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12.11.2021 18:41 Ответить
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12.11.2021 17:26 Ответить
Бункерный дед Вова Путин в роли смешного старика Хоттабыча.
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12.11.2021 17:45 Ответить
Він то смішний, але робить страшні речі.
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12.11.2021 17:54 Ответить
При такой стоимости газа - деньги не закончатся у *****, а он и таракану подкинет.
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12.11.2021 17:33 Ответить
Европа сама заплатить силовикам на кордонах.
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12.11.2021 17:36 Ответить
Хаха.. Вся ********* будет в лаптях ходить и лебеду жрать, но деньги не закончатся...
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12.11.2021 17:58 Ответить
Давно пора ввести пошлины на товары из этой банановой республики.
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12.11.2021 18:05 Ответить
Премьер Эстонии добавила, что поведение Беларуси является нападением на весь ЕС, "так как это внешняя граница Европейского Союза".
Такие слова подкрепляются исками в Гаагу.Ведь именно так и есть.Гибридная атака на Евросоюз.И если не решить проблему сейчас,с небольшим кол-вом мигрантов,то почуяв слабину,москали завезут вам под миллион
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12.11.2021 19:17 Ответить
УмнО. Но как тут учитывается помощь рашки?
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12.11.2021 19:43 Ответить
Пока останется хоть один мешок картохи Батька не капитулирует.
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12.11.2021 20:02 Ответить
як вони можуть скінчиться
коли Зенелох за електрику платить??
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12.11.2021 20:45 Ответить
 
 