У режима Лукашенко в конце концов закончатся деньги: Премьер Эстонии призвала продолжить санкционное давление на Беларусь
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает ЕС продолжать ужесточать санкции против режима Лукашенко в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По ее словам, согласно данным разведки, санкции наносят ущерб режиму Лукашенко.
"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, наносящие ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конце концов закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности", - отметила Каллас.
Премьер Эстонии добавила, что поведение Беларуси является нападением на весь ЕС, "так как это внешняя граница Европейского Союза".
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+15 Мистер Икс #492862
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+15 Verter_98
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+9 Привет
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уф...
попустило !
А потом, в зависимости от результатов, будут рассматривать вариант уже военного вторжения.
А в самой Украине к этому времени де-факто уже не будет президента. И начало этого процесса мы можем наблюдать прямо сейчас. Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите.
Собственно, уже побежал.
И истерика будет накручиваться теперь по всем фронтам. Мигрантская. Газовая. Угольная. Энергетическая. Экономическая. Вся. Какая угодно.
Основной её целью будет - вывести людей на улицы.
Да-да, Третий Майдан в Украине будет пытаться устроить Росссия. В этом её тактические задачи совпадут со значительной частью украинского общества.
Потому что в такой ситуации лучшего подарка для агрессора, чем новая революция и очередной виток противостояния и безвластия в захватываемой стране - даже сложно придумать.
Для России это будет просто праздник.
А ставку на Зеленского они уже перестали делать.
Здесь можно было бы завести мою любимую шарманку про семьдесят три процента и "ну, что, поржали хоть?" - да что-то уже не хочется.
Можно было бы написать пафосную глупость про "Зберігати спокій та чистіть кулемет", але…
Пулемета у меня нет.
И я нервничаю.
https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-gotue-vtorgnennya-spochatku-do-bilorusi-a-pislya-do-ukraini.htm Ваш Дед.
обедает и ужинает, тот его и танцует тот и за весь спектакль платит.
так шо анализ поверхностный, хотя санции безусловно нужно продолжать и усиливать...
Такие слова подкрепляются исками в Гаагу.Ведь именно так и есть.Гибридная атака на Евросоюз.И если не решить проблему сейчас,с небольшим кол-вом мигрантов,то почуяв слабину,москали завезут вам под миллион
коли Зенелох за електрику платить??