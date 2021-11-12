У режима Лукашенко в конце концов закончатся деньги: Премьер Эстонии призвала продолжить санкционное давление на Беларусь

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает ЕС продолжать ужесточать санкции против режима Лукашенко в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По ее словам, согласно данным разведки, санкции наносят ущерб режиму Лукашенко.

"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, наносящие ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конце концов закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности", - отметила Каллас.

Премьер Эстонии добавила, что поведение Беларуси является нападением на весь ЕС, "так как это внешняя граница Европейского Союза".

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