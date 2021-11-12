Двое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве войск РФ, с начала суток два обстрела, - ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе дважды открывали огонь. В результате подрыва на неизвестном устройстве погибли двое военнослужащих ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Зайцево войска РФ открывали огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Попасной российские оккупанты совершили обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

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