Двое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве войск РФ, с начала суток два обстрела, - ООС
Российско-оккупационные войска на Донбассе дважды открывали огонь. В результате подрыва на неизвестном устройстве погибли двое военнослужащих ООС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Зайцево войска РФ открывали огонь из гранатометов разных систем.
В направлении Попасной российские оккупанты совершили обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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