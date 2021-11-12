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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль о распространении коронавируса в Украине: Плато наступило. Думаем, на следующей неделе будет спад

Шмыгаль о распространении коронавируса в Украине: Плато наступило. Думаем, на следующей неделе будет спад

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю.

Об этом он заявил на брифинге по результатам рабочей поездки в Закарпатскую область в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, в Украине большинство областей находятся в "красной" зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и на следующей неделе будет спад", - отметил Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркнул, что спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

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Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
И зеляди лапшу вешают раз неделю.

Засекайте время. В следующую пятницу опять плато настанет.
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12.11.2021 17:31
+5
Знаємо, яке воно, ваше "плато"...

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12.11.2021 17:40
+4
Капитан очевидность....это сезонное заболевание...осень всплеск...зима спад..весна всплеск...лето спад...
И говорить об этом как о чуде или достижении это все равно что говорить о восходе и заходе солнца...
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12.11.2021 17:36
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И зеляди лапшу вешают раз неделю.

Засекайте время. В следующую пятницу опять плато настанет.
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12.11.2021 17:31 Ответить
воно гадає

Шмиркаль потомственна гадалка ?
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12.11.2021 17:41 Ответить
Не, он потомственный гадун. Гадит профессиАНАЛЬНО.
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12.11.2021 20:11 Ответить
есть хороший способ снизить заболеваемость - снизить количество тестирований.
только в больницах от этого ковидных больных меньше не станет...
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12.11.2021 22:06 Ответить
Хуже не будет - знакомый лозунг
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12.11.2021 17:32 Ответить
хуже не будет на 38сек https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
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12.11.2021 18:09 Ответить
О...А вот уже рейтинг поднимаем! ))
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12.11.2021 17:32 Ответить
...Постановила собі, що писатиму виключно про природу. Витрусила з географічного атласу гербарій, погортала книгу «Отруйні рослини Наддніпрянщини: 100 популярних рецептів», сходила у гугл. Але ж це неможливо, там же скрізь слово, яке на «зе» починається і на «лень» закінчується, по нинішніх часах можна на п'ятирічний бан відлетіти.

Що іще? Про ситуацію з киснем у лікарнях не пишемо, немає смислу. Про те, що до приїзду Лєнки у Львів всі прилеглі вулиці закрили під арештом і розставили снайперів на дахах із забороною містянам виглядати у вікна - само собою не можна писати, ще застрелять спересердя.

Про Центренерго, у якому миші з'їли половину запасу вугілля на зиму? Про скупчення російських танків на кордоні, яке побачила Вашингтон пост, але наша РНБО впритул два тижні не помічала? Про виплату 11 мільярдів гривень «боргів» пенсіонерам в ордло, яке пропонує провести загальна улюблениця Верещук?

Погодьтеся, кожна з цих тем просто-таки кишить ненавистю. Я не уявляю, як до них підступитися, щоб не зачепити чиїсь почуття. Тим більше, цей «хтось» аномально чутливий, там така тонка нервова система, як ріжки у слимака. Трохи косо подивишся, а воно вже здохло.

Тому я, Тамара Горіха Зерня, пропоную тимчасово зосередитися на позитиві.
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12.11.2021 17:33 Ответить
...Є дві ідеально безпрограшних теми, які всі ******* і за які точно не банять - про дітей і про котів.

Тим більше, що сьогодні наш «Кіт», тобто Олексій Петров, запустив ініціативу зі збору коштів на спортивні майданчики для дітей.

Для хлопчиків і дівчаток у гарно припасованій військовій формі з Ліцею імені Івана Богуна, з яких за кілька років вилупляться злі, швидкі як блискавки, цинічні і безжальні до ворога українські офіцери. Для діточок, які у найближчому майбутньою стануть нашою гордістю, надією та силою. Для вовченят… тобто для кошенят, звичайно ж кошенят, яких з любов'ю і натхненням натаскує… тобто виховує, звичайно ж виховує легендарний Сумрак - з Днем народження, пане генерале!..

Так от, для того, щоб ці діточки були сильнішими і здоровішими, щоб у них краще формувався окомір, реакція і координація, їм потрібно два волейбольних майданчики. Сума до збору близько мільйона гривень.

І цю суму замахнулися зібрати ГО Справа Громад і ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" з нашою з вами посильною допомогою.

Реквізити для збору коштів тут. А ворог - там.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
№ карти 5169 3305 2068 6400

Для ІНШИХ банків:
№ карти 5375 4115 0177 8331

Або за реквізитами:
**** рахунок UA193052990000026002016226051
код ЄДРПОУ/ІПН 42992954
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД ГО
Призначення платежу: благодійна безповоротня допомога на користь ГО від ПІБ
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12.11.2021 17:35 Ответить
что за непонятные майданчики, где они будут размещаться, сколько будут стоить?
что за бредятина?
В Киеве их полно - плахой Кличко зараза понастроил.
Так где вы строить собираетесь?
кто-то реально ведется на этот бред?
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12.11.2021 22:08 Ответить
Не треба метати бісер перед свинями - не буде таких розчарувань.
Знайдіть собі своє коло спілкування, буде спокійніше.
Бо тут - самі боти, які строчать за гроші олігархів, котрі виділяють їх за командами своїх лож.
І що доброго ви почуєте у відповідь на свої душевні пориви? Ви станете думати, що більшість людей - така худоба... Ви знаєте, ні. Ця худоба прозріває великими темпами.
Правильно було сказано позаминулого року: "Їм не можна пояснити - треба показати" (с)
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12.11.2021 18:11 Ответить
"Бо тут - самі боти, які строчать за гроші олігархів, котрі виділяють їх за командами своїх лож."

Пацаны! Нас раскрыли! Срочно отправляйте санитаров с прививкой к этому умнику!
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12.11.2021 21:48 Ответить
С*ка, як вони спокійно рахують чужі життя.... Дємони.
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12.11.2021 17:34 Ответить
Капитан очевидность....это сезонное заболевание...осень всплеск...зима спад..весна всплеск...лето спад...
И говорить об этом как о чуде или достижении это все равно что говорить о восходе и заходе солнца...
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12.11.2021 17:36 Ответить
это био. оружие, сезонный вы наш
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12.11.2021 17:38 Ответить
Да хоть трижды био....работать оно будет сезонно...😀
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12.11.2021 17:40 Ответить
Оружие больше информационное.
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12.11.2021 17:45 Ответить
Так, бо це вірус гриппу.
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12.11.2021 17:42 Ответить
Ага. У каців вже пів року такий "спад"
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12.11.2021 17:38 Ответить
Знаємо, яке воно, ваше "плато"...

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12.11.2021 17:40 Ответить
Рашка рядом. Можно посмотреть что там. У них раньше волна пошла.

Они как вышли на "плато" 800 трупов в середине лета так до сидят на нём уже под 1200 трупов в день.

И пока не видно ни одной причины почему оно у нас должно быть лучше.

С таким "плато" как щас до весны будет 100тыс трупов.

Вакцинация в темпе 200тыс в день ничего не изменит так как нужно сделать еще 60млн прививок. С такой скоростью на это уйдёт год.
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12.11.2021 17:41 Ответить
а вакциновані не помирають?
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12.11.2021 20:16 Ответить
Вакцинированные не умирают от ковида.

Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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12.11.2021 22:10 Ответить
Ну що Вам сказати. Той чувак, що ці дані офіційні дає , він якщо дасть якість інші дані , не ці які потрібно, то піде з роботи а може і більше, бо вони всі, у всіх країнх корумповані та пов'язані.
Чи ви рекламуєте компанію Pfizer-BioNTech ? Вони повністю на халяву розрекламувались на весь світ. Ось і ви наводите , фактично, рекламну статтю. А хлопці заробляють гроші попутно позбавляють людей елементарних прав. За які людство боролось 2000 років. Зараз це все перелякане стадо зливає в унітаз.
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15.11.2021 03:09 Ответить
"И пока не видно ни одной причины почему оно у нас должно быть лучше."

Вы не правы. Там населения больше. Соответственно чисто статистически должно быть больше помёрших при всех прочих равных. Плюс в Украине доступны нормальные вакцины, а не только Спутник.
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12.11.2021 21:51 Ответить
Школы открыли значит спада не будет
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12.11.2021 17:42 Ответить
Інфекціоність обізвався... ти краще запезпеч поставки вугілля, довбодятел.
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12.11.2021 17:46 Ответить
Ну раз "майстер" по боротьбі з ковідом так каже...щоб і ти попав в те плато-гнида. Люди вмирають від твоїх "професійних" дій щодня,а воно про якесь "плато" патяка.
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12.11.2021 17:53 Ответить
вже лiз, лiз вгору чи вниз, а все трупiкi та трупiкi усюди...
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12.11.2021 18:15 Ответить
гадалка шлёндер
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12.11.2021 18:44 Ответить
Шмигалю як інфікціоністу звичайно видніше)
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12.11.2021 19:36 Ответить
Как задолбало это зелёное дерьмо...то все вместе толдычат :"кейс,кейс,кейс"-через слово,то этот со своим "плато"...
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12.11.2021 20:12 Ответить
А китайцы свой короновирус побороли ?
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12.11.2021 20:12 Ответить
да. короноваком, тестированиеми жесткими локдаунами.

Нам это не подходит, ибо "короновак" - шмурдяк, тесты бесплатные только для тех у кого симптомы, а локдаунов мы придерживаться не собираемся.
А, маски носить не желаем.
Мы же умные, не то что какие-то китайцы.
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12.11.2021 22:12 Ответить
плато наступило,
высохли понты,
выглядят уныло
стремные посты...
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12.11.2021 20:21 Ответить
До новогодних праздников будет это самое "плато", а потом вдруг резко пойдёт на убыль )
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12.11.2021 20:31 Ответить
да понятно что спад укололи 20 млн в больницах вокзалах трамваях туалетах можно и попустить а то слишком брыкаются граждане
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12.11.2021 20:33 Ответить
Колдуй баба, колдуй дед!
Трое с боку - ваших нет! !
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12.11.2021 20:40 Ответить
 
 