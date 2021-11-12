Шмыгаль о распространении коронавируса в Украине: Плато наступило. Думаем, на следующей неделе будет спад

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю.

Об этом он заявил на брифинге по результатам рабочей поездки в Закарпатскую область в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, в Украине большинство областей находятся в "красной" зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и на следующей неделе будет спад", - отметил Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркнул, что спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

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