Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев погибли вследствие подрыва на устройстве войск РФ. ФОТО
Они были военнослужащими 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом бригада сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 12 ноября 2021 года, в нашей десантной семье произошло горе. Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович", - говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что эта потеря непоправима для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев.
"Наша потеря очень горькая и болезненная. Командование и личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших", - отметили в бригаде.
Руслан Прусов и Вадим Федосеев.
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в Україні шанують та пам'ятають!
якщо не буде помсти - нам ганьба !
Було колись - в Україні
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю;
Минулося
Капець.
це головноЯКБИкомандуючий у нас фуфло...картинка...декорація...ЧМО...
(і як жеж гірко це усвідомлювати)
От часом чую вислів - та наші там стоять. Ніби стіна. Таке собі загальне знеособлене формулювання. А це ж люди. Чиїсь рідні.
То не просто наші. В кожного бійця є ім'я, родина. І він там, поки ти вдома.
Два российских десантника погибли на учениях у польской границы
Глибокі співчуття їхнім родинам.
Війна не має перерв.
сум за Героями..
сором за 73%вий зебільний вибір говнокомандувача, яке сьогодні покушало та покакало... і мАйже не обісралося.. сьогодні..(((
відліт ваш найтяжче з мірил..
"міцніше тримайте зброю!!" -
чути з під шелесту крил...
Співчуваю рідним та близьким Воїнів! Вічна пам'ять Героям !
Ось ціна припинення вогню.
Земля пухом Героям України
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZXfFZ1f3iVl4MtL3Zpq2T7u1JvMKU4E1X8zo-3jQUmYnjtAxiasotg849JhPOkqhxjPabtVCoxffylXp1Kh8f4JPec3KjbambuZuEBCfMFkMf2m4SinC7D09O28_SUqs7nesN8jqVzsFpZi44EO4IXmth2SJaX0OOMSAhL416Sdw2GieoTOrcE3Hq-fhQtRwdzY4RkIy_mu6IxjbCbA2qjE&__tn__=-UC%2CP-y1.g-R Iryna Gerashchenko
https://www.facebook.com/ 1 год ·
Ненавиджу ворога. Знала пана Руслана, справжнього Офіцера і Воїна. Вічная пам'ять Героям… найщиріші співчуття родині і побратимам. 79, тримайтеся! Не забудемо, не простимо !
Но однажды одна из них рванула когда авто просто было поблизи.
Это означает лишь что в мину был заложен фугас и подорван в нужный момент вражеской дрг. Тогда тем более еще были миротворцы в генштабе которые запрещали давать ответку, запрещали разведку дронами, вылазки разведки в серую зону, минирование подходов, выход снайперских пар. А это значит что все вышеперечисленное оккупанты делали в разы эффективнее
Кожного разу заглядаю, на сторінку фісбуку найвеличнішого гівнокомандувача - чи буде реакція на загибель військових???
Жодного разу...
Источник: https://mil.in.ua/uk/news/na-luganshhyni-zagynuly-dvoye-vijskovyh-79-yi-brygady/
КАК?????????
от машины куча железа ... от воинов...только добрая память