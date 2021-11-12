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Новости Агрессия России против Украины
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Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев погибли вследствие подрыва на устройстве войск РФ. ФОТО

Они были военнослужащими 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом бригада сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 12 ноября 2021 года, в нашей десантной семье произошло горе. Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что эта потеря непоправима для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев.

"Наша потеря очень горькая и болезненная. Командование и личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших", - отметили в бригаде.

Также читайте: Двое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве войск РФ, с начала суток два обстрела, - ООС

Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев погибли вследствие подрыва на устройстве войск РФ 01

Руслан Прусов и Вадим Федосеев.

Автор: 

Донбасс (26955) потери (4378) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Топ комментарии
+68
Слава Героям !

якщо не буде помсти - нам ганьба !
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12.11.2021 17:55
+65
грузят в рашці,
в Україні шанують та пам'ятають!
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12.11.2021 17:57
+60
Мразь, они погибли защищая свою землю, а грузить будут тебя ,казламордое.
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12.11.2021 18:00
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грузят в рашці,
в Україні шанують та пам'ятають!
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12.11.2021 17:57 Ответить
алень, марш в "горящую тундру" !
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12.11.2021 18:00 Ответить
Українці ворога на свою землю не запрошували !!)))
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12.11.2021 18:01 Ответить
Нехай в ОРДЛо їх і поважають. Ми їх не поважаєм. І вони перестали бути українцями, коли пішли на бік окупантів!! Вони свинособаки, яких треба знищувати і перетворювати в кучку лайна!!!
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12.11.2021 18:02 Ответить
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12.11.2021 18:39 Ответить
Груз 200 це ти, свинособака кацапська.
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12.11.2021 17:59 Ответить
Мразь, они погибли защищая свою землю, а грузить будут тебя ,казламордое.
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12.11.2021 18:00 Ответить
Слава Героям !

якщо не буде помсти - нам ганьба !
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12.11.2021 17:55 Ответить
Нам уже давно ганьба(
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12.11.2021 17:56 Ответить
не давно, а весни 2019

Було колись - в Україні
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю;
Минулося
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12.11.2021 17:59 Ответить
Два года это не так и мало. И за это время такое ощущение что мы откатились лет на 10. А просвета пока не видно. Народ хавает дерьмо своего выбора. И я сомневаюсь что до выборов что то изменится, хотя честно говоря сомневаюсь что и после изменится. Мы почти тысячу лет постоянно наступаем на одни и те же грабли, и постоянно и упорно поворачиваем не туда. Потому что даже когда вроде всё идёт хорошо, нам всегда мало(...
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12.11.2021 18:03 Ответить
Україна у відповідь скине петарду з Байрактера, щоб налякати свинособак, тому що вбивати їх не можна, ***** забороняє...
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12.11.2021 17:58 Ответить
А ще - в ОБСЄ поскаржаться...
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12.11.2021 18:00 Ответить
Сраную кацапскую пушку из Байрактара грохнули без лапотных трупов-вони на полмира. А тут два украинских бойца погибли-и зелень молча утрется.
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12.11.2021 18:13 Ответить
Слава Героям!!! Зелене перемир"я триває ,чергові безвідповідні втрати !!!))))
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12.11.2021 17:59 Ответить
Підполковник !!! загинув.
Капець.
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12.11.2021 18:03 Ответить
оце - СПРАВЖНІЙ підполковник !!! (на паркетний...не показушний)
це головноЯКБИкомандуючий у нас фуфло...картинка...декорація...ЧМО...
(і як жеж гірко це усвідомлювати)
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12.11.2021 18:45 Ответить
Тому і шкода.
От часом чую вислів - та наші там стоять. Ніби стіна. Таке собі загальне знеособлене формулювання. А це ж люди. Чиїсь рідні.
То не просто наші. В кожного бійця є ім'я, родина. І він там, поки ти вдома.
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12.11.2021 19:07 Ответить
і життя в Нього було одне...єдине і не повторне... (це так жахливо)
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12.11.2021 19:13 Ответить
Надо ещё где-нибудь войска отвести.
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12.11.2021 18:05 Ответить
Какие красивые ,мужественные и вдохновенные лица. Этим мужам жить бы и растить детей. БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ ПУТИН И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КАЦАПЫ. ГОРЕТЬ ВАМ В АДУ.
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12.11.2021 18:06 Ответить
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12.11.2021 18:06 Ответить
12 ноября 2021, 17:25 • Галина Крижановская

Два российских десантника погибли на учениях у польской границы
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12.11.2021 18:06 Ответить
Хоть это радует. Но украинских бойцов не оживит, к сожалению.
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12.11.2021 18:12 Ответить
Погибли один срочник и офицер, произошло схождение двух парашютистов с погасанием купала одного из парашютов, что привело к гибели военных.
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12.11.2021 18:14 Ответить
Не погибли ,а подохли.
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12.11.2021 23:14 Ответить
А что в ООС только в землянке положено сидеть?
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12.11.2021 18:13 Ответить
такі новини - сама біль...
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12.11.2021 18:12 Ответить
і розпач.... бо тому хто головноЯКБИкомандувач не це.... якосьфіолетово...(шоби не ганьбити пам"ять Героїв)
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12.11.2021 18:46 Ответить
так...
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12.11.2021 18:53 Ответить
икибастос...
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12.11.2021 18:17 Ответить
І до яких пір це все буде продовжуватись ЗЕлена мерзота кацапська???
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12.11.2021 18:19 Ответить
Світла пам'ять нашим воїнам.

Глибокі співчуття їхнім родинам.

Війна не має перерв.
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12.11.2021 18:19 Ответить
..сум та сором..(
сум за Героями..
сором за 73%вий зебільний вибір говнокомандувача, яке сьогодні покушало та покакало... і мАйже не обісралося.. сьогодні..(((
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12.11.2021 18:25 Ответить
Це точно. Не так страшна ЗЕкоманда, как зебилы которые ее выбрали
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12.11.2021 18:45 Ответить
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12.11.2021 18:40 Ответить
Если подполковник... То видимо у нас в тылу линии коммуницации заминировали вражеские дрг. От сброшенной дроном мины вряд ли бы были такие единомоментные потери. Или фугас на дороге...
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12.11.2021 18:43 Ответить
простіть і прощайте Герої
відліт ваш найтяжче з мірил..
"міцніше тримайте зброю!!" -
чути з під шелесту крил...
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12.11.2021 18:49 Ответить
Раніше я ненавиділа Ху#ло, а тепер ще й зеленомордого Ішака...
Співчуваю рідним та близьким Воїнів! Вічна пам'ять Героям !
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12.11.2021 18:53 Ответить
Кацапи мабуть знали хто вони і чекали.
Ось ціна припинення вогню.
Земля пухом Героям України
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12.11.2021 18:53 Ответить


https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZXfFZ1f3iVl4MtL3Zpq2T7u1JvMKU4E1X8zo-3jQUmYnjtAxiasotg849JhPOkqhxjPabtVCoxffylXp1Kh8f4JPec3KjbambuZuEBCfMFkMf2m4SinC7D09O28_SUqs7nesN8jqVzsFpZi44EO4IXmth2SJaX0OOMSAhL416Sdw2GieoTOrcE3Hq-fhQtRwdzY4RkIy_mu6IxjbCbA2qjE&__tn__=-UC%2CP-y1.g-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/ 1 год ·



Ненавиджу ворога. Знала пана Руслана, справжнього Офіцера і Воїна. Вічная пам'ять Героям… найщиріші співчуття родині і побратимам. 79, тримайтеся! Не забудемо, не простимо !
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12.11.2021 19:10 Ответить
Вечная память Героям!
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12.11.2021 19:15 Ответить
Помнится, как несколько противотанковых мин в шахматном порядке взорвались, когда трое ребят погибли. Сколько версий было, и про ДРГ в том числе, а оказалось, что свои раздолбаи.
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12.11.2021 19:34 Ответить
Не в этом случае.
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12.11.2021 19:38 Ответить
Дай бог. Уже гуляют фото с места события, не тип кузова, не тем более марку, не узнать. На что-то мощное наехали.
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12.11.2021 20:08 Ответить
Нифига не свои. Оказалось что они видели мины противотанковые и их обьезжали.
Но однажды одна из них рванула когда авто просто было поблизи.
Это означает лишь что в мину был заложен фугас и подорван в нужный момент вражеской дрг. Тогда тем более еще были миротворцы в генштабе которые запрещали давать ответку, запрещали разведку дронами, вылазки разведки в серую зону, минирование подходов, выход снайперских пар. А это значит что все вышеперечисленное оккупанты делали в разы эффективнее
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12.11.2021 22:44 Ответить
Это официальная информация или очередные сказки, как про эстонца, про которого сначала рассказывали, что его снайпер подстрелил, а оказалось, что он сам на растяжку напоролся?
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13.11.2021 09:16 Ответить
...Десантура, теперь за вами ответка!...да такая, чтобы ***** винторогим, как чертям в аду, жарко стало...я знаю вы умеете, не посрамите десантуру...а пацанам Вечная Память и Земля украинская, пухом!
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12.11.2021 19:41 Ответить
Вічна Пам'ять загиблим Героям!

Кожного разу заглядаю, на сторінку фісбуку найвеличнішого гівнокомандувача - чи буде реакція на загибель військових???
Жодного разу...
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12.11.2021 20:01 Ответить
Вічна пам'ять Захисникам України...
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12.11.2021 20:11 Ответить
Да, это серьёзная потеря. Слава героям, смерть рашистам!
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12.11.2021 20:59 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
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12.11.2021 21:31 Ответить
Щось не чув щоб Німеччина або Франція висловили занепокоєння. Занепокоєння в них викликають тільки постріли по кацапам.
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12.11.2021 21:59 Ответить
Их авто наехало на противотанковую мину или фугас. Оба варианта означают одно- дрг противника у нас в тылу

Источник: https://mil.in.ua/uk/news/na-luganshhyni-zagynuly-dvoye-vijskovyh-79-yi-brygady/
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12.11.2021 22:40 Ответить
Боже, Боже. Які усміхнені обличчя. Сум. З такими житерадісними Людьми і, і їх вже нема. Онуки та діти цих лицарів України - низький вам уклін та вічна память нашим воїнам.
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12.11.2021 23:11 Ответить
за кожного загиблого українця повинно бути вбито мінімум тисяча кацапів...
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13.11.2021 07:38 Ответить
Око за око
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13.11.2021 08:13 Ответить
кто может, донесите до мозгов олимпийского ...идараса которому не совсем понятно, что раша начала и ведет с нами войну
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13.11.2021 08:47 Ответить
Герої не вмирають. Смерть купантам.
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13.11.2021 09:16 Ответить
Нашим войнам запрещено отвечать на обстрелы сепаров, поэтому такое большое количество погибших. Это или глупость или предательство.
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13.11.2021 10:28 Ответить
Уже не запрещено.
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13.11.2021 22:28 Ответить
Как они вычисляют полковников????? Как у них получается убивать БОЕВЫХ руководителей???
КАК?????????
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13.11.2021 10:40 Ответить
у Баканова спитай
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12.03.2022 16:33 Ответить
ехали вдоль полотна...сработала противотанковая...
от машины куча железа ... от воинов...только добрая память

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13.11.2021 19:48 Ответить
Простите братья, кацапье при власти
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13.11.2021 21:18 Ответить
Слава Героям! Борімось до Перемоги!
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12.03.2022 16:32 Ответить
 
 