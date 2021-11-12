Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев погибли вследствие подрыва на устройстве войск РФ. ФОТО

Они были военнослужащими 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом бригада сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 12 ноября 2021 года, в нашей десантной семье произошло горе. Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что эта потеря непоправима для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев.

"Наша потеря очень горькая и болезненная. Командование и личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших", - отметили в бригаде.

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Руслан Прусов и Вадим Федосеев.