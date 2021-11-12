Из-за наплыва беженцев и несоблюдения эпидемиологических норм Беларусь ожидает эпидемическая катастрофа, - Беларуская праўда
"Миграционный кризис" на белорусско-польской границе, организованный Лукашенко, с высокой вероятностью может спровоцировать настоящую гуманитарную катастрофу.
Об этом пишет Беларуская праўда, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает белорусское издание, распространенные вчера в интернете видео из лагерей беженцев демонстрируют, что им не хватает пищи, воды и элементарных социальных и медицинских благ.
Кроме того, по информации белорусского издания, уже массово фиксируются симптомы коронавирусной болезни в этих лагерях на границе.
При этом ситуация усугубляется тем, что мигранты прибыли далеко не из самых благополучных в плане эпидемиологических мер регионов, где о вакцинации часто вообще не слышали.
Топ комментарии
+14 Dust
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+13 Александр Чуднивец #474549
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+10 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий12.11.2021 18:46
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хоч в лісах сгноять, хоч в багатоповерхівках підірвуть
Это страшно!
Когось "учить" завжди легше , ніж робить щось самому....
На полігоні Гозький у Гродненському районі на заході Білорусі під час десантування загинули двоє російських військовослужбовців. Про це інформує Bypol.
«Сьогодні під час десантування російських ВДВ на полігоні Гозький у Гродненському районі відбулося сходження двох парашутистів із погашення купола одного із парашутів», - ідеться в повідомленні.
зачем было в пандемию поднимать армию курдов и поддавать угрозе жизни белорусов
його навіть не питають, не він вже завгосп.