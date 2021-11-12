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Из-за наплыва беженцев и несоблюдения эпидемиологических норм Беларусь ожидает эпидемическая катастрофа, - Беларуская праўда

Из-за наплыва беженцев и несоблюдения эпидемиологических норм Беларусь ожидает эпидемическая катастрофа, - Беларуская праўда

"Миграционный кризис" на белорусско-польской границе, организованный Лукашенко, с высокой вероятностью может спровоцировать настоящую гуманитарную катастрофу.

Об этом пишет Беларуская праўда, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает белорусское издание, распространенные вчера в интернете видео из лагерей беженцев демонстрируют, что им не хватает пищи, воды и элементарных социальных и медицинских благ.

Кроме того, по информации белорусского издания, уже массово фиксируются симптомы коронавирусной болезни в этих лагерях на границе.

При этом ситуация усугубляется тем, что мигранты прибыли далеко не из самых благополучных в плане эпидемиологических мер регионов, где о вакцинации часто вообще не слышали.

Читайте также: Украина будет возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы, – Госпогранслужба

Автор: 

Беларусь (7889) мигранты (981) эпидемия (789) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
що для Таргана вусатого, що для хла люди - сміття
хоч в лісах сгноять, хоч в багатоповерхівках підірвуть
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12.11.2021 18:03
+13
Ні,це через наплив лапатьніків Білорусь чекає катастрофа...
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12.11.2021 18:03
+10
Посмотрите на эти здоровые лбы - они все хотят сесть на шею европейцам
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12.11.2021 18:46
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що для Таргана вусатого, що для хла люди - сміття
хоч в лісах сгноять, хоч в багатоповерхівках підірвуть
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12.11.2021 18:03 Ответить
Якось пох на тих беларусів. Чмо воно і на Беларускій області ********** чмо
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12.11.2021 18:42 Ответить
Ні,це через наплив лапатьніків Білорусь чекає катастрофа...
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12.11.2021 18:03 Ответить
Если поляки удержат границу, рано или поздно туристы рванут назад. Ресурсы у них не бесконечные, зима не за горами. Лукашенковские ГБисты будут укладывать их очередями из ПКМ?
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12.11.2021 18:20 Ответить
и за што они рванут назад? мабудь за рахунок урода усатого? однако прибыли они на прорыв!
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12.11.2021 18:36 Ответить
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12.11.2021 18:53 Ответить
Безногие арабы в лесах Беларуси…
Это страшно!
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12.11.2021 18:59 Ответить
Ну от і "приїхали"! Тепер хай Лука виганяє своїх "немайданутих" з інфекційних відділень по домівках і звільняє місця у лікарнях для "туристів" з грипом ГРВІ і "ковідом" Наскільки я пам"ятаю по службі - у нас саме "муслімами" з простудами були санчастини взимку забиті
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12.11.2021 18:25 Ответить
А помните как нас с Вами песочили гражданки жтой республики за совет заниматься своей страной вместо умничаний на Цензоре ?
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12.11.2021 18:36 Ответить
"Чужу біду - руками розведу .... А в свою біду - та й не дам ладу...."
Когось "учить" завжди легше , ніж робить щось самому....
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12.11.2021 18:44 Ответить
Два бійці збройних сил РФ загинули при десантуванні

На полігоні Гозький у Гродненському районі на заході Білорусі під час десантування загинули двоє російських військовослужбовців. Про це інформує Bypol.

«Сьогодні під час десантування російських ВДВ на полігоні Гозький у Гродненському районі відбулося сходження двох парашутистів із погашення купола одного із парашутів», - ідеться в повідомленні.
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12.11.2021 18:40 Ответить
кто-то может объяснить откуда в белорусии взялись все эти беженцы и чего вдруг они стали ломиться в польшу?? никогда такого не было....
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12.11.2021 18:40 Ответить
"Туристи"! Вони "різко" захотіли подивиться на Мінський тракторний завод і БєлАЗ але заблудилися коло польського кордону і "втратили орієнтацію" - сторони світу переплутали
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12.11.2021 18:52 Ответить
а шо,забыл,как плыли сев-африканеры в Италию,Сардины по морю? некоторые топились...
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12.11.2021 18:55 Ответить
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12.11.2021 19:53 Ответить
Пiхуй. Значит, облом халявщикам.
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12.11.2021 18:43 Ответить
Глобалисты выражают глубокую обеспокоенность
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12.11.2021 18:45 Ответить
Посмотрите на эти здоровые лбы - они все хотят сесть на шею европейцам
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12.11.2021 18:46 Ответить
Это уже просто целая армия , которую пытается всунуть **** в середину Европы
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12.11.2021 18:48 Ответить
Видохнуть! Головне тепер - не давать "послабухи" і пускать "гумконвої" з Європи з ліками - хай Лука "розгрібає"!!!
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12.11.2021 18:49 Ответить
Думаю, что белорусам самим не хватает кислорода . А сецчас вся эта армия курдов заболеет - ковид плюс холод. Ужас
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12.11.2021 18:53 Ответить
А закінчиться усе екскаваторами і бульдозерами (Надіюсь - у Білорусі хлорного вапна вистачить?)
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12.11.2021 18:58 Ответить
Какие же все таки лука и **** - скоты.
зачем было в пандемию поднимать армию курдов и поддавать угрозе жизни белорусов
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12.11.2021 19:08 Ответить
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12.11.2021 19:55 Ответить
Просто проблема теперь на наших границах из-за всех этих умничающих совков
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12.11.2021 19:58 Ответить
Беларусам надо почаще с цветочками на митинги выходить.
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12.11.2021 18:48 Ответить
похоже бацька сам себя трахнул.
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12.11.2021 18:53 Ответить
то ***** бацьку пре.. - розплата за крісло...
його навіть не питають, не він вже завгосп.
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12.11.2021 19:02 Ответить
Треба иск в Гаагу с обвинением Луки и пособника его Пуйла в геноциде ливийского,иракского народа и создании предпосылок для гуманитарной катастрофы в регионе
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12.11.2021 19:32 Ответить
Pust idiot oni v rosiju,tam granici netu,medicina bezplatna.Belorus takze mozet priniat vsex gostej sto priglosili k sebe,medicina takze bezplatna
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12.11.2021 20:37 Ответить
Та надо сказать хоть и не приятно это---вёдрами скоро будут снимать с голов гостей туристов вшей та и ******** в местах всем известным. Керосинчиком при этом поливая арабов волохатых. Дождались райсанстанции на местах списания под шум боёв ранее натыренного. Прыскать вам не перепрыскать и вручную!
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12.11.2021 20:44 Ответить
Кто живет в Киеве пройдитесь по Харьковскому массиву. Вы охренеете. Такое ощущение что я живу в арабском районе.
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12.11.2021 21:12 Ответить
Якщо ці «білі ходокі» потраплять до нас, то така кількість ковідних на наших невакцинованих перетворить Україну на епіцентр епідемії. Для них треба будувати якісь табори на кордоні. Нехай там живуть, якщо не захотіли жити вдома.
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12.11.2021 23:29 Ответить
 
 