Из-за наплыва беженцев и несоблюдения эпидемиологических норм Беларусь ожидает эпидемическая катастрофа, - Беларуская праўда

"Миграционный кризис" на белорусско-польской границе, организованный Лукашенко, с высокой вероятностью может спровоцировать настоящую гуманитарную катастрофу.

Об этом пишет Беларуская праўда, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает белорусское издание, распространенные вчера в интернете видео из лагерей беженцев демонстрируют, что им не хватает пищи, воды и элементарных социальных и медицинских благ.

Кроме того, по информации белорусского издания, уже массово фиксируются симптомы коронавирусной болезни в этих лагерях на границе.

При этом ситуация усугубляется тем, что мигранты прибыли далеко не из самых благополучных в плане эпидемиологических мер регионов, где о вакцинации часто вообще не слышали.

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