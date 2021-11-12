НАТО призывает Беларусь прекратить провокации с мигрантами на границах со странами ЕС

В НАТО решительно осуждают действия Беларуси по потоку нелегальной миграции, искусственно созданному режимом Лукашенко, в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Эти жестокие действия ставят под угрозу жизнь уязвимых людей. Союзники НАТО солидарны с Польшей, Литвой, Латвией и другими странами Альянса, затронутыми данной проблемой", - сказано в сообщении.

В НАТО также отметили, что будут оставаться бдительными по поводу риска дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Беларуси и в дальнейшем будут отслеживать последствия для безопасности Альянса.

Члены НАТО также призвали Беларусь прекратить провокации, уважать права человека и основные свободы и соблюдать международное право.

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