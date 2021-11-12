НАТО призывает Беларусь прекратить провокации с мигрантами на границах со странами ЕС
В НАТО решительно осуждают действия Беларуси по потоку нелегальной миграции, искусственно созданному режимом Лукашенко, в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Эти жестокие действия ставят под угрозу жизнь уязвимых людей. Союзники НАТО солидарны с Польшей, Литвой, Латвией и другими странами Альянса, затронутыми данной проблемой", - сказано в сообщении.
В НАТО также отметили, что будут оставаться бдительными по поводу риска дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Беларуси и в дальнейшем будут отслеживать последствия для безопасности Альянса.
Члены НАТО также призвали Беларусь прекратить провокации, уважать права человека и основные свободы и соблюдать международное право.
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Литва, Латвия и Польша - это страны которые активно выступают простив СП-2. Так что - это международный террорист ***** руками Лукашенко "наказывает" и шантажирует страны НАТО...
Шось я взагалі не розумію ці дискусії.
Нахєра вообше тих біженців кудись дівати?
Вони вже прилетіли в Білорусь, нехай там і залишаються.
Їх же якогось хера випустили з аеропорту?
Значить, пройшли митний контроль, все ок.
Люди отримали нову батьківщину
если включить гуманизм (на что и рассчитывает *****) то Польше (ибо Беларусь пляшет под балалайку) ... то Польше придется организовывать что-то типа пересыльного лагеря (лагерей), огражденного колючкой и с охраной... чтобы рассортировать весь этот кошмар и отправить.... а куда собственно они могут отправить людей без паспортов и без особого желания возвращаться ??? толпа хочет в Германию...ну как хочет? им так сказали, что они хотят в Германию.. ибо в Германии их никто не ждет ... и они не те, кому рады (работать вряд ли захотят...значит корми ораву, выдавай пособие и...жди подпаленных машин и ограбленных магазинов (утрирую конечно...но..и так бывает)... так что же делать с этой колонной ??? оставить там где она есть !!!!! и пусть тот кто создал проблему хлебает ее ситечком !!!! пусть различные благотворительные организации их подкармливают...а Польша просит помощи в сохранении своих границ неприкосновенными.... пусть белорашка и расхлебывает заваренную баланду!!!
(пардон что много букофф)))))
кому-то и подкармливать их придется... и дровишки подвозить...
не позавидуешь Польше (и даже страшно представить если ото все попрет к нам)