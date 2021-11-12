РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5525 посетителей онлайн
Новости
1 866 40

НАТО призывает Беларусь прекратить провокации с мигрантами на границах со странами ЕС

НАТО призывает Беларусь прекратить провокации с мигрантами на границах со странами ЕС

В НАТО решительно осуждают действия Беларуси по потоку нелегальной миграции, искусственно созданному режимом Лукашенко, в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Эти жестокие действия ставят под угрозу жизнь уязвимых людей. Союзники НАТО солидарны с Польшей, Литвой, Латвией и другими странами Альянса, затронутыми данной проблемой", - сказано в сообщении.

В НАТО также отметили, что будут оставаться бдительными по поводу риска дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Беларуси и в дальнейшем будут отслеживать последствия для безопасности Альянса.

Члены НАТО также призвали Беларусь прекратить провокации, уважать права человека и основные свободы и соблюдать международное право.

Читайте также: Из-за наплыва беженцев и несоблюдения эпидемиологических норм Беларусь ожидает эпидемиологическая катастрофа, - Беларуская праўда

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (981) НАТО (9970)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Заклики їх лише розпалюють.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:09
+4
Ната @nnatakharkiv





Шось я взагалі не розумію ці дискусії.
Нахєра вообше тих біженців кудись дівати?
Вони вже прилетіли в Білорусь, нехай там і залишаються.
Їх же якогось хера випустили з аеропорту?
Значить, пройшли митний контроль, все ок.
Люди отримали нову батьківщину
показать весь комментарий
12.11.2021 18:22
+2
"...штучно створеної режимом Лукашенка , в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях"

Литва, Латвия и Польша - это страны которые активно выступают простив СП-2. Так что - это международный террорист ***** руками Лукашенко "наказывает" и шантажирует страны НАТО...
показать весь комментарий
12.11.2021 18:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заклики їх лише розпалюють.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:09 Ответить
іноді здаеться ті заклики і стурбованності вже на schedule стоять - заклик з вечора, стурбованість зранку - якісь діі навіть не розлядуються.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:23 Ответить
А між ними телефонні розмови комсомолки з кремлівським недопалком. Посміялись один одному анекдотів нарозповідали, а потім в пресі кажуть состоялісь важниє перегавори.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:42 Ответить
не смішно геть зовсім, і чим далі тим несмішніше...
показать весь комментарий
12.11.2021 18:48 Ответить
Звертатись слід до кремлівських сценаристів та режисерів ,а не до безмовних ляльок !!!)))
показать весь комментарий
12.11.2021 18:12 Ответить
До ніх також звертаються, з закликами. Якбе ж по голові надавали то допомогло б.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:16 Ответить
ги. а вони прикольні
показать весь комментарий
12.11.2021 18:16 Ответить
"...штучно створеної режимом Лукашенка , в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях"

Литва, Латвия и Польша - это страны которые активно выступают простив СП-2. Так что - это международный террорист ***** руками Лукашенко "наказывает" и шантажирует страны НАТО...
показать весь комментарий
12.11.2021 18:16 Ответить
губернатора лукашенка
показать весь комментарий
12.11.2021 19:36 Ответить
А почему Украина парится вопросами мигрантов.У нас нет никаких законов по защите мигрантов,следовательно они могут в Украине получить статус бомжа и жить на мусорке.Поэтому к нам никто не сунется.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:16 Ответить
А ты потом мимо этой мусорки с бомжами из игила сможешь спокойно проходить?
показать весь комментарий
12.11.2021 18:18 Ответить
Читай внимательно комент (нету законов по защите мигрантов).В странах ЕС им положена крыша над головой и пособие,потому они туда и прут
показать весь комментарий
12.11.2021 18:20 Ответить
У нас в Украине и украинцам крыша над головой не положена , про пособие вообще молчу)))
показать весь комментарий
12.11.2021 18:23 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 19:18 Ответить
Марна трата часу. Потрібно не закликати, а починати щось робити, бо Європа стоїть на порозі великої війни.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:17 Ответить
Європа не стоїть. Кацапи їх тільки потролять, а нападуть на нас. Нам максимум патронами прогірклими допоможуть із Брюселю, щоб не сильно відстрілювались та не хмурили фуйла.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:21 Ответить
Понятное дело.Нападать на тех от кого зависит вся экономика как то не логично
показать весь комментарий
12.11.2021 18:23 Ответить
Війна їм не загрожує, бо там зберігається всьо, что нажітоє нєпосільним трудом. Там же нерухомість, яхти, медицина, онуки. Але Європі загрожує інше - зміна етнічного складу населення з неминучими наслідками
показать весь комментарий
12.11.2021 18:25 Ответить
Десь так і буде. Європа давно згідна вернути все на середину 80-х. Щоб їх ніхто не чіпав. Але вже поляки з чехами та балтами будуть не згодні.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:23 Ответить
В конфликте сраши и Украины страны НАТО не подвергаются опасности,следовательно,что они должны предпринять?
показать весь комментарий
12.11.2021 18:29 Ответить
Нато подобной фигней не занимается(по поводу что то делать)
показать весь комментарий
12.11.2021 18:18 Ответить
Ната @nnatakharkiv





Шось я взагалі не розумію ці дискусії.
Нахєра вообше тих біженців кудись дівати?
Вони вже прилетіли в Білорусь, нехай там і залишаються.
Їх же якогось хера випустили з аеропорту?
Значить, пройшли митний контроль, все ок.
Люди отримали нову батьківщину
показать весь комментарий
12.11.2021 18:22 Ответить
Та й білорусам з генофондом допоможуть.
показать весь комментарий
12.11.2021 18:32 Ответить
Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть. (с)
показать весь комментарий
12.11.2021 18:27 Ответить
а то что? озабоченность выразите?
показать весь комментарий
12.11.2021 18:30 Ответить
Не приедут танками раскатают мигрантов))Этим не занимается НАТО для инфы
показать весь комментарий
12.11.2021 18:33 Ответить
а сопли чего тогда распускают, если они этим не занимаются?
показать весь комментарий
12.11.2021 18:35 Ответить
Так шо тэпэр Луке расстрелять их? Приехали, погостили, а теперь в гости к Меркель захотели. И шо ему теперь с ними делать?
показать весь комментарий
12.11.2021 19:22 Ответить
а давайте порассуждаем?
если включить гуманизм (на что и рассчитывает *****) то Польше (ибо Беларусь пляшет под балалайку) ... то Польше придется организовывать что-то типа пересыльного лагеря (лагерей), огражденного колючкой и с охраной... чтобы рассортировать весь этот кошмар и отправить.... а куда собственно они могут отправить людей без паспортов и без особого желания возвращаться ??? толпа хочет в Германию...ну как хочет? им так сказали, что они хотят в Германию.. ибо в Германии их никто не ждет ... и они не те, кому рады (работать вряд ли захотят...значит корми ораву, выдавай пособие и...жди подпаленных машин и ограбленных магазинов (утрирую конечно...но..и так бывает)... так что же делать с этой колонной ??? оставить там где она есть !!!!! и пусть тот кто создал проблему хлебает ее ситечком !!!! пусть различные благотворительные организации их подкармливают...а Польша просит помощи в сохранении своих границ неприкосновенными.... пусть белорашка и расхлебывает заваренную баланду!!!
(пардон что много букофф)))))
показать весь комментарий
12.11.2021 19:27 Ответить
Придётся белорусскиймедперсонал отрывать от своей работы и отправлять обслуживать этих мигрантов ( без масок и с ковид)
показать весь комментарий
12.11.2021 19:31 Ответить
придется...
кому-то и подкармливать их придется... и дровишки подвозить...
не позавидуешь Польше (и даже страшно представить если ото все попрет к нам)
показать весь комментарий
12.11.2021 19:38 Ответить
Тот кто давал мигрантам визы,тот пусть их и содержит.Германия им визы не давала.Польша тем более.А кто давал?Наверное Сябровка.Вот пусть и несут за них полную ответственность.
показать весь комментарий
12.11.2021 19:43 Ответить
воооот! мои последние 3 предложения о том же !!!
показать весь комментарий
12.11.2021 19:47 Ответить
Щас если впустить к себе первую партию,то за первой партией,москали поставят такой элемент гибридной войны на конвеер.И уже завтра в Польшу будут ломиться не 50 тысяч,а 500.Так,шо всё зависит от принятия решения ЕС.Если дадут слабину ,то пусть готовятся принимать следующие партии мигрантов
показать весь комментарий
12.11.2021 20:00 Ответить
А ще кажуть рашковани що блок НАТО агресивний. Та там тільки одні заклики і вислови стурбованості!
показать весь комментарий
12.11.2021 19:45 Ответить
А кто вас просил подписывать конвенцию против противопехотных мин?
показать весь комментарий
12.11.2021 19:59 Ответить
Не проще бы было запустить их, довезти аеропорта и отправить в родные края, не думаю пару кругов думаю их освежит
показать весь комментарий
12.11.2021 20:24 Ответить
 
 