Выделение Госкино из структуры Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что отделение Государственного агентства по вопросам кино от Министерства культуры и информационной политики связано с необходимостью усилить данное направление.

"Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета министров Украины. Это связано с тем, чтобы предоставить весомого статуса Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти, с возможностью формировать политику. Это усиление этого направления", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Закарпатскую область в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Также премьер заявил, что на данный момент у него не было возможности пообщаться с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

"Как только будет возможность пообщаться с министром, буду понимать его мотивацию", - добавил Шмыгаль.

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Что касается возможной смены министра и кандидатуры нового главы министерства, премьер заявил, что пока "ни с кем не говорили, не думали".

"Это прирогатива парламента. Если такая необходимость возникнет, будем совещаться с фракцией монобольшинства", - сказал он.

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