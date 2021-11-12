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Выделение Госкино из структуры Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление, - Шмыгаль

Выделение Госкино из структуры Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что отделение Государственного агентства по вопросам кино от Министерства культуры и информационной политики связано с необходимостью усилить данное направление.

"Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета министров Украины. Это связано с тем, чтобы предоставить весомого статуса Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти, с возможностью формировать политику. Это усиление этого направления", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Закарпатскую область в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Также премьер заявил, что на данный момент у него не было возможности пообщаться с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

"Как только будет возможность пообщаться с министром, буду понимать его мотивацию", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Претензий к нему не было. Будем просить остаться главой министерства, - слуга народа Тарасенко о Ткаченко

Что касается возможной смены министра и кандидатуры нового главы министерства, премьер заявил, что пока "ни с кем не говорили, не думали".

"Это прирогатива парламента. Если такая необходимость возникнет, будем совещаться с фракцией монобольшинства", - сказал он.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (773) Ткаченко Александр (429) Госкино (188) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+4
я считаю, что в первую очередь нам нужно потужно усилить оперу и балет!
кино может еще немного подождать
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12.11.2021 18:33
+4
Що так зручніше буде російськомовні серіали кльопати ???)))
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12.11.2021 18:34
+3
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!)))
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12.11.2021 18:38
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я считаю, что в первую очередь нам нужно потужно усилить оперу и балет!
кино может еще немного подождать
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12.11.2021 18:33 Ответить
"И даже в области балета ,ми впереди планети всей!" !!!)))
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12.11.2021 18:35 Ответить
Що так зручніше буде російськомовні серіали кльопати ???)))
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12.11.2021 18:34 Ответить
То не треба буде узгоджувати з Мінкультом прокатні посвідчення для продажу кацапам. Зе-Воно вже думає наперед, коли не зможе впливати на рішення парламенту.
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12.11.2021 19:00 Ответить
видалення шмигаля з премьерів теж повьязане з необхідністю посилити цей напрям - чомусь на цьму напрямку без змін...
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12.11.2021 18:35 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!)))
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12.11.2021 18:38 Ответить
Так легче контроллировать медиа. Сегодня кино, а завтра- газеты, радио, интернет.
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12.11.2021 19:04 Ответить
Виділення Держкіно зі структури Мінкультуру пов'язане з необхідністю посилити цей напрям.-Что в переводе означает спасение Госкино от вора Ткаченко."Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні й знищенні Одеської кіностудії. Но Ткаченко неприкосновенен как вор государственного значения в правящем Украиной воровском кодлане Коломойского.

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12.11.2021 18:59 Ответить
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12.11.2021 19:21 Ответить
Предлагаю создать "Министерство 95-го квартала" так мы достигнем невиданных высот в экономике и уровне жизни граждан! Ура товарисчи!!!
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12.11.2021 19:45 Ответить
армія пофіг, главноє-кіно.
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12.11.2021 19:50 Ответить
Це називається сінєкура...
Тобто місце для кормлєнія...
Кварталівців тре десь пристроїти, бо ж збори падають - хлопці голодні...
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12.11.2021 20:14 Ответить
Из всех искусств для нас важнейшим является кино.

В. И. Ленин.

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12.11.2021 20:35 Ответить
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12.11.2021 20:40 Ответить
Думав, як одним словом назвати Уряд Зе. І придумав коли прочитав, що мінкульт видав 20 млн на кіно про гомосеків.
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12.11.2021 20:37 Ответить
Ну як тут не згадати, як ліберастична п-ота верещала про 6 мільйонів на рік для комісії по моралі.
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
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12.11.2021 20:48 Ответить
Праздник лицемерия. Попроси хозяина поспособствовать назначению нормального министра, а не мартышки, которую дёргают за верёвку
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14.11.2021 13:56 Ответить
Теперича точно четвёртым фильмом в истории, который возьмёт одновременно 5 главных Оскаров станет украинский блокбастер "Гола матір - всран діти"
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14.11.2021 14:49 Ответить
 
 