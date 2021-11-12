Выделение Госкино из структуры Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что отделение Государственного агентства по вопросам кино от Министерства культуры и информационной политики связано с необходимостью усилить данное направление.
"Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета министров Украины. Это связано с тем, чтобы предоставить весомого статуса Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти, с возможностью формировать политику. Это усиление этого направления", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Закарпатскую область в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Также премьер заявил, что на данный момент у него не было возможности пообщаться с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.
"Как только будет возможность пообщаться с министром, буду понимать его мотивацию", - добавил Шмыгаль.
Что касается возможной смены министра и кандидатуры нового главы министерства, премьер заявил, что пока "ни с кем не говорили, не думали".
"Это прирогатива парламента. Если такая необходимость возникнет, будем совещаться с фракцией монобольшинства", - сказал он.
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кино может еще немного подождать
Тобто місце для кормлєнія...
Кварталівців тре десь пристроїти, бо ж збори падають - хлопці голодні...
В. И. Ленин.
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html