Рекордные почти 2 млн случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Европе за неделю, - ВОЗ
В странах Европы за неделю обнаружили рекордно высокий показатель заболеваемости коронавирусом.
Об этом заявил в пятницу глава ВОЗ Тедром Гебрейесус Адханом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Почти 2 млн случаев COVID-19 было зафиксировано в Европе на прошлой неделе – это самый большой показатель за одну неделю в этом регионе с начала пандемии", – сказал гендиректор ВОЗ на пресс-конференции.
При этом он отметил, что заболеваемость резко возрастает как в странах с самым низким уровнем вакцинированного населения в Восточной Европе, так и в странах с высоким уровнем в мире по количеству вакцинированных жителей в Западной Европе.
"Вакцины снижают риск госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти. Но они не предотвращают в полной мере передачу коронавируса от человека к человеку", - сказал глава ВОЗ.
По его словам, вакцины собственными силами не прекратят пандемию, необходимы и другие меры, в частности, тестирование населения, ношение масок и социальное дистанцирование.
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Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.
Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.
Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.
Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.
Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью
Ну або колективний імунітет... не буде іншого варіанту...
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-epidemiya-testy-ukrainski/30509462.html Українські тести на коронавірус - «швидші і дешевші»: чи знайде уряд гроші
Розробку тестів у січні 2020 року РНБО замовила в Інститута молекулярної біології та генетики НАН України. Інститут замовлення виконав за півтора місяці, а грошей не отримав, «ми всі дружно за свій рахунок у відпустці до кінця місяця, а тест-система розроблена, валідована (перевірена та підтверджена - ред.) і зареєстрована, все що можу сказати».
Ця інформація швидко розійшлася соціальними мережами і потрапила у ЗМІ.
«Учені а) мають зарплатню у 5-7-9 тисяч гривень (реальні цифри залежно від посади): б) через хронічний брак фінансування більшість інститутів давно працює неповний робочий тиждень (ця традиція дісталась новій владі від попередників, але нову владу те теж цілковито влаштувало); в) критично важливим для протистояння епідемії інститутам не дали коштів», - написав фізик, популяризатор науки Антон Сененко.
Вже другий рік йде, а про фінансування побудови заводу з виробництва тестів за рахунок держбюджету, для всеохоплюючого, регулярного безоплатного тестування громадян, мова навіть не йде. Ось таке Велике крадівництво!
У цьому відео якраз про це.
https://www.youtube.com/watch?v=lQnbV3ZWP44&t=19s