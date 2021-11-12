Рекордные почти 2 млн случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Европе за неделю, - ВОЗ

В странах Европы за неделю обнаружили рекордно высокий показатель заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил в пятницу глава ВОЗ Тедром Гебрейесус Адханом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Почти 2 млн случаев COVID-19 было зафиксировано в Европе на прошлой неделе – это самый большой показатель за одну неделю в этом регионе с начала пандемии", – сказал гендиректор ВОЗ на пресс-конференции.

При этом он отметил, что заболеваемость резко возрастает как в странах с самым низким уровнем вакцинированного населения в Восточной Европе, так и в странах с высоким уровнем в мире по количеству вакцинированных жителей в Западной Европе.

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"Вакцины снижают риск госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти. Но они не предотвращают в полной мере передачу коронавируса от человека к человеку", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, вакцины собственными силами не прекратят пандемию, необходимы и другие меры, в частности, тестирование населения, ношение масок и социальное дистанцирование.

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