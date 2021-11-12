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Новости ДТП
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Водителю, сбившему двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении, - Офис генпркурора

Водителю, сбившему двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении, - Офис генпркурора

Мужчине, наехавшему на двоих детей в Харькове, сообщили о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"34-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 ноября 2021 водитель во время пересечения перекрестка проспекта Науки и улицы Тобольской в ​​Харькове нарушил правила безопасности дорожного движения. Он проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на 13-летних мальчика и девочку, которые двигались по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Медицинским выводом установлено, что мужчина во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

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ДТП (7671) Харьков (7463)


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А як там щодо трухіна,коли підозра буде,оХфіс) нічого не повідомляє? Риторичне питання, правда ж?)
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12.11.2021 18:53 Ответить
там ще не з'ясували, чи було кермо в авто, а якщо було, то з якої сторони.. далі буде
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12.11.2021 19:39 Ответить
Як він тільки дитину не переїхав колесом. Куди втикав алєнь, що на червоний попер.
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12.11.2021 19:11 Ответить
Не о подозрении, а об оскоплении надо этому уроду сообщить.
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12.11.2021 19:35 Ответить
и шо там подозревают?
"сообщено о подозрении"... дальше что???? сядет? отпустят под залог? извиняться? чтооо???
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12.11.2021 19:41 Ответить
Ну да, Лероса за ф*к ЗГ уже почти в тюрьму посадили, а тут только підозр
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12.11.2021 20:13 Ответить
 
 