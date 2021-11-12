Водителю, сбившему двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении, - Офис генпркурора

Мужчине, наехавшему на двоих детей в Харькове, сообщили о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"34-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 ноября 2021 водитель во время пересечения перекрестка проспекта Науки и улицы Тобольской в ​​Харькове нарушил правила безопасности дорожного движения. Он проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на 13-летних мальчика и девочку, которые двигались по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Медицинским выводом установлено, что мужчина во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.