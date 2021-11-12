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В помещение Рады будут пропускать только при наличии "ковидного сертификата", - Стефанчук подписал распоряжение

В помещение Рады будут пропускать только при наличии

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о пропуске в здания парламента народных депутатов и других посетителей по "ковидному сертификату".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт парламента в пятницу.

Как сообщалось, Верховная Рада в начале ноября приняла постановление №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни, согласно которому во время действия карантина в административные здания парламента народные депутаты, работники аппарата Совета, помощники-консультанты нардепов, представители СМИ и другие посетители могут войти только при наличии у них сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР (или антиген-теста на COVID-19), или справки о выздоровлении лица после коронавирусной болезни не более чем за полгода до ее предъявления.

Читайте также: Сертификат о выздоровлении после COVID-19 проходит последнюю стадию тестирования, - в Минздраве рассказали о сроках действия документа и процедуре получения

Автор: 

ВР (29234) сертификат (226) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+5
та ні... вона прийде с тестом (3 доби дійсним)... 300 грн для неї як горнятко кави )))
так що пропустять!!!
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12.11.2021 20:01
+4
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12.11.2021 19:55
+4
Сертификаты депутатов будут такие же как и эта маска?

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12.11.2021 20:02
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або...або..ток для них 700 грн как для нас 7 копеек
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12.11.2021 19:31 Ответить
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12.11.2021 20:17 Ответить
Пианиста-хохмача не пускать. Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса заняться борьбой с демографическим кризисом. И: "Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него".
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12.11.2021 19:34 Ответить
монобольшинство закончилось))))
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12.11.2021 19:38 Ответить
сделают тест или в любой больнице им выпишут сертификат а вакцину выкинут вот и весь спектакль
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12.11.2021 19:44 Ответить
А без сертификата, но с гранатой?
Хотя, можно показать фак и пойти ... в "Велюр".
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12.11.2021 19:39 Ответить
Сертификат качества депутата. Что удивительно, за всё это время из них никто не умер.
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12.11.2021 19:42 Ответить
Вроде, Звягильский от ковида помер.
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12.11.2021 19:47 Ответить
В 88 лет ? Он умер от старости
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12.11.2021 19:48 Ответить
Тебе видней.
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12.11.2021 19:52 Ответить
Нафіг ці понти, любому депутату замутити липовий сертифікат, що два пальця обісцяти.
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12.11.2021 19:48 Ответить
На примере депутатов можно сделать вывод.
-Вакцинация - не главное.
Главное - качественное дорогостоящее лечение.
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12.11.2021 19:55 Ответить
а так же хорошее питание и возможность прибарахлиться и для внуков )))
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12.11.2021 19:57 Ответить
Жирная свинья стеыанчук по всем параметрам должен был ласты склеить когда заболел....но нет...жив и здоров...и бодр..
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12.11.2021 20:00 Ответить
На основании властьимущих во всем мире...?
Миллионы народу умерло...но ни одного премьера..ни одного депутатп.ни одного президента...ни одного шейха..и ни одного царя..😀
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12.11.2021 19:58 Ответить
Значит народ умирает совершенно от других болезней, как и умирал до этого. И от старости, потому что час настал.
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12.11.2021 20:24 Ответить
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12.11.2021 19:55 Ответить
.
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12.11.2021 20:29 Ответить
Как же теперь противно на них смотреть.

Но вообще-то хорошо, что запрещают, значит что-то подозревают. Когда у нас на Майдане, в Житомире, губернатор Рыжук просил народ разойтись, то Президентом стал не Янукович, за которого агитировал Рыжук, а Ющенко. Когда после Евромайдана приезжал в Ровно папередник, то там улицу у администрации очищали от населения. И папередник пролетел на выборах. Не любит наш народ, когда от него "зачищают" улицы.
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12.11.2021 21:07 Ответить
Лидер «Батькивщины», народный депутат Украины Юлия Тимошенко не спешит вакцинироваться от коронавируса, поскольку недавно переболела Covid-19 и считает себя защищенной от инфекции антителами.
«Я могу сказать, что у меня постоянно тесты на антитела. И советуюсь с врачом. Вы знаете, что я довольно тяжело переболела, у меня есть антитела. После прививки - тоже антитела. Это же классика, прививка - это легкое заболевание, в результате которого также производятся антитела», - сообщила Тимошенко.
Также политик отметила, что когда результаты тестов на наличие антител в ее организме будут негативными, она будет советоваться с врачом о дальнейших действиях.
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12.11.2021 19:56 Ответить
Цікаво ,а бабу жЮлю теж в зРаду не пропустят???)))
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12.11.2021 19:59 Ответить
та ні... вона прийде с тестом (3 доби дійсним)... 300 грн для неї як горнятко кави )))
так що пропустять!!!
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12.11.2021 20:01 Ответить
Не 300, а минимум 350. И сколько тех пленарных дней - не так уж и много, а у Головы фракции зарплата выше, чем у рядового народного депутата.
И она действительно сильно переболела.

А Стефанчук поступил не по украинскому законодательству.
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12.11.2021 21:09 Ответить
пусть 350 (не суть)))
раз в неделю (а она может себе позволить и каждый день) - тоже как бы вне сомнения...
и она действительно переболела ( как и сотни тысяч других.... которых заставляют обязательно вакцинироваться чтобы..... проехать в метро или попасть на работу... и которые не могут себе позволить 350 грн каждые 3 дня (годности теста для проверяющих)
про стефанчука ваще... противно...
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12.11.2021 21:24 Ответить
Годность на ТРИ ДНЯ. То есть ей вполне хватит одного на пленарную неделю. При зарплате около 40к, 1400 грн в месяц может и позволить. Она не дура, она слушает тех инфекционистов, которым доверяет.
Кстати, я вот не доверяю официальной политике МОЗ, что после болезни иммунитет всего на полгода. Я предполагаю, что минимум на год.
Вот я не Юля, и меня таки заставили дурацкими ограничениями, но я не рад от этого.
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12.11.2021 21:56 Ответить
А на Стефанчука смотреть конечно... А еще ... на его младшего брата, тоже нардепа от СН.
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12.11.2021 21:57 Ответить
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12.11.2021 22:00 Ответить
Ага, именно они.
Тьфу.
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12.11.2021 22:02 Ответить
и главное ж видно что не сильно здоровые люди (с огромным лишним весом, нарушенным обменом веществ, диабет, щитовидка, жирная печень, ну забитые холестерином сосуды - это минимум (не акцентируя на моче-половой)))))
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12.11.2021 22:07 Ответить
да уж, долго не протянут без вакцины.
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12.11.2021 23:03 Ответить
Если не прошло полгода после больницы - она может не вакцинироваться, но должна иметь с собой выписку от врача про болезнь
Так во всей Европе делают
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12.11.2021 20:01 Ответить
В Украине выписка не канает...в ней нет ни слова о ковиде...там только про пневмонию...
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12.11.2021 20:03 Ответить
Так это надо привести в соответствие
я ходила в Словакии с полной выпиской, в которой было даже указано на какой день начали вырабатываться антитела . И могла ее предьявить везде , где нужно было иметь тесты
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12.11.2021 20:06 Ответить
Ещё от тех кто переболел , где-то полгода вроде не требовали тестирований
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12.11.2021 20:07 Ответить
Зараза заразу не візьме . Люлі можна не боятись ..
Це ще питання - кому антитіла потрібніші , вірусу ковіда , чи їй . ! .
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12.11.2021 20:16 Ответить
Понти для приїжджих !!!)))
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12.11.2021 19:57 Ответить
Сертификаты депутатов будут такие же как и эта маска?

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12.11.2021 20:02 Ответить
Херня , что у моносброда мозгов нет,главное, чтобы сертификат был.
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12.11.2021 20:03 Ответить
А як це оформити юридично і практично- недоторканного депутата будуть патрульні мордою в асфальт вкладати? Щось я сумніваюсь що серед поліції такі самогубці знайдуться.
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12.11.2021 20:12 Ответить
Що ще там придумав Коливан?
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12.11.2021 20:35 Ответить
Это у него подготовили обоснование, почему запрещены стихийные митинги возле облгазов и облэнерго, чтобы народ не начал в мирный порядок, как например в Житомире, пояснять директорам, что они не правильно поступают, когда увеличивают тарифы на товар или его доставку.
Я так думаю.
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12.11.2021 21:14 Ответить
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12.11.2021 21:58 Ответить
Сегодня Пискун по полочкам разобрал, как юрист профессионал.

1. В украинском законодательстве не прописано, что такое оскорбительный жест.
2. Если человек пошел в большую политику, то по нормам Запада это то, что ему приходится терпеть.
3. Изначально этим жестом ирландцы показывали, что у них отрублен средний палец и они не могут идти воевать. То есть этот жест означал нежелание идти воевать.
4. Лерусу инкриминируют использование при этом служебного положения, но если есть использование служебного положения, то тогда это уже не хулиганство!!!

Да, ни юрист по образованию Зеленский, ни юристы по образованию его коллеги из 95-го квартала... явно плохо изучали специальность, в отличии от экс-трижды Генерального прокурора Украины. Печально это.
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12.11.2021 22:09 Ответить
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12.11.2021 22:30 Ответить
Ура. Значить скоро будемо вибирати нових депутатів , адже вони не дурні вакцинуватись і ВР не буде працюваати. А це приведе до розпуску недоумків.
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12.11.2021 23:08 Ответить
 
 