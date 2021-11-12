"Репортеры без границ" призывают Польшу пустить СМИ в закрытую приграничную зону

Учитывая драматическую ситуацию с беженцами в приграничном регионе между Польшей и Беларусью, "Репортеры без границ" (RSF) призывают власти Польши предоставить СМИ доступ к запрещенной зоне, какой со 2 сентября является пограничная полоса, граничащая с Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом говорится в заявлении организации на ее сайте.

RSF напоминает, что с 2 сентября действует чрезвычайное положение, которое запрещает журналистам заходить на полосу шириной 3 и протяженностью 418 километров и призывает к "немедленному прекращению этого чрезвычайного положения для свободы прессы".

"Польское правительство хочет предотвратить это, чтобы общественность увидела изображение возможных незаконных пушбеков (выталкивания) людей", – считает спикер совета RSF Михаэль Редиске.

Читайте также: Украина заняла 97 место в мировом рейтинге "Индекса свободы прессы" от организации "Репортеры без границ"

Он отмечает, что новости с зоны вдоль границы с Беларусью поступают либо из официальных источников, либо из источников в соцсетях, но журналистам для того, чтобы самостоятельно проверить эту информацию, нужно иметь возможность свободно передвигаться.

После объявления чрезвычайного положения на границе польские власти арестовали нескольких сотрудников СМИ, в частности журналистку Arte Ульрике Десслер и репортера польского дневника "Факт" Агнешку Кашуба.

Также RSF выражает обеспокоенность притеснениями польских СМИ. Организация напоминает, что в июле 2021 года в отчете о верховенстве права ЕС было отмечено, что климат для журналистов в Польше ухудшился начиная с 2020 года. В списке свободы печати Польша занимает 64-е место из 180 стран.