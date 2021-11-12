РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10571 посетитель онлайн
Новости
3 188 50

"Репортеры без границ" призывают Польшу пустить СМИ в закрытую приграничную зону

Учитывая драматическую ситуацию с беженцами в приграничном регионе между Польшей и Беларусью, "Репортеры без границ" (RSF) призывают власти Польши предоставить СМИ доступ к запрещенной зоне, какой со 2 сентября является пограничная полоса, граничащая с Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом говорится в заявлении организации на ее сайте.

RSF напоминает, что с 2 сентября действует чрезвычайное положение, которое запрещает журналистам заходить на полосу шириной 3 и протяженностью 418 километров и призывает к "немедленному прекращению этого чрезвычайного положения для свободы прессы".

"Польское правительство хочет предотвратить это, чтобы общественность увидела изображение возможных незаконных пушбеков (выталкивания) людей", – считает спикер совета RSF Михаэль Редиске.

Читайте также: Украина заняла 97 место в мировом рейтинге "Индекса свободы прессы" от организации "Репортеры без границ"

Он отмечает, что новости с зоны вдоль границы с Беларусью поступают либо из официальных источников, либо из источников в соцсетях, но журналистам для того, чтобы самостоятельно проверить эту информацию, нужно иметь возможность свободно передвигаться.

После объявления чрезвычайного положения на границе польские власти арестовали нескольких сотрудников СМИ, в частности журналистку Arte Ульрике Десслер и репортера польского дневника "Факт" Агнешку Кашуба.

Также RSF выражает обеспокоенность притеснениями польских СМИ. Организация напоминает, что в июле 2021 года в отчете о верховенстве права ЕС было отмечено, что климат для журналистов в Польше ухудшился начиная с 2020 года. В списке свободы печати Польша занимает 64-е место из 180 стран.

Автор: 

Беларусь (7889) мигранты (981) Польша (8405) Репортеры без границ (101)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Ну да. Снимут репортаж, как замерзает и голодает дитя одного недоразумения в платке, чтобы устроить хай и впустить в Европу очередные партии чурок.
В телевизоре в Европе всегда маленькие дети. Зато потом на улицах появляются тысячи и тысячи самцов дикарей в возрасте от 16 до 45
показать весь комментарий
12.11.2021 20:07
+24
а Бело-Московию не закликают?
Польша просто обязана послать их нах..
показать весь комментарий
12.11.2021 20:02
+23
Треба тих репортерів нормально так ломом обробити. 100% це пропагандисти параші.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.11.2021 20:00 Ответить
тимчасом "риба" здогадалася про "сітку"

Крис@kryscina_by

https://twitter.com/kryscina_by/status/1459205446103883786 1 ч



В одном телеграм-канале мигрантов вдруг появилось вот такое фото. Примечательно, что это новостной канал (не чат!) нелегальных мигрантов. Кажется, мигранты начали о чём-то догадываться...

показать весь комментарий
12.11.2021 20:17 Ответить
Вони чудово розуміють що їх використовують.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:29 Ответить
...але ж не на добрива Біловезької пущі
показать весь комментарий
12.11.2021 20:39 Ответить
а Бело-Московию не закликают?
Польша просто обязана послать их нах..
показать весь комментарий
12.11.2021 20:02 Ответить
Треба тих репортерів нормально так ломом обробити. 100% це пропагандисти параші.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:03 Ответить
дави их, блд
показать весь комментарий
12.11.2021 20:03 Ответить
будуть розказувати как польські поліцаї бють невинних арабських дітей
показать весь комментарий
12.11.2021 20:04 Ответить
Ну да. Снимут репортаж, как замерзает и голодает дитя одного недоразумения в платке, чтобы устроить хай и впустить в Европу очередные партии чурок.
В телевизоре в Европе всегда маленькие дети. Зато потом на улицах появляются тысячи и тысячи самцов дикарей в возрасте от 16 до 45
показать весь комментарий
12.11.2021 20:07 Ответить
кортка память у тих писак - забули як пару років тому , подібні мусліми групами гвалтували німкень у новорічну ніч у Кельні....
показать весь комментарий
12.11.2021 20:11 Ответить
ЖурноГлистів в додаток до муслімів та не вистачає !!!)))
показать весь комментарий
12.11.2021 20:07 Ответить
« репортеры без кордонов»- очередное творение кацапов
показать весь комментарий
12.11.2021 20:09 Ответить
а ці гребані ліберало-заднеприводні писаки що , візьмуть собі кожен по 2 сімьї цих "мігрантів" на свое утримання чи як...- Поляки , тримайтесь, нах ту срань бАцькі та путлеру назад...
показать весь комментарий
12.11.2021 20:09 Ответить
Полякам треба просто оголосить у прикордонній зоні "надзвичайний стан" і обмежить туди доступ стороннім - ці ідіоти журналісти замість того щоб давать об"єктивну інформацію будуть роздувать події набираючи "жарених фактів" Більшість з них - "інформаційні стерв"ятники" А розбавлені вони будуть російськими інформаторами
показать весь комментарий
12.11.2021 20:12 Ответить
тут важка артилерія підтягнулася вже

показать весь комментарий
12.11.2021 20:40 Ответить
Та чесно кажучи - рада що вирішує питання вручення цих премій - займається "херньою" Та я чесно кажучи швидше погодився-б дать "нобелівку" Фріцу Габеру - розробнику хімічної зброї в період І Світової війни - хоча-б за його розробки мінеральних добрив що дали їїжу мільйонам А яку користь принесли подібні "писарчуки"? Можу нагадать подібного "нобелівського лауреата"- Кнута Гамсуна що схвалював і підтримав нацистів які окупували його власну країну!
показать весь комментарий
12.11.2021 20:50 Ответить
и в этой заяве этих лауреатках ни слова не было сказано, что это гибридная война, ни слова об агрессии Путина, Лукашенко, России!
показать весь комментарий
13.11.2021 00:29 Ответить
Сегодня Савик с восторгом сказал о журналистах да, их надо впустить!
показать весь комментарий
13.11.2021 00:27 Ответить
В своїй книзі спогадів - "П"ятдесят років у строю" ОО Ігнатьєв прекрасно описав подібний приклад - коли японці (під час російсько-японської війни) вивчали статті військових кореспондентів , акредитованих при російській армії , у газетах і на підставі їх будували свої плани наступу Те ж саме буде і в цьому випадку ...
показать весь комментарий
13.11.2021 06:07 Ответить
атож, OSINT - розвідка за відкритими джерелами інформації саме тоді й народилася
показать весь комментарий
13.11.2021 12:22 Ответить
Бред! Абсолютнейший бредовый бред! За километры не подпускать!
Вы думаете Расссиия сбросила в Глобино десантников??? Вы че серьезно так думаете? Ну вы же не лохи???
Так срочно в зону конфликта перебрасывают .....только ...ССО!!
А знаете, что это значит, готовят прорыв и ....будут убитые ....среди поляков!!!
показать весь комментарий
12.11.2021 20:12 Ответить
Взагалі-то "Глобино" - це містечко на Полтавщині
показать весь комментарий
12.11.2021 20:52 Ответить
на Кременчучщині
показать весь комментарий
12.11.2021 22:24 Ответить
А у нас є "Кременчуцька" область?
показать весь комментарий
12.11.2021 22:27 Ответить
...де є ковбасний завод (ні на що не натякаю)...
показать весь комментарий
13.11.2021 12:23 Ответить
Ну взагалі-то більш відомий маслозавод глобинський! Їх марка часто на прилавках магазинів наших мелькає Там працює мати однієї моєї знайомої (а на глобинському м"ясокомбінаті (сєпари казали) готують м"ясні консерви для АТОшників - з м"яса і субпродуктів "русскаязичних" Окремо - "тушені снігурі з кропом" і "печень сепара со специями"
показать весь комментарий
13.11.2021 12:33 Ответить
...Ага, на перше ‒ борщ з російських немовлят, на друге ‒ путин, ну і на десерт ‒ снігурі під шоколадним кремом.
Смішно? А виявляється, є така канадська страва. Так-так, так і називається ‒ путИн.

Вигадали її у франкомовній провінції на сході Канади ‒ Квебеку. Страву готують із картоплі фрі, сиру та соусу й вона має багато різновидів. Назва страви вимовляється як puˈtiːn, щоправда, із наголосом на останній склад. Назву вигадав квебекський ресторатор Фернан Ляшанс.

За переказами, винайдення страви сталося у ресторані Le Lutin qui rit («Гном, що сміється») у 1957 році. Якось клієнт дуже поспішав, аж попросив у власника ресторану Фернана Ляшанса покласти картоплю фрі та сир до одного пакету. Ресторатор попередив, що вийде «poutine», що в перекладі з французько-канадського діалекту означає «мішанина», «безлад». Проте голодного відвідувача це не зупинило й він погодився. Аби не виглядати невігласом, кухар й сам спробував те, що продав клієнту. Як не дивно, той путИн йому сподобався. Хоч страва швидко набула популярності у Квебеку, робити з неї позицію меню довго не наважувалися, бо ж виглядав путИн не надто апетитно. Та згодом страву все ж наважилися подавати відвідувачам, доповнивши її пряним соусом, який вигадала дружина Ляшанса. - https://jisty.com.ua/putina-zamovlyali/
показать весь комментарий
13.11.2021 12:41 Ответить
Крис@kryscina_by



Тем временем на беларусов таргетят вот что

показать весь комментарий
12.11.2021 20:14 Ответить
На куй ці обсє посилайте..
показать весь комментарий
12.11.2021 20:15 Ответить
Польський уряд хоче запобігти тому, щоб громадськість побачила зображення можливих незаконних пушбеків (виштовхування) людей", - вважає речник ради RSF Міхаель Редіске. Ахрінєть.....пушбек не законний а нелегальний перетин кордону законний?)))
показать весь комментарий
12.11.2021 20:18 Ответить
Ніщо не заважає цим "Репортерам без кордонів ЕС" побачити ситуацію саме звідти, де робиться злочин , приниження людей, знущання над ними, примушування до злочину,і т.і. - з боку Білорусі, по її бік кордону. Чи ці "безкордонні репортери" банально не можуть потрапити в Білорусь і дістатись місця події? Тоді нахєра вони потрібні?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:19 Ответить
Крис@kryscina_by

https://twitter.com/kryscina_by/status/1459213563533438981 42 мин



Гляньте, там целая стройка уже идет, подвезли брёвен. Что дальше? Канализация, электричество и водопровод? Практически трудовой лагерь за еду… Теперь работа у них такая - ЕС шатать.

показать весь комментарий
12.11.2021 20:20 Ответить
Стройка из говна и палок. Палки из ближайшего леса, говно - своё.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:11 Ответить
ні в якому разі не допускайте журналістів. журналістика за останні 7 років зганьбила себе - зовсім. і все завдяки продажним ЗМІ .
показать весь комментарий
12.11.2021 20:23 Ответить
Почнуть польським прикордонникам на руках висіти?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:32 Ответить
о, кцпен-агентура. леваки на кукане гебья спущены хйлом с цепи
показать весь комментарий
12.11.2021 20:44 Ответить
А при чем тут Польша ? "Беженцы" находятся в Белорусском федеральном округе РФ. Туда и просите разрешения
показать весь комментарий
12.11.2021 20:50 Ответить
Туда страшно. Там могут камеру в эгегей засунуть. Да и не за то им заплачено.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:12 Ответить
Лівачьо знищить цей світ
показать весь комментарий
12.11.2021 21:01 Ответить
Что-то у меня при названии "репортёры без границ" всплывает в памяти какой-то их зашквар... а вот какой - не могу вспомнить. Но что-то с этими чуваками не чисто. Где-то они уже успели отметиться...
показать весь комментарий
12.11.2021 21:10 Ответить
"вважає речник ради RSF Міхаель Редіске"

Редиска - нехороший человек.

показать весь комментарий
12.11.2021 21:12 Ответить
Ну таки едъте в картоплестан..... Граница имеет две стороны..... Или вы этого не знаете?
показать весь комментарий
12.11.2021 21:33 Ответить
Ни в коем случае . Держите прессу подальше от границы . Левацкие массмедиа в одной лодке с рашистами и бедненькими мигрантами .
показать весь комментарий
12.11.2021 21:36 Ответить
А вот нефиг какраз.
Дайте полякам разрулить ситуацию так, как они посчитают нужным, без ахов и вздохов озабоченных гуманистов.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:48 Ответить
путін вимагає бабло відробляти?
показать весь комментарий
12.11.2021 21:50 Ответить
Виключно ні.
показать весь комментарий
12.11.2021 23:02 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
13.11.2021 00:33 Ответить
Ну так идите репортёры в Беларусь к беженцам, а то на стороне Польши жировать нечего
показать весь комментарий
13.11.2021 06:53 Ответить
Супер, давайте всі разом глянемо на укріплення на кордоні. Репортери без кордонів.

Можу цим репортерам запропонувати поїхати на Україно-московський кордон в донецькій і луганській області
показать весь комментарий
13.11.2021 06:58 Ответить
 
 