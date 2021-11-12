"Репортеры без границ" призывают Польшу пустить СМИ в закрытую приграничную зону
Учитывая драматическую ситуацию с беженцами в приграничном регионе между Польшей и Беларусью, "Репортеры без границ" (RSF) призывают власти Польши предоставить СМИ доступ к запрещенной зоне, какой со 2 сентября является пограничная полоса, граничащая с Беларусью.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом говорится в заявлении организации на ее сайте.
RSF напоминает, что с 2 сентября действует чрезвычайное положение, которое запрещает журналистам заходить на полосу шириной 3 и протяженностью 418 километров и призывает к "немедленному прекращению этого чрезвычайного положения для свободы прессы".
"Польское правительство хочет предотвратить это, чтобы общественность увидела изображение возможных незаконных пушбеков (выталкивания) людей", – считает спикер совета RSF Михаэль Редиске.
Он отмечает, что новости с зоны вдоль границы с Беларусью поступают либо из официальных источников, либо из источников в соцсетях, но журналистам для того, чтобы самостоятельно проверить эту информацию, нужно иметь возможность свободно передвигаться.
После объявления чрезвычайного положения на границе польские власти арестовали нескольких сотрудников СМИ, в частности журналистку Arte Ульрике Десслер и репортера польского дневника "Факт" Агнешку Кашуба.
Также RSF выражает обеспокоенность притеснениями польских СМИ. Организация напоминает, что в июле 2021 года в отчете о верховенстве права ЕС было отмечено, что климат для журналистов в Польше ухудшился начиная с 2020 года. В списке свободы печати Польша занимает 64-е место из 180 стран.
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Крис@kryscina_by
https://twitter.com/kryscina_by/status/1459205446103883786 1 ч
В одном телеграм-канале мигрантов вдруг появилось вот такое фото. Примечательно, что это новостной канал (не чат!) нелегальных мигрантов. Кажется, мигранты начали о чём-то догадываться...
Польша просто обязана послать их нах..
В телевизоре в Европе всегда маленькие дети. Зато потом на улицах появляются тысячи и тысячи самцов дикарей в возрасте от 16 до 45
Вы думаете Расссиия сбросила в Глобино десантников??? Вы че серьезно так думаете? Ну вы же не лохи???
Так срочно в зону конфликта перебрасывают .....только ...ССО!!
А знаете, что это значит, готовят прорыв и ....будут убитые ....среди поляков!!!
Смішно? А виявляється, є така канадська страва. Так-так, так і називається ‒ путИн.
Вигадали її у франкомовній провінції на сході Канади ‒ Квебеку. Страву готують із картоплі фрі, сиру та соусу й вона має багато різновидів. Назва страви вимовляється як puˈtiːn, щоправда, із наголосом на останній склад. Назву вигадав квебекський ресторатор Фернан Ляшанс.
За переказами, винайдення страви сталося у ресторані Le Lutin qui rit («Гном, що сміється») у 1957 році. Якось клієнт дуже поспішав, аж попросив у власника ресторану Фернана Ляшанса покласти картоплю фрі та сир до одного пакету. Ресторатор попередив, що вийде «poutine», що в перекладі з французько-канадського діалекту означає «мішанина», «безлад». Проте голодного відвідувача це не зупинило й він погодився. Аби не виглядати невігласом, кухар й сам спробував те, що продав клієнту. Як не дивно, той путИн йому сподобався. Хоч страва швидко набула популярності у Квебеку, робити з неї позицію меню довго не наважувалися, бо ж виглядав путИн не надто апетитно. Та згодом страву все ж наважилися подавати відвідувачам, доповнивши її пряним соусом, який вигадала дружина Ляшанса. - https://jisty.com.ua/putina-zamovlyali/
Тем временем на беларусов таргетят вот что
https://twitter.com/kryscina_by/status/1459213563533438981 42 мин
Гляньте, там целая стройка уже идет, подвезли брёвен. Что дальше? Канализация, электричество и водопровод? Практически трудовой лагерь за еду… Теперь работа у них такая - ЕС шатать.
Редиска - нехороший человек.
Дайте полякам разрулить ситуацию так, как они посчитают нужным, без ахов и вздохов озабоченных гуманистов.
Можу цим репортерам запропонувати поїхати на Україно-московський кордон в донецькій і луганській області