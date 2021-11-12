Украина закупит новую партию Bayrаktar в следующем году, – министр обороны Резников
Украина в следующем году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayrаktar для нужд Вооруженных сил.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .
"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины" , – заявил Резников во время визита в район проведения Операции объединенных сил.
По словам министра, БПЛА Bayrаktar будут применяться, "поскольку мы должны защищать нашу независимость, в частности, согласно 51 статье устава ООН".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayrаktar в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.
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Вони мають захищати наше небо.
или назови, или не бреши...
я понимаю жадность минус.
А если человек умеет рационально использовать ресурсы (деньги - мерило) - то это огромный плюс на уровне таланта.
ok
мы, Украина, можем использовать БПЛА и это не нарушает Минские Соглашения..
То, как Порошенко+американцы, сделали Путина страдающим лохом в течении 8 лет, это крупнейший военно-дипломатический успех Украины в 21 веке.. и это факт!
І я впевнений там ще є багато сюрпризів про які ми ще тільки дізнаємось.
витратити- викрасти...!
Нам би вже не Байрактари, а Акінчі треба купувати.
це точно міністр оборони України, а не зрадник якиїсь?
"зокрема згідно з 51 статтею статуту ООН".
Розумні заяви. Мені подобається.
Ось так і треба.