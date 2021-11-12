РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10571 посетитель онлайн
Новости
7 182 81

Украина закупит новую партию Bayrаktar в следующем году, – министр обороны Резников

Украина закупит новую партию Bayrаktar в следующем году, – министр обороны Резников

Украина в следующем году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayrаktar для нужд Вооруженных сил.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины" , – заявил Резников во время визита в район проведения Операции объединенных сил.

По словам министра, БПЛА Bayrаktar будут применяться, "поскольку мы должны защищать нашу независимость, в частности, согласно 51 статье устава ООН".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayrаktar в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

Читайте также: Путин пожаловался Меркель на украинские беспилотники: "Киев все больше делает ставку на силовые методы"

Автор: 

беспилотник (3567) Минобороны (9306) ВСУ (6568) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
буде Порох, будуть і ракети літати !
показать весь комментарий
12.11.2021 20:37
+15
я читал Минские Соглашения.. я юрист по образованию и умею читать норм акты..
мы, Украина, можем использовать БПЛА и это не нарушает Минские Соглашения..
То, как Порошенко+американцы, сделали Путина страдающим лохом в течении 8 лет, это крупнейший военно-дипломатический успех Украины в 21 веке.. и это факт!
показать весь комментарий
12.11.2021 20:53
+13
Спочатку слід отримати українську ,рідну,державну владу !!!)))
показать весь комментарий
12.11.2021 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З ними нехай НАТО справу має.
Вони мають захищати наше небо.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:28 Ответить
нема вже беларусів - сволочня змішана з кацапнею е - беларусів нема....
показать весь комментарий
12.11.2021 20:52 Ответить
Байрактары это конечно замечательно, но скорее это популизм для патриотов! Основная ударная сила расейский войск это ракеты. Внимание вопрос: чем мы будем бороться с ракетами и в какой дырке наша собственная ракетная программа????
показать весь комментарий
13.11.2021 01:28 Ответить
нами нужно мощное ПВО и при чем наше украинское, родное..
показать весь комментарий
12.11.2021 20:29 Ответить
Спочатку слід отримати українську ,рідну,державну владу !!!)))
показать весь комментарий
12.11.2021 20:31 Ответить
буде Порох, будуть і ракети літати !
показать весь комментарий
12.11.2021 20:37 Ответить
Я б хотів,щоб Петро Олексійович став кращим президентом,але українційому йому недовіряють в три рази більше,чим довіряють..
показать весь комментарий
12.11.2021 20:43 Ответить
Он Патриот, это плюс, но крайне любит бабло это минус.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:53 Ответить
есть хоть кто-то, кто хотя бы в десятки раз меньше чем Порошенко отдал своего личного бабла для становления Украины?

или назови, или не бреши...
показать весь комментарий
12.11.2021 21:03 Ответить
ну так в чём тогда минус?
я понимаю жадность минус.

А если человек умеет рационально использовать ресурсы (деньги - мерило) - то это огромный плюс на уровне таланта.
ok
показать весь комментарий
12.11.2021 21:19 Ответить
Я тебя расстрою, но в Украине одно их мощнейших ПВО. Так уж сложилось от совка.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:40 Ответить
Проснись и оглянись вокруг. Было среднее ПВО лет тридцать назад Юлька с Пашей его уничтожили под ноль. Только в центральном районе ( это восточная Украина включая Киев) было порезано около 400 самолётов на металлолом
показать весь комментарий
12.11.2021 23:08 Ответить
напомните когда последний дивизион армия получила? всему что есть больше 30 лет
показать весь комментарий
13.11.2021 22:07 Ответить
При чому? Там у мінських домовленостях дуже хитро прописали що забороняються до використання тільки іноземні бпла. Україна має право бомбити ударними бпла якщо вони українські. Ось таку річ заставили підписати рф.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:45 Ответить
я читал Минские Соглашения.. я юрист по образованию и умею читать норм акты..
мы, Украина, можем использовать БПЛА и это не нарушает Минские Соглашения..
То, как Порошенко+американцы, сделали Путина страдающим лохом в течении 8 лет, это крупнейший военно-дипломатический успех Украины в 21 веке.. и это факт!
показать весь комментарий
12.11.2021 20:53 Ответить
О це не єдине що там є. Раніше дуже популярним було те що в Мінськ прописали до відведення озброєння яке є тільки в рф. Тобто поставили рф в розтяжку. Або вона визнає що це її війська, або їй прилітає за незаконну продажу зброї. Що так що так санкції.

І я впевнений там ще є багато сюрпризів про які ми ще тільки дізнаємось.
показать весь комментарий
13.11.2021 00:48 Ответить
"Огурци соление,два штуки !" !!!)))
показать весь комментарий
12.11.2021 20:29 Ответить
Цих чудових пташок потрібно якомога більше...
показать весь комментарий
12.11.2021 20:30 Ответить
Ти що пропонуєшь гроши з "Великого крадівництва" на оборону витратити ???)))
показать весь комментарий
12.11.2021 20:33 Ответить
витратити - викрасти...!
показать весь комментарий
12.11.2021 21:48 Ответить
Вразливість ту 160 над територіями з ппо мало чим відрізняється від вразливості звичайних су 27, міг 29, су 25....даже наоборот, мішень набагато більша... це не літати над просторами світового океану де немає ніякого ппо...
показать весь комментарий
12.11.2021 20:32 Ответить
звичайно, але ж вони ризикнули літати над Бульбостаном погрожуючи Європі.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:35 Ответить
Да, но у Ту 160 есть один большой минус - он полное дерьмо если его сравнивать с Рокуэлл Интернешнл B-1 «Лансер»
показать весь комментарий
12.11.2021 21:02 Ответить
Vi imejjete vidu sto i amerikanskije Patriot imeli problemi?Pravda sto Ukraina prodala raski tu-160 za gaz?Kto byl tam takoj umni sto prodal?
показать весь комментарий
12.11.2021 21:15 Ответить
Зачим крилаті ракети, якщо не тільки з ППО, а навіть із засобами боротьби з літаками "Байрактари чудово впорюються?

Нам би вже не Байрактари, а Акінчі треба купувати.
показать весь комментарий
13.11.2021 03:15 Ответить
В современном мире всё возможно. Но запоребриковым этого не понять.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:14 Ответить
А зачем женский ник?😂🌷×××
показать весь комментарий
12.11.2021 21:20 Ответить
Ви собі навіть не уявляєте асортимент Українськіх супермаркетів!
показать весь комментарий
13.11.2021 03:16 Ответить
сколько у нас есть в-1 ? вы сравниваете не наш самолет а самолет сильнейшей армии мира
показать весь комментарий
13.11.2021 22:09 Ответить
имеет... Сильно сказано. Дай дураку хрустальный... ну про пальцы дальше Вы поняли. Птичкопад (гиркин это слово придумал) на рабсее не перестает радовать рекордами дебилизма.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:35 Ответить
вам это помогает Во-Во...?
показать весь комментарий
12.11.2021 21:51 Ответить
так не рви свой зад на британский флаг - лучше селёдку пососи...
показать весь комментарий
12.11.2021 21:56 Ответить
вам кацапам в самый раз сосать...
показать весь комментарий
12.11.2021 22:04 Ответить
Производят? Вертолетные движки на транспортные самолеты ставят? Рукожопы могут производить только рукожопные продукты. Армата в пример, и он не единственный. Главная сила рабссеи это 73% зембицилов у нас в стране.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:07 Ответить
Вот, рашотроллик, ты и спалился... А ну-ка напиши Пуитн ***** и Бортников ЧМО. Без кавычек.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:16 Ответить
Это тот, которого ты только что нахрен послал.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:20 Ответить
На зарплате и трындюлине от ФСБ.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:23 Ответить
Купи своей самочке пиццу, не хомяч бабло в одиночку.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:28 Ответить
вы Кузю для начала отремонтируйте...
показать весь комментарий
12.11.2021 22:18 Ответить
тоже гуглил , до 200 самолетов в год лепят и это без малой авиации
показать весь комментарий
13.11.2021 22:10 Ответить
Не поспішайте. Чому наступного року? Можна через п'ять
показать весь комментарий
12.11.2021 20:34 Ответить
ти напевне думаєш, зробити "байрактари" все рівно, що пиріжки зробити.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:36 Ответить
Я думаю, що російські війська вже на нашому кордоні. А над територією Білорусі вже літають російські літаки. Чи вони чекатимуть, поки ми зберемося?
показать весь комментарий
12.11.2021 21:10 Ответить
ти ше скажі скількі, коли точно, і якої модіфікаціі...
це точно міністр оборони України, а не зрадник якиїсь?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:40 Ответить
от же ж зелені клованьські роти - ну нема на них зіппера...
показать весь комментарий
12.11.2021 20:42 Ответить
А толку з того ? Це звучить лише як весела заява, задля піару новоспеченого міністра оборони Каца. Де ці Байрактари кожного дня у використанні ? Майже кожну неділю гинуть воїни України, а обстріли кожну ніч, а відповіді нема. Використали там колись один раз для устрашіння. Чи Ермак ФСБшний з Бубочкой не дозволяють ?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:43 Ответить
"але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України".

"зокрема згідно з 51 статтею статуту ООН".

Розумні заяви. Мені подобається.

Ось так і треба.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:48 Ответить
Взагалі-то треба було ще позаминулого покупати
показать весь комментарий
12.11.2021 20:50 Ответить
При ЗЕ заіржавіють.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:56 Ответить
Украина закупит/Самые умные в кодлане Коломойского уже не кукарекают будет , может, станет, мы построим, мы поедем ,мы помчимся на оленях в север дальний. Самые умные в кодлане Коломойского кукарекают Мы работаем над.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:59 Ответить
ЗЕ- модифікація Байрактару , призначений виключно для метання петард проти сепарських гармат .)
показать весь комментарий
12.11.2021 21:03 Ответить
в Беларуси погибли два российских десантника. https://www.svoboda.org/a/bypol-v-belarusi-pogibli-dva-rossiyskih-desantnika/31558810.html
показать весь комментарий
12.11.2021 21:09 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 21:10 Ответить
Накупим ещё Байрактаров,чтоб стрелять из них раз в 2 года.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:32 Ответить
зачем закупать новые, если те что есть не используются ?
показать весь комментарий
12.11.2021 21:44 Ответить
Хорошо бы нам тоже начать клепать что то на подобии Байрактаров хотя бы для отвлекающего маневра и как ложные цели для росийского ПВО
показать весь комментарий
12.11.2021 21:50 Ответить
Они нужны были еще вчера.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:53 Ответить
Лучше всё-таки не болтать о предполагаемых оружейных сделках до их осуществления. Должна быть какая-то конфиденциальность, а не всё напоказ и на обсуждение толп диванных фронтовиков
показать весь комментарий
12.11.2021 21:57 Ответить
А нафига? Раз вылетел, Европа "стурбувалася", ***** недоволен... От и все полеты.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:12 Ответить
В Украине нет своего Союзмультфильма ,поэтому приходится снимать документальное кино.Удачи нам.Украинофобия должна быть смертельно неизлечимой болезнью.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:13 Ответить
на кіно і велике крадівництво сьогодні, а байкайтари в наступному році? це під час війни?
показать весь комментарий
12.11.2021 23:05 Ответить
RQ-4 Global Hawk ударний бпла свехдальної дії,і коштує не зовсім дорого.
показать весь комментарий
13.11.2021 05:52 Ответить
Куплять, язиком куплять, як і все інше..
показать весь комментарий
13.11.2021 08:38 Ответить
 
 