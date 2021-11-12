Украина закупит новую партию Bayrаktar в следующем году, – министр обороны Резников

Украина в следующем году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayrаktar для нужд Вооруженных сил.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины" , – заявил Резников во время визита в район проведения Операции объединенных сил.

По словам министра, БПЛА Bayrаktar будут применяться, "поскольку мы должны защищать нашу независимость, в частности, согласно 51 статье устава ООН".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayrаktar в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

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