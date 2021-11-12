Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340 тыс. грн
Суд избрал меру пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Применить в отношении Лысенко Дмитрия Викторовича... меру пресечения в виде содержания под стражей в ГУ "Харьковский следственный изолятор" сроком до 9.01.2022 года",- говорится в постановлении, вынесенном следственным судьей Наталией Бородиной в пятницу вечером.
Суд также определил подозреваемому залог в сумме 340,5 тыс. грн.
Как сообщалось ранее, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.
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Где преступников как-то наказывают.
Тот, на кого распределили дело, обосрался от счастья.
И тут же бросился бронировать отель на Мальдивах, присматривая
новую машину. Еще и чертыхнулся, что все выжили,
потому что так бы и квартиру обновить можно было.
купюрами по 10 грн,например..
металл нужен стране на постройку фергельтунгсваффе,скоро может понадобиться..
Може пора й бацька гнати нахрін до собачих хренів? Він же відмазав свого виродка.
А гроші звідки?