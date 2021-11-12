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Новости Правосудие
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Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340 тыс. грн

Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340 тыс. грн

Суд избрал меру пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Применить в отношении Лысенко Дмитрия Викторовича... меру пресечения в виде содержания под стражей в ГУ "Харьковский следственный изолятор" сроком до 9.01.2022 года",- говорится в постановлении, вынесенном следственным судьей Наталией Бородиной в пятницу вечером.

Суд также определил подозреваемому залог в сумме 340,5 тыс. грн.

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Как сообщалось ранее, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.

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ДТП (7671) суд (25087) Харьков (7466) юстиция (758)


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Топ комментарии
+26
Он же рецедивист, у него уже есть условный срок, какой залог нах?
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12.11.2021 21:14
+24
И права верните сволочи...не забудьте...
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12.11.2021 21:17
+23
не дорого....можно и дальше по детям кататься....
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12.11.2021 21:15
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Он же рецедивист, у него уже есть условный срок, какой залог нах?
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12.11.2021 21:14 Ответить
Вы живёте в альтернативной реальности.
Где преступников как-то наказывают.

Тот, на кого распределили дело, обосрался от счастья.
И тут же бросился бронировать отель на Мальдивах, присматривая
новую машину. Еще и чертыхнулся, что все выжили,
потому что так бы и квартиру обновить можно было.
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12.11.2021 21:50 Ответить
Всё решает бабло, а там рецедивист, не рецедивист им пофик, деньги важнее.
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12.11.2021 22:42 Ответить
Харків цім все сказано..
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12.11.2021 22:45 Ответить
Це вартість 0,2 частини вартості його позашляховика, всім буде навар і судді і прокурору і адвокату гроші знайдуться.
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12.11.2021 21:14 Ответить
не дорого....можно и дальше по детям кататься....
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12.11.2021 21:15 Ответить
почему бы РНБО не вводить санкции против независимых от законодательства и зависимых от денег судей.. например, заставить этого судью сожрать 340 тыщ грн.. я думаю оч разумно..
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12.11.2021 21:16 Ответить
или забить ему этот залог в очелло..
купюрами по 10 грн,например..
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12.11.2021 21:17 Ответить
Лучше монетами по 10 грн...
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12.11.2021 21:19 Ответить
обойдётся..
металл нужен стране на постройку фергельтунгсваффе,скоро может понадобиться..
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12.11.2021 21:20 Ответить
Да нет, лучше ему в глотку повпихивать, чтоб подавилась эта мразь.
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12.11.2021 22:45 Ответить
И права верните сволочи...не забудьте...
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12.11.2021 21:17 Ответить
Извиниться тоже не помешает, раз такое дело.
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12.11.2021 21:23 Ответить
а вот интересно,если бы нарк переехал дитё самой т.н. "судьинаташибородиной" - сколько бы она ему начислила ?
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12.11.2021 21:22 Ответить
Учитывая продажность судей, наверное в 10 раз больше.
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12.11.2021 21:24 Ответить
печально сие..
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12.11.2021 21:25 Ответить
Пора писати ціну збитої людини заздалегіть, щоб автоматом зписувались кошти
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12.11.2021 21:23 Ответить
Якби він вй№№ся на швидкості в стовб, то він би більше заплатив за ремонт свого авта. А так, ледь не разчавив двох людей і залетів лише на 10 тис. євро. Профіт.
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12.11.2021 21:25 Ответить
Да нет, тогда думаю, он бы сразу подох, что было бы на много лучше.
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12.11.2021 22:57 Ответить
А чего вы хотели, собственно говоря? Барыга и мародер вас не устраивал. То есть тот, который сам богател и всех кто на него ишачил- не забывал. Ну есть у него знания, умение, опыт и правильное применение вышеперечисленного. Хотелки нарида выражаются бабосами. Сами так решили, выбрав баблосы и похерив справедливость. Выбрали того, кто бабло под себя греб- наслаждайтесь. Он и продолжает грести, что не так? Где то их брать нужно. Вам не дает- ваши проблемы. На шоколадках можно заработать и других прокормить, а сватами- затруднительно)))
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12.11.2021 21:30 Ответить
Видишь - во всём виноват Порошенко. Ушёл, бросил на произвол судьбы, а люди теперь страдают. Подлец.
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13.11.2021 02:25 Ответить
А был бы Слугой народа, то уголовное дело бы не завели.
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12.11.2021 21:37 Ответить
Карма за Наташей уже выехала...
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12.11.2021 21:39 Ответить
ага они ее так боятся ,особенно судьи
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12.11.2021 21:54 Ответить
Понятно,откупился.
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12.11.2021 21:40 Ответить
ну вот... "сообщили о подозрении" ))))
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12.11.2021 21:41 Ответить
Прокурор просил под стражу или 10 миллионов гривен, но судья оказалась доброй - решила что такой залог неуместен.
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12.11.2021 21:41 Ответить
Друзья, это ж Харьков! Значит Трухину можно медаль давать.
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12.11.2021 21:48 Ответить
Нужно срочно менять портновский криминальный кодекс. Что-бы у судей не было возможности отпускать таких на поруки или домашний арест. В лучшем случае условный срок (смотря какая сумма занесена). А должно быть четко указан срок от 10 и выше. И пускай от 10ти до пожизненного суммами меряются.
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12.11.2021 21:53 Ответить
Сбил десяток подростков своим "крузаком" за 2 ляма гривень? Не грусти, заплати бабла в 6 раз меньше стоимости своей тачки и гуляй себе дальше... ЗЕленое "правосудие" всегда на стороне ублюдков с баблом! Отстегни бабла кому надо и ты, как преЗЕдент - никому ничего не должен! За каждого 11-го сбитого на переходе - бонусы и билеты в первый ряд на "квартальное" синхронное ржание ...
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12.11.2021 21:54 Ответить
а в 16м году правосудие не зеленое было ?
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12.11.2021 21:56 Ответить
ты лучше скажи - Трухина уже посадили или "слугам народа" можно людей простых безнаказанно давить? https://prm.ua/zeshkvar/sluhy-u-truskavtsi-uchasnyk-skandalnoi-dtp-trukhin-vidpochyvaie-u-kompanii-tatarova/
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12.11.2021 22:04 Ответить
думаю , тут можно у кого то его номер узнать мобильный , поинтересоваться , а мне эта ***** вообще не интересна , так шо прошу пардона
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12.11.2021 22:08 Ответить
провластные *****, типа Трухина, Юрченко ... давящие безнаказанно простых людей, тебе вдруг стали неинтересны, про них тебе вдруг говорить расхотелось. Что, стало вдруг не прикольно? Или Миша Подляк из зеленой ОПы не позволяет?
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12.11.2021 22:20 Ответить
а шо ето за миша ? ну ето твой кент , дружаня твой, я таких не знаю ) а неинтересно мне, потому шо знаю очевидный, лежащий на поверхности ответ и не нужно дурных вопросов
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12.11.2021 22:44 Ответить
Несколько лет назад в Харькове отрезали головы судейской семейке....А не пора ли повторить???
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12.11.2021 21:54 Ответить
200 тысяч жмур , эта такса работает в Киево -Святошинском районе шо то дороговато там
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12.11.2021 21:55 Ответить
Судья - продажная мразь.Желаю ему или ей, короче, желаю говну в мантии ежедневно хоронить своих близких и родных, размазанных по асфальту алкашами и наркушами за рулём....
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12.11.2021 21:59 Ответить
Продаст запаску от своего позашляховика и заплатит залог))))
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12.11.2021 22:00 Ответить
Продажні судді.Ті хто був на сцені майдану прийшовши до влади в судовій системі лишили все як є,підпорядкували під себе суддів і пішли спочивать.Як давили пани пересічних громадя так і продовжують чавити,бо знають ціна за одну душу 170 тис грн і ще стільки продажному судєві
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12.11.2021 22:16 Ответить
Нормально так. Цей виродок УМИНУВ покарання за наркоту, та тепер на наркоті це гівно (бо бацяня внас голова райадміністрації) знову вийде.
Може пора й бацька гнати нахрін до собачих хренів? Він же відмазав свого виродка.
А гроші звідки?
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12.11.2021 22:21 Ответить
нарко залог от ватной мафии нарко ваты
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12.11.2021 22:47 Ответить
Он на отсрочке по приговору предыдущему. Должен был автоматом сразу после преступления схода на зону по уже полученой статье. А по новому делу согласно закона производится быстрое раследование(дело простое) и в течении буквально 7-10 дней на суд для формального заслушевания приговора---и всё. По совокупности уже на строгий режим словил. Срок---это чуть иное. Но причём тут залог???
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12.11.2021 22:57 Ответить
ой, не делайте этого, не отпускайте...
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12.11.2021 23:31 Ответить
Можно выйти под залог до решени суда, что б не сидеть в сизо. Наказание ему никто не отменял.
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13.11.2021 03:12 Ответить
В Любрі, Житомирська обл. 5-6 років назад один пяний в хлам виродок переїхав машиною жінку яка йшла додому з роботи. Біда в тому, що він її притис до бетонної огорожі і розчавив. Так його не те що не посадили, а навіть права не відібрали. Зараз просто живе і катається далі
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13.11.2021 06:35 Ответить
а тут пишут шо при порохе такого не было не надо ля -ля
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13.11.2021 15:38 Ответить
Назовіть його прізвище - ну мо журналісти гімнюки, 3 дні пройшло і пишуть він, воно...
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13.11.2021 12:13 Ответить
 
 