Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340 тыс. грн

Суд избрал меру пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Применить в отношении Лысенко Дмитрия Викторовича... меру пресечения в виде содержания под стражей в ГУ "Харьковский следственный изолятор" сроком до 9.01.2022 года",- говорится в постановлении, вынесенном следственным судьей Наталией Бородиной в пятницу вечером.

Суд также определил подозреваемому залог в сумме 340,5 тыс. грн.

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Как сообщалось ранее, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.

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