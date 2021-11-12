Принятие Радой закона о переходном периоде будет означать выход Украины из минских соглашений, - Лавров
Если Украина примет закон о переходном периоде, то Россия сочтет, что Киев вышел из минских соглашений.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины. Если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", - подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров отметил, что в Верховной Раде процесс одобрения законопроекта "идет полным ходом".
При этом он напомнил обещание Франции и Германии по этому документу. По его словам, Париж и Берлин уверяли Москву, что сделают все для того, чтобы этот закон не был принят. "Но никаких действий с тех пор не принято", - добавил российский министр.
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Паспортизация расийским паспортом Донбасса это свидетельствует о всеобъемлющей оккупации территорий Украины. С Минска дога.. РФ давно вышла. Кремля задача - максимально интегрировать ОРДЛО в тело России, а юридически оставляя эти территории Украине. Таким образом, они будут иметь инструмент для постоянного шантажа Украины и ее международных партнеров.
И кремлю это не должно сойти с рук. Любой шаг, как например, с паспортизацией и привлечением украинцев к выборам, должен подвергаться болезненному ответу санкциями цивилизованного мира в виде потерь для России - в экономике, безопасности, репутации, политике. Мид Украины и президент должен бить в набат на всех мировых площадках...говорить об этом постоянно. И призывать к новым санкциям.
пожри овса и 3,14дуй в стойло, конь дипломатический!
До того ж, подібін репліки є втручанням у внутрішні справи іншої держави.
Але кремлядські криси репетують про міжнародне право лише тоді, коли їм хоча б натякають на те, що зажмуть їхні яйця між дверима та рамою (а двері почнуть закривати)...
То ж реагувати на ржання цієї кобиляки під "аргентинською дип.поштою" немає сенсу. Але наше МЗС повинно відреагувати саме таким чином - втручання у внутрішні справи.
это ***** по какому из пунктов минского договора допускается???
это где ***** хромая... соблюдение хоть одного параграфа... вонючками ихтамнетами???
лучше посмотри в ютубе как
твои соотечественники
шлют немытую нах !
Если честно Украина ничего не должна выполнять. Тут только одно условие обязано быть....РФ оккупант пусть валит с нашей территории и забирает свои войска и свой сброд наемников и технику. Если не уходят... то добавлять каждый год новые санкции водить на экономику и на другие сектора.