Принятие Радой закона о переходном периоде будет означать выход Украины из минских соглашений, - Лавров

Если Украина примет закон о переходном периоде, то Россия сочтет, что Киев вышел из минских соглашений.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины. Если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил, что в Верховной Раде процесс одобрения законопроекта "идет полным ходом".

При этом он напомнил обещание Франции и Германии по этому документу. По его словам, Париж и Берлин уверяли Москву, что сделают все для того, чтобы этот закон не был принят. "Но никаких действий с тех пор не принято", - добавил российский министр.

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