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Сенат призвал Байдена дать незамедлительный ответ на эскалацию со стороны России

Сенат призвал Байдена дать незамедлительный ответ на эскалацию со стороны России

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с ЕС, сосредоточение российских войск на территории Украины, агрессивное продвижение газопровода в обход Украины – это все признаки существенной эскалации со стороны Путина, на которые правительство США должно отреагировать адекватно.

С таким заявлением выступил сопредседатель Украинского кокуса в верхней палате Конгресса США сенатор Роб Портман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Развитие ситуации вдоль белорусско-польской границы, а также дальнейшее наращивание российских войск возле границы с Украиной является серьезной эскалацией со стороны Путина", — акцентировал влиятельный американский законодатель.

Он подчеркнул, что администрация Байдена "должна сдерживать Россию от военных действий против Украины и европейских союзников, включая немедленное введение санкций в отношении Nord Stream 2".

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Как известно, сенатор Портман вместе с пятью коллегами-республиканцами инициировал поправку в сенатскую версию оборонного бюджета США NDAA-2022 относительно обязательного введения санкций, в том числе против компании-оператора Nord Stream 2. Текст поправки повторяет аналогичную норму, введенную Палатой представителей в этом законопроекте.

Согласно требованиям законодателей, президент США должен в течение 15 дней со дня вступления в силу закона NDAA-2022 ввести санкции против всех организаций, занимающихся планированием, строительством либо эксплуатацией Nord Stream 2.

Автор: 

Сенат США (500) Портман Роберт (27)


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Топ комментарии
+9
Байден, давай, полгода уже прошло, которые кто-то давал ***** на размышления...
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12.11.2021 22:21
+7
Отключите РФ Swift и полное эмбарго на нефть! Ведите еще санкции на экономику РФ. И арест всех счетов олигархов и друзей путина. на Западе и в США . И Рашке будет полные лапти.
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13.11.2021 02:11
+6
Браво антикремлёвским сенаторам! Кремлёвскую нечисть надо давить всеми способами и средствами...
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12.11.2021 22:36
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12.11.2021 22:20 Ответить
А бабайден ещё помнит собственное имя? Ну призывают какого-то байдена, ну и что?
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12.11.2021 22:20 Ответить
Байден, давай, полгода уже прошло, которые кто-то давал ***** на размышления...
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12.11.2021 22:21 Ответить
Не раскачивайте лодку, а то Байден упадет.
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12.11.2021 22:24 Ответить
эй не спи Джо !
надавай фуйло звездов
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12.11.2021 22:36 Ответить
Браво антикремлёвским сенаторам! Кремлёвскую нечисть надо давить всеми способами и средствами...
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12.11.2021 22:36 Ответить
Ви про що?? Українська розвідка доповілі ,що в "Багдаде все спокойно" і неякої ескалаціі з боку "русских братьев" нема !!!)))
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12.11.2021 22:37 Ответить
А що ти пропонуєш?Панікувати?..
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12.11.2021 22:50 Ответить
не панікувати... а готуватись і бути більш уважними... (попереджений - значить насторожі )
довіряти очам тих хто трошки далі бачить...а не тим хто не хоче бачити загроз... стомився ...
(я так зрозумів той коммент)
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12.11.2021 22:54 Ответить
Ні !! Робити висновки з помилок минулого і жити далі !!!)))
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12.11.2021 23:09 Ответить
Ха, там дед совсем в деменции, нашли кого просить, скоро уйдет по 25ой поправке, он стал очень токсичен даже для такой убюлюдочной демократической партии.
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12.11.2021 22:53 Ответить
дед совсем в деменции в бункере сидит
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12.11.2021 23:03 Ответить
Проявят очередную озабоченность и обеспокоенность
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13.11.2021 00:01 Ответить
Отключите РФ Swift и полное эмбарго на нефть! Ведите еще санкции на экономику РФ. И арест всех счетов олигархов и друзей путина. на Западе и в США . И Рашке будет полные лапти.
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13.11.2021 02:11 Ответить
Начни с себя, не грей воду газом и не заправляй машину бензином, не пользуйся электричеством.
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13.11.2021 13:11 Ответить
В нас все добре, сказало Зелене шобло. Кордон захищений як ніколи.
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13.11.2021 06:20 Ответить
І патрулювання проводить бригада бойових диких кабанів, яка пройшла спецпідготовку і мутацію в чорнобильській зоні.
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13.11.2021 08:33 Ответить
жаль что Джона Маккейна нет в живых а, был бы он в президентах...
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27.02.2022 18:55 Ответить
 
 