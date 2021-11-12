Сенат призвал Байдена дать незамедлительный ответ на эскалацию со стороны России
Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с ЕС, сосредоточение российских войск на территории Украины, агрессивное продвижение газопровода в обход Украины – это все признаки существенной эскалации со стороны Путина, на которые правительство США должно отреагировать адекватно.
С таким заявлением выступил сопредседатель Украинского кокуса в верхней палате Конгресса США сенатор Роб Портман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Развитие ситуации вдоль белорусско-польской границы, а также дальнейшее наращивание российских войск возле границы с Украиной является серьезной эскалацией со стороны Путина", — акцентировал влиятельный американский законодатель.
Он подчеркнул, что администрация Байдена "должна сдерживать Россию от военных действий против Украины и европейских союзников, включая немедленное введение санкций в отношении Nord Stream 2".
Как известно, сенатор Портман вместе с пятью коллегами-республиканцами инициировал поправку в сенатскую версию оборонного бюджета США NDAA-2022 относительно обязательного введения санкций, в том числе против компании-оператора Nord Stream 2. Текст поправки повторяет аналогичную норму, введенную Палатой представителей в этом законопроекте.
Согласно требованиям законодателей, президент США должен в течение 15 дней со дня вступления в силу закона NDAA-2022 ввести санкции против всех организаций, занимающихся планированием, строительством либо эксплуатацией Nord Stream 2.
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надавай фуйло звездов
довіряти очам тих хто трошки далі бачить...а не тим хто не хоче бачити загроз... стомився ...
(я так зрозумів той коммент)