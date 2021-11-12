Важно, чтобы преступника из донецкой "Изоляции" не отдали Путину, как отдали Цемаха и "беркутов", - Ирина Геращенко
История с задержанием в Киеве боевика из донецкох застенков "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча"), который с 2019 года находился в столице Украины, должна быть подробно расследована. Важно понять, как он перебрался в Украину с временно оккупированной территории и почему СБУ его не задерживала все это время.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это требует очень серьезного расследования, чтобы оно дошло не только до украинских, но и до международных судов. Но прозвучал важный вопрос – как этот подонок оказался в Украине?", - отметила Геращенко.
Она прокомментировала заявление бывшего узника "Изоляции" журналиста Стаса Асеева о том, что информацию о пребывании "Палича" в Киеве ему сообщил бывший сотрудник спецслужб, и с помощью коллег по международному проекту Bellingcat удалось обнаружить местонахождение этого преступника.
"Как подонок, пытавший украинцев, два года абсолютно безнаказанно мог здесь находиться? А информацию об этом дали не спецслужбе, не СБУ, а дали Стасу Асееву, будучи убеждены, что он стоит на страже интересов Украины гораздо больше, чем наши спецслужбы. Вот как такое может быть?", – удивляется Геращенко.
"Мне кажется, что все это – элементы одной цепи, когда у нас Цемаха получили сцецслужбы – отдали Путину, "беркутовцев" отдали Путину. Очень важно, чтобы этого "товарища" потом не отдали просто так боевикам. Я убеждена, что этого "Палыча" "ЛНР" и "ДНР" могут попросить включить в обмен, потому что им люди, обладающие чувствительной информацией, крайне необходимы. И важно, чтобы их не отдали", - подчеркнула Геращенко.
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который по счёту?
Пам'ятаєте як суд відпустив командира "чорної роти" беркуту, якого звинувачували у розтрілу майдана.
А Портнов, а Татаров, а Демченко яких ЗЕ зробив чиновниками знову!
Так само по екстрадиції йдуть білоруси, які служать в батальйоні «Донбас»
https://www.radiosvoboda.org/a/29494764.html
Джерело:
Терорист куликовскій їхав по запрошеню....сивох і шефірів з єрмаками....
ще раз повторюсь:
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
Одна надежда: что ***** сейчас и на пу#ин не нужно!
що самe по собі і зрозуміло...
3 таксіста з ордли? - і воно на кацапляндіі...
а в Україні по всіх зелених каналах - буба визволив одноґо за трьех!