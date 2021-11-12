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Важно, чтобы преступника из донецкой "Изоляции" не отдали Путину, как отдали Цемаха и "беркутов", - Ирина Геращенко

Важно, чтобы преступника из донецкой

История с задержанием в Киеве боевика из донецкох застенков "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча"), который с 2019 года находился в столице Украины, должна быть подробно расследована. Важно понять, как он перебрался в Украину с временно оккупированной территории и почему СБУ его не задерживала все это время.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это требует очень серьезного расследования, чтобы оно дошло не только до украинских, но и до международных судов. Но прозвучал важный вопрос – как этот подонок оказался в Украине?", - отметила Геращенко.

Она прокомментировала заявление бывшего узника "Изоляции" журналиста Стаса Асеева о том, что информацию о пребывании "Палича" в Киеве ему сообщил бывший сотрудник спецслужб, и с помощью коллег по международному проекту Bellingcat удалось обнаружить местонахождение этого преступника.

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"Как подонок, пытавший украинцев, два года абсолютно безнаказанно мог здесь находиться? А информацию об этом дали не спецслужбе, не СБУ, а дали Стасу Асееву, будучи убеждены, что он стоит на страже интересов Украины гораздо больше, чем наши спецслужбы. Вот как такое может быть?", – удивляется Геращенко.

"Мне кажется, что все это – элементы одной цепи, когда у нас Цемаха получили сцецслужбы – отдали Путину, "беркутовцев" отдали Путину. Очень важно, чтобы этого "товарища" потом не отдали просто так боевикам. Я убеждена, что этого "Палыча" "ЛНР" и "ДНР" могут попросить включить в обмен, потому что им люди, обладающие чувствительной информацией, крайне необходимы. И важно, чтобы их не отдали", - подчеркнула Геращенко.

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Автор: 

Геращенко Ирина (1627) Европейская Солидарность (1051) Куликовский Денис (19)


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Топ комментарии
+13
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12.11.2021 22:54
+11
"Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії",- заявила вhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html інтерв'ю НВ депутатка Європарламенту Віола фон Крамон https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html
Джерело:
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12.11.2021 22:54
+11
Скільки і яких?
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12.11.2021 22:55
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Всё что вылезло вдруг так резко и удивительно до идиотизма по части этого изувера---шито белыми нитками. Убогое враньё. Да знали где и многие знали. Это приговор спецухам нашим---окончательный.
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12.11.2021 22:49 Ответить
"Это приговор спецухам нашим---окончательный."

который по счёту?
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12.11.2021 22:54 Ответить
Та ясно что не пересчитать. Мы все как в дурачка играем много лет. Месяц или меньше как считали дырки от пуль в мерсе и сомневались как в шофёра так мало попало. Та забыли уже темку. Сколько нового привалило. Завтра к вечеру привалит что очередное. Пропасть между властью и остальными огромна. Классика жанра---власть не хочет править по закону---мы не хотим жить так. Но каждый остаётся на своём месте. А ведь пора уже к арсеналам--и тоже по жанру момента. Смешно? Может и смешно. Но те кого беззаконие убивает и калечит ведь плачут. Завтра чья то очередь наступит плакать. Ну вот весело в эти дни тем маме и папе, чьи дети влетели под эту машину и в неотложке в хирургии лежат???
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12.11.2021 23:09 Ответить
Як Цемаха, беркутів і Тумгоєва !
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12.11.2021 22:50 Ответить
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12.11.2021 22:54 Ответить
Ну взагалі то при Порошенко беркутня до московії з'їхала.
Пам'ятаєте як суд відпустив командира "чорної роти" беркуту, якого звинувачували у розтрілу майдана.
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13.11.2021 03:42 Ответить
А прямо на днях скільки їх відпустили! І всі два роки панування ЗЕ?
А Портнов, а Татаров, а Демченко яких ЗЕ зробив чиновниками знову!
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13.11.2021 10:20 Ответить
А сколько Порох отдал!!!! И каких!!!
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12.11.2021 22:53 Ответить
Скільки і яких?
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12.11.2021 22:55 Ответить
Генпрокурор Луценко повинен звільнити Єніна за видачу ФСБ Росії добровольця - Корчинська
Так само по екстрадиції йдуть білоруси, які служать в батальйоні «Донбас»
https://www.radiosvoboda.org/a/29494764.html
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12.11.2021 23:18 Ответить
За Гадю Савченко російських ГРУшніків, Александрова і Дорофєєва, які при затриманні вбили українського воїна, віддали
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13.11.2021 03:45 Ответить
Повторюю питання: скільки і яких?? Відповідай за слова!
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12.11.2021 22:59 Ответить
Типичная зебильная отмазка. В любую тему (энергетика, погода, извержение вулкана, пятна на солнце и пр.) вставлять "а вот ваш Порох...".
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13.11.2021 08:55 Ответить
"Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії",- заявила вhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html інтерв'ю НВ депутатка Європарламенту Віола фон Крамон https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html
Джерело:
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12.11.2021 22:54 Ответить
- як цей покидьок опинився в Україні?-
Терорист куликовскій їхав по запрошеню....сивох і шефірів з єрмаками....

ще раз повторюсь:
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
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12.11.2021 22:54 Ответить
Ирина, зря надеетесь, ***** только заикнётся, как язЕлох на блюдечке с золотой каёмочкой...
Одна надежда: что ***** сейчас и на пу#ин не нужно!
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12.11.2021 22:59 Ответить
кацапня умнішае, ще трохі і челюху зламае, але мову вивчіть..
що самe по собі і зрозуміло...
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12.11.2021 23:33 Ответить
зелені віддадуть - нашо воно їм?
3 таксіста з ордли? - і воно на кацапляндіі...
а в Україні по всіх зелених каналах - буба визволив одноґо за трьех!
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12.11.2021 23:27 Ответить
Oтдача Цемаха, саботаж "дела вагнеровцев" - всё это госизмена в чистом виде.
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12.11.2021 23:43 Ответить
Так он же украинец, зачем его выдавать? Если только, чтобы из той же изоляции-парней освободить.
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13.11.2021 13:07 Ответить
 
 