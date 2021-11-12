Палач донецкой "Изоляции" Куликовский въехал в Украину в апреле 2019 года в рамках оперативной игры контрразведки СБУ, - Бутусов

Задержанный в Киеве палач из донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский прибыл в Киев в апреле 2019 в результате оперативной игры.

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Денис Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый "Палыч" - самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников Цензор.нет, был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад. "Палыча" хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".

Бутусов отметил: "Однако в сентябре 2019-го года СБУ прекратило операцию по разработке "Палыча". В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО. ГУР использовал "Палыча" для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками, ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была - покарать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит. Также предполагалось вывести группу пленников через коридоры на линии фронта по примеру захвата Цемаха".

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"Однако 8 июля 2020-го года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, Вагнергейт. 5 августа начальник ГУР МО В.Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал "Палыча", которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го "Палыч" находился под контролем, скажем так, волонтёров. Люди не понимали, в свете событий в стране, что делать дальше, и какие будут последствия их действий", - отметил журналист.

Бутусов подчеркнул: "Палыч" был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября. В процессе передачи "Палыча" принимало участие много самых разных людей. "Палычем" СБУ заинтересовалось после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним патриотичным человеком, частным лицом. Пожизненное заключение - это самое минимальное, что должен получить "Палыч".

"В этой истории есть немало вопросов, которые можно установить, проверить и уточнить только в результате официального расследования. Судя по тому, как правоохранительные органы отказались расследовать Вагнергейт, расследование по "Палычу", конечно, при этой власти никто проводить не будет.

Это далеко не все можно сказать как по этому, так и по другим скандалам в сфере безопасности и обороны. Но эта ситуация очень ярко показывает в каком состоянии находятся наши спецслужбы и управление обороной и безопасностью страны", - резюмировал главный редактор Цензор.НЕТ.

Напомним, что 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".

Следователи спецслужбы сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.