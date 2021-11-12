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Палач донецкой "Изоляции" Куликовский въехал в Украину в апреле 2019 года в рамках оперативной игры контрразведки СБУ, - Бутусов

Палач донецкой

Задержанный в Киеве палач из донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский прибыл в Киев в апреле 2019 в результате оперативной игры.

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Денис Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый "Палыч" - самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников Цензор.нет, был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад. "Палыча" хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".

Бутусов отметил: "Однако в сентябре 2019-го года СБУ прекратило операцию по разработке "Палыча". В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО. ГУР использовал "Палыча" для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками, ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была - покарать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит. Также предполагалось вывести группу пленников через коридоры на линии фронта по примеру захвата Цемаха".

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"Однако 8 июля 2020-го года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, Вагнергейт. 5 августа начальник ГУР МО В.Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал "Палыча", которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го "Палыч" находился под контролем, скажем так, волонтёров. Люди не понимали, в свете событий в стране, что делать дальше, и какие будут последствия их действий", - отметил журналист.

Бутусов подчеркнул: "Палыч" был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября. В процессе передачи "Палыча" принимало участие много самых разных людей. "Палычем" СБУ заинтересовалось после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним патриотичным человеком, частным лицом. Пожизненное заключение - это самое минимальное, что должен получить "Палыч".

"В этой истории есть немало вопросов, которые можно установить, проверить и уточнить только в результате официального расследования. Судя по тому, как правоохранительные органы отказались расследовать Вагнергейт, расследование по "Палычу", конечно, при этой власти никто проводить не будет.

Это далеко не все можно сказать как по этому, так и по другим скандалам в сфере безопасности и обороны. Но эта ситуация очень ярко показывает в каком состоянии находятся наши спецслужбы и управление обороной и безопасностью страны", - резюмировал главный редактор Цензор.НЕТ.

Напомним, что 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".

Следователи спецслужбы сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

операция (211) разведка (4171) СБУ (19874) терроризм (18689) Бутусов Юрий (4353)


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Топ комментарии
+99
Ну вот, что-то стало проясняться. А то форумные Бабы Ванги уже успели всем диагнозы поставить. А дело оказывается в том, что (как и писал много раз Бутусов) при появлении в ближайшем окружени Гундосика Демченко, были провалены все операции украинских спецслужб. Ермак, сам Зеленский, Татаров и другая ватная шелупонь - это угроза национальной безопасности Украины.
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12.11.2021 23:07
+84
Жесть. При клоуне рассыпается государство, разрушаются наработки в области противостояния русским имперцам, Украину ослабляют и готовят к поглощению мордором. 73% - не говорите потом, что ничего не знали и ошиблись в выборе.
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12.11.2021 23:01
+66
Основна мета операції була - покарати всіх катів. Противник просто не зрозумів би, що відбувається. Також передбачалося вивести групу бранців через коридори лінії фронту за прикладом захоплення Цемаха".

"Проте 8 липня 2020 року співробітники СБУ затримали всю групу ГУР МО, яка планувала операцію із захоплення "Ізоляції". Уся спецоперація була ндля чогось розсекречена, засвічені усі учасники. Джерело:
Це хіба можна пояснити?Навіть просто виходячи з людських законів?Що це?
А нам все мультики крутять про голодаючого Карлсона,коли ТАКЕ відбувається в країні.
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12.11.2021 23:05
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Пане Бутусов, и є якась інформація стосовно другого ката-"правої" руки куликовського бражникова, який також приймав участь у катуваннях та був повернений у рамках обміну на підконтрольну Україну ? таке питання виникло після ознайомлення із https://incident.obozrevatel.com/crime/palyicha-otpustyat-pochemu-rodstvenniki-zhertv-palacha-dnr-ne-veryat-v-spravedlivost.htm?_ga=2.190113327.56290072.1634458709-305513814.1471379554&_gl=1*1ue42xw*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNjc5MzIwNS45NjguMS4xNjM2NzkzNDg5LjA.
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13.11.2021 11:10 Ответить
Короче крот дерьмак працює.
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13.11.2021 11:51 Ответить
Причем в открытую...
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13.11.2021 23:42 Ответить
Бачу ,щоб почистити від зрадників країну доведеться до кулеметів підключати водопровід для охолодження стволів .
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13.11.2021 13:24 Ответить
Видимо Зе будет валить вслед за Яныком. Я не знаю, что показывали Зеленскому в Омане, но после Омана Зе поставил предателей на высокие должности.
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13.11.2021 14:41 Ответить
никакой пощады,пусть встретися с теми,кого он пытал,и дадут его на растер.... ание
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13.11.2021 18:09 Ответить
а суть предательства такова- он мог сдать еще кучу таких и способствовать вместе с ними освобождению заложников ...
Цемах, вагнеровцы, спецоперация по "ИЗОЛЯЦИИ"" - далеко не весь перечень слитых возможностей мести и освобождения украинских заложников... за что вову к импичменту уже накапала с лихвой
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13.11.2021 18:26 Ответить
кіздят
не вірю жодному слову
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13.11.2021 18:47 Ответить
Хіба так можно? Боже, Зе покинь пост презедента. Досить знущатись над нами.
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13.11.2021 19:13 Ответить
Дерьмак с зелупой его поменяют на очередного таксиста
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13.11.2021 21:11 Ответить
Якби вдалося врятувати наших полонених з тієї катівні !

Отже, той напад на розвідників ГУР - лише один епізод з цілого ланцюжка зрад керівництва (язик не повертається назвати зе-кодло керівництвом) держави.

Свідома і неприхована зрада.
А скільки ми ще не знаємо.
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13.11.2021 23:29 Ответить
Юрій, а самє ви вірити в цю "казочку" яку написали?!
"23 квітня 2019 року.... був офіційно виведений в Україну...."
І такий він дурень, цей Динис Куликовський шо б після скоених злочинів в "Ізоляції" приймати участь в "оперативної гри департаменту контррозвідки СБУ" та повертатися на теріторрію України?!
Ще трохи часу і ці хлопчаки з СБУ без сорому сповіщать вас шо цей Диніс є співробітник СБУ і все шо він накоїв в Ізоляції -це так треба було...
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15.11.2021 19:01 Ответить
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