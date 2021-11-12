Главные новости 12 ноября: потери на фронте, пленного украинца зарезали в колонии оккупантов, - главные новости Украины

Двое защитников Украины взорвались на взрывном устройстве оккупантов, в колонии в Макеевке зарезали пленного украинца, нардеп Лерос получил второе подозрение, - главные новости 12 ноября.

Потери на Донбассе

Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев взорвались на устройстве войск РФ. Они были военнослужащими 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Пленного украинца зарезали в макеевской колонии

Руслану Макарцу было 37 лет. В Макеевке он отбывал наказание за "шпионаж" в пользу украинских спецслужб. Сначала информация о причинах его смерти была противоречивой, затем омбудсмен Денисова сообщила, что Макарец погиб от ножевых ранений.

Свидетельство палача "Изоляции" Куликовского

На опубликованных СБУ кадрах Куликовский рассказывает, как именно истязал пленных.

По словам журналиста Асеева, Куликовский сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Лерос получил еще одно подозрение

На этот раз – за то, что не опроверг свои слова о брате главы ОП Ермаке Денисе. Нардеп подозревается в не исполнении решения суда. Наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Сегодня Леросу должны были выбирать меру пресечения (прокуратура требовала домашнего ареста), но заседание перенесли на 16 ноября.

Подозрение эксминистру энергетики Демчишину

По версии следствия, эксминистр энергетики Владимир Демчишин в 2014-2015 гг. способствовал террористической группе или террористической организации, торгуя углем с оккупантами на Донбассе.

Самолет нардепа "ОПЗЖ" Козака не пустили в воздушное пространство Украины

Бизнес-джету не дали прилететь из-за того, что его владелец находится под санкциями. Не помогло даже то, что самолет сменил бортовой номер.

Подсанкционному соратнику Козака Медведчуку санкции между тем не помешали отремонтировать свое роскошное имение-дворец.

Украина – на плато коронавируса

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, уже на следующей неделе можно ожидать спада заболеваемости.

За сутки коронавирусом заболели более 24 тыс. украинцев, умерли 750.

Согласно опросу, около 1 млн украинцев считают, что вакцина может сделать их мутантами.

Возвращение обидчика журналистов в "Укрэксимбанк" встретили аплодисментами

Видео впечатляет. Директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов, выкручивающий оператору руку и не выпускавший журналистов из кабинета, возвращается на работу под аплодисменты, как герой.