Из "Укрэксимбанка" окончательно уволили двух нападавших на журналистов "Схем" - Тельбизова и Осипова, которых восстановили на должностях
Наблюдательный совет и правление "Укрэксимбанка" решили уволить двух обвиняемых в нападении на журналистов программы "Схемы", которых накануне возобновили на должностях в финучреждении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила член Наблюдательного совета Виктория Страхова.
Речь идет об увольнении директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Им инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также избиения и пытки.
Страхова говорит, что наблюдательный совет принял решение, изучив все обстоятельства инцидента, и обратился в правление банка.
"Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова и Осипова на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски", — говорится в заявлении.
Стразова добавляет, что правление банка на внеочередном заседании приняло решение уволить должностных лиц.
11 ноября стало известно, что этих двух обвиняемых в нападении на журналистов программы "Схемы" возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Вместо этого еще одного фигуранта дела уволили.
В прессслужбе "Укрэксимбанка" отмечали, что получение работником статуса обвиняемого в уголовном производстве не является основанием для отстранения или увольнения.
Ранее двух нападавших на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Одного из них, директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.
11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.
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І був порядок та дисципліна 🤔
https://www.youtube.com/watch?v=ScREiUIqu9I https://www.youtube.com/watch?v=ScREiUIqu9I
Тоді це черговий пук в калюжу.
чудова описка
11 октября, 20:49
2705
Просто якесь середньовічне дикунство. Всі прекрасно знали про мутку з цим кредитом (інвестиція в дирлядндію), знали що бидло, не просто бидло, а ТУПЕ бидло, яке замість КУЛЬТУРНО відмазатись ТУПО нападає на журналістів. Ну чесно де мозок? А ЗАБРАТИ камери, обмежити волю це навіщо було робити. Бидло у всій красі та тупорилості. І це ТОП менеджемент? Серйозно? Де знайшли таких тупарів? Але "штат рабочега персанала" радується поверненню бидла, ніби воно зробило щось героїчне чи хоча-би ну хоть-щось вагоме. Ну то таке.
Питання №2. ХТО ці ублюдки, не менш тупі, які " не асилели усматреть нарусшения" під час службового розслідування. Може не потрібно за ДЕРЖАВНІ кошти утримувати даунів? Може нехай "йдуть" на вільні хліби?