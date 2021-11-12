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Новости
11 110 33

Из "Укрэксимбанка" окончательно уволили двух нападавших на журналистов "Схем" - Тельбизова и Осипова, которых восстановили на должностях

Из

Наблюдательный совет и правление "Укрэксимбанка" решили уволить двух обвиняемых в нападении на журналистов программы "Схемы", которых накануне возобновили на должностях в финучреждении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила член Наблюдательного совета Виктория Страхова.

Речь идет об увольнении директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Им инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также избиения и пытки.

Страхова говорит, что наблюдательный совет принял решение, изучив все обстоятельства инцидента, и обратился в правление банка.

"Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова и Осипова на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски", — говорится в заявлении.

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Стразова добавляет, что правление банка на внеочередном заседании приняло решение уволить должностных лиц.

11 ноября стало известно, что этих двух обвиняемых в нападении на журналистов программы "Схемы" возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Вместо этого еще одного фигуранта дела уволили.

В прессслужбе "Укрэксимбанка" отмечали, что получение работником статуса обвиняемого в уголовном производстве не является основанием для отстранения или увольнения.

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Ранее двух нападавших на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Одного из них, директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Автор: 

журналистика (3289) цензура (1337) Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+29
А ті, що "оваціювали" залишились?
Тоді це черговий пук в калюжу.
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12.11.2021 23:35
+21
Непонятно, почему еще не разогнали эту бл..дскую наглядову раду и этих уе..бков-служащих госбанка, приветсвовавших преступника в своих рядах...
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12.11.2021 23:40
+16
знов будуть овації, чи шо?
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12.11.2021 23:30
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знов будуть овації, чи шо?
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12.11.2021 23:30 Ответить
Які овації, якщо зрада так і пре!
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13.11.2021 01:07 Ответить
У цьому банку треба провести децимацию, як у римській армії, коли легіон ганьбився то страчували кожного десятого

І був порядок та дисципліна 🤔
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13.11.2021 02:11 Ответить
Тобто всіх відправити в 95 квартальний гей клуб на "страту"?
https://www.youtube.com/watch?v=ScREiUIqu9I https://www.youtube.com/watch?v=ScREiUIqu9I

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13.11.2021 07:54 Ответить
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12.11.2021 23:34 Ответить
А ті, що "оваціювали" залишились?
Тоді це черговий пук в калюжу.
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12.11.2021 23:35 Ответить
Непонятно, почему еще не разогнали эту бл..дскую наглядову раду и этих уе..бков-служащих госбанка, приветсвовавших преступника в своих рядах...
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12.11.2021 23:40 Ответить
Та їх одразу, як профнепридатних звільняти треба було. Юридично безграмотні, відео неспроможні видалити. "І как он руководил очисткой".
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12.11.2021 23:45 Ответить
СтраЗова додає
чудова описка
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12.11.2021 23:55 Ответить
А с Мецгером шо? Или он уже на Канарах?
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12.11.2021 23:56 Ответить
Буде заступником Ермака.
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13.11.2021 00:12 Ответить
звільнився
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13.11.2021 07:51 Ответить
Я так міркую що в країні знайдуться бажаючі працювати в банку - від прибиральниці до наглядової ради. Звільнити всіх і запросити нових.
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13.11.2021 00:11 Ответить
А банковский планктон хоть похлопал,когда два идиота с вещами петляли оттуда?
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13.11.2021 00:47 Ответить
Планктон гірко плакав. Але то не ідіоти. Ідіоти ті, хто голосував за того, який і вибудував таку реальність. Це не я сказав, це Євген Комаровский.
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13.11.2021 01:48 Ответить
У держбанках, і не тільки, є системною проблемою призначення на посади лояльних підлеглих, зокрема, з числа родичів, знайомих з попередніх місць роботи, кумів, родичів знайомих, і т.п. Це призводить до виникнення кругової поруки, я вже не кажу, як це впливає на професійність. Ці оплески означають лише те, що всі хто плескав, залежні від тих, кому плескали, розуміючи, що не буде останніх - не буде і їх самих.
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13.11.2021 09:18 Ответить
членкиня
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13.11.2021 00:54 Ответить
Нащли козлов отпущения - службу безопасности. А надо бы уволить афериста-дружбана Евгению Мецгеру. Это же он приказывал выгнать и оскорблял. Та понятно, кто же ЗЕку красть будет. А за кредит в ОРДО все, проехали? Мецгер ни при чем? А ведь из-за этого сыр-бор был.
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13.11.2021 01:24 Ответить
Нападение на журналистов Схем. Мецгер написал заявление на увольнение с поста предправления Укрэксимбанка, набсовет отправил его в отставку

11 октября, 20:49
2705
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13.11.2021 07:50 Ответить
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13.11.2021 01:44 Ответить
😂. Куплю сусідці !
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13.11.2021 02:13 Ответить
сколько зеленскому откат с кредита ?
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13.11.2021 04:42 Ответить
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13.11.2021 06:20 Ответить
"Ящірка" вирішила пожертвувать "хвостом" - щоб врятувать "голову"...
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13.11.2021 06:36 Ответить
тепер залишається провести повну чистку серед "встречающих овациямы"
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13.11.2021 07:48 Ответить
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13.11.2021 07:56 Ответить
А что делать с теми выродками и деградантами, что овациями встречали преступника и своего хозяина? Построили своё государство в государстве, где за пайку от хозяина готовы мать родную продать?! И это гос! банк! Всех разогнать, утырков на нары!
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13.11.2021 08:08 Ответить
Все змішалося в "домі Оболенських", то оваціями зустрічають то знову звільняють.
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13.11.2021 08:15 Ответить
Непогано було би просто перевірити РЕТЕЛЬНО професійну ефективність "хлопаюсчих в ладоши". Бидлометер зашкалює.
Просто якесь середньовічне дикунство. Всі прекрасно знали про мутку з цим кредитом (інвестиція в дирлядндію), знали що бидло, не просто бидло, а ТУПЕ бидло, яке замість КУЛЬТУРНО відмазатись ТУПО нападає на журналістів. Ну чесно де мозок? А ЗАБРАТИ камери, обмежити волю це навіщо було робити. Бидло у всій красі та тупорилості. І це ТОП менеджемент? Серйозно? Де знайшли таких тупарів? Але "штат рабочега персанала" радується поверненню бидла, ніби воно зробило щось героїчне чи хоча-би ну хоть-щось вагоме. Ну то таке.
Питання №2. ХТО ці ублюдки, не менш тупі, які " не асилели усматреть нарусшения" під час службового розслідування. Може не потрібно за ДЕРЖАВНІ кошти утримувати даунів? Може нехай "йдуть" на вільні хліби?
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13.11.2021 09:05 Ответить
Керівника пресслужби також потрібно звільнити за брехню.
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13.11.2021 09:11 Ответить
Я б побоявся б мати справу з цим банком в якому нападають на людей а працівники цього банку піддержують такі напади---вони ж можуть і замочити щоб гроші не віддавати
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13.11.2021 09:31 Ответить
Бляха-муха, мецгер, тельбизов, осипов - ну, чисто украинские фамилии, как и разные там зиленские, шиферы, картавые бойки и колесниковы, шуфричи, абрамовичи итд.
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13.11.2021 10:06 Ответить
Так звільнила, чи "вирішила" звільнити?
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13.11.2021 13:54 Ответить
 
 