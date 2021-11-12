Из "Укрэксимбанка" окончательно уволили двух нападавших на журналистов "Схем" - Тельбизова и Осипова, которых восстановили на должностях

Наблюдательный совет и правление "Укрэксимбанка" решили уволить двух обвиняемых в нападении на журналистов программы "Схемы", которых накануне возобновили на должностях в финучреждении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила член Наблюдательного совета Виктория Страхова.

Речь идет об увольнении директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Им инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также избиения и пытки.

Страхова говорит, что наблюдательный совет принял решение, изучив все обстоятельства инцидента, и обратился в правление банка.

"Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова и Осипова на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски", — говорится в заявлении.

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Стразова добавляет, что правление банка на внеочередном заседании приняло решение уволить должностных лиц.

11 ноября стало известно, что этих двух обвиняемых в нападении на журналистов программы "Схемы" возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Вместо этого еще одного фигуранта дела уволили.

В прессслужбе "Укрэксимбанка" отмечали, что получение работником статуса обвиняемого в уголовном производстве не является основанием для отстранения или увольнения.

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Ранее двух нападавших на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Одного из них, директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.