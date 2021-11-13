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Новости
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Главы МИД Украины, Германии и Франции 15 ноября проведут переговоры в рамках программы Восточного партнерства

Главы МИД Украины, Германии и Франции 15 ноября проведут переговоры в рамках программы Восточного партнерства

И.о. министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас планирует встретиться в следующий понедельник в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и французским визави Жан-Ивом ле Дрианом.

Об этом проинформировала на брифинге в пятницу пресс-секретарь немецкого МИД Андреа Зассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча, по словам спикера, состоится в рамках программы Восточного партнерства.

Зассе не подтвердила, но и не опровергла, что одной из тем может стать ситуация с мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь. Дипломат также не ответила на вопрос, обсуждается ли вообще в политических кругах такая возможность.

"Для Германии важно разрешить кризис, созданный Лукашенко, вместе с партнерами в ЕС и его отдельными членами", - заявила представитель МИД, добавив, что есть "разные предложения и мероприятия", некоторые из которых будут обсуждаться во время совещания глав МИД ЕС в следующий понедельник.

Читайте также: Декабрьский саммит Восточного партнерства должен приблизить членство Украины, Грузии и Молдовы в ЕС, - Науседа

Восточное партнерство (171) Кулеба Дмитрий (2880) Ле Дриан (88) Маас (213)


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Топ комментарии
+5
чувакам скучно і робити не хрен?
кацапня все те на ..ю бачіла...
смішні... - ну зберіться, виразите занепокоеннья...
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13.11.2021 01:21
+5
Почнуть уламувати на прийом тих тунеядців-шукачів халявного життя.
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13.11.2021 06:40
+4
Французи з німцями вирішили "і рибку з"їсти і "хєр" сторонкою обійти" - і не посраться з кацапами стосовно тої каші що вони з Лукою "замутили" і вирішить питання - "Що робить з "туристами" в Білорусі?"Адже зараз "цікава картина" виходить: Німеччина з Францією приймать "туристів" не хочуть: приймуть - матимуть проблеми з своїми народами (а на носі - вибори) Відмовляться приймать - оскандаляться на міжнародному рівні як "вороги демократії" і невизнавачі "західних демократичних цінностей" Так що "цугцванг"!!! Прямо як по висловлюванню Черчілля: "Між ганьбою і війною вони вибрали ганьбу Отримали і війну і ганьбу!" Замість того щоб 10 років тому "відкрутить голову" Асаду (як це зробили американці з Хусейном) вони почали з ним панькаться Отримали купу "захребетників"з Сірії Іраку і інших мусульманських "задворок" А тепер не знають що з ними робить - працювать вони не хочуть (і не вміють - мавпу до конвеєра не поставиш) Отримали спалах злочинності А тепер саме цими "проблемами" їм кацапи "яйця тиснуть"!
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13.11.2021 07:10
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чувакам скучно і робити не хрен?
кацапня все те на ..ю бачіла...
смішні... - ну зберіться, виразите занепокоеннья...
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13.11.2021 01:21 Ответить
Нам як тій історії із царським портретом та солдатом

також глибоко наплювати на думку рашки 😏
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13.11.2021 01:46 Ответить
поляки самі від тоі гидоти кацапськоі зара ************ як можуть..
а в нас опа - кован на допомогу...
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13.11.2021 01:52 Ответить
Хто уповноважив ковбасників та жабоїдів говорити від усієї Європи?

Де наші союзники поляки та балти ?
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13.11.2021 01:43 Ответить
Почнуть уламувати на прийом тих тунеядців-шукачів халявного життя.
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13.11.2021 06:40 Ответить
Французи з німцями вирішили "і рибку з"їсти і "хєр" сторонкою обійти" - і не посраться з кацапами стосовно тої каші що вони з Лукою "замутили" і вирішить питання - "Що робить з "туристами" в Білорусі?"Адже зараз "цікава картина" виходить: Німеччина з Францією приймать "туристів" не хочуть: приймуть - матимуть проблеми з своїми народами (а на носі - вибори) Відмовляться приймать - оскандаляться на міжнародному рівні як "вороги демократії" і невизнавачі "західних демократичних цінностей" Так що "цугцванг"!!! Прямо як по висловлюванню Черчілля: "Між ганьбою і війною вони вибрали ганьбу Отримали і війну і ганьбу!" Замість того щоб 10 років тому "відкрутить голову" Асаду (як це зробили американці з Хусейном) вони почали з ним панькаться Отримали купу "захребетників"з Сірії Іраку і інших мусульманських "задворок" А тепер не знають що з ними робить - працювать вони не хочуть (і не вміють - мавпу до конвеєра не поставиш) Отримали спалах злочинності А тепер саме цими "проблемами" їм кацапи "яйця тиснуть"!
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13.11.2021 07:10 Ответить
Шо фріці та жабоїди мостяться вже впихнути нам чорнозадих у рамках "партнерства"?
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13.11.2021 08:03 Ответить
Да не хер там Украине делать и обсуждать! Нас втягивают в этот процесс, хотя каким боком там Украина? Эти утырки минские соглашения уже реализовали? Нет?! Ну так а на хер нам чужое горе чтобы брать на себя какую-то отвественность за то, что там устроил у них Лукашенко! Пусть сами решают!
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13.11.2021 11:42 Ответить
"Украины, Германии и Франции"

на Украину запостят исламские трудовые резервы.

а иначе - каким там боком Украина?
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13.11.2021 11:47 Ответить
И так уже всё забрали у Украины и не разу не заплатили.
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13.11.2021 12:51 Ответить
Украину пора включить в шангенскую зону
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13.11.2021 16:39 Ответить
 
 