ЦИК объявила предупреждение 13 кандидатам в депутаты на довыборах в Раду
Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение за нарушение сроков предоставления окончательных финансовых отчетов 13 кандидатам в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.
Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу комиссии.
Центральная избирательная комиссия проанализировала сведения от ОИК №184 и №197 и установила, что распорядители текущих счетов избирательных фондов некоторых кандидатов нарушили сроки представления в окружные избирательные комиссии окончательных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов", - говорится в сообщении.
На основании выявленных нарушений ЦИК объявила предупреждение 13 кандидатам в народные депутаты Украины по ОИО №184 и №197 на промежуточных выборах 31 октября за нарушение сроков предоставления окончательных финансовых отчетов.
Предупреждения объявлены, в частности: кандидатам в ОИО № 184 – Баркаренко О.Г., Лагуте Г.В., Лазаревой Т.В., Помазану А.С., Пономареву А.Е., и кандидатам в ОИО № 197 – Голубу В.В. (1992 г.р.), Голубу В.В., Звягинцевой Т.П., Козачук О.А., Куряту П.П., Кухарчуку Д.В., Панкевичу Б.Р., Подчапку А.А. .
Как известно, 31 октября в Украине состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду в двух избирательных округах - №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).
9 ноября ЦИК установила официальные результаты выборов, согласно которым в ОИО № 184 победил кандидат от "Слуги народа", экс-председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь (62,6%), в ОИО № 197 - также кандидат от "Слуги народа", мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский (46,1%).
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