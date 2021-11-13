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ЦИК объявила предупреждение 13 кандидатам в депутаты на довыборах в Раду

ЦИК объявила предупреждение 13 кандидатам в депутаты на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение за нарушение сроков предоставления окончательных финансовых отчетов 13 кандидатам в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Центральная избирательная комиссия проанализировала сведения от ОИК №184 и №197 и установила, что распорядители текущих счетов избирательных фондов некоторых кандидатов нарушили сроки представления в окружные избирательные комиссии окончательных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов", - говорится в сообщении.

На основании выявленных нарушений ЦИК объявила предупреждение 13 кандидатам в народные депутаты Украины по ОИО №184 и №197 на промежуточных выборах 31 октября за нарушение сроков предоставления окончательных финансовых отчетов.

Предупреждения объявлены, в частности: кандидатам в ОИО № 184 – Баркаренко О.Г., Лагуте Г.В., Лазаревой Т.В., Помазану А.С., Пономареву А.Е., и кандидатам в ОИО № 197 – Голубу В.В. (1992 г.р.), Голубу В.В., Звягинцевой Т.П., Козачук О.А., Куряту П.П., Кухарчуку Д.В., Панкевичу Б.Р., Подчапку А.А. .

Как известно, 31 октября в Украине состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду в двух избирательных округах - №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

9 ноября ЦИК установила официальные результаты выборов, согласно которым в ОИО № 184 победил кандидат от "Слуги народа", экс-председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь (62,6%), в ОИО № 197 - также кандидат от "Слуги народа", мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский (46,1%).

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ЦИК (3644) досрочные выборы (127)


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технічні кандидати... А воно їм треба, оті звіти?
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13.11.2021 02:19 Ответить
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13.11.2021 02:36 Ответить
як на мене, панове, то меньшій за срефана, то і не слуг.... а так, хрень пробіґла....
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13.11.2021 03:03 Ответить
яке ж рідкісне імно - вся ваша ота ЦВК і ДБр....
тварюка на тварюці...
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13.11.2021 03:25 Ответить
Печатки цвк в сейфі дерьмака, ха-ха((
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13.11.2021 08:58 Ответить
А коли вибори будуть в Парламент Стародубської республіки.?

Відбулася знакова геополітична подія - самопроголошена, невизнана Стародубська республіка, створила офіційний сайт! http://star-respublik.do.am/ http://star-respublik.do.am/ Розпочався новий етап боротьби за свободу, демократію і права людини в усьому світі.

Стародубська республіка офіційно створена 26 вересня 2007 року. (Цей день у Східній Європі оголошується вихідним). Ініціаторами відновлення Стародубської державності, стали українські журналісти, представники козацьких організацій світу.

Правлячою партією в Республіці є Маленька партія снайперів.

В.о.Президента і керівник Генштабу - академік , полковник козацтва, відомий журналіст Віктор Тригуб. Найближчим часом у режимі он-лайн, відбудуться вибори Президента на офіційному сайті держави.

Діє РНБО, Уряд, Верховна Рада.

Республіка має потужні військові амбіції. Знаходиться у стані офіційно проголошеної війни з Гренландією, Монголією, Румунією і Швейцарією. Готується оголошення ще кількох військових кампаній.

Стародубська республіка стала символом стійкості, свободи, незламності, витонченого гумору.

Входить у альянс з козацькою республікою Задунайська Січ, Кубанською Народною республікою. Підтримує республіки Сіленд і князівство Себорга.

Республіка розпочинає випуск поштових марок, грошових одиниць, сувенірну продукцію. Розпочинає дипломатичну діяльність.

Уряд відкритий до взаємовигідної співпраці!

Прес-служба Секретаріату Президента Стародубської республіки


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13.11.2021 09:22 Ответить
А чому Голуб В.В. даічі згадано? Двічі ухилився від фінансового звіту чи його двійник теж не подав?
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13.11.2021 10:18 Ответить
 
 