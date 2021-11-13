Двое воинов погибли, подорвавшись на неизвестном вражеском устройстве. Один военный ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки войска РФ 8 раз открывали огонь, - ООС

За прошедшие сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем и минометы калибра 120 мм.

В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что в сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Широкиного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

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"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставили медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - отмечают в штабе.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

Кроме того, в сводке отмечено, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.