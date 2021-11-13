Двое воинов погибли, подорвавшись на неизвестном вражеском устройстве. Один военный ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки войска РФ 8 раз открывали огонь, - ООС
За прошедшие сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем и минометы калибра 120 мм.
В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также сообщается, что в сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Возле Широкиного противник открывал огонь из стрелкового оружия.
"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставили медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - отмечают в штабе.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.
Кроме того, в сводке отмечено, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Хай горять у пеклі москалі
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
От такий хєрант України, її захисник від путіна-убивці на 8 році війни!!