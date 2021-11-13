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Новости Агрессия России против Украины Война
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Двое воинов погибли, подорвавшись на неизвестном вражеском устройстве. Один военный ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки войска РФ 8 раз открывали огонь, - ООС

Двое воинов погибли, подорвавшись на неизвестном вражеском устройстве. Один военный ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки войска РФ 8 раз открывали огонь, - ООС

За прошедшие сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем и минометы калибра 120 мм.

В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что в сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Широкиного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

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"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставили медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - отмечают в штабе.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

Кроме того, в сводке отмечено, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

обстрел (26835) Донбасс (26955) потери (4364) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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13.11.2021 08:19 Ответить
Світла пам'ять 🕯️🕯️🕯️.
Хай горять у пеклі москалі
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13.11.2021 08:31 Ответить
хай горить палає і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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13.11.2021 09:14 Ответить
Вічна пам'ять героям.
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13.11.2021 08:36 Ответить
Двое военных погибли при десантировании в Гродно. Двое российских военных https://charter97.org/ru/news/2021/11/12/443918 погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности в Беларуси. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.Когда погибают на чужой территории, то земля железобетоном.
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13.11.2021 08:55 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
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13.11.2021 09:49 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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13.11.2021 09:52 Ответить
Про шефіра вищав чотириразовий відказник аж на трибуні ООН, а про убивство Українських захисників, ЙОГО та кодло, чомусь заціпило… тільки очі витріщили !!! Оманські зустрічі, злиття вагнерівців, ізоляція….
От такий хєрант України, її захисник від путіна-убивці на 8 році війни!!
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13.11.2021 12:45 Ответить
 
 