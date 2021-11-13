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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 695 человек, зафиксировали 23 572 новых случая заражения, более 25 тыс. пациентов выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 695 человек, зафиксировали 23 572 новых случая заражения, более 25 тыс. пациентов выздоровели

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 622, медработников – 436).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства здравоохранения, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 4 564 человека;
  • летальных исходов – 695;
  • выздоровели – 25 415 человек.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 203 149 человек;
  • поправились – 2 620 094 человека;
  • летальных исходов – 76 302;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 189 223.
Минздрав (4898) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Правильно ✅, только истерический визг про антиваксеров. А вакцинированных не могут болеть и переносить вирус?

Одни иммунологи и вирусологи собрались обсуждать
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13.11.2021 09:26
+10
чого ви такі злі до непривитих людей?ви вкололися і на вашу думку себе захистили.все живіть нормально кожен сам обирає свій шлях,а час покаже хто був правий
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13.11.2021 09:38
+7
Спасибо жителям Кривбасса за преЗедента .... а дальше сами вспоминайте!
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13.11.2021 08:43
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Я злий не на антиваксерів , а на те , що держава надає медичну допомогу невакцинованим за рахунок бюджету .
Якщо закуплена вакцина , то навіщо ще якісь нерозумні витрати з нашого бюджету на лікування невідомо кого і для чого . Якщо вже вакцинований захворів , ну то ясно , бувають поодинокі випадки . А не вакцинованих , які вмирають по 700 штук за добу- навіщо лікувати державним коштом ? Це ж їх вибір . Не хочуть вакцинуватись - нехай платять хоча б подвійну ціну за лікування .
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13.11.2021 09:53 Ответить
А оплата постів ботів ;ЗЕдиджитал; з держбюджету тебе не злить?
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13.11.2021 09:55 Ответить
а зверніть УВАГУ що забанили всіх БОТІВ що тут вам лайкали і повидаляли частково їх КАЦАПСЬКІ коментарі. Отож не тих звинувачуєте. Все з точністю навпаки. І ваші лайкающі боти = то й є вороги України.
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13.11.2021 10:43 Ответить
А ти під яким ніком до деактиву писала?
Я на форумі 7 років і тебе не пам'ятаю.
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13.11.2021 11:31 Ответить
а я раніше не писала. Але на фейсбуці я з 2015 року. Через фейсбук сюди й заходжу. Можеш знайти мене там.
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13.11.2021 11:33 Ответить
А зараз чому розписалася? Партія кличе?
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13.11.2021 12:11 Ответить
тому що тупість Мудрого НАРІДА вже зашкалює, одна справа вибирати КЛОВАНА, а геть інша Массовий Суїцид. Массове божевілля та ПРАВО на самогубство - ось це мене дійсно лякає.
Коли всі Розвинуті держави з надією рятують власні народи від Пандемії, та вакцинуються, - в нашій Країні йде повний регресс та деградація. Середньовіччя вже близько.
Наразі те що відбувається з Вакцинацією - вже Критичний ПЕРЕДОЗ від кацапської пропаганди Кремля стосовно "плахой вакцини" та несвідомої Біомасси.
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13.11.2021 12:19 Ответить
Ото Добре - хоча б посмієтесь з ЖАРТУ. Сподіваюсь що ви оцінили ГУМОР. А що я там маю постити? Власне життя викладати? Я туди заходжу щоб посміятись. Зате Ви впевнились що я не БОТ. І До речі це різні теми - Фейсбук та ЦЕНЗОР. Але дякую ВАМ що не полінувались перевірити що я СПРАВЖНЯ.
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13.11.2021 12:39 Ответить
У мене виключно політота. Гаразд, проїхали! Прикольна дівчинка. Велком на Цензор!
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13.11.2021 12:45 Ответить
А загалом нічого так все, явно не зебілка. Норм сторіночка. І фотки симпатичні.
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13.11.2021 12:40 Ответить
Дякую, і бажаю ВАМ ВДАЛОГО ДНЯ.
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13.11.2021 12:42 Ответить
А якщо ви вже такий шерлок Холмс то можемо й там поспілкуватись у вільний час.
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13.11.2021 11:34 Ответить
Колись зайду, тільки тоді не скаржся.
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13.11.2021 12:38 Ответить
Милості прошу. Мені не соромно й нема чого встидатись.
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13.11.2021 12:40 Ответить
Ні, тут згоден. Нічьо так!
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13.11.2021 12:42 Ответить
"и потом они поженились и жили счастливо"
только судя по ее тексту тут, я бы не советовал....
Но удачи!))
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13.11.2021 17:27 Ответить
Та ти фотки її глянь.
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13.11.2021 18:05 Ответить
мне достаточно тут ее спама, шоб на нее еще смотреть
А вам удачи)
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13.11.2021 18:09 Ответить
Дівчина ніяк не знайде, яка зачіска їй подобається. Від частого застосування хімії, потім, з часом випадає волосся, а деякі ще кажуть, що вимивається мозок.
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14.11.2021 02:52 Ответить
Пфайзер - 19,5 евро і модерну -25,5 долл ВЗАГАЛІ подарували. Я теж згодна на те щоб податки йшли На ЗАГАЛЬНУ МЕДИЦИНУ - на травматологів, лорів, окулістів, кардіологів, дитячих педіатрів, на Роддоми, на лікування Онкохворих, особливо нині затребувані ПАТОЛОГОАНАТОМИ (актуально для антиваксів), вони та багато інших лікарів оплачуються за ПОДАТКИ. А ось лікування від КОВІДУ для НЕВАКЦІНОВАНИХ громадян - які не мають ПРОТИПОКАЗАННЬ - має бути не за користь бюджету 28000 гр, а з ВЛАСНОЇ кишені АНТИВАКСІВ.
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13.11.2021 10:14 Ответить
А что есть лекарствА от ковида!? Ты в больнице когда была последний раз, там безплатно только талончик к врачу дают.
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13.11.2021 12:55 Ответить
А що окрім троллінгу ще будуть якісь аргументи? Так я буваю в поліклініці, в мене там рідня працює. І не знаю як там у ВАС в Кацапстані, а в нас Сімейний лікар приймає безкоштовно. Окуліст, Травматолог чи Кардіолог в нас приймає БЕЗКОШТОВНО. ПатологоАнатом вам розтин робить БЕЗПЛАТНО. Родичі за це не платять з власного карману.
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13.11.2021 13:04 Ответить
Ти точно з України?бо таке враження що ми живемо в різних країнах
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13.11.2021 14:46 Ответить
Не знаю з якої ТИ країни, власне мені байдуже.
Але мені НЕ БАЙДУЖЕ що люди слухають таких як ТИ і не йдуть робити Щеплення, щоб профілактично запобігти тяжкому перебігу КОВІДУ, а потім перевантажені лікарні, помирає по 2 Іловайська антиваксерів.
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13.11.2021 15:01 Ответить
яКОВЛЄВ,ТАК,.

БАГАТО таких як ти в Україні з засраними КосяпенЗМІ мізками..
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13.11.2021 21:09 Ответить
Окуліст, Травматолог чи Кардіолог в нас приймає БЕЗКОШТОВНО

В РФ - тоже. Только ОООЧЕРЕДЬ...
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13.11.2021 17:28 Ответить
а дe ти у цьому комeтнi тролiнг побачила? якщо йoго думка нe спвiпадає з твоєю щe має наглiсть з тобою диcкутувати то вжe троль?
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14.11.2021 00:47 Ответить
От ти ***** Третякова. Що тимчасово відсторонили від роботи в Раді, так ти, падлюка, тут свої людоненависницькі погляди розповсюджуєш.
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13.11.2021 11:42 Ответить
Під ніком пише людиноненависниця Третякова.
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13.11.2021 11:47 Ответить
А яка різниця хто там пише, якщо пише розумні речі? Цю пандемію будет дуже важко зупинити, хіба що створять надефективні ліки. Поки що єдиний варіант це вакцинація, яка значно зповільнює процес та надає лікарям та лікарням можливість трошки "видихнути". Без вакцінації ковід буде коливаннями то сидіти по схронах, то косити по невеличкому селу кожен день. Якщо хтось цього не розуміє, якщо комусь у школі не пояснили що таке вакцінація, то це як правила дорожнього руху - якщо преш на червоний, то будеш потім відшкодовувати (матеріальна відповідальність). Нема вакцини, загремів в лікарню з ковідом? Сплачуй лікування + штраф в розмірі вартості лікування.
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13.11.2021 13:16 Ответить
милейший, эти 700 штук оплатили вашу вакцинацию своими налогами
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13.11.2021 17:25 Ответить
Вони оплатили свою вакцинацію , якою не скористались . Свою я сам оплатив в податках . Тож лікувати їх не бачу жодного сенсу . Хіба що в приватних клініках , дорого .
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13.11.2021 17:38 Ответить
это не отменяет факт закупки вакцин с их налогов. Тем же пенсионерам, детям и т.п. И кончайте эту фигню писать.
Сейчас бегают вакцинированные с побочкой на вакцины, болеющие ковидом не смотря на вакциниацию и т.п. То почему я заплатив уже за их вакцины, должен оплачивать их продолжение вакцинац. истории??
Так мы дойдем до абсурда.
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13.11.2021 17:53 Ответить
"МИЛЕЙШИЙ" вживається в КАЦАПСТАНІ так ти палишся МОСКАЛЬСЬКИЙ БОТ.
ОПЛАТИЛИ вакцинацію? То з'явилась нова теза в Кремльовській методичці?
Вакцина стоїть 25,5 дол максимум. А лікування УПОРОТОГО Антивакса 28000 = 1000 долларів з ДержБюджету. То я ЇХ теж Лікую з власних налогів. А нехай би ті гроші йшли на ОНКОХВОРИХ чи на Пологові Будинки, чи на інших лікарів, на хірургічне обладнання для трансплантацій, тощо.
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13.11.2021 17:44 Ответить
мадама. От вашего капслока в глазах рябит. Я стараюсь вообще не читать что за муть вы пишете. Зас*ете весь цензор своим спамом. Не пишите мне больше
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13.11.2021 17:50 Ответить
Ото краще би ви не заси@али АНТИВАКСЕРСЬКОЮ Кацапською пропагандою, то вас би й не спамили. Половину ваших БОТІВ уже підчистили. Діло за ВАМИ.
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13.11.2021 17:57 Ответить
заздрите?

що не можете писати 10-тьма пальцями?
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13.11.2021 21:11 Ответить
Женя-Женя , не зважайте на Вікторію , це у неї побічна дія вакцинації так проявляється )
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14.11.2021 08:09 Ответить
Вікторія , почитайте експертів , вакциновані і самі можуть інфікуватися і також можуть інфікувати інших , єдиний плюс це те що збільшується вірогідність уникнути госпіталізації .Вакцинація - це не безсмертя .
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14.11.2021 08:16 Ответить
То саме про убезпечення від тяжкого перебігу Ковіду при допомозі щеплення, та гігієни (носіння масок, миття рук, антисептик) я писала тут багато постів. Перечитайте, чи погано бачите букавки!?
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14.11.2021 08:50 Ответить
Підтримкою вашу думку. Звідусіль тільки но й лунає, які недалекі антиваксери та вакциноскептики. Кожна людина приходить у цей світ самостійно і ладна вирішувати сама, не перекладаючи на когось наслідки.

Дійсно, я розумію, звідки у другу світову були ті фанатики, які винищували газом, розстрілювали та ставили досліди над людьми.

Зараз дай такому владу, буде аналогічно.

Додав до друзів)
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13.11.2021 14:05 Ответить
Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
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13.11.2021 21:04 Ответить
От чесне слово, це просто "в яблучко". Влучніше не скажеш.
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13.11.2021 21:28 Ответить
> "Вчора дивився фільм "Еквілібрум". Аналогії з сьогоденням просто разючі. Джужина не могла дивитися, вийшла з кімнати. Там добро перемагає зло. А що буде в нашому житті... "

А в вашому житті з багатоквартирного будинку кілька квартир поїдуть на цвинтар на пмж, поки всі в будинку користуються голівудською фантастикою як інструкцією. Тому що життя це не кіно.
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13.11.2021 13:20 Ответить
Так, життя, це не кіно.
От наприклад, взяти https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext?fbclid=IwAR2zleBd0YWl_QG0P6JDO4MnV1hkg_yuv5uMj_HHG3_DAv6NkoUv4H8JCPY статтю за 8 листопада 2021 року в журналі "Ланцет"
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13.11.2021 17:21 Ответить
695 чел в сутки это 250 тыс чел в год.
Смотрим убыль населения, было и 500 тыс в год, сейчас около 200 тыс Украина теряет в год.
Далее, писано уже, что за два года померкло от вируса 60 тыс, это 30 тыс в год а не 200 как мы посчитали сначала.

Статистика 695 чел это точно от вируса, это не общая смертность случайно указана?

Если 30 тыс в год от вируса убыль населения а и без вируса и 200 и 500 то почему при гораздо больших потерях государство молчит как ни в чем не бывало а вот при 30 вдруг такой вопрос включили?

Посмотрите люди в интернете убыли за последние 30 лет, возьмите калькулятор в руки и посчитайте кто математику учил. Появятся вопросы без ответов.
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13.11.2021 21:58 Ответить
средняя не пиковая 1600 в сутки... дтп-ковид. лживый мирок нынче. спираль.
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13.11.2021 23:18 Ответить
А вы знаете что прививка действует всего пол года пото все и она потом не защищает от короновируса вообще вы думаете что у нас в Украине через пол года будут вакцины я думаю их уже не будет вообще так что люди будут болеть ещё больше
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13.11.2021 22:48 Ответить
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