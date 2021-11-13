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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 695 человек, зафиксировали 23 572 новых случая заражения, более 25 тыс. пациентов выздоровели
За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 622, медработников – 436).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства здравоохранения, также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 564 человека;
- летальных исходов – 695;
- выздоровели – 25 415 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 203 149 человек;
- поправились – 2 620 094 человека;
- летальных исходов – 76 302;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 189 223.
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+10 Араб
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+10 Сергей Яковлев #435776
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+7 Владимир Пономаренко #471653
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Якщо закуплена вакцина , то навіщо ще якісь нерозумні витрати з нашого бюджету на лікування невідомо кого і для чого . Якщо вже вакцинований захворів , ну то ясно , бувають поодинокі випадки . А не вакцинованих , які вмирають по 700 штук за добу- навіщо лікувати державним коштом ? Це ж їх вибір . Не хочуть вакцинуватись - нехай платять хоча б подвійну ціну за лікування .
Я на форумі 7 років і тебе не пам'ятаю.
Коли всі Розвинуті держави з надією рятують власні народи від Пандемії, та вакцинуються, - в нашій Країні йде повний регресс та деградація. Середньовіччя вже близько.
Наразі те що відбувається з Вакцинацією - вже Критичний ПЕРЕДОЗ від кацапської пропаганди Кремля стосовно "плахой вакцини" та несвідомої Біомасси.
только судя по ее тексту тут, я бы не советовал....
Но удачи!))
А вам удачи)
Але мені НЕ БАЙДУЖЕ що люди слухають таких як ТИ і не йдуть робити Щеплення, щоб профілактично запобігти тяжкому перебігу КОВІДУ, а потім перевантажені лікарні, помирає по 2 Іловайська антиваксерів.
БАГАТО таких як ти в Україні з засраними КосяпенЗМІ мізками..
В РФ - тоже. Только ОООЧЕРЕДЬ...
Сейчас бегают вакцинированные с побочкой на вакцины, болеющие ковидом не смотря на вакциниацию и т.п. То почему я заплатив уже за их вакцины, должен оплачивать их продолжение вакцинац. истории??
Так мы дойдем до абсурда.
ОПЛАТИЛИ вакцинацію? То з'явилась нова теза в Кремльовській методичці?
Вакцина стоїть 25,5 дол максимум. А лікування УПОРОТОГО Антивакса 28000 = 1000 долларів з ДержБюджету. То я ЇХ теж Лікую з власних налогів. А нехай би ті гроші йшли на ОНКОХВОРИХ чи на Пологові Будинки, чи на інших лікарів, на хірургічне обладнання для трансплантацій, тощо.
що не можете писати 10-тьма пальцями?
Дійсно, я розумію, звідки у другу світову були ті фанатики, які винищували газом, розстрілювали та ставили досліди над людьми.
Зараз дай такому владу, буде аналогічно.
Додав до друзів)
А в вашому житті з багатоквартирного будинку кілька квартир поїдуть на цвинтар на пмж, поки всі в будинку користуються голівудською фантастикою як інструкцією. Тому що життя це не кіно.
От наприклад, взяти https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext?fbclid=IwAR2zleBd0YWl_QG0P6JDO4MnV1hkg_yuv5uMj_HHG3_DAv6NkoUv4H8JCPY статтю за 8 листопада 2021 року в журналі "Ланцет"
Смотрим убыль населения, было и 500 тыс в год, сейчас около 200 тыс Украина теряет в год.
Далее, писано уже, что за два года померкло от вируса 60 тыс, это 30 тыс в год а не 200 как мы посчитали сначала.
Статистика 695 чел это точно от вируса, это не общая смертность случайно указана?
Если 30 тыс в год от вируса убыль населения а и без вируса и 200 и 500 то почему при гораздо больших потерях государство молчит как ни в чем не бывало а вот при 30 вдруг такой вопрос включили?
Посмотрите люди в интернете убыли за последние 30 лет, возьмите калькулятор в руки и посчитайте кто математику учил. Появятся вопросы без ответов.