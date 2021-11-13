В Украине за сутки от COVID-19 умерли 695 человек, зафиксировали 23 572 новых случая заражения, более 25 тыс. пациентов выздоровели

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 622, медработников – 436).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства здравоохранения, также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 564 человека;

летальных исходов – 695;

выздоровели – 25 415 человек.

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За все время пандемии в Украине: