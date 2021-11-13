Использование Беларусью мигрантов равносильно торговле людьми, - заявление ЕС и Украины в Генассамблее ООН
Использование мигрантов режимом Беларуси равносильно торговле людьми.
С таким заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступили Украина и страны ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Авторы документа решительно осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и исключают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".
Страны призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянную блокировку доступа к гуманитарной помощи.
"Беларусь сейчас широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизни и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране" , – говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли вони поперлися через Беларусь "за кращим життям" у Європі, вони не сподівалися що їх зустрине стіна з колючого дроту. Вони розраховували на гостинність м'якотілих европейців, які ВЖЕ раніш приймали "біженців" і забезпечували їм безтурботне існування за рахунок своїх платників податків.
Без ***** він би так не знахабнів, але ... туди їому і дорога)
Міжнародний террор їм обом боком вилізе.
На многих кадрах попавших в сеть так называемые мигранты стримили с новейших айфонов , или других не дешовых моб устройствах , выкладывание видео в сеть , в чужой стране говорит уже о том что они обзавелись симками местных моб операторов , потому что с трудом верится что они используют роуминг на других кадрах мигранты общаются по телефону и тут вопрос - с кем ? в чужой стране они могут общатся по телефону , опять же если это роуминг то они не плохо так стоят раз могут себе его позволить . + большинство прилично одето , и по сезону подготовленно а это уже о чем то да говорит ведь все они с жарких стан плюс сам билет в сытую европу отнюдь не дешёв ну и ключевое все те места откуда они поприбывали так или иначе связаны с местами где режимы тесно взаимодействующие с русней
Мігрант (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. migrans, migrantis - переселенець; той, хто переселяється) - це людина, що свідомо та з власної волі перетинає державні або адміністративно-територіальні кордони з метою зміни місця проживання