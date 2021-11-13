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Использование Беларусью мигрантов равносильно торговле людьми, - заявление ЕС и Украины в Генассамблее ООН

Использование Беларусью мигрантов равносильно торговле людьми, - заявление ЕС и Украины в Генассамблее ООН

Использование мигрантов режимом Беларуси равносильно торговле людьми.

С таким заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступили Украина и страны ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Авторы документа решительно осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и исключают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".

Страны призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянную блокировку доступа к гуманитарной помощи.

"Беларусь сейчас широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизни и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране" , – говорится в заявлении.

Читайте также: Прямой угрозы украинской границе от мигрантов сейчас нет, - Монастырский

Беларусь (7886) мигранты (979) ООН (4156) Евросоюз (17051)


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Топ комментарии
+6
Та це набагато гірше! Це втілення напряму у міжнародній політиці принципу Путіна: " Мы поставим своих солдат за спинами женщин и детей! И пусть кто-нибудь попробует выстрелить!" Це - звичайний шантаж заручниками І відрізняються ці шантажисти від тих що захоплюють людей в банках лише деякими речами - кількістю заручників і зброєю яку вони готові застосувать (у грабіжників банків - автомати і вибухові пристрої , склепані у гаражі , а у цих - танки і Ту-22 з ядерними бомбами) Навіть ціль одна: ВЛАДА і ГРОШІ!!!
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13.11.2021 08:44
+3
Не "торгівля людьми", а узяття і утримання терористами заручників
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13.11.2021 08:34
+3
Нещасним і вільнолюбним арабам видала візи комунальна бульбонія,от нехай тепер тих вільнолюбних і утримує.
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13.11.2021 08:59
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Не "торгівля людьми", а узяття і утримання терористами заручників
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13.11.2021 08:34 Ответить
А бідні , нещасні та вільнолюбиві араби так не бажають, щоб їх продали у Європейське рабство.
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13.11.2021 08:38 Ответить
Нещасним і вільнолюбним арабам видала візи комунальна бульбонія,от нехай тепер тих вільнолюбних і утримує.
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13.11.2021 08:59 Ответить
Наконец-то "разродились" ЗЕ-дупломаты заявлением.
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13.11.2021 08:35 Ответить
Кто там вообще видит беженцев! Беженцы бегут от войны, от стихийных бедствий, от голодоморов... Ничего этого в странах, с которых они перебрались по ДОРОГИМ туристическим визам, нет. Туристы-дуристы они, а не беженцы.
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13.11.2021 08:38 Ответить
паРашка ними користується як засіб тиску на ЄС у своїй гибридній війні проти усього світу.
Коли вони поперлися через Беларусь "за кращим життям" у Європі, вони не сподівалися що їх зустрине стіна з колючого дроту. Вони розраховували на гостинність м'якотілих европейців, які ВЖЕ раніш приймали "біженців" і забезпечували їм безтурботне існування за рахунок своїх платників податків.
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13.11.2021 08:46 Ответить
Головне, що ці заручники терориста Лукєрія не конкуренти українським заробітчанам. Наші їдуть в Європу , щоб пахати і заробляти на утримання сімей. А заручники наработають.
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13.11.2021 09:04 Ответить
Так і є
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13.11.2021 09:05 Ответить
Та це набагато гірше! Це втілення напряму у міжнародній політиці принципу Путіна: " Мы поставим своих солдат за спинами женщин и детей! И пусть кто-нибудь попробует выстрелить!" Це - звичайний шантаж заручниками І відрізняються ці шантажисти від тих що захоплюють людей в банках лише деякими речами - кількістю заручників і зброєю яку вони готові застосувать (у грабіжників банків - автомати і вибухові пристрої , склепані у гаражі , а у цих - танки і Ту-22 з ядерними бомбами) Навіть ціль одна: ВЛАДА і ГРОШІ!!!
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13.11.2021 08:44 Ответить
Бульбофюрер був державним злочинцем захопивши владу у країні, тепер став міжнародним.
Без ***** він би так не знахабнів, але ... туди їому і дорога)
Міжнародний террор їм обом боком вилізе.
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13.11.2021 11:17 Ответить
"Коли Господь хоче когось покарать - він позбавляє його розуму!"
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13.11.2021 11:22 Ответить
А почему равносильно, они на этом зарабатывают, или вы думаете раздают бесплатные билеты на самолёт?)
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13.11.2021 08:54 Ответить
А як відреагувала на цю заяву член ООН Білорусь?
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13.11.2021 09:01 Ответить
Так Зе правительство покупает електроенергию у торговцев людьми?
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13.11.2021 09:27 Ответить
Это не мигранты , пока вещи своими именами не начнут называть так и будут по собственным граблям ходить.

На многих кадрах попавших в сеть так называемые мигранты стримили с новейших айфонов , или других не дешовых моб устройствах , выкладывание видео в сеть , в чужой стране говорит уже о том что они обзавелись симками местных моб операторов , потому что с трудом верится что они используют роуминг на других кадрах мигранты общаются по телефону и тут вопрос - с кем ? в чужой стране они могут общатся по телефону , опять же если это роуминг то они не плохо так стоят раз могут себе его позволить . + большинство прилично одето , и по сезону подготовленно а это уже о чем то да говорит ведь все они с жарких стан плюс сам билет в сытую европу отнюдь не дешёв ну и ключевое все те места откуда они поприбывали так или иначе связаны с местами где режимы тесно взаимодействующие с русней
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13.11.2021 10:03 Ответить
цe як раз i є мiгранти. вивчи тeрмiни. потiм ляпай. то бiжeнцi бiднi бо тiкають у чому мама народила. а мiгрант то робить органiзованно бeручи iз собою пожитки. русский тобi зробив мозок узким?

Мігрант (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. migrans, migrantis - переселенець; той, хто переселяється) - це людина, що свідомо та з власної волі перетинає державні або адміністративно-територіальні кордони з метою зміни місця проживання
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13.11.2021 11:16 Ответить
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13.11.2021 10:27 Ответить
Закрий ****** , я мав на увазы що це сец операція русні , казліна

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13.11.2021 12:18 Ответить
Жили бы спокойно у себя дома как нибудь без дерьмократии.
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13.11.2021 12:56 Ответить
 
 