Использование Беларусью мигрантов равносильно торговле людьми, - заявление ЕС и Украины в Генассамблее ООН

Использование мигрантов режимом Беларуси равносильно торговле людьми.

С таким заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступили Украина и страны ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Авторы документа решительно осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и исключают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".

Страны призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянную блокировку доступа к гуманитарной помощи.

"Беларусь сейчас широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизни и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране" , – говорится в заявлении.

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