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Ермак обсудил с вице-премьером Канады Фриланд пути взаимодействия в рамках "Крымской платформы", - ОПУ

Ермак обсудил с вице-премьером Канады Фриланд пути взаимодействия в рамках

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Отмечается, что Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины.

"Благодарны за консолидированную поддержку мирового сообщества и Канады. Мы это чувствуем", - отметил руководитель Офиса Президента.

Андрей Ермак отметил важность содействия со стороны Канады в реализации евроатлантических стремлений Украины, а также выразил благодарность за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства.

Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе.

"Христина Фриланд поприветствовала усилия главы Украинского государства в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации", - утверждают в Офисе Президента.

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Руководитель Офиса Президента и вице-премьер-министр Канады отдельно обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в рамках "Крымской платформы".

Андрей Ермак также проинформировал Христю Фриланд о результатах прошедшего накануне визита в Соединенные Штаты.

Фриланд Хрыстя (139) Ермак Андрей (1253) Офис Президента (1792) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+17
Секретутка у 🤡🤢🐸 шута управляет Государствои
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13.11.2021 08:44
+13
Його робота слідкувати за порядком в адміністації і наявністю туалетного паперу. А він переговори веде. хоча вже з кожного чайника кричать про його зраду і агенство ГБ.
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13.11.2021 09:02
+8
Дарма Фріланд змарнувала свій час.
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13.11.2021 09:08
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Секретутка у 🤡🤢🐸 шута управляет Государствои
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13.11.2021 08:44 Ответить
Він пуйловський наглядач за віслюком. А тепер ще й піариться, щоб мутрий наріт обрав його замість тупого віслюка. Чому тільки Цензор підключився до цієї компанії?
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13.11.2021 09:23 Ответить
Руководитель администрации президента России
Антон Вайно , ви колись чули цього москаля?
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13.11.2021 08:59 Ответить
Його робота слідкувати за порядком в адміністації і наявністю туалетного паперу. А він переговори веде. хоча вже з кожного чайника кричать про його зраду і агенство ГБ.
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13.11.2021 09:02 Ответить
Дарма Фріланд змарнувала свій час.
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13.11.2021 09:08 Ответить
У неї немає вибору.
Спілкування фсб-шного завхоза з іноземними посадовцями свідчить про те, що Вазелінський, "по-тихому, знову таки з порушенням Законодавства України, підписав якийсь документ, який надає дерьмаку прово виступати від імені України.
І це при тому, що дерьмак, навіть, не держслужбовець. Ніхто представляє Україну на перемовинах, ще й під час війни.
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13.11.2021 10:33 Ответить
Якщо врахувати, що ще в 2019 році зустрічався з Уолкером, де зокрема "скорбив" за "убієнним" братом, то видно якісь повноваження були надані і зосталися.
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13.11.2021 10:49 Ответить
странно что его еще допускают до контактирования с первыми лицами правительств.... наверное и руку жмут при встрече....
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13.11.2021 09:11 Ответить
Пока Зелох труселя сушил?Этот шпион перебирает активно на себя все рычаги управления государством,Зе даже рядом не отсвечивает.
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13.11.2021 09:16 Ответить
Зато в ФСБ он-лайн слушали переговоры "Козыря" с Канадой.
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13.11.2021 10:30 Ответить
Ти йому про недовіру, а воно, як і любий москаль очі тобі муляє
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13.11.2021 09:17 Ответить
Любая кухарка может управлять государством. Руководитель ОП уже это делает 2 года.
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13.11.2021 09:19 Ответить
Кто нибудь слышал об исполнении зеленским функций и обязанностей Президента по внешней политике Украины? Зачем работник,который не выполняет свои функции?
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13.11.2021 09:24 Ответить
Завхоз провів бесіду з віцепрем'єр-міністром - міністром фінансів Канади Христею Фріланд.
Обговорили кленові канадські віники для бані, держаки для лопат з канадського клену та сироп для браги. Треба ж чимось Бубочку опохмелять, після тяжкої праці?
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13.11.2021 09:32 Ответить
Блазня вже і в нюх не ставлять. Лялька на мотузочках. Лошари, кого ви обрали в президенти? Корисні ідіоти.
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13.11.2021 09:33 Ответить
забыли убдэшника пригласить ?
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13.11.2021 09:38 Ответить
Брата "Козыря"? Интересно какое у него настоящее погоняло и почему оно не погибло во врея русско-украинской войны.
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13.11.2021 10:34 Ответить
Хто такий Єрмак і які його посадові обов'язки? Я вже не кажу про те, що всі!!! іноземні партнери в тій, чи іншій формі заявили, що це - російськийагент і що таємною державною інформацією з ним ділитися не можна.
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13.11.2021 09:38 Ответить
да кто он такой что с ним обьщаются как с министром?
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13.11.2021 09:44 Ответить
Це приниження не тільки України,а в першу чергу Канади.Якщо такого рівня ОП випускає його на переговори,хіба в нас немає віце-прем'єрів, чи вони нижче рівня завгоспа?
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13.11.2021 09:45 Ответить
ну как провел . когда премьеру сказали что с ней будет говорить завхоз президентского офиса она застыла от удивления . этой паузой воспользовался Ермак и пять минут рассказывал ей о дорогах детских площадках и миллиарде деревьев
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13.11.2021 09:47 Ответить
"Христя Фріланд привітала зусилля глави Української держави в боротьбі з олігархічною системою, зокрема ухвалення закону про деолігархізацію"

И что на это скажут наши завсегдатаи из Канады?
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13.11.2021 09:51 Ответить
Кто-нибудь знает главу офиса Премьер-министра Канады? И о чём с ним разговаривать?
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13.11.2021 10:10 Ответить
Да пусть Ермак всю жизнь свою говорит о крымской платформе и больше никуда не суёт свой нос. Так будет лучше для государства.
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13.11.2021 10:28 Ответить
У завхоза немає права говорити про "кримську платформу". Тим більше фсб-шного.
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13.11.2021 10:36 Ответить
"Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії",- заявила вhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html інтерв'ю НВ депутатка Європарламенту Віола фон Крамонhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html
Джерело:
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13.11.2021 10:35 Ответить
Канадійці не дурні і Єрмаком можуть тільки казочки розказати
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13.11.2021 11:54 Ответить
а що
Зеленського вже зовсім від влади відсторонено?!
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13.11.2021 12:23 Ответить
не подаю декларацію бо я не держслужбовець.
як, людина без жодного державного статусу може обговорювати державні справи? ну от як і в які державі ще таке є?
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13.11.2021 12:58 Ответить
А кто такой пердак он что уже всем керует
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13.11.2021 14:11 Ответить
 
 