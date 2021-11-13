Ермак обсудил с вице-премьером Канады Фриланд пути взаимодействия в рамках "Крымской платформы", - ОПУ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Отмечается, что Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины.

"Благодарны за консолидированную поддержку мирового сообщества и Канады. Мы это чувствуем", - отметил руководитель Офиса Президента.

Андрей Ермак отметил важность содействия со стороны Канады в реализации евроатлантических стремлений Украины, а также выразил благодарность за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства.

Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе.

"Христина Фриланд поприветствовала усилия главы Украинского государства в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации", - утверждают в Офисе Президента.

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Руководитель Офиса Президента и вице-премьер-министр Канады отдельно обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в рамках "Крымской платформы".

Андрей Ермак также проинформировал Христю Фриланд о результатах прошедшего накануне визита в Соединенные Штаты.