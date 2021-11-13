Ермак обсудил с вице-премьером Канады Фриланд пути взаимодействия в рамках "Крымской платформы", - ОПУ
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд.
Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.
Отмечается, что Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины.
"Благодарны за консолидированную поддержку мирового сообщества и Канады. Мы это чувствуем", - отметил руководитель Офиса Президента.
Андрей Ермак отметил важность содействия со стороны Канады в реализации евроатлантических стремлений Украины, а также выразил благодарность за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства.
Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе.
"Христина Фриланд поприветствовала усилия главы Украинского государства в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации", - утверждают в Офисе Президента.
Руководитель Офиса Президента и вице-премьер-министр Канады отдельно обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в рамках "Крымской платформы".
Андрей Ермак также проинформировал Христю Фриланд о результатах прошедшего накануне визита в Соединенные Штаты.
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Антон Вайно , ви колись чули цього москаля?
Спілкування фсб-шного завхоза з іноземними посадовцями свідчить про те, що Вазелінський, "по-тихому, знову таки з порушенням Законодавства України, підписав якийсь документ, який надає дерьмаку прово виступати від імені України.
І це при тому, що дерьмак, навіть, не держслужбовець. Ніхто представляє Україну на перемовинах, ще й під час війни.
Обговорили кленові канадські віники для бані, держаки для лопат з канадського клену та сироп для браги. Треба ж чимось Бубочку опохмелять, після тяжкої праці?
И что на это скажут наши завсегдатаи из Канады?
Джерело:
Зеленського вже зовсім від влади відсторонено?!
як, людина без жодного державного статусу може обговорювати державні справи? ну от як і в які державі ще таке є?