Беларусь пойдет на любые жесткие и крайние меры в случае введения новых санкций, - министр иностранных дел страны Макей

Минск готов принять "жесточайшие и крайние меры" в случае введения новых санкций ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В случае одобрения дальнейших решений со стороны Европейского союза и других западных партнеров по введению дополнительных санкций против Беларуси, Беларусь будет вынуждена реагировать жесточайшим образом. Каким? В правительстве эти меры и обсуждались, и обсуждаются. Но сама ситуация заставит нас действовать таким образом" - сказал Макей.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность перекрыть поставки газа в Европу, Макей заявил, что Минск будет готов "пойти на любые жесткие и крайние меры".

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