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Беларусь пойдет на любые жесткие и крайние меры в случае введения новых санкций, - министр иностранных дел страны Макей

Беларусь пойдет на любые жесткие и крайние меры в случае введения новых санкций, - министр иностранных дел страны Макей

Минск готов принять "жесточайшие и крайние меры" в случае введения новых санкций ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В случае одобрения дальнейших решений со стороны Европейского союза и других западных партнеров по введению дополнительных санкций против Беларуси, Беларусь будет вынуждена реагировать жесточайшим образом. Каким? В правительстве эти меры и обсуждались, и обсуждаются. Но сама ситуация заставит нас действовать таким образом" - сказал Макей.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность перекрыть поставки газа в Европу, Макей заявил, что Минск будет готов "пойти на любые жесткие и крайние меры".

Читайте также: Макей обвинил "внешние силы" в попытках сделать из Беларуси "вторую Украину"

Беларусь (7886) Газ (10223) санкции (11246) Евросоюз (17051) Макей (47)


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Топ комментарии
+38
Может, пора уже ввести реальные санкции, чтобы прекратить это хрюкание бульбофюрера и его кагала? Уже всем очевидно: они заигрались.
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13.11.2021 09:05
+19
Белорусские антимайдановцы
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13.11.2021 09:16
+18
Це не белавіа не бере, а Туреччина не випускає літаки з "туристами" на Мінськ.
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13.11.2021 09:11
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Я представляю что будет на юго востоке Ресеи ,когда китайцы вот так будут дожимать Московию ,забирая себе её колонии
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13.11.2021 09:52 Ответить
Вони ВЖЕ "забрали"! Китайці років п"ять останніх у кабінетах сибірських чиновників "ногою двері відкривають"!
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13.11.2021 10:12 Ответить
Драники против картошки фри.
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13.11.2021 09:50 Ответить
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13.11.2021 10:58 Ответить
Это в частности... В общем это СЧи, в которых хоб шо полощи, против лобстерорв.
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13.11.2021 11:26 Ответить
азарёнка выпускайте, оно чешет похлеще соловея, бимбы и самолёты на бирлин может повторить ...
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13.11.2021 09:50 Ответить
Терроризм у чистому вигляді.
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13.11.2021 09:50 Ответить
ЕС выразил уже озабоченность?

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13.11.2021 09:54 Ответить
ещё бульбенам следует требовать Папскую тиару для сынульки Кольки лукашенкина, ну и для других вылупков тоже что нибудь,
можно потребовать место короля Франции, или амператора ...
бульбенам вскружил гавалу газ от кацапских портянок ...
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13.11.2021 09:55 Ответить
могут нагадить ...
русские научат ...
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13.11.2021 09:56 Ответить
Так этот урод еще и угрожает???.....двойные!....нет ..ТРОЙНЫЕ санкции!!!
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13.11.2021 09:59 Ответить
Беларусы давно не получали Мивину по карточкам.
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13.11.2021 10:01 Ответить
Беларусь больше не является отдельным субъектом а просто колония России по этому и разевать варешку больше не имеет права.
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13.11.2021 10:03 Ответить
это идея, может хоть мигранты наваляют азарёнку и усатому сынку кольке,
если вы про границу, то боюсь вы слишком свысока смотрите на арабов, они вам заплатили за услуги, а вы решили их ещё и припахать ?
не забывайте, что оружие им может не только сралоколька дать,
могут и сами найти ...
а вот кто с ними воевать захочет ?
будете призывников на пулемёты отправлять ?
любите геройизм ?
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13.11.2021 10:16 Ответить
Тетяна вважає, що якщо мігранти застосують зброю проти поляків з території Біларусі., то ті у відповідь застосують ракети, які розрізняють арабів від білорусів. Живуть же таки лохи.
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13.11.2021 10:29 Ответить
Хоронить тих "мігрантів" хто буде? Не знаєш? А я знаю! Білоруські "строковики" Тут будуть два варіанти: або їх трупи поляки і литовці привезуть на КПП і складуть на нейтральній смузі а Лука мовчки "утреться" і забере та поховає у себе або він продовжить "бикувать" і почне "підпирать" "туристів" своїм "м"ясом" які перейдуть кордони І тоді білоруси стануть полоненими і будуть закопувать трупи "туристів" уже під керівництвом поляків чи литовців
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13.11.2021 10:18 Ответить
неплохо бы организовать в парашке и бульбашке СНР, ПНР, БНР, другие НР ...
рецепт ТаняТорасова озвучила ...
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13.11.2021 10:24 Ответить
Не вийде! Білоруси з кацапами можуть тільки "на убой" іти - "з-під палиці" На революції вони не здатні бо вони "свободу для всіх" розуміють як "бєспрєдєл найсильнішого"
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13.11.2021 10:29 Ответить
кроме того, оружие может и в руках Белорусов оказаться,
тогда не факт, что мусора за колюньку пойдут стеной, придётся
вас, кацапьё на помочь приглашать, и буде Дамбас-на-Минске,
или Апхазия, более ничего вы, московиты, не умеете - только жрать водку и убивать ради удовольствия, вся ваша история - мерзость и говно
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13.11.2021 10:21 Ответить
отступать некуда-позади масква
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13.11.2021 10:23 Ответить
Беларуси уже нет. Остались формальные признаки страны ( флаг показывает полную припи@денность колхозника- совдеповская тряпка)..Россия должна понимать , что когда у имбецила кончатся деньги- раша будет на своих плечах нести все проблемы- душить не маленькую территорию и кормить. Удастся ли Ху@лу сделать из белорусов рабов полуобезьян- как угро- эрзя- монголы ? Дай Бог , что бы не удалось. Как чувствуют жители раши и Белоруси - живя в Гулале?Наверное лучше умереть. ,,Ошейник раба легче доспехов воина,
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13.11.2021 10:34 Ответить
Режим Лукашенко оказался сильнее чем раньше считали. Это не страшно, просто в дальнейшем надо это брать в расчет.
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13.11.2021 10:39 Ответить
Вы ене правы! Не режим сильнееа население сопливое и трусливое.
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13.11.2021 11:49 Ответить
Блефує парниша!
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13.11.2021 10:41 Ответить
Батька чим далі.тим більше йде до дупи
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13.11.2021 10:44 Ответить
ЕС собирается ввести санкции против 42-х человек, которые причастны к кризису с мигрантами. Они не смогут поехать до Парижу. Бгг.. Как это поможет вытащить бревно из задницы ЕС, которое затолкал туда Лукашенко.)
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13.11.2021 10:48 Ответить
Вы не Беларусь - Вы простые боньдюки!!!! Засранцы!!! Греьанные сцыкуны!!!!
Мудаки!!!!Нахрена вас мамки рожали - служить этому шизофренику усатому!!!!
Нахера Вам такая ЖИЗНЬ????? Жизнь ради ЧЕГО?????
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13.11.2021 10:53 Ответить
Министр может только наделать в свои штаны. Это будет самое ужасное, что он сможет сделать. Лукашенко оценит.
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13.11.2021 11:13 Ответить
Голова колгоспу разом з трактористами і доярками зовсім з глузду з'їхали
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13.11.2021 11:15 Ответить
Придурок ганяє понти, чудово розуміючи, що газотранспортна систему на території Білорусі - власність ху.ла і російські десантники не дарма учора десантувались с важкою технікою на голови бульбашів. Тільки бульбофюрер, хоча б подивиться у її сторону, через годину буде вісіти на центральній площі Мінська, підвішений за прутень. Євросоюз це чудово розуміє і продовжує відкручувати навіженому таракану яйця.
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13.11.2021 11:37 Ответить
Цей бульбапаяц жесточайше може тіки за своїми громадянами с квіточками поганяти)
Об ЕС жесточайше він може тіки всратися)
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13.11.2021 11:38 Ответить
наберут в рот гавна и заплюют всех
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13.11.2021 11:43 Ответить
Ситуация со стороны выглядит так :

С сертификацией Северного потока - 2 не всё так просто. Поэтому, чтобы продавить вопрос, путин во-первых, создал в Европе искусственный дефицит газа путём остановки закачки его в хранилища под предлогом "нам самим надо у себя запасы создать"; во-вторых, из-за этого кризиса Лука перекроет газопровод Ямал - Европа (просто не поставлять, как сейчас, паливно - обвиняют в шантаже, а так "а что я - это неадекватный Лукашенко"); ну и в-третьих, на украинском направлении либо обострение военное либо диверсия - короче тоже блок поставят в режиме "это не мы, это хохлы у себя бузят".
Ну и сделают вывод - ребята, не хотите замёрзнуть, быстрее разрешайте коммерческие поставки по Северному Потоку - 2. Вот такая длинная комбинация, по ходу.
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13.11.2021 11:48 Ответить
у вас при владі- незаконний президент !
Не признаний ні Европою ні Україною ... тільки РФ ..
Ви дригаєтися як можете , але тільки у такт РФ
Жорсткі дії ... відмінні від вимог РФ
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13.11.2021 12:17 Ответить
Жалюгідні погрози бульбафюрера.
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13.11.2021 12:27 Ответить
Лука, жги!
Господи, ну пусть они перекроют газ Европе !!!
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13.11.2021 12:42 Ответить
перестанут импортировать мороженную бульбу. Европе нужно наложить "драконовские" санкции и главное закрыть проезд любого вида транспорта и перехода через границу. И посмотрим как на это среагирует Раша.. Попробуют закрыть транзит газа ( ну если Путин на подобное даст добро) то вводить санкции и против куратора из Кремля. Если Европа очередной раз отступит и даст слабину, то ей и дальше по жизни останется быть терпилой и лохом. Раша и ее минский вассал так и будут использовать шантаж раз от раза.
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13.11.2021 13:01 Ответить
скорее бы у же начали отвечать. и границы перекрыли для европейских товаров и газ перекрыли. может хоть тогда до разжиревших евротолерастов дойдет хоть что-то?
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13.11.2021 16:06 Ответить
Что может сделать эта нищая , убогая , без газа и нефти Беларусь!!Ну Что!!! Только пукать!!! Имперские амбиции при пусто казне и слабенькой , слабенькой армии!!! не имеющей на вооружении ничего серьёзного кроме автоматов!!!
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13.11.2021 20:08 Ответить
білорасєя піде на жорсткий статевий член і отримає неабияке задоволення...
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13.11.2021 22:58 Ответить
Украина выражает по этому поводу ОЗАБОЧЕННОСТЬ!Глубокую озабоченность ещё рано.
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14.11.2021 09:45 Ответить
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