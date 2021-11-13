Беларусь пойдет на любые жесткие и крайние меры в случае введения новых санкций, - министр иностранных дел страны Макей
Минск готов принять "жесточайшие и крайние меры" в случае введения новых санкций ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В случае одобрения дальнейших решений со стороны Европейского союза и других западных партнеров по введению дополнительных санкций против Беларуси, Беларусь будет вынуждена реагировать жесточайшим образом. Каким? В правительстве эти меры и обсуждались, и обсуждаются. Но сама ситуация заставит нас действовать таким образом" - сказал Макей.
Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность перекрыть поставки газа в Европу, Макей заявил, что Минск будет готов "пойти на любые жесткие и крайние меры".
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можно потребовать место короля Франции, или амператора ...
бульбенам вскружил гавалу газ от кацапских портянок ...
русские научат ...
если вы про границу, то боюсь вы слишком свысока смотрите на арабов, они вам заплатили за услуги, а вы решили их ещё и припахать ?
не забывайте, что оружие им может не только сралоколька дать,
могут и сами найти ...
а вот кто с ними воевать захочет ?
будете призывников на пулемёты отправлять ?
любите геройизм ?
рецепт ТаняТорасова озвучила ...
тогда не факт, что мусора за колюньку пойдут стеной, придётся
вас, кацапьё на помочь приглашать, и буде Дамбас-на-Минске,
или Апхазия, более ничего вы, московиты, не умеете - только жрать водку и убивать ради удовольствия, вся ваша история - мерзость и говно
Мудаки!!!!Нахрена вас мамки рожали - служить этому шизофренику усатому!!!!
Нахера Вам такая ЖИЗНЬ????? Жизнь ради ЧЕГО?????
Об ЕС жесточайше він може тіки всратися)
С сертификацией Северного потока - 2 не всё так просто. Поэтому, чтобы продавить вопрос, путин во-первых, создал в Европе искусственный дефицит газа путём остановки закачки его в хранилища под предлогом "нам самим надо у себя запасы создать"; во-вторых, из-за этого кризиса Лука перекроет газопровод Ямал - Европа (просто не поставлять, как сейчас, паливно - обвиняют в шантаже, а так "а что я - это неадекватный Лукашенко"); ну и в-третьих, на украинском направлении либо обострение военное либо диверсия - короче тоже блок поставят в режиме "это не мы, это хохлы у себя бузят".
Ну и сделают вывод - ребята, не хотите замёрзнуть, быстрее разрешайте коммерческие поставки по Северному Потоку - 2. Вот такая длинная комбинация, по ходу.
Не признаний ні Европою ні Україною ... тільки РФ ..
Ви дригаєтися як можете , але тільки у такт РФ
Жорсткі дії ... відмінні від вимог РФ
Господи, ну пусть они перекроют газ Европе !!!