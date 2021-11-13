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В Минобороны РФ подтвердили гибель двух российских десантников на белорусском полигоне

В Минобороны РФ подтвердили гибель двух российских десантников на белорусском полигоне

Минобороны РФ подтвердило факт гибели двух российских десантников на белорусском полигоне "Гожский".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в российском оборонном ведомстве.

"В результате внезапного сильного порыва ветра возле земли произошло восхождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, которые имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола… Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", - сообщают в Минобороны РФ.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавляет ведомство.

При этом один из двух погибших российских военнослужащих во время десантирования в Гродно пытался спасти обоих с помощью запасного парашюта.

"Один из военнослужащих попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют", – говорится в сообщении.

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армия РФ (18994) Беларусь (7886) обучение (523) Минобороны рф (922)


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Топ комментарии
+27
2:0 на користь Вейшнорії
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13.11.2021 09:34
+20
Хороший окупант-мертвий окупант
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13.11.2021 09:35
+20
Та все гарно, най далі стрибають.
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13.11.2021 09:48
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2:0 на користь Вейшнорії
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13.11.2021 09:34 Ответить
Але, так мислю... "Малавато будить!!!"(с) "Вдвое,втрое выше нормы- получай *********"
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13.11.2021 12:30 Ответить
Белорусь встретила рашистов....
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13.11.2021 14:45 Ответить
Песни партизан... Сосны да туман... "Ну у добрый путь,бздесантники!!!Щоб у вас парашути не розкривалися !!!"
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13.11.2021 15:48 Ответить
Хороший окупант-мертвий окупант
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13.11.2021 09:35 Ответить
Там еще и ми 8 на днях разбился, стабильность по русски
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13.11.2021 09:37 Ответить
ДБЛ БЛД! Кто разрешил парашютные прыжки в ветренную погоду!
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13.11.2021 09:45 Ответить
Та все гарно, най далі стрибають.
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13.11.2021 09:48 Ответить
разрешаю даже без парашюта
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13.11.2021 10:07 Ответить
Но только групповые!
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13.11.2021 10:38 Ответить
Та они вроде со спортивными системами прыгали, типа "крыло". Для них ветренная погода - это норм. Для десантных, да, если выше 5 м/с - это плохо.
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13.11.2021 10:47 Ответить
Гарна новина.
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13.11.2021 09:45 Ответить
Они не разбились, просто жёсткая посадка
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13.11.2021 09:45 Ответить
Или как там кацапы про самолёты говорят
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13.11.2021 09:46 Ответить
А я гадаю - що це так приємно гупнуло об землю. а то кацапят розчавило.
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13.11.2021 09:46 Ответить
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13.11.2021 09:46 Ответить
Мы в норе? спросила Алиса.
Мы в жoпе... ответил Кролик.
А жoпа это в будущем или прошлом? спросила Алиса.
Жoпа это всегда.... ответил грустный Кролик
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13.11.2021 09:47 Ответить
Непозволительно мало .
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13.11.2021 09:47 Ответить
теперь на поминках отравится палёнкой от 40 до 100 родственников..
(голосом Жириновского) это Рассиия!..
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13.11.2021 09:48 Ответить
Ну слава Богу! А якщо більше ...Ну так Бог хотів...
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13.11.2021 12:33 Ответить
Єнота терміново в студію
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13.11.2021 09:49 Ответить
Єнот захеканий,нехай трохи відпочине.Не гоже по якимось двум кацапчикам ганяти тваринку.Чекаемо на Щосьбільш маштабне.🤓
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13.11.2021 10:08 Ответить
Гера, то най Ваші пророцтва справдяться...
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13.11.2021 12:34 Ответить
На фото парашюты не десантные..а скорее всего для сил спецопераций..управляемые
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13.11.2021 09:52 Ответить
І питання, за що вони здохли?
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13.11.2021 09:52 Ответить
За "вяличие Рассии"!!!
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13.11.2021 10:06 Ответить
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13.11.2021 09:53 Ответить
які гарні Люди...
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13.11.2021 11:56 Ответить
а че только сегодня ? надеялись что еще оживут ?
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13.11.2021 09:53 Ответить
Алилуйя! Среди путлеровцев только те хорошие, что не дыхають.
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13.11.2021 09:55 Ответить
Два кацапи приземлилися мимо пляшки і померли від розпачу.
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13.11.2021 09:56 Ответить
Ну й слава Богу...
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13.11.2021 09:58 Ответить
Карма за наших бойцов. Только минимум в два раза больше надо.
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13.11.2021 10:00 Ответить
Лише дохлий кацап - харошій кацап.
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13.11.2021 10:04 Ответить
Кто мог подумать ещё в 1991 году, что украинцы, грузины, прибалты и др. народы будут радоваться таким новостямhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=174291928244669&set=p.174291928244669&type=3&__cft__[0]=AZXtfqUhRRh3iGt3E8M19hD3niykKsacqGbIyFJ5w-vAVGrT5hoGq_7EuaNIhCzyziXWIlFKZWgFOXtWy1eTEKIpKaioTIK1FR_UnxkMj8L0Oo_veXhjMG4H0YYy8JFLXtCGczcVjyb4YV0znyTRlZ3yUM_4WT7A82oWRETSZmioQg&__tn__=R]-R после действий московской Орды
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13.11.2021 10:05 Ответить
Ну, в 1991 было два года как с применением саперских лопаток разогнали митинг в Тбилиси и уже не без участия КГБ разгорался конфликт в Приднестровье. Да и в Нагорном Карабахе уже военные действия уже три года как начались...
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13.11.2021 11:54 Ответить
"Марш УНСО" уже тоді все передбачав.
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15.11.2021 18:53 Ответить
Яким же народом-виродком потрібно бути , щоб кожній твоїй втраті , біді чи трагедії весь світ , всі здорові люди доброї волі - аплодували стоячи і раділи як діти .
Складається враження , що москалі взагалі не люди .
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13.11.2021 10:07 Ответить
Це не враження. Судячі по їх діях,це так і є
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13.11.2021 11:12 Ответить
Віталію, а Ви мали сумнів!?
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13.11.2021 12:36 Ответить
бажаю кацапні проводити такі десантування щоденно та по два рази....- можливо тоді відпаде бажання про Україну "мріяти" ...
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13.11.2021 10:29 Ответить
Можно радоваться этой новости, несомненно, тем не менее, это глупо! Бутусов примитивно вкидывает для примитивной толпы информацию и все ликуя начинают праздновать победу над врагом. Что уничтоженную Д-30 байрактаром, что разбившиеся лишнехромосомные десантники. Все воины собрались на цензоре и победоносно празднуют. Если бы Азербайджан так ликовал никчемной петардой сброшенной с дрона, то представляю сколько бы им потребовалось времени, чтобы освободить свои территории. Если бы Украина воевала, а не организовывала коррумпированные контрабасные схемы, то давно всё было бы возвращено и целостность Украины не подлежала бы сомнению.
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13.11.2021 10:37 Ответить
багато написано - місцями так , місцями бред .
Мораль сієї новості є такова - а що там робили російські десантники
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13.11.2021 13:04 Ответить
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13.11.2021 10:38 Ответить
Більш ефектно було б, якби разом з літаком гепнулися, ото була б відповідь на санкції.
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13.11.2021 10:41 Ответить
Мамкам слезы !!!!! А шойгу с путиным на утро дадут сводку почитать!!! А потом - бассейн, спорт. зал , пожрать принесут!!!!! Суки!!!!!! Короли х....евы!!!!!
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13.11.2021 10:49 Ответить
Так и спиться можно, второй день празднуем!
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13.11.2021 11:00 Ответить
Ну і славненько!
Але питається в задачі, що ви парашні там робили в ху!
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13.11.2021 11:19 Ответить
еще бутылку в zhope не ощутили...
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13.11.2021 11:54 Ответить
мало
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13.11.2021 11:53 Ответить
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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13.11.2021 12:07 Ответить
Кацапи,можєтє пАвтаріть на біс.
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13.11.2021 12:22 Ответить
так потери вроде засекречены
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13.11.2021 12:53 Ответить
Шмяк.. шмяк.. уноси готовенького..
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13.11.2021 13:12 Ответить
Очень жаль . что только двое жмуриков!! Желательно по двадцать и каждый день!!
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13.11.2021 15:55 Ответить
Упали патаму шо были тяжелее ваздуха.
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13.11.2021 16:02 Ответить
Та невже? Я думав що вони і тут скажуть що "іх там нєт. Ета мєсниє апалчєнци"
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13.11.2021 16:51 Ответить
Ансамбль им. Александрова приглашает на свои концерты.
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13.11.2021 17:42 Ответить
 
 