В Минобороны РФ подтвердили гибель двух российских десантников на белорусском полигоне

Минобороны РФ подтвердило факт гибели двух российских десантников на белорусском полигоне "Гожский".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в российском оборонном ведомстве.

"В результате внезапного сильного порыва ветра возле земли произошло восхождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, которые имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола… Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", - сообщают в Минобороны РФ.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавляет ведомство.

При этом один из двух погибших российских военнослужащих во время десантирования в Гродно пытался спасти обоих с помощью запасного парашюта.

"Один из военнослужащих попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют", – говорится в сообщении.

Читайте также: Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь