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Новости Коронавирус и карантин
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За прошедшие сутки вакцинировано против коронавируса почти 300 тыс. человек в Украине, - Минздрав

За прошедшие сутки вакцинировано против коронавируса почти 300 тыс. человек в Украине, - Минздрав

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что на сегодняшнее утро более 12 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19!

"С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу - 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 20 708 263 прививки", - отчитываются в министерстве здравоохранения.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Читайте также: "Можно использовать только разрешенные комбинации", - Кузин о смешивании вакцин против COVID-19

вакцина (3814) Минздрав (4898) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Для антиваксів створили навіть нову , дещо специфічну службу . .
.
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13.11.2021 10:02
+5
Шкода, що цих антиваксів у дитинстві примусили зробити всі вакцини, бо зараз ми б не мали такого бидла, яке не розуміє елементарних речей та не хоче далі жити.
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13.11.2021 10:16
+5
А какие проблемы лично вам создают антиваксеры?? Как и чем они мешают вам жить?
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13.11.2021 10:17
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Лєнка-італєнка! Як там в Італії з коронавірусом впорались чи нє? Ти у Вероні живеш? Так, у Вероні, я пам'ятаю. Як там у вашому місті помирають вакциновані та антивакси? Та чому ти ще не вакцинована? Як ти живеш в Італії без грінпассу? Це неможливо! Позповідай, троляка, твою брехню забористу прикольно було слухати, особливо фоточки про Італію з гуглу мене смішили.

І тільки не треба мені бажати інфарктів та інсультів, бо карма обов'язково тобі за це прилетить, твій алкоголізм же не минув без наслідків.
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13.11.2021 10:24 Ответить
Всі хворіють і вакциновані і невакциновані . Не треба тут брехні розповсюджувати. Знаю сім,ю і вакцинованих, яка перехворіла і невакцинованих. В ЕС 10 країн висловили велику стурбованість зростанням кількості хворих на корону і смертей від неї, незважаючи, що там більшість вакцинованих, а все іде шкереберть.
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13.11.2021 18:01 Ответить
Шкереберть у вас в голові . Вакциновані хворіють в легкій формі , а не вакциновані - реанімація і морг.
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13.11.2021 20:04 Ответить
Ага, і помирають в легкій формі, безсоромний ти наш статистик.
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16.11.2021 13:50 Ответить
А чому це ти в нікові використовуєш латиницю?
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13.11.2021 10:01 Ответить
А чому це ти в нікові використовуєш латиницю?
Це дуже важливе питання,без нього нiяк,ага...
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13.11.2021 10:16 Ответить
Для антиваксів створили навіть нову , дещо специфічну службу . .
.
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13.11.2021 10:02 Ответить
Це машина Ремсервіса. Кого ти дуриш?
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13.11.2021 10:05 Ответить
..5 коп , ти що , не похмелився зранку .? Останьому зебілу зрозуміло мабуть , що то лише жарт . Як ти так - вляпався ?
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13.11.2021 18:19 Ответить
Все логічно. І пальна служба для іпанутих.
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13.11.2021 10:13 Ответить
Там написано Муніципальна служба. Тлф. 15-80. Вони обслуговують житлові будинки коли забивається каналізація. Це Запоріжжя.
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13.11.2021 10:22 Ответить
Ви сьогодні не в гуморі?
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13.11.2021 10:27 Ответить
Антивацери свіх країн об'єднуйтеся!

На цвинтарі! УРА, "таварищи!"
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13.11.2021 10:11 Ответить
Шкода, що цих антиваксів у дитинстві примусили зробити всі вакцини, бо зараз ми б не мали такого бидла, яке не розуміє елементарних речей та не хоче далі жити.
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13.11.2021 10:16 Ответить
А какие проблемы лично вам создают антиваксеры?? Как и чем они мешают вам жить?
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13.11.2021 10:17 Ответить
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13.11.2021 10:28 Ответить
Это все? Не густо...можно даже сказать ...что жиденько...
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13.11.2021 10:29 Ответить
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13.11.2021 10:31 Ответить
Пояснить "на пальцях"? Та ЗАПРОСТО!!! Кількість антиваксерів , що лежать в реанімаціях , моргах і яких закопують на кладовищах , змушує вводить "червоні зони", що заважають нормальним людям працювать і годувать свої сім"ї!!! ТАК ЗРОЗУМІЛО?
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13.11.2021 11:56 Ответить
Ви не вакциновані?
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14.11.2021 05:37 Ответить
З чого взяв? Ще з липня
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14.11.2021 07:31 Ответить
Вона зарплату за ці істерики отримує, проблем ніяких.
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13.11.2021 11:16 Ответить
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13.11.2021 16:19 Ответить
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13.11.2021 10:30 Ответить
В России решили начать говорить правду о смертности от коронавируса? Татьяна Голикова- 91,2% избыточной смертности в РФ по причине COVID-19 На сегодняшний день в России избыточная смертность- 781 977 чел Т.е. 713 163 умерли от COVID-19 Это в 3 раза больше официальной статистики!
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13.11.2021 11:52 Ответить
Кацапи мріють, щоб зробити Pfizer або Moderna, щоб ще пожити, але ж у них навіть немає такої можливості. Тому вони і антиваксять на наших українських форумах.
А наши розумововідсталі мають таку можливість, але не користаються нею. От як це пояснити, пане Яр? Я реально не припиняю дивуватись відсутності почуття самозбереження у українців.
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13.11.2021 16:24 Ответить
- Чого дурних у світі більше , ніж розумних?
- Не всіх дурних война вбила! (Поки розумні країну на фронті захищали , дурні в тилу розмножувалися!)
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13.11.2021 16:28 Ответить
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13.11.2021 16:44 Ответить
К сожалению, 9% поступивших в больницы были вакцинированы хотя бы одной дозой.
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13.11.2021 13:03 Ответить
К сожалению не все так просто. Через пол года в больницы начнут поступать вакцинированные. В Великобритании сейчас 80% смертей вакцинированных, и ни одной среди переболевших. Европа поняла ошибку и начинает тестировать всех и вакцинированных и не вакцинированных.
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13.11.2021 10:24 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/11/12/120297/The-Expose-smertnost-sredi-polnostyu-vaktsinirovannykh-ot-Covid-19-rastet-katastroficheskimi-tempami.shtml The Expose: Смертность среди полностью вакцинированных от Covid-19 растет катастрофическими темпами - Kavkazcenter.com
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13.11.2021 10:25 Ответить
Не читат1те этот желтопресный бред.
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13.11.2021 10:48 Ответить
Это логично, а если вакцинируют 100% людей, то ВСЕ заболевшие будут вакцинированы. Но все упирается в количество госпитализаций и смертей. Украина на втором месте в мире от смертности от ковида, о чем еще говорить?
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13.11.2021 13:02 Ответить
Антиваксерам это тяжело понять, у них очень туго с арифметикой (и логикой вообще). Допустим, вакцинированы все 100%, двое во всей стране заболели, один умер (вметсо тысяч смертей). Однако получается, что 100% заболевших и умерших были вакцинированы. Как говорится, вроде и не соврали, но есть нюанс...
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13.11.2021 13:31 Ответить
и я ж про это) логику антиваксерам не завезли)
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13.11.2021 19:42 Ответить
Может у них хватит ума, через полгода сделать бустерную дозу групам риска.
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13.11.2021 13:02 Ответить
Ты что, альтернативно одаренный? Если в стране 80% населения вакцинированы то естественно, от всего количества умеших, от передоза, инфаркта, дтп, дизентерии и пр. 80% будет тех кто вакцинирован. Вакцинация это не индульгенция на вечную жизнь, это защита от конкретной заразы
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13.11.2021 16:17 Ответить
12-13 листопада 2021 року у Львові за підтримки Першої леді Олени Зеленської та Львівської обласної державної адміністрації відбудеться четвертий регіональний форум «Реформа системи шкільного харчування».

Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з посиланням на прес-службу ЛОДА.

Чергова Остапша Бендеровка, - все краще дітям

- Матушка-заступница, милиция-троеручица!
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13.11.2021 10:41 Ответить
 
 