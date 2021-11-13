За прошедшие сутки вакцинировано против коронавируса почти 300 тыс. человек в Украине, - Минздрав
За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что на сегодняшнее утро более 12 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19!
"С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу - 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 20 708 263 прививки", - отчитываются в министерстве здравоохранения.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
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І тільки не треба мені бажати інфарктів та інсультів, бо карма обов'язково тобі за це прилетить, твій алкоголізм же не минув без наслідків.
Це дуже важливе питання,без нього нiяк,ага...
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На цвинтарі! УРА, "таварищи!"
А наши розумововідсталі мають таку можливість, але не користаються нею. От як це пояснити, пане Яр? Я реально не припиняю дивуватись відсутності почуття самозбереження у українців.
- Не всіх дурних война вбила! (Поки розумні країну на фронті захищали , дурні в тилу розмножувалися!)
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з посиланням на прес-службу ЛОДА.
Чергова Остапша Бендеровка, - все краще дітям
- Матушка-заступница, милиция-троеручица!