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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины, - заместитель председателя ОП Машовец

Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины, - заместитель председателя ОП Машовец

Вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Украины по национальной безопасности и обороне Роман Машовец заявил во время интервью изданию Military Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам Машовца, во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины. После завершения учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались у границы Украины. Это позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины.

Также замглавы Офиса Президента Украины отметил, что Российская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - заявил Машовец.

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армия РФ (18994) Машовец (15)


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Топ комментарии
+4
Через це Україні потрібно ставати сильнішою по всіх сферах.
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13.11.2021 10:52
+4
Деньги есть, я в РФ 40 лет прожил!! Потом грузчиком на 7 причале работал!!! Разные грузы таскал - накопил чуток!!!! Найду, чем встретить!!!! А цветы я маме подарю ,или девушке!!!!!
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13.11.2021 11:06
+2
А Украина в ето время вместо усиливать армию, набирать квалифицированных контрактников с хорошо оплачиваемой зарплатой и закупать вооружение выплачивает Ахметову 30млрд. грн за *зельоную енергию*. которой фактически нету. Сами себя в ж***пу пальцем ******
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13.11.2021 10:31
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Вже 7 років стращають.
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13.11.2021 10:08 Ответить
Главное это бы их не кормить, три тысячи км границы накладно для них будет чтобы страшить, плохо что Германия с Китаем кормит московскую Орду,
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13.11.2021 10:19 Ответить
А Украина в ето время вместо усиливать армию, набирать квалифицированных контрактников с хорошо оплачиваемой зарплатой и закупать вооружение выплачивает Ахметову 30млрд. грн за *зельоную енергию*. которой фактически нету. Сами себя в ж***пу пальцем ******
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13.11.2021 10:31 Ответить
Все по закону, прийнятому здається ще за часів зєка у 2012 році. І ця гадська влада за два з половиною роки не знайшла часу відмінити закон зєка.
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13.11.2021 10:45 Ответить
А прошлая власть вообще увеличила и продлила обьем *зельоных тарифов*.
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13.11.2021 11:04 Ответить
Россия страна бензоколонка, просто сейчас высокие цены на нефть и газ. Но скоро везение закончится и они развалятся.
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13.11.2021 10:33 Ответить
Сарказм или как? Есть такой русскоязычный сайт ЯП самый большой , там со всего мира участники и вот оттуда я про кацапию и что у них происходит практически из первых рук узнаю ,это можно двумя словами описать - пи..ц неописуемый и они сами это понимают.
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13.11.2021 10:48 Ответить
Ну, где-то 50 на 50.
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13.11.2021 11:02 Ответить
ага посмотри цены на нефть в 2016 и 2020 ....
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13.11.2021 10:41 Ответить
Они удерживают!!!! А мы в Днепре - что у нас готово к нападению????
Как будто ничего не происходит!!!! Блок посты все убрали , дороги отремонтировали- МИЛОСТИ ПРОСИМ!!!!
А может стоит население готовить, тренировать.!!! Ну хоть что то -ЕСЛИ ПОПРУТ!!!!!
ХОТЬ ЧТО-ТО!!!! Или мы просто мясо!!!
Частный сектор , молодеж и не молодеж - МЫ ГОТОВЫ ИХ ВСТРЕТИТЬ????????
Что у нас есть для этого?????
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13.11.2021 10:46 Ответить
судя по новостям из Днепра у вас должны быть цветы
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13.11.2021 10:51 Ответить
Не вижу я цветов!!!! Вижу с Утра кучу крутых тачек у АТБ и всем по Х,,,,й на то ,что там на фронте!!!!!
Один ответ - ОНИ ТАМ БАБЛО НАВЕРХУ ДЕЛЯТ !!!!
А я не хочу в это верить!!!!!! НЕ хочу и не буду!!!!! Хорошего дня!!!!
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13.11.2021 10:56 Ответить
купи автомат, нет денег на автомат, купи цветы и встречай
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13.11.2021 11:02 Ответить
Деньги есть, я в РФ 40 лет прожил!! Потом грузчиком на 7 причале работал!!! Разные грузы таскал - накопил чуток!!!! Найду, чем встретить!!!! А цветы я маме подарю ,или девушке!!!!!
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13.11.2021 11:06 Ответить
Витрати на психотерапевта.
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13.11.2021 11:27 Ответить
Прошел мед коммисию в военкомате !!! Годен!!!!
А мне с собой комфортно!!!! Значит пока все ок!!!! Но психотерапевта я как зубного могу посещать- по необходимости!!!!
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13.11.2021 11:41 Ответить
Тоді почини клавіатуру, бо складається враження що в тебе великі труднощі з психікою.
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13.11.2021 11:57 Ответить
Так в Полтаве всё тоже самое. Жлобье ездит на крутых и не очень тачках, рыбку на речке ловят, музычку слушают... Живут своей быдлячей жизнью будто и нет фронта на Востоке. Им всё "какая разница". Всем пох...
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13.11.2021 19:00 Ответить
Смотря на всё это иногда хочется чтобы Ху*ло таки реально е*нул. Что бы быдло обыватели таки наконецто хоть немного всполошились, что бы жизнь им малиной такой не была.
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13.11.2021 19:05 Ответить
Через це Україні потрібно ставати сильнішою по всіх сферах.
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13.11.2021 10:52 Ответить

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13.11.2021 10:53 Ответить
Деньги тратят
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13.11.2021 10:59 Ответить
Враг вокруг, армия голодная, патроны взорвались на складах, все умрут от вируса, а кто не умрёт, того враг убьёт. Дайте жить спокойно.
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13.11.2021 11:04 Ответить
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13.11.2021 11:27 Ответить
З моменту як стали незалежними, усі гетьмани тільки крали та робили державу слабкішою. Мої поздоровлення усім, маємо логічний результат. Ми та наши батьки, цих усіх президентов обирали, хто нам тепер доктор....
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13.11.2021 11:35 Ответить
не всі обирали...та й ті , що обирали вже відмовляються від вибору...
ще й треті півні не проспівали...
так що, вистроюйся в очередь
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13.11.2021 13:46 Ответить
московії потрібна Україна щоб стати росією-імперією і рухатись далі на Захід. а Україні московія потрібна лише в труні . зробимо кошмар для русковьіебаньіх ублюдков - разом
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13.11.2021 12:10 Ответить
Передайте ********, что война идёт. А то они удивляются постоянно.
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13.11.2021 12:54 Ответить
А хто ж їх буде хоронити.
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13.11.2021 17:05 Ответить
Наконец -то ОПа прозрела и увидела врага на границе
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13.11.2021 20:17 Ответить
Але я гадаю один полк з бронетехнікою таки можна зняти з переодової і перевести до Києві, де потрібно взяти під контроль всь урядовий квартал - Україна потребує української влади!
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13.11.2021 20:27 Ответить
 
 