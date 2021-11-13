Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины, - заместитель председателя ОП Машовец

Вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Украины по национальной безопасности и обороне Роман Машовец заявил во время интервью изданию Military Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам Машовца, во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины. После завершения учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались у границы Украины. Это позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины.

Также замглавы Офиса Президента Украины отметил, что Российская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - заявил Машовец.

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