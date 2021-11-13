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Новости Агрессия России против Украины
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Путин о саммите "нормандской четверки": Этим механизмом следует воспользоваться для решения проблем Донбасса

Путин о саммите

Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают возможность проведения саммита. Президент России Владимир Путин считает, что этим механизмом следует воспользоваться для решения проблемы Донбасса.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Я пока что последних настойчивых предложений по этому поводу не слышал, хотя мы это обсуждаем. Я считаю, что других механизмов у нас нет, и эти механизмы, как бы трудно ни было сегодня, сложно не было решать проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться". Следует использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению проблем, о которых мы сейчас говорим", - подчеркнул Путин.

Путин обошел тот факт, что именно представители РФ регулярно избегают встреч в нормандском формате.

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Лавров (2288) путин (31191) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+3
Главная проблемма Донбасса-это ты сам!
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13.11.2021 11:27
+2
Ти вже скористався Домбасом який верещав путінпамагі.
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13.11.2021 11:27
+1
Не убийца украинцев?Просто хитрая лиса?Звучит как комплимент.
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13.11.2021 11:25
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Хитрая лиса😃
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13.11.2021 11:21 Ответить
Не убийца украинцев?Просто хитрая лиса?Звучит как комплимент.
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13.11.2021 11:25 Ответить
Надр уметь признавать ум и хитрость врага. Дураком или ****** назвать- это уровень детского садика.
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13.11.2021 11:32 Ответить
все его хитрости для нас, как на ладони. другой вопрос, что ему удается подкупать еврочинуш.
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13.11.2021 11:33 Ответить
А в чем хитрость и ум? Врать напропалую и валять дурака?
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13.11.2021 12:00 Ответить
Не задумывались почему Форбс, тайм и тд.. его постоянно ставят в тройку рейтинга самых влиятельных людей мира?
Или там дураки?
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13.11.2021 12:12 Ответить
Они и гитлера ставили в своё время. Угроза разрушить и уничтожить весь мир-это влияние и ещё какое.
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13.11.2021 12:17 Ответить
Он вчера говорил, что этим механизмом пользоваться не будет. Уже передумал?
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13.11.2021 11:22 Ответить
Он брешет ,мерзавчик.Бить надо.
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13.11.2021 11:36 Ответить
Ти вже скористався Домбасом який верещав путінпамагі.
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13.11.2021 11:27 Ответить
Главная проблемма Донбасса-это ты сам!
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13.11.2021 11:27 Ответить


В России за сутки зафиксировали 39 256 новых случаев коронавируса.

В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 1241 заражённый, что является максимумом за всю пандемию.

Таким образом, с начала пандемии число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 254 167.

Это официально, зная тамошних брехунов, статистика может быть на много хуже.
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13.11.2021 11:29 Ответить
В нас, на жаль, не ліпше. На росії 140млн., а в нас 40мл. У них 40000 за добу, а у нас 25000. Так де гірше? Чи наші не брешуть?!
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13.11.2021 16:01 Ответить
Ваші брешуть в рази більше.
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13.11.2021 16:11 Ответить
Горбатого могила исправит.Не будет им счастья.Все в рай загремят!Украинофобы.Нам надо тероборону усиленно готовить и дистанционные средства поражения. Коллаборанты налаживают ,,производство собственных средств массового поражения" По факту -новейшие ордынские средства зайдут к мятежникам под прикрытием, дескать, собственного производства.Украина должна ,как никогда сплотиться и громить пятую колонну паникеров.
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13.11.2021 11:33 Ответить
Только выход из минских соглашений и пусть эти выродки кукарекают, что хотят!
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13.11.2021 11:38 Ответить
В Раше сейчас населения не больше 120-118млн человек. От ковида сдохло около 2 млн. Нужно перестать бояться этих скотов. Они решают проблемы как в Грозном и Сирии- войной с безоружным гражданским населением , стирая с лица Земли городами. Как только получают отворотку,обсираются. Ху@ ло может рассуждать о чем угодно, но не факт , что если чего , за эту гниду погибать никто не будет. У Раши сейчас минимальная мотивация к войне. Одно дело защищаться , другое лезть убивать и грабить в мирные страны.
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13.11.2021 11:42 Ответить
Ось через таких як ти, ляже багато хто з нашої сторони. Противника треба завжди оцінювати об'єктивно. Такі, як ти, домашні мотиваори будуть йти попереду або в розвідці боєм. Тільки так.
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13.11.2021 11:54 Ответить
Там и 100 лямов давно нет.
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13.11.2021 12:05 Ответить
Механизм решения проблемы простой. Убирайтесь вон лишнехромосомные собаки со своим вооружением с территории Украины и через пару недель не будет ни войны, ни эскалации, ни конфликта!!!
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13.11.2021 11:58 Ответить
Сдохни,ботоксное падло.
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13.11.2021 12:02 Ответить
Мне за 60, но я понимаю , что должен быть первым нет иллюзий - только на передовую. Обязан воевать , а не отсиживаться за границей. Оцениваю все объективно - нельзя отдавать свою землю,кто нибудь знает другой способ кроме как воевать с захватчиками. При оккупации рашей погибнет больше- Гулаги и террор никто не отменял.
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13.11.2021 12:03 Ответить
Він що, досі не зрозумів, що бандерівці не здаються?
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29.03.2022 21:24 Ответить
 
 